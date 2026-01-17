Святые Отцы - ключевое звено Священного Предания Церкви, исторически связующее нас со Христом. Они преимущественные носители и выразители Предания. Они причастники великого нетленного Света. Через их посредство мы приобщаемся к нему, хотя они не единственные, кто распространяет его в мире.

Святые Отцы не только подтверждают подлинность и достоверность индивидуального духовного опыта, они соотносят частное с целым, индивидуальное с общим, уникальное с универсальным, наконец, временное с вечным. Поэтому слово Святых Отцов обладает исключительной силой. Целостность Предания - залог целостности христианства, обособившегося с течением истории в различных деноминациях или частных преданиях. Единство Предания, выразившееся в единомыслии Святых Отцов, оставляет христианам надежду на преодоление раздоров и разделений между ними перед лицом внешнего мира.

Наследие Святых Отцов в XX веке - Итоги исследований Москва, ПСТГУ, 2012. - 263 с. ISBN 978-5-7429-0586-8 Составитель и научный редактор П. Б. Михайлов, канд. филос. наук, доцент, зам. зав. кафедрой патрологии БФ ПСТГУ, научный сотрудник сектора философии религии ИФ РАН Рецензент Ю. А. Шичалин, д-р филос. наук, профессор, зав. ОДЯ и ДХП БФ ПСТГУ Переводы с французского, немецкого, итальянского и греческого языков выполнили диак. М Асмус, канд. богосл. игум. Дионисий (Шлёнов), канд. филос. наук Я. Б. Михайлов, свящ. М. Насонов, д-р богосл. диак. Л. Соколовски, О. И. Фельдштейн, К. И. Уколов, Ю. А. Шешко

Наследие Святых Отцов в XX веке - Итоги исследований - Содержание

От составителя. П. Б. Михайлов

Жан Даниелу. Современные направления религиозной мысли (1946) перевод П. Б. Михайлова

Ив-Мари-Жозеф Конгар. Святые Отцы - избранные орудия Священного Предания (1962) перевод П. Б. Михайлова

Анри-Ирене Марру. Патристика и гуманизм (1951) перевод свящ. М. Асмуса

Жозеф де Геллинк. Патристические исследования: достижения и затруднения (1948) перевод Ю. А. Шешко

Анри Крузель. Патрология и патристическое возрождение (1969) перевод свящ. М. Насонова

Анджело Ди Берардино. Современные направления патристических исследований (1997) перевод свящ. М. Насонова

Анджело Ди Берардино. Развитие патристических исследований (2003) перевод диакона А. Соколовски

Хризостомос А. Стамулис. Святитель Григорий Палама в современном греческом богословии (2000) перевод игумена Дионисия (Шлёнова)

Вольфганг Бинерт. Значение патристики для экуменического диалога с точки зрения протестантского богословия (2002) перевод К. И. Уколова

Манлио Симонетти. Богословие Святых Отцов (2003) перевод О. И. Фельдштейн

Чарльз Канненгиссер. Будущее патристики (1991) перевод К. Б. Михайлова

Наследие Святых Отцов в XX веке - Итоги исследований - От составителя

Слово Святых Отцов не только зазвучало по-новому в XX в., оно стало по-новому восприниматься. XX в., в котором так плотно сконцентрировалась мировая история во всем многообразии человеческого бытия - от крайних падений, невообразимых преступлений против Бога и человека до высочайших подвигов самоотвержения и стояния за правду, от предельной глубины проникновения в тайны душевного и материального мира до крайней невосприимчивости к духовной стороне мироздания - этот век не мог воспринимать богословский и мистический опыт христианства глазами человека прежних эпох.

Необозримый объем переизданных на качественно новом уровне и изданных впервые памятников древнехристианской письменности, начиная с середины XIX в. и до сего дня, потребовал чрезвычайно интенсивных усилий историков и богословов по осмыслению и интерпретации этого наследия. Разумеется, плоды этой разносторонней деятельности дают пищу не только для теоретических обобщений, но и для ответов на самые острые жизненные вопросы. Это время справедливо называют «патристическим» или «неопатристическим» возрождением, и это возрождение коснулось не только научной сферы, но проникло в церковную, культурную и общественную жизнь.

Для отечественной богословской науки актуальность обобщения опыта изучения древнехристианского наследия, достигнутого к нашему времени, обусловлена прежде всего тем, что, в то время как на Западе за последние 100 лет патристические исследования ушли далеко вперед после и без того немалого задела, достигнутого к началу прошлого века, для русской богословской науки, за исключением дореволюционного времени и русского зарубежья, XX в. стал поистине «темным веком», в особенности в том, что касается одного из ее самых трудоемких предметов - патрологии. Потребностью, насколько возможно, наверстать упущенное и вызвано издание, предлагаемое ныне русскому читателю. Вполне закономерно, далеко не все материалы, которые могли войти в сборник, были в него включены [1]

При их отборе мы руководствовались следующими соображениями: с одной стороны, особое внимание привлекли немногочисленные программные выступления, например публикации лидеров так называемого «патристического возрождения» XX в. Общепризнанными корифеями и неутомимыми деятелями этого разностороннего явления были кардинал Жан Даниелу и профессор Сорбонны Анри-Ирене Марру. С другой стороны, «материальная» сторона патристического возрождения настолько стремительно расширилась, что от ученых потребовались специальные усилия, чтобы уследить за этим процессом. Поэтому другой круг отобранных статей посвящен обзорам последних завоеваний патрологической науки и их первичным обобщениям. Наконец, третий тип исследований представляет собой тематические или просопические обзоры, посвященные либо рассмотрению отдельных богословских тем, либо кому-то из выдающихся Святых Отцов.