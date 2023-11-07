Тания - Уроки по книге - В шести томах
Книга Тания – фундаментальная книга хасидского учения Хабад. Она написана основателем движения раввином Шнеуром-Залманом из Ляд, известным как Автор ''Тании'' и ''Шульхан Аруха''. Тания объясняет, что такое еврей, какова его цель в мире, и как он может достичь этой цели.
Уроки по книге Тания - В шести томах
שיעורים בספר התניא
Издательство: Яхад
ISBN: 978-965-7460-38-2
Год издания: 2020
Уроки по книге Тания - В шести томах - Аннотация издания
Книга рассматривает такие темы, как связь с Творцом, смысл жизни, и является практическим руководством для жизни каждого еврея. Она без преувеличения раскрыла глаза десяткам тысяч иудеев всех общин и наполнила их жизнь смыслом, помогла понять всей душой, как по-настоящему служить Творцу и жить в радости. За все годы Тания выдержала более 5000 изданий! Книга ''Уроки по книге Тания'' включает оригинальные страницы Тании, текст Тании на иврите с огласовками и новый, исправленным перевод на русский.
В данном издании материал книги разбит на ежедневные уроки, упорядоченные по дням изучения в обычный и вискокосный годы.
В данном издании материал книги разбит на ежедневные уроки, упорядоченные по дням изучения в обычный и вискокосный годы.
Новый перевод Тании выполнен так, чтобы он согласовывался с объяснением, и снабжен подробным объяснением раввина Вайнберга с многочисленными примечаниями Любавичского Ребе. Это объяснение поможет в понимании вдумчивому читателю.
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Часть первая - Ликутей Амарим - Главы 1-24
Издательство «Яхад», 2020. - 370 с.
ISBN 978-965-7460-33-7
Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт
Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер
Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель
Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Содержание
- Предисловие составителя
- Глава первая - Глава двадцать четвертая
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Книга
Автор назвал свое произведение тремя разными именами. Каждое из этих названий характеризует книгу по-своему:
“Ликутей Амарим” - "Сборник высказываний". Так автор называет свою книгу в "Предисловии составителя", скромно отрицая тем самым уникальность своего произведения. Фактически автор утвер- ждает, что его трактат является не более чем собранием высказываний, которые были "выбраны из книг и из речей известных учителей и цадиков". Под этим заглавием книга впервые бьша издана в Славите в 1796 г.
“Тания” - по имени первого слова, с которого начинается данная книга, ссылаюсь на цитату из Талмуда. Цитата из Талмуда служит автору не просто занимательным введением в свою систему. Для книги, которая обсуждает мистический спуск души в этом мир и её предназначение, эта цитата служит автору как отправная точка для раскрытия его целой философской системы. Под этим названием книга появилась во второй раз в Золкиев в 1798 г. под названием "Ликутей Амарим".
"Сефер шель Бейноним" - "Книга Средних" - по имени типа человека, на котором книга концентрирует свое внимание, т.е. человека, чем моральный уровень находится где-то между праведником и грешником. Автор указывает, что главной темой его обсуждения является не праведник, на почитание которого до сих пор делал ударение Хасидизм, и не грешник, осуждением которого занимались другие книги по еврейской этике, а "средний" - уровня которого способен достичь каждый. Название "Сефер шель Бейноним" впервые появилось как подзаголовок к первому изданию "Ликутей Амарим". Однако фактически автор ссылается на всю книгу, а не только на её первую часть, как "Сефер шель Бейноним".
Стандартные полные издания книги Тания включают в себя пять частей, каждая из которых является отдельным трактатом:
- Часть 1: Ликутей Амарим, или Тания, или "Сефер шель Бейноним", предисловие и 53 глав (148 стр.)
- Часть 2: Врата Единства и Веры, предисловие и 12 глав (30 стр.)
- Часть 3: Послание о покаянии, 12 глав (22 стр.)
- Часть 4: Святое послание, 32 раздела (102 стр.)
- Часть 5: Последнее послание, (20 стр.)
В общей сложности на сегодняшний день появилось по меньшей мере шестьдесят пять изданий Ликутей Амарим, или Тания, изданных полностью или частично, причем оба названия чередуются как заголовок и подзаголовок соответственно. Тем не менее эта книга, как и другие труцы хасидизма, никогда не была переведена ни на один из европейских языков. Даже на иврите, святом языке оригинала, она чрезвычайно трудна для понимания из за своей композиции, отсутствия знаков препинания, а также из за того, что фундаментальные идеи, на которых базируется эта книга не обсуждаются в ней самой, и читатель должен искать их в других произведениях автора. Поэтому существует достаточно веская причина познакомить англоязычного читателя с этим фундаментальным трудом по философии Хабада с вступлением и примечаниями, которые, как ожидается, будут содействовать пониманию этой книги и её мировоззрения. Мы ограничимся на данный момент 1-ой частью, на которую мы будем ссылаться, ради удобства, по более простому имени - "Тания".
Автор Тании работал над своим трудом 20 лет, разрабатывая его стиль и форму настолько тщательно, что его последователи стали считать эту книгу "Письменной Торой" Хабада, где каждое слово и буква имеют смысл. Действительно, автор разделил ее на пятьдесят три гаавы, которые соответсвуют количеству "сидрот" (недельных тав) Торы. Вскоре после этого у многих хасидов Хабада появился обычай каждую неделю изучать главу Танин с той же регулярностью, с которой они читали еженедельные главы Торы.
В своей попытке составить Танию так, чтобы она отвечала самым широким запросам, как человека аналитического и пытливого ума, так и менее ученого, автор весьма преуспел. Ученый найдет в этой книге неисчерпаемую глубину, и несколько глубоких, еще не опубликованных комментариев было написано к ней (переводчику нынешнего издания повезло, что он имел доступ к некоторым из этих комментариев). И менее ученый, каждый в меру своего интеллекта, найдет в ней назидательные инструкции на разных уровнях. Именно это свойство книги и её высокий авторитет объясняют широко распространенное признание, которым Тания пользуется со времени своего появления и до наших дней.
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 2 - Часть вторая - Ликутей Амарим - Главы 25-42
Издательство «Яхад», 2020. - 376 с.
ISBN 978-965-7460-34-4
Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт
Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер
Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель
Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 1 - Содержание
- Глава 25 - Глава 42
Хасидизм в целом и Хасидизм Хабада в частности представляют собой всеобъемлющее мировоззрение и образ жизни, рассматривая главное предназначение еврея в том, чтобы служить связующим звеном между Творцом и Творением. Еврей сочетает в себе "небеса" и "землю" - Б-жественную душу, часть "Б-га живого", с материальными сосудами тела и животной души. И его главная цель - реализовать трансцендентность и единство своей сущности и мира, в котором он живет, в рамках абсолютного единства Всевышнего.
Реализация этой цели предполагает двустороннюю связь: "сверху вниз" и "снизу вверх". Для достижения первого вида связи, человек привносит свет Б-жественной Торы и заповедей в каждый аспект своей повседневной жизни и окружения - своей "доли в этом мире; для достижения второго вида связи человек использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы - природные или же созданные руками людей - как средства для личного духовного возвышения, а вместе с ним - и всего остального окружающего мира. Один из основных средств в его распоряжении - это язык и коммуникация.
Как указывает Алтер Ребе, автор Тании, в одном из своих произведений, любой из "семидесяти" языков народов мира, который используется как средство для распространения Торы и заповедей, благодаря этому сам "поднимается" из сферы материальной в сферу духовную, оставаясь при этом средством "сверху вниз" для раскрытия Торы и заповедей для тех, кто читает и понимает на этом языке.
В свете всего вышесказанного, нынешнее издание - первый английский перевод Тании (часть 1-ая) с момента её появления в свет 165 лет назад - это событие огромной важности. Оно делает доступными философию Хабада и его образ жизни для более широкого круга евреев, для которых чтение на языке оригинала представляет проблему или языковой барьер. Следовательно это ещё один вклад в "распространение источников" Хасидизма, начатое р. Бааль Шем-Товом, который видел в Хасидизме поток "живой воды", текущий вширь и вглубь, и способный достичь любой группы евреев и привнести вдохновление и энергию в их повседневную жизнь.
Перевод такой книги как Тания представляет собой сложную задачу. На самом деле, ранее уже было сделано несколько неудачных попыток перевода Тании на европейские языки. Поэтому большой заслугой Д-ра Нисана Минделя является то, что эта задача была наконец выполнена.
Не приходится и говорить о том, что любой перевод - это неадекватная замена оригиналу. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что данный перевод Тании с введением, глоссарием, примечаниями и индексами окажет неоценимую помощь изучающим Хасидизм в целом и Хасидизм Хабада в частности.
Менахем Шнеерсон, Лаг ба-Омер, 5722
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 3 - Часть третья - Ликутей Амарим - Главы 43-53 - Тания часть вторая - Хинух катан - Глава 1 - Глава 12
Издательство «Яхад», 2020. - 370 с.
ISBN 978-965-7460-35-1
Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт
Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер
Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель
Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 3 - Содержание
- Ликутей Амарим - Глава 43 - Глава 53
Тания часть вторая - Хинух катан
- Врата единства и веры - Глава 1 - Глава 12
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 3 - Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна - Врата единства и веры - Глава первая
Следующие строки являются вступлением ко к разделу Тании «Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна» - «Врата единства и веры».
להבין מעט מזער מה שכתוב בזיהר ד״שמע ישראל כו׳״ הוא יחוךא עלאה ו״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״ הוא יחודא תתאה
Попытаемся хотя бы отчасти понять сказанное в книге «Зоар» - «Слушай, Израиль» - верхнее единство, а «Благословенно имя» - нижнее единство.
Вступление автора ко второй части. «Слушай, Израиль, Всевышний Б-г наш, Всевышний един» - первая часть молитвы «Шма»; «Благословенно имя славы владычества Его навеки» - фраза, следующая за «Слушай, Израиль». Примечание Любавичского Ребе Шлита: Содержание этого раздела - понять, хотя бы немного по возможности сказанное в Зоаре (часть 1,18а, 12а и др.) что «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем эхад» («Слушай Израиль...») - это наиболее высокое понимание «Единства Б-га», «йихуда илаа» («верхнее единство»), а «Барух шем квод малхуто леолам ваэд» («Благословенно имя...») - более низкий уровень понимания «Единства Б-га», «йихуда татаа» («нижнее единство»). (Последнее слово «ваэд» в «Благословенно имя...» по системе специальной замены букв превращается в слово «эхад», последнее слово в «Шма Исраэль» - сказано в Зоаре). Нужно понять, как возможны два понимания «Единства Б-га» - нижнее и верхнее, и объяснения.
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 4 - Часть четвертая - Послание о покаянии Главы 1-12 - Святое послание Главы 1-9
Издательство «Яхад», 2020. - 370 с.
ISBN 978-965-7460-36-8
Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт
Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер
Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель
Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 4 - Содержание
- Послание о покаянии Главы 1-12
- Святое послание Главы 1-9
Тания - это, по сути, труд по еврейской религиозной этике. Автора в первую очередь интересуют силы добра и зла в природе человека и в окружающем его мире, и его цель, как уже указывалось, состоит в том, чтобы проложить новый путь к достижению высшей формы добра.
Ему несомненно известно о существовании еврейской литературы, посвященной той же теме. Написать новую книгу его принуждает, как он осторожно отмечает, не недостатки имеющихся работ как таковых, а потому, что человеческий разум не одинаково восприимчив и не в равной степени реагирует на одни и те же стимулы. Многие работы по еврейской философии и этике, как подразумевает автор, были полезны для их времени и эпохи, или для конкретных групп людей, для которых они были написаны. Теперь, по мнению автора, возникла необходимость в новом подходе (в свете учения хасидизма) и в «руководстве», которое имело бы универсальную привлекательность. Однако автор понимает, что даже эта книга, по крайней мере некоторые из её частей, не может быть настолько простой, чтобы ее могли понять все.
Следовательно, он призывает более образованных людей не руководствоваться чувством неуместной скромности и не утаивать свои знания от тех, кто будет просить у них помощи в понимании этих «Высказываний».
Р. Шнеур Залман близко знал своих "растерянных". Они стекались к нему в большом количестве, и они наводняли его письменными вопросами. Большинство из них, несомненно, были простыми людьми. Но среди них было и много изучающих Талмуд и философски настроенных молодых людей, которые, как и он в подростковом возрасте, искали новый образ жизни и новые возможности для своих интеллектуальных и духовных побуждений. Внимание к такой пестрой аудитории во многом и определило форму и стиль данной книги.
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 5 - Часть пятая - Святое послание Главы 10 - 23
Издательство «Яхад», 2020. - 353 с.
ISBN 978-965-7460-37-5
Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт
Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер
Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель
Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 5 - Содержание
- Часть пятая - Святое послание Главы 10 - 23
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 5 - Святое послание - Глава 10
Справившись о здравии и благополучии, начну речи свои, пробуждая ухо, внемлющее увещеванию жизни, которым увещевал Б-г живой через пророка Своего, говоря «милости Б־га, что не иссякли (ло тамну)».
См. Мишлей, 15:31 «Ухо, внимающее увещеванию жизни, - в среде умных пребудет оно».
Эйха, 3:32. «Вот что отвечу я сердцу моему, на что надеюсь: на милости Б-га что не иссякли, что не кончилось милосердие Его». По Талмуду, трактат Бава батра, 15а, книгу Эйха составил пророк Йермияу. Согласно простому смыслу этой фразы, слов «не иссякпи» относятся к милостям Б-га.
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 6 - Часть шестая - Святое послание Главы 24 - 32 - Заключительный трактат
Издательство «Яхад», 2020. - 331 с.
ISBN 978-965-7460-38-2
Перевод Тании и обработка перевода в этом издании - рав Михаэль Гафт
Перевод книги Тания из-ва Шамир: Б. Шиф М. Шнейдер, р. Н3. Раппапорт, Б. Авни, Г. Липш, проф. Г. Брановер
Перевод комментариев к книге Тания: р. Михаэль Гоцель
Руководитель проекта и издатель: р. Йоси Демиховский
Уроки по книге Тания - Ежедневные уроки по книге Тания - Том 6 - Содержание
- Часть шестая - Святое послание Главы 24 - 32
- Заключительный трактат
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