Уроки по книге Тания - В шести томах

Книга Тания – фундаментальная книга хасидского учения Хабад. Она написана основателем движения раввином Шнеуром-Залманом из Ляд, известным как Автор ''Тании'' и ''Шульхан Аруха''. Тания объясняет, что такое еврей, какова его цель в мире, и как он может достичь этой цели.

שיעורים בספר התניא

Книга рассматривает такие темы, как связь с Творцом, смысл жизни, и является практическим руководством для жизни каждого еврея. Она без преувеличения раскрыла глаза десяткам тысяч иудеев всех общин и наполнила их жизнь смыслом, помогла понять всей душой, как по-настоящему служить Творцу и жить в радости. За все годы Тания выдержала более 5000 изданий! Книга ''Уроки по книге Тания'' включает оригинальные страницы Тании, текст Тании на иврите с огласовками и новый, исправленным перевод на русский.



В данном издании материал книги разбит на ежедневные уроки, упорядоченные по дням изучения в обычный и вискокосный годы.

Новый перевод Тании выполнен так, чтобы он согласовывался с объяснением, и снабжен подробным объяснением раввина Вайнберга с многочисленными примечаниями Любавичского Ребе. Это объяснение поможет в понимании вдумчивому читателю.

Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Часть первая - Ликутей Амарим - Главы 1-24

Издательство «Яхад», 2020. - 370 с.

ISBN 978-965-7460-33-7

Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт

Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер

Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель

Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский

Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Содержание

Предисловие составителя

Глава первая - Глава двадцать четвертая

Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Книга

Автор назвал свое произведение тремя разными именами. Каждое из этих названий характеризует книгу по-своему:

“Ликутей Амарим” - "Сборник высказываний". Так автор называет свою книгу в "Предисловии составителя", скромно отрицая тем самым уникальность своего произведения. Фактически автор утвер- ждает, что его трактат является не более чем собранием высказываний, которые были "выбраны из книг и из речей известных учителей и цадиков". Под этим заглавием книга впервые бьша издана в Славите в 1796 г.

“Тания” - по имени первого слова, с которого начинается данная книга, ссылаюсь на цитату из Талмуда. Цитата из Талмуда служит автору не просто занимательным введением в свою систему. Для книги, которая обсуждает мистический спуск души в этом мир и её предназначение, эта цитата служит автору как отправная точка для раскрытия его целой философской системы. Под этим названием книга появилась во второй раз в Золкиев в 1798 г. под названием "Ликутей Амарим".

"Сефер шель Бейноним" - "Книга Средних" - по имени типа человека, на котором книга концентрирует свое внимание, т.е. человека, чем моральный уровень находится где-то между праведником и грешником. Автор указывает, что главной темой его обсуждения является не праведник, на почитание которого до сих пор делал ударение Хасидизм, и не грешник, осуждением которого занимались другие книги по еврейской этике, а "средний" - уровня которого способен достичь каждый. Название "Сефер шель Бейноним" впервые появилось как подзаголовок к первому изданию "Ликутей Амарим". Однако фактически автор ссылается на всю книгу, а не только на её первую часть, как "Сефер шель Бейноним".

Стандартные полные издания книги Тания включают в себя пять частей, каждая из которых является отдельным трактатом:

Часть 1: Ликутей Амарим, или Тания, или "Сефер шель Бейноним", предисловие и 53 глав (148 стр.)

Часть 2: Врата Единства и Веры, предисловие и 12 глав (30 стр.)

Часть 3: Послание о покаянии, 12 глав (22 стр.)

Часть 4: Святое послание, 32 раздела (102 стр.)

Часть 5: Последнее послание, (20 стр.)

В общей сложности на сегодняшний день появилось по меньшей мере шестьдесят пять изданий Ликутей Амарим, или Тания, изданных полностью или частично, причем оба названия чередуются как заголовок и подзаголовок соответственно. Тем не менее эта книга, как и другие труцы хасидизма, никогда не была переведена ни на один из европейских языков. Даже на иврите, святом языке оригинала, она чрезвычайно трудна для понимания из за своей композиции, отсутствия знаков препинания, а также из за того, что фундаментальные идеи, на которых базируется эта книга не обсуждаются в ней самой, и читатель должен искать их в других произведениях автора. Поэтому существует достаточно веская причина познакомить англоязычного читателя с этим фундаментальным трудом по философии Хабада с вступлением и примечаниями, которые, как ожидается, будут содействовать пониманию этой книги и её мировоззрения. Мы ограничимся на данный момент 1-ой частью, на которую мы будем ссылаться, ради удобства, по более простому имени - "Тания".

Автор Тании работал над своим трудом 20 лет, разрабатывая его стиль и форму настолько тщательно, что его последователи стали считать эту книгу "Письменной Торой" Хабада, где каждое слово и буква имеют смысл. Действительно, автор разделил ее на пятьдесят три гаавы, которые соответсвуют количеству "сидрот" (недельных тав) Торы. Вскоре после этого у многих хасидов Хабада появился обычай каждую неделю изучать главу Танин с той же регулярностью, с которой они читали еженедельные главы Торы.

В своей попытке составить Танию так, чтобы она отвечала самым широким запросам, как человека аналитического и пытливого ума, так и менее ученого, автор весьма преуспел. Ученый найдет в этой книге неисчерпаемую глубину, и несколько глубоких, еще не опубликованных комментариев было написано к ней (переводчику нынешнего издания повезло, что он имел доступ к некоторым из этих комментариев). И менее ученый, каждый в меру своего интеллекта, найдет в ней назидательные инструкции на разных уровнях. Именно это свойство книги и её высокий авторитет объясняют широко распространенное признание, которым Тания пользуется со времени своего появления и до наших дней.