Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - том 1 - том 2
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники - Вавилонский Талмуд - Том 4 - Том 5
Слава Всевышнему, проект перевода Вавилонского Талмуда на русский язык продолжается. Вслед за трактатами «Брахот» и «Макот» в свет выходит новая книга перевод трактата «Кидушин».
Надо признать, что этот трактат не из самых легких для чтения и учебы. Тем не менее в мире нет, пожалуй, ни одной еврейской общины, где бы он не изучался на регулярной основе. И дело не только в тематике трактата а посвящен он крайне важной для иудаизма теме: законам семейного права, но и в том, что сама его структура как бы создана для работы еврейского ума, так много в нем талмудической логики, настолько он продуман, красиво организован и изложен. Чтобы его освоить, требуется приложить немало усилий, но наградой за труд будет огромное удовольствие.
Понятно, что никакой перевод не может претендовать на полноценную замену источника: Талмуд изучают по Талмуду, а не по пересказу, пусть даже обширному.
Как правило, еврей, решивший заняться освоением законов Торы на высоком уровне, рано или поздно приходит к выводу, что для серьезных занятий следует найти знающего учителя или даже группу, внутри которой можно проявить свою творческую активность, без чего нет настоящей учебы. Но некоторую помощь в знакомстве с материалом наш перевод гарантирует. В идеале он создавался как пособие для русскоязычного еврея, когда этап первого знакомства с основными положениями иудаизма пройден, Тора на уровне недельных разделов в целом стала понятной и привычной, заповеди не повергают человека в трепет первопроходца и хочется учиться, расти и подниматься выше.
Потому что Тора привлекает, еврейская молитва очищает, а Талмуд захватывает и не отпускает.
Как всегда, за основу изложения взят комментарий великого Раши. Это означает, что из всего гигантского объема толкований и интерпретаций, созданного многими поколениями знаменитых мудрецов, читателю предлагается самый верхний и необходимый слой. Раши это, по сути, ворота в Талмуд, которые нельзя миновать, если хочешь приобщиться к источнику еврейской мудрости.
Талмуд предельно лаконичен. Обратите внимание, как организована подача нашего перевода: текст оригинала, написанный на смеси еврейского и арамейского языков, разбит на фразы и помещен внутрь русского абзаца, где визуально выделено то, что является непосредственно переводом. Такого выделенного материала относительно мало. Большая часть любого абзаца это связки между словами Талмуда, минимальный комментарий, то, что называется разъяснением. В принципе, можно читать одни выделенные слова и это будет то, что предлагает читателю Талмуд. Все остальное интерпретация.
Подача материала в этой книге несколько отличается от той, что была предложена публике в первых двух уже изданных трактатах: для каждой темы и на каждой странице сделано чуть больше пояснений, чем прежде. Это обусловлено и тематикой, и теми задачами, которые мы поставили перед собой на данном этапе работы. Надеемся, восприятие текста это не усложнит. Книгу по-прежнему можно просто читать как считывают линейную информацию, не отвлекаясь на множество возникающих отступлений и переходов к другим местам изложения. Это означает, что главные критерии перевода, остались теми же: с одной стороны, посильная точность в терминах, понятиях и формулировках, с другой стороны, стремление сделать русский текст легким для чтения, насколько это вообще возможно, когда работаешь с таким специфическим и многомерным объектом, как страница Вавилонского Талмуда, созданная более тысячи лет назад.
Эффективность нашей работы проверялась, что называется, в полевых условиях: на учениках в общинах разных стран. Нам также была интересна реакция более широкой аудитории обычной читающей публики. Оказывается, в мире еще есть люди и их немало, которым не просто свойствен интерес ко всему, что связано с еврейской культурой, Торой и историей, но которые не прочь заглянуть в Талмуд, узнать, о чем говорит книга, являющаяся ярким и уникальным выражением еврейской цивилизации, ее квинтэссенцией и самой сутью. О Талмуде сказано много, пришла пора открыть его и познакомиться самому-лично и непосредственно. Ведь, если говорить кратко и честно, именно Талмуд является «исторической родиной» нашего народа, из которой мы вышли и которая всегда пребывает с нами, куда бы нас ни занесли текущие исторические обстоятельства.
