Хуан де ла Крус - Темная ночь
И блистающий ум ты оставил, и знание сущих Ноги ради бессмертной, которой нельзя называть.[1]
В своей знаменитой книге о Сан Хуане де ла Крус «Восхождение к истине» Томас Мертон писал: «В христианском богословии есть линия света и линия тьмы.
Этими двумя путями следуют две мистические традиции. Великими богословами света были Ориген, святой Августин Гиппонский, святой Бернар Клервосский, святой Фома Аквинский.
Великими богословами тьмы — святой Григорий Нисский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, святой Хуан де ла Крус.
Эти два пути идут параллельно друг другу. Современные богословы не видят препятствий к тому, чтобы объединить эти два пути, синтезируя воззрения Фомы Аквинского и Хуана де ла Крус.
Ряд величайших мистиков — Ян ван Рёйсбрук, святая Тереза Авильская и сам Хуан де ла Крус описывали оба аспекта дискурса — "свет" и "тьму".»[2]
Несомненно, Хуан де ла Крус был автором эпохи Возрождения, в чём-то предвосхищавшим грядущий стиль барокко, но говорил он на языке средневековой риторики.
Литература XVI века еще не так далеко ушла от «Романа о Розе», и метафора, развернутая на 250 страниц трактата, как в «Обителях» (Las Moradas) святой Терезы Авильской[3], воспринималась как нечто само собой разумеющееся.
Но барочно-морализаторский стиль эпохи сочетался у Хуана де ла Крус с евангельской радикальностью.
[1] Эпиграф, предваряющий «Мистическое богословие» Псевдо-Дионисия Ареопагита. Цит. по изд: ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ, «О божественных именах. О мистическом богословии.», «Глаголь», СПб., 1995.
[2] THOMAS MERTON, «The Ascent to Truth», First Harvest/HBJ edition, San Diego-New York-London, 1981c.l с 4.
[3] Рус. пер. см.: СВ. ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ, «Внутренний замок», пер. с исп. под ред. Н. Трауберг. М., «Истина и жизнь», 2000.
Святой Хуан де ла Крус - Темная ночь
Перевод с испанского Ларисы Винаровой
Общедоступный православный университет, основанный протоиереем Александром Менем
Москва 2006
ISBN 5-87507-273-3
San Juan de la Cruz,
Noche Oscura
Перевод с испанского Ларисы Винаровой
перевод выполнен по изданию
Obras completas de San Juan de la Cruz,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1994,
edicion critica, notas у apendices por Lucinio Ruano de la Iglesia (OCD).
Хуан де ла Крус - Темная ночь - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ Л. Винарова
ТЕМНАЯ НОЧЬ
ПРОЛОГ
КНИГА ПЕРВАЯ Описание бездеятельной Ночи чувств
Глава1, приводящая первую строфу и заводящая речъ об ошибках начинающих
Глава 2, повествующая о духовных несовершенствах начинающих, связанных с гордыней
Глава 3, о некоторых несовершенствах, о некоторых несовершенствах, каковыми зачастую наделены начинающие относительно второго смертного греха, то есть духовной скупости
Глава 4, о других несовершенствах, которые обычно есть у начинающих относительно третьего греха, то есть сластолюбия
Глава 5, о несовершенствах относительно греха гнева, в которые впадают начинающие
Глава 6, о несовершенствах, относящихся к духовному обжорству
Глава 7, о несовершенствах, связанных с духовными завистью и унынием
Глава 8, разъясняющая первую строку первой строфы и начинающая объяснять эту Темную ночь
Глава 9, о двух признаках, по которым узнается, что человек духовный идет путем этой Ночи и очищения чувств
Глава 10, о том, как им вести себя в этой Темной ночи
Глава 11, объясняющая три строки первой строфы
Глава 12, о пользе, приносимой душе этой Ночью
Глава 13, о другой пользе, приносимой душе этой Ночью чувств
Глава 14, объясняющая последнюю строку первой строфы
КНИГА ВТОРАЯ о Темной ночи. Рассказывающая о самом глубоком очищении, которое производит вторая (бездеятельная) Ночь духа
Глава 1, начинающая обсуждение Темной ночи духа. Говорящая, в какое время она приходит
Глава 2, продолжающая речь о других несовершенствах начинающих
Глава 3, служащая примечанием к тому, что воспоследует
Глава 4, приводящая и объясняющая первую строфу
Глава 5, приводящая первую строку, и начинающая объяснение, почему это созерцание есть не только Ночь для души, но также скорбь и мука
Глава 6, о других видах страдания, которые претерпевает душа в этой Ночи
Глава 7, продолжающая обсуждать тот же предмет, говоря о других скорбях и стеснениях воли
Глава 8, говорящая о других страданиях, которые терзают душу в этом состоянии
Глава 9, описывающая, как эта Ночь затемняет дух, чтобы просветить его и дать ему свет
Глава 10, объясняющая корень сего очищения через сравнение
Глава 11, начинающая объяснять вторую строку первой строфы. Говорящая, как душа с пылкой страстью обретает плод этих суровых притеснений — Божественную любовь
Глава 12, говорящая о том, почему эта ужасная Ночь есть чистилище и как Божественная Премудрость просвещает в ней людей тем самым просвещением, которое очищает и просвещает ангелов в небе
Глава 13, повествующая о других сладостных действиях, что совершает в душе эта Темная ночь созерцания
Глава 14, приводящая и объясняющая три последних строки первой строфы
Глава 15, приводящая и объясняющая вторую строфу
Глава 16, приводящая первую строку и объясняющая, почему, идя во тьме, душа шла в безопасности
Глава 17, приводящая вторую строку и объясняющая, почему это темное созерцание зовется потайным
Глава 18, объясняющая, почему эта потайная премудрость есть также лестница
Глава 19, начинающая объяснять десять ступеней мистической лестницы, согласно святому Бернарду и святому Фоме
Глава 20, описывающая пять дальнейших ступеней любви
Глава 21, объясняющая слово «сокрытая» и описывающая цвета, облекающие душу в этой Ночи
Глава 22, объясняющая третью строку второй строфы
Глава 23, объясняющая четвертую строку. Описывающая чудесное укрытие, в которое прячет душу эта Ночь, и то, почему бес не может войти в него, хотя способен войти в другие, весьма высокие
Глава 24, закашивающая объяснение второй строфы
Глава 25, кратко объясняющая третью строфу
ПОЭЗИЯ
Источник
Огонь живой любови
На реках Вавилонских
Жаждой охваченный странной
Я очутился в том краю
Младой пастух
И без опоры, и с опорой
Пусть без жизни я живу
ПРИЛОЖЕНИЕ (поэма на испанском)
Noche Oscura del Alma
Хуан де ла Крус - Темная ночь - Предисловие
В отличие от поэзии Сан Хуана де ла Крус, его трактаты были написаны не с целью передать его мистический опыт, а с сугубо педагогической целью. (В связи с этим следует заметить, что святой Игнатий Антиохийский (кон. II - нач. III в.) измерял подлинность мистического познания его пригодностью для пастырской деятельности.) По большому счету, все они представляют собой единое произведение. В нем развивается и варьируется одна и та же тема, но в «Огне живой любви» разворачивается описание того, что «Восхождение» и «Ночь» только обещали. О Ночи и о Кресте там говорится лишь как о воспоминании.
Считается, что «Восхождение на гору Кармель» (Subida del Monte Carmelo) и «Темная ночь» (Noche oscura) — два различных трактата, во многом повторяющих друг друга. Но возможно, что они представляют собой разные части одного произведения. Его структурный нерв — поэма «Темная ночь», им предпослан общий пролог, их объединяет тема и метафора ночи. В своем предисловии к собранию сочинений Хуана де ла Крус о. Федерико Руис писал: «"Восхождение" и "Ночь" чересчур схожи, чтобы существовать обособленно, и чересчур различны, чтобы их можно было объединить».
Можно привести аргументы как «за», так и «против» этого утверждения. «За» говорит, во-первых, намерение автора включить «Ночь» в «Восхождение» как его часть. Обоим трактатам предпослан общий пролог, и именно «Темная ночь» исполняет то, что в нем обещано. (В «Восхождении» разворачивается тема Ночи/очищения, в то время как тема восхождения/горы практически исчезает). В то же время исторические свидетельства отрицают единство трактатов. Они написаны при разных обстоятельствах. «Восхождение» разделено на главы с предпосланным кратким содержанием, в то время как в трактате «Ночь» это разделение принадлежит не автору, а его первому издателю. Сохранилось много кодексов трактата «Ночь» и только два кодекса «Восхождения». Но ни один кодекс не содержит сразу обоих трактатов.
«Восхождение на гору Кармель» комментирует только первые две строфы поэмы. Комментарий, озаглавленный «Темная ночь», также не окончен. Самые прекрасные строфы, воспевающие Единение души с Богом, остались не прокомментированными — но существуют трактаты «Огонь живой любви» и «Духовная песнь». Автор вводит в свое символическое и метафорическое пространство, и далее читатель уже ориентируется в нем сам.
Протяженность текста, объясняющего первую строку поэмы, значительно превышает то, что принято называть комментарием.1 В «Восхождении» он занимает практически три начальные главы первой книги, в то время как остальные четыре строки умещаются в две главы — 14 и 15. В «Ночи» комментарий первой строки растянут с 1 до 11 глав первой книги. Четыре остальных строки занимают едва ли 4 кратких главы, с 11 по 14 этой книге. Возвращение к первой строфе во второй книге увеличивает диспропорцию. 10 глав посвящено первой строке, две — второй и одна, очень краткая, третьей; эта глава и служит концовкой всего трактата. В сравнении со второй строфой диспропорция еще более значительна — все ее объяснение занимает меньше места, чем объяснение начальной строки поэмы. Такое соотношение объемов комментируемого материала и комментария само по себе необычно.
Общие идеи трактатов — «узкий путь, ведущий в жизнь», отсечение привязанностей. Фактически, диптих является развернутым объяснением того, что включено в заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк 12:30) (См. «Восхождение» I гл.13.) В трактате «Темная ночь» Сан Хуан де ла Крус начинает комментировать поэму заново. Он не заканчивает еще раз, остановившись в начале третьей строфы. Между тем он считает, что выполнил свою задачу, так как начинает редактировать текст.
Многие исследователи задают вопрос, выполнимы ли духовные советы, данные в «Восхождении» («Ночи»)? Попытаться ответить на вопрос означает также ответить, выполнимо ли то, что велит Евангелие. «Духовным упражнениям» святого Игнатия Лойолы предпослано предупреждение, что они написаны не для праздного читателя, а исключительно для того, кто станет их практиковать. Анонимный автор английского мистического трактата XIV века «Облако неведения» {The Cloud of Unknowing) предупреждает взявшего эту книгу в руки о том же самом. В общем прологе, предпосланном трактатам «Восхождение» и «Ночь» сказано, что они предназначены только для монахов и монахинь ордена кармелитов, первоначального (то есть, более строгого) устава.
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