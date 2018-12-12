Слава Всевышнему, проект перевода Вавилонского Талмуда на русский язык продолжается. Вслед за трактатами «Брахот» и «Макот» в свет выходит новая книга перевод трактата «Кидушин».

Надо признать, что этот трактат не из самых легких для чтения и учебы. Тем не менее в мире нет, пожалуй, ни одной еврейской общины, где бы он не изучался на регулярной основе. И дело не только в тематике трактата а посвящен он крайне важной для иудаизма теме: законам семейного права, но и в том, что сама его структура как бы создана для работы еврейского ума, так много в нем талмудической логики, настолько он продуман, красиво организован и изложен. Чтобы его освоить, требуется приложить немало усилий, но наградой за труд будет огромное удовольствие.

Понятно, что никакой перевод не может претендовать на полноценную замену источника: Талмуд изучают по Талмуду, а не по пересказу, пусть даже обширному.

Как правило, еврей, решивший заняться освоением законов Торы на высоком уровне, рано или поздно приходит к выводу, что для серьезных занятий следует найти знающего учителя или даже группу, внутри которой можно проявить свою творческую активность, без чего нет настоящей учебы. Но некоторую помощь в знакомстве с материалом наш перевод гарантирует. В идеале он создавался как пособие для русскоязычного еврея, когда этап первого знакомства с основными положениями иудаизма пройден, Тора на уровне недельных разделов в целом стала понятной и привычной, заповеди не повергают человека в трепет первопроходца и хочется учиться, расти и подниматься выше.

Потому что Тора привлекает, еврейская молитва очищает, а Талмуд захватывает и не отпускает.

Как всегда, за основу изложения взят комментарий великого Раши. Это означает, что из всего гигантского объема толкований и интерпретаций, созданного многими поколениями знаменитых мудрецов, читателю предлагается самый верхний и необходимый слой. Раши это, по сути, ворота в Талмуд, которые нельзя миновать, если хочешь приобщиться к источнику еврейской мудрости.

Талмуд предельно лаконичен. Обратите внимание, как организована подача нашего перевода: текст оригинала, написанный на смеси еврейского и арамейского языков, разбит на фразы и помещен внутрь русского абзаца, где визуально выделено то, что является непосредственно переводом. Такого выделенного материала относительно мало. Большая часть любого абзаца это связки между словами Талмуда, минимальный комментарий, то, что называется разъяснением. В принципе, можно читать одни выделенные слова и это будет то, что предлагает читателю Талмуд. Все остальное интерпретация.

Подача материала в этой книге несколько отличается от той, что была предложена публике в первых двух уже изданных трактатах: для каждой темы и на каждой странице сделано чуть больше пояснений, чем прежде. Это обусловлено и тематикой, и теми задачами, которые мы поставили перед собой на данном этапе работы. Надеемся, восприятие текста это не усложнит. Книгу по-прежнему можно просто читать как считывают линейную информацию, не отвлекаясь на множество возникающих отступлений и переходов к другим местам изложения. Это означает, что главные критерии перевода, остались теми же: с одной стороны, посильная точность в терминах, понятиях и формулировках, с другой стороны, стремление сделать русский текст легким для чтения, насколько это вообще возможно, когда работаешь с таким специфическим и многомерным объектом, как страница Вавилонского Талмуда, созданная более тысячи лет назад.

Эффективность нашей работы проверялась, что называется, в полевых условиях: на учениках в общинах разных стран. Нам также была интересна реакция более широкой аудитории обычной читающей публики. Оказывается, в мире еще есть люди и их немало, которым не просто свойствен интерес ко всему, что связано с еврейской культурой, Торой и историей, но которые не прочь заглянуть в Талмуд, узнать, о чем говорит книга, являющаяся ярким и уникальным выражением еврейской цивилизации, ее квинтэссенцией и самой сутью. О Талмуде сказано много, пришла пора открыть его и познакомиться самому-лично и непосредственно. Ведь, если говорить кратко и честно, именно Талмуд является «исторической родиной» нашего народа, из которой мы вышли и которая всегда пребывает с нами, куда бы нас ни занесли текущие исторические обстоятельства.

Готовя издание к выходу в свет, редакция, как всегда, заручилась поддержкой ведущих учителей русскоязычного еврейства. Ведь без раввинской брахи нет успеха ни в одном еврейском начинании. Свои письма-благословения нам дали раввины Иерусалима, Одессы, Днепра, Москвы и Петербурга.

И еще одно важное замечание. Сказано в трактате «Кидушин»: «Кто занят изучением Торы и у кого есть хорошие качества, т. е. кто ведет себя с людьми доброжелательно и праведно, такой не сразу согрешит (т. е. такому человеку нелегко совершить нарушение)». Об этом говорит автор книги «Коэлет»: «Тройная нить не сразу разорвется». Как нелегко разорвать нить, скрученную из трех волокон, так и человеку трудно совершить нарушение, если он обладает тремя свойствами: учит Письменную Тору, учит Устную Тору и хорош в своем отношении к людям.

Обратите внимание, Талмуд не утверждает, что изучающий Тору автоматически становится праведником. Нет, ему еще надо много работать над своими качествами, шлифовать их и улучшать. Но сказано, что согрешить такому человеку трудно. Почему? Потому что, когда ты посвящаешь свое время еврейской учебе, ты волей-неволей погружаешься в еврейскую этику. Ибо Талмуд и есть этика нашего народа, все его положения опираются на одно требование, обращенное к человеку: хорошо и по-доброму относись к окружающим, стань праведным. Каков ты с людьми таков ты на самом деле и с Богом.

Изучая Тору и Талмуд, мы получаем стимул стать лучше в нравственном смысле. Осваивайте Тору, знакомьтесь с Талмудом! И да приблизит Всевышний тот день, когда мы будем учиться в восстановленном Иерусалиме!