Готовя издание к выходу в свет, редакция, как всегда, заручилась поддержкой ведущих учителей русскоязычного еврейства. Ведь без раввинской брахи нет успеха ни в одном еврейском начинании. Свои письма-благословения нам дали раввины Иерусалима, Одессы, Днепра, Москвы и Петербурга.
И еще одно важное замечание. Сказано в трактате «Кидушин»: «Кто занят изучением Торы и у кого есть хорошие качества, т. е. кто ведет себя с людьми доброжелательно и праведно, такой не сразу согрешит (т. е. такому человеку нелегко совершить нарушение)». Об этом говорит автор книги «Коэлет»: «Тройная нить не сразу разорвется». Как нелегко разорвать нить, скрученную из трех волокон, так и человеку трудно совершить нарушение, если он обладает тремя свойствами: учит Письменную Тору, учит Устную Тору и хорош в своем отношении к людям.
Обратите внимание, Талмуд не утверждает, что изучающий Тору автоматически становится праведником. Нет, ему еще надо много работать над своими качествами, шлифовать их и улучшать. Но сказано, что согрешить такому человеку трудно. Почему? Потому что, когда ты посвящаешь свое время еврейской учебе, ты волей-неволей погружаешься в еврейскую этику. Ибо Талмуд и есть этика нашего народа, все его положения опираются на одно требование, обращенное к человеку: хорошо и по-доброму относись к окружающим, стань праведным. Каков ты с людьми таков ты на самом деле и с Богом.
Изучая Тору и Талмуд, мы получаем стимул стать лучше в нравственном смысле. Осваивайте Тору, знакомьтесь с Талмудом! И да приблизит Всевышний тот день, когда мы будем учиться в восстановленном Иерусалиме!
Реувен Пятигорский
4 тишрея 5778 (24 сентября 2017)
Израиль
Вавилонский Талмуд: многотомное издание
Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского
Москва: Книжники; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
ISBN 978-5-9953-0435-7 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1031-2 ("Лехаим")
Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - Том 1
Трактат Кидушин. Том 1. — 2018. — 640 с.
ISBN 978-5-9953-0560-6 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-1052-7 (“Лехаим”)
Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - Том 1 - Содержание
От переводчика
ГЛАВА I [ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТСЯ]
Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - Том 1 - Глава 1
Главная тема трактата «посвящение» (кидушин, קידושין), действие, посредством которого женщина становится женой того, кто ее «посвятил», или, говоря иначе, «приобрел». Это не означает, что муж «приобретает» жену, как приобретают имущество; имеется в виду, что женщина, став женой своему мужу, запрещена другим мужчинам. Термин кидушин происходит от слова экдэш (הקדש), «посвящение Храму», когда человек посвящает свою вещь Храму, делая ее запрещенной остальному миру. Кроме темы посвящения первая глава затрагивает темы выхода женщины из статуса жены: развод (герушин,גרושין) и вдовство.
Согласно Рамбаму, в эпоху, предшествующую дарованию Торы, если мужчина встречал женщину и они хотели создать семью, он приводил ее к себе домой и вступал с ней в половую близость, и это делало их супругами. После дарования Торы заповедь предписывает еврею, который хочет жениться на еврейке, сначала приобрести ее (в смысле, указанном выше) перед свидетелями одним из приведенных в первой Мишне способов (например, при помощи денег или документа), после чего она становится запрещенной остальному миру. Другое название обряда кидушин «помолвка» (эрусин,אירוסין). Все время пока аруса, помолвленная, не введена в дом мужа, она запрещена своему будущему мужу (по закону мудрецов). Во времена Талмуда через некоторое время после помолвки совершался обряд женитьбы (нисуин, נישואין), когда арусу вводили под хупу, после чего она становилась женой своему мужу. В наши дни кидушин и хупу делают одновременно.
האשה נקנית כשליש דרכים женщина приобретается мужчиной (посвящается ему) тремя путями, т. е. любым из трех указанных ниже способов.וקונה את עצמה בשתי דרכים И приобретает себя, т. е. возвращает себе статус независимой женщины, получая возможность выйти замуж за другого, двумя путями, т. е. любым из двух указанных ниже способов.
Мишна поясняет первый закон. נקנית בכסף Женщина приобретается мужчиной при помощи денег, которые он дает ей, произнося: «Вот ты посвящена мне» или «Будь посвящена мне». בשטר Или при помощи документа, где написано «Вот ты посвящена мне», который он дает ей.ובביאה Или при помощи близости (половой связи), говоря ей: «Будь посвящена мне этой близостью».
Мишна приводит спор мудрецов на тему, какова минимальная сумма, при передаче которой женщина приобретается мужчиной ככסף при помощи денег.בית שמאי אומרים Мудрецы школы Шамая говорят: בדינר ובשוה דינר при помощи серебряного динара (но не меньше динара) или того, что по стоимости равно серебряному динару. ובית הלל אומרים а мудрецы школы Илеля говорят:בפרוטה וכשוה פרוטה даже при помощи медной пруты, но не меньше пруты (в данном случае прута мелкая монета с фиксированной стоимостью). Или при помощи того, что по стоимости равно пруте. Мишна спрашивает: וכמה היא פרוטה И сколько это прута? Ответ: אחד משמנה באיסר האיטלקי одна восьмая италийского исара (серебряная монета с фиксированной стоимостью).
Мишна поясняет второй закон.וקונה את עצמה И приобретает себя, получая возможность выйти за другого,3גט при помощи гета, «разводного письма», который муж передает жене. В гете написано мужем (или писцом по просьбе мужа), что теперь, после развода, она «разрешена всему миру». ובמיתת ה3על Или приобретает себя смертью мужа.
В заключение Мишна приводит закон о йевамё, женщине, муж которой умер бездетным. Согласно Торе, если у умершего остался брат, последний обязан взять вдову себе в жены (такой брат называется явам) или совершить обряд халицы, когда йевама снимает обувь с ноги явама и становится свободной женщиной. Как это происходит? היבמה נקנית ?כיאה йевама приобретается явамом при помощи близости (такое приобретение называется йибум). В то же время йевама וקונה את עצמה приобретает себя (т. е. может стать свободной для любого человека)בחליצה при помощи халицы.וכמיתת היכם Или приобретает себя смертью явама.
Учили в нашей Мишне: האשה נקנית женщина приобретается.
Гемара спрашивает. מאי שנא הכא Какая разница между этой Мишной,לתני האשה נקנית где учим «женщина приобретается», ומאי שנא התם И той Мишной, которой начинается вторая глава трактата и דתני האיש מקדש где учим «мужчина посвящает женщину»? Почему не учим также и здесь «женщина посвящается»?
Ответ Гемары. Мишна говорит о «приобретении», משום דקא בעי למיתני поскольку хочет сказать, что 3!כזף деньги один из путей (способов) кидушин, т. е. посвящения. (Передача денег в любой акции указывает на приобретение.)
Гемара продолжает спрашивать.וכסף מנא לן Но откуда, из какого стиха, нам известно, что кидушин можно совершить при помощи денег?
Гемара отвечает. גמר קיחה קיחה משדה עפרון Это выводим по принципу гзера-шава из эпизода с полем Эфрона, которое купил Авраам, поскольку в обоих случаях написано «взять», «взять». תיב הכא? Написано здесь, по поводу кидушин: כי יקח איש אשה «Если возьмет мужчина женщину». □וכתיב הת И написано там, в эпизоде с полем Эфрона:נתתי כסף השד־ה קח ממני «Я дал тебе серебро за поле; возьми у меня». Вывод: как в случае поля Эфрона слово «возьми» указывает на деньги, так и в случае кидушин слово «возьмет» указывает на деньги.
Гемара завершает объяснение. Но откуда мы знаем, что взятие считается приобретением? Ответ:״ וקיחה איקרי קניןвзятие», о котором рассказано в эпизоде с полем Эфрона, Тора называет приобретением,לכתיב как написано5: השדה אשר קנה אכרהם «поле, которое приобрел Авраам».
Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - Том 2
Трактат Кидушин. Том 2. — 2018. — 336 с.
ISBN 978-5-9953-0598-9 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-1055-8 (“Лехаим”)
Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - Том 2 - Содержание
Глава 2 [мужчина посвящает] האיש מקדש
«Посвящение» (кидушин), действие, посредством которого женщина становится женой того, кто ее «посвятил», или, говоря иначе, сделав своей женой, сделал запрещенной другим мужчинам. Вторая глава трактата занята различными случаями посвящения как на практике, так и в теоретическом плане, поскольку именно теория, выведенная из текста Торы, является главным модифицирующим фактором еврейского закона.
Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - Том 2 - Глава 2
от палки, т. е. обычным пеплом от сожженной вещи, не обладающим свойством пепла красной коровы. (В Мишне речь идет о пещерах, где хранили дождевую воду, которая часто была загрязненной; но даже вода из пещеры не годится для очищающей воды, потому что она дождевая, а не из источника.) - Судя по этой Мишне, того, кто берет плату за исполнение заповеди, мудрецы наказывают тем, что его действия отменяются. И еще учим, что нельзя за плату окропить «очищающей водой» или изготовить такую воду, употребив пепел коровы. Однако в нашей Мишне сказано, что человек может посвятить женщину этой водой и этим пеплом, откуда следует, что за них можно получить плату, ведь в противном случае ими нельзя сделать кидушин (поскольку они не являются его имуществом).
Гемара объясняет. אמר א3יי Сказал Абае: לא ל|שיא нет противоречия. כאן בשכר הכאה ומילוי здесь, в нашей Мишне, говорится о том, кто посвящает женщину при помощи платы за то, что переносит пепел и черпает воду для очищения. כאן נשכר הזאה וקידוש но там, во второй Мишне, речь идет о плате за то, что кропит и посвящает воду пеплом. И эти два вида работ отличаются один от другого. Переносить пепел из одного места в другое (например, в другой город) и черпать воду из источника - это работы, которые требуют усилий и к которым Тора никого не обязывает, поэтому можно брать плату за их выполнение и, как следствие, пеплом и водой можно посвятить женщину. В то время как окропление ритуально нечистого и добавление пепла в воду - легкие работы, которые являются заповедями, а не под־ готовкой к ним. За исполнение этих заповедей плата не положена, поэтому тот, кто плату берет, наказывается мудрецами тем, что такое исполнение ему не засчитывается.
Запрет брать плату за исполнение заповеди (но не за физические усилия, связанные с исполнением) следует из стиха, в котором Моше говорит: «Смотри, я научил вас законам и постановлениям, как приказал мне Всевышний». Толкование стиха: как я, Моше, не за плату сделал то, что приказал мне Всевышний, так и вы не за плату исполняйте данные вам заповеди.
די־קא נמי То же самое можно уточнить из языка Мишны. דקתני הכא Здесь, в нашей мишне, сказано:חטאת וכא&ר פויה и посвящает женщину при помощи «очищающей воды» или «пепла коровы». וקתני התם а там сказано: להזות ולקדש «окропить и посвятить». Т. е. в первом случае вода и пепел еще не перемешаны, во втором случае они уже готовы к исполнению заповеди. שמע מי|ה Учи отсюда, что наша Мишна и вторая Мишна говорят о разных законах, а поэтому не противоре чат одна другой.
הדרן עלו האיש מקדש
распоряжаться» имуществом само по себе не считается имуществом. והכא Но здесь, в Барайте, спор идет не о плодах, которые наследник получил от отца своей матери, а о плодах, которые выросли на поле у владельца урожая, а потом были украдены вместе с трумой и десятинами до их отделения. נדשמואל קמי^גי и спорят по поводу закона Шмуэля. דאמר שמואל как сказал Шмуэль: חיטה אחת פוטרת את ה?רי даже одно пшеничное зерно «освобождает» всю груду зерна, сложенного на гумне. Т. е., если владелец урожая отделит в качестве трумы одно зерно, он тем самым исполнит заповедь отделения трумы. (В Торе нет определенного размера для отделения трумы. Но все размеры трумы установлены мудрецами.) דמו־ אית ליה דשמואל Один учитель (Раби) согласен с законом Шмуэля. ומר לית ליה דשמואל В то время как другой учитель (раби Йосе, сын раби Йеуды) не согласен с законом Шмуэля. По мнению Раби, владелец урожая может сказать вору: «Все плоды - мои, поскольку я мог ‘освободить’ весь урожай одним зерном для трумы, и кроме этого зерна все принадлежит мне». (Спор Раби с раби Йосе, сыном раби Йеуды, идет только по поводу трумы. Однако, что касается десятины, Раби согласен, что владелец урожая не может потребовать ее у вора, поскольку правило Шмуэля не относится к десятине.) По мнению раби Йосе, сына раби Йеуды, потерпевший не может потребовать, чтобы вор вернул ему украденную труму, поскольку у трумы есть размер отделения, установленный мудрецами.
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