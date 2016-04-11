Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 5 - Святость
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Maimonides Mishneh Torah
Крупнейший раввинистический авторитет и кодификатор ѓалахи, философ, ученый и врач, самый прославленный ученый постталмудической эпохи Рабби Моше бен Маймон, Рамбам, был знаменитейшим медиком своего времени, но снискал славу не медицинскими трактатами и не главным своим философским трудом — “Море невухим”, который не мог прославить Маймонида во всех слоях еврейского народа.
Славу Маймониду принес труд — “Мишне Тора”. Именно на постаменте “Мишне Тора” зиждется величие Рамбама в глазах еврейского мира.
Именно этот кодекс заставляет повторять фразу: “От Моше до Моше не было подобного Моше”. Свой кодекс “Мишне Тора” сам Рамбам считал “великим трудом, включающим в себя все законы Торы”: “Почти десять лет трудился я денно и нощно над созданием большого труда.
Великие люди, подобные вам, понимают, что я создал, — ведь я приблизил предметы рассеянные и разбросанные между холмов и гор, призвал их “по одному из города, по двое из рода” (Ирмеяѓу, 3:14).
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга «Святость»
Москва, Издательство "Книжники", 2014 г., 576 стр.
ISBN 978-5-9953-0348-0
Пятая книга кодекса Рамбама Мишне Тора (шестой том, выходящий в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов») называется Кдуша, что означает «Святость». Она включает три раздела: законы о запрещенных половых связях, законы о разрешенной и запрещенной пище и законы ритуального забоя скота и птицы (шхита). Суть святости, согласно еврейской традиции, состоит в отделении.
Всевышний повелел евреям хранить святость: «И говорил Господь Моше так: говори всей общине сынов Израиля и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Ваикра, 19:2). Мудрецы Талмуда комментируют этот стих: «Как Я свят, так и вы святы, как Я отделен, так и вы отделены». Народ Израиля в своем стремлении уподобиться Всевышнему должен быть отделен от других народов.
Описывая структуру своего кодекса, Рамбам пишет: «В нее [книгу “Святость”] я включу законы о запрещенных половых связях и законы о запрещенной пище, так как этими двумя отличиями — запрещенными видами браков и запрещенными видами пищи — освятил нас Творец и выделил из других народов. Обе эти категории запретов характеризуются Писанием так: “И выделю Я вас из народов...” (Ваикра, 20:26); “...который выделил вас из народов” (Ваикра, 20:24)».
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга «Святость» - Содержание
Л. Амир. Кдуша: Книга о святости
Предисловие к русскому изданию
Рамбам. Мишне Тора Книга “Святость”
ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Источники и исследования: краткий обзор
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга «Святость» - Законы о запрещененных связях
21. Не открывать наготы брата отца.
22. Не совершать соитие с замужней женщиной.
23. Не совершать соитие с [женщиной в период] ниды.
24. Не заключать браки с неевреями.
25. Аммонитянин И МОАВИТЯНИН НЕ должен входить в общество [Израиля].
26. Не следует препятствовать третьему поколению [потомков] египтян входить в общество [Израиля][1].
27. Не следует препятствовать третьему поколению идумеев входить в общество [Израиля].
28. Мамзер не должен входить в общество [Израиля].
29. Евнух не должен входить в общество [Израиля].
30. Не оскоплять самца даже скотины, зверя и птицы[2].
31. Первосвященник не должен жениться на вдове.
32. Первосвященник не должен совершать соитие с вдовой ДАЖЕ ВНЕ БРАКА.
33. Первосвященник должен жениться на девственнице ЮНОГО ВОЗРАСТА[3].
34. Коген не должен жениться на разведенной.
35. Он не должен жениться на блуднице.
36. Он не должен жениться на оскверненной[4].
37 И НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК ПРИБЛИЖАТЬСЯ НИ К ОДНОЙ ИЗ [УПОМЯНУТЫХ ВЫШЕ] ЗАПРЕЩЕННЫХ ЕМУ [ЖЕНЩИН], ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ СОВЕРШИЛ С НЕЙ СОИТИЯ.
Разъяснение этих заповедей — в следующих главах.
1.1.Злонамеренно возлегший с одним из тех, [связь с кем] Тора называет прелюбодеянием[5], подлежит карету[6], как сказано: «Ибо все, которые сделают [какую-либо] из этих мерзостей, души делающих истреблены будут (ве-нихрету) [из среды народа своего] »[7] — души обоих — совокупляющегося и того, с кем он совокупляется[8]. А если [это сделано] по неведению, должны они [принести] постоянную жертву за грех. Есть среди прелюбодеев и те, кто [подлежит] казни по [приговору] суда, помимо карета, общего для всех [нарушителей этих запретов].
1.2. Тех прелюбодеев, которые [подлежат] казни по [приговору] суда, если были там свидетели и предупредили[9], а [нарушители] не прекратили своих действий, казнят, как предписано.
1.3 Даже если нарушитель — ученый муж, его не казнят и не бьют плетьми[10], если там не было предупреждения, поскольку, так или иначе, предупреждение предназначено именно для того, чтобы отличить злонамеренного [нарушителя] от заблуждающегося[11].
1.4 Прелюбодеев иногда казнят побиением камнями, иногда сожжением, а иногда — удушением[12]. Вот те, кого казнят побиением камнями: возлегшего с матерью, с женой отца, с женой сына, называемой невесткой, [мужчину], совокуплявшегося с мужчиной и со скотиной, и женщину, приводящую скотину [для совокупления] с ней.
1.5. А вот те прелюбодеи, кого казнят сожжением[13]: возлегшего с дочерью своей жены при жизни жены, с дочерью ее дочери, с дочерью ее сына, с матерью своей жены, с матерью ее матери, с матерью ее отца, возлегшего с собственной дочерью, дочерью своей дочери и с дочерью своего сына.
1.6. Удушением прелюбодеев [казнят] лишь [за соитие] с замужней женщиной, как сказано: «Смерти да будут преданы прелюбодей и прелюбодейка»[14]; а казнь, упомянутая в Торе просто [без уточнения], — это удушение[15]. Когда же [участвовавшая в этом женщина] — дочь когена, она [подвергается казни] сожжением, а совершивший с ней соитие — удушением, как сказано: «И если дочь священника осквернит себя блудодеянием, [то отца своего бесчестит она], на огне да будет сожжена»[16]. Когда же речь идет об обрученной[17] девице — оба должны быть побиты камнями, как сказано: «Если будет молодая девица [обручена с мужчиной, и встретит ее кто в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих к воротам того города] и побейте их камнями»[18]. И везде, где в Торе сказано: «Смерти да будут преданы они, кровь их на них»[19], этих [следует казнить] побиением камнями[20].
1.7. Все остальные прелюбодеи [подлежат] только карету без казни по [приговору] суда. Поэтому, если были там свидетели и предупредили, суд [приговаривает виновных] к плетям, поскольку всех, подлежащих карету, бьют плетьми. Если же кто-то злонамеренно возлежит с той, [что запрещена ему лишь] запретом[21], бьют плетьми его и ее; а если [возлежал] по неведению — освобождены оба от какого-либо [наказания]. Возлегшего злонамеренно с одной [из женщин, запрещенных ему] вторичным [запретом][22], по словам [мудрецов], порют за непокорность. Того же, кто возляжет с [женщиной, запрещенной ему лишь] предписанием[23], не бьют плетьми, но если судьи [приговорят] его к порке за непокорность, чтобы отдалить от нарушения, — это на их усмотрение.
1.8. Принужденный [совершить нарушение] освобожден от какоголибо [наказания] — от порки, от жертвоприношения и тем более от казни, как сказано[24]: «Девице же не делай ничего»[25]. О чем идет речь? О том, когда принужден был тот, с кем совокупились. Однако совокупляющийся не может быть принужден, поскольку [детородный орган] может восстать лишь сознательно[26]. Если женщина начинает соитие по принуждению, а заканчивает добровольно, она освобождена от какого-либо [наказания], поскольку не в ее власти не захотеть [продолжения], когда соитие начинается принудительно, ведь человеческие склонности и природа принуждают ее желать этого[27].
1.9. Тот, кто вводит лишь головку [полового органа], называется «обнажившим» (меаре), от слов: «Он обнажил (геера) исток ее»[28]. Вводящий [весь] орган называется «завершившим» [соитие]. И во всех запрещенных соитиях все равно, «обнажил» или «завершил». Даже если он не излил семени[29] и даже если отстранился и не завершил [соития], коль скоро ввел головку [полового органа], оба [нарушителя] подлежат казни по [приговору] суда, или карету, или плетям, или порке за непокорность. И неважно, возлег он с запрещенной [ему женщиