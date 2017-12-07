И блистающий ум ты оставил, и знание сущих Ноги ради бессмертной, которой нельзя называть. [1]

В своей знаменитой книге о Сан Хуане де ла Крус «Восхождение к истине» Томас Мертон писал: «В христианском богословии есть линия света и линия тьмы.

Этими двумя путями следуют две мистические традиции. Великими богословами света были Ориген, святой Августин Гиппонский, святой Бернар Клервосский, святой Фома Аквинский.

Великими богословами тьмы — святой Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, святой Хуан де ла Крус.

Эти два пути идут параллельно друг другу. Современные богословы не видят препятствий к тому, чтобы объединить эти два пути, синтезируя воззрения Фомы Аквинского и Хуана де ла Крус.

Ряд величайших мистиков — Ян ван Рёйсбрук, святая Тереза Авильская и сам Хуан де ла Крус описывали оба аспекта дискурса — "свет" и "тьму".» [2]

Несомненно, Хуан де ла Крус был автором эпохи Возрождения, в чём-то предвосхищавшим грядущий стиль барокко, но говорил он на языке средневековой риторики.

Литература XVI века еще не так далеко ушла от «Романа о Розе», и метафора, развернутая на 250 страниц трактата, как в «Обителях» (Las Moradas) святой Терезы Авильской [3] , воспринималась как нечто само собой разумеющееся.

Но барочно-морализаторский стиль эпохи сочетался у Хуана де ла Крус с евангельской радикальностью.

[1] Эпиграф, предваряющий «Мистическое богословие» Псевдо-Дионисия Ареопагита. Цит. по изд: ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ, «О божественных именах. О мистическом богословии.», «Глаголь», СПб., 1995. [2] THOMAS MERTON, «The Ascent to Truth», First Harvest/HBJ edition, San Diego-New York-London, 1981c.l с 4. [3] Рус. пер. см.: СВ. ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ, «Внутренний замок», пер. с исп. под ред. Н. Трауберг. М., «Истина и жизнь», 2000.

Святой Хуан де ла Крус - Темная ночь

Перевод с испанского Ларисы Винаровой Общедоступный православный университет, основанный протоиереем Александром Менем Москва 2006

ISBN 5-87507-273-3

San Juan de la Cruz,

Noche Oscura

Перевод с испанского Ларисы Винаровой

перевод выполнен по изданию

Obras completas de San Juan de la Cruz,

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1994,

edicion critica, notas у apendices por Lucinio Ruano de la Iglesia (OCD).