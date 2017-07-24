В доброе соревнование с египетскими иноками вступили вы, пожелав или сравниться с ними, или даже превзойти их своими подвигами в добродетели, ибо и у вас уже появляются монастыри и водворяются иноки.

Посему такое расположение ваше достойно похвалы и того, чтобы усовершил его Бог по молитвам вашим.

Поскольку же и у меня требовали вы сведений о житии блаженного Антония и, чтобы самим вам приобрести его ревность, пожелали вы знать, как начал он свою подвижническую жизнь, каков был до вступления в нее, какой имел конец жизни и справедливо ли все о нем рассказываемое, то с великою готовностью принял я ваше требование, потому что и для меня много пользы в одном воспоминании об Антонии, — да и вы, как уверен я, услышав о нем и подивившись ему, пожелаете устремиться к той же цели, какая и им была предположена, ибо жизнь Антония — для иноков достаточный образец подвижничества.

Поэтому не почитайте невероятным, что рассказывали вам об Антонии, а вернее, оставайтесь в той мысли, что еще немногое только услышано вами; потому что и это малое, без сомнения, трудно было пересказать вам.

Святитель Афанасий Великий. Послании к инокам, пребывающим в чужих странах.

Преподобный Антоний Великий - Поучения - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 704 с.

ISBN 978-5-7533-0421-6

Преподобный Антоний Великий - Поучения - Духовная сокровищница - Содержание

От составителя ПОУЧЕНИЯ АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО Слово о суете мира и воскресении мертвых

Устав отшельнической жизни

Духовные наставления

Правила духовным детям своим, монахам

Различные наставления детям своим, монахам

Наставления о доброй нравственности и святой жизни, в 170 главах

Двадцать слов к монахам

Письма к монахам

Ответы на некоторые вопросы, предложенные братией

Изречения преподобного Антония Великого и сказания о нем

Объяснения некоторых изречений преподобного Антония Великого, сделанные после его смерти одним старцем ПРИЛОЖЕНИЯ. Об Антонии Великом, его учениках и сподвижниках Житие преподобного Антония, описанное святителем Афанасием Великим в послании к инокам, пребывающим в чужих странах

Иоанн Златоуст о египетских подвижниках

О нитрийских пустынниках

О местности, носящей название Келлий

Жизнь отшельников в Скитской пустыне

Павел Препростый

Аммон Нитрийский

Епископ Аммон

Макарий Великий

Макарий Александрийский

Преподобный Пафнутий

Авва Питирион

Дидим александрийский, слепец

Авва Памво

О Евлогии и увечном

Павел Фивейский

Иларион Великий

Святой Юлиан и Антоний Великий

Из «Исповеди» блаженного Августина КОММЕНТАРИИ

Преподобный Антоний Великий - Поучения - Духовная сокровищница - от Составителя

Предлагаемая вниманию читателя книга является на сегодняшний день самым полным сборником творений величайшего подвижника III—IV веков, святых «отцов начальника» преподобного Антония Великого.

Когда-то, в 1860-x годах, святитель Феофан Затворник в одном из писем поведал о своем замысле издать подобный сборник, куда вошли бы и все разрозненные изречения святого Антония, и все сказания о нем из греческого и латинского отечников, из «Лавсаика», «Лимонаря», «Истории боголюбцев» и т. д. Отчасти святитель Феофан попытался это сделать при работе над «Добротолюбием», систематизировав в порядке руководственных правил для монашествующих часть из переведенных им поучений преподобного.

В настоящий сборник мы включили не только подобранный святителем Феофаном материал («Устав отшельнической жизни», «Наставления о доброй нравственности и святой жизни, в 170 главах» и др.), но и те творения святого подвижника, которые не издавались в России с 20-30-х годов XIX столетия. Среди них—полные тексты всех двадцати писем Антония Великого. По словам блаженного Иеронима, они проникнуты поистине апостольским духом. Родоначальник отшельничества писал их из своего уединения по настоятельной просьбе духовных чад, подвизавшихся в многочисленных обителях пустыни Келлий, Скита, Нитрии, в арсинойских и других монастырях.

Вошли в сборник и духовные поучения, которые авва Антоний преподал ученикам, посещая их. Это — «Правила духовным детям своим, монахам», «Различные наставления детям своим, монахам», «Двадцать слов к монахам», «Духовные наставления», «Слово о суете мира и воскресении мертвых». Все они были некогда бережно записаны учениками преподобного и разосланы в самые отдаленные обители Египетской пустыни и за ее пределы.

Наставления отца безмолвствующих кратки, но за их видимой простотой скрыты глубочайшие духовные истины, смысл которых раскрывается не сразу. Даже святитель Феофан признавал в письмах, что порой за день он может переводить не более десяти строк великого подвижника.

Ученики Антония Великого свидетельствуют, что авва был немногословен, поэтому они старались назидаться не только словом его, но и жизнью. Мы также сочли полезным дополнить книгу повествованиями о подвигах и доброделании этого святого, собранными из «Добротолюбия», «Древнего» и «Скитского» патериков, других достопамятных сказаний.

К сборнику прилагается житие Антония Великого, составленное его учеником, святителем Афанасием Александрийским, и вдохновившее немало последо вателей подвижника на избрание монашеского пути.

Ярче всего влияние «Жития» преподобного Антония на свою жизнь изобразил блаженный Августин в «Исповеди», отрывок из которой тоже вошел в нашу книгу.

«Царственное стадо» великого пастыря уже в его время было весьма велико. Египетская пустыня быстро превратилась при нем в некое монашеское государство. Возникали целые города-монастыри с несколькими тысячами насельников, такие как Оксиринх. Однако до нашего времени сохранились имена немногих учеников Антония Великого. Как пишет церковный историк Созомен, «ученики Антония были везде, но не легко найти их, ибо они в продолжение своей жизни старались скрываться ревностнее, чем многие из нынешних людей, волнуемых честолюбием, домогаются известности».

Некоторые ученики стали истинными светильниками монашества: Макарий Великий, Макарий Александрийский, Аммон Нитрийский, Павел Препростый, Иларион Великий и другие. Каждый шел путем своего неповторимого подвига, однако во всех чадах Антония Великого, словно в духовном зеркале, отразился их божественный учитель. Особенно отчетливо это видно на примерах ближайших учеников святого. Их краткие жития, а также сказания о сподвижниках святого пустынножителя, заимствованные нами из Палладия, Руфина, блаженного Иеронима, Феодорита Кирского, Иоанна Мосха, «Истории египетских монахов», мы также посчитали необходимым поместить в этот сборник, дополнив комментариями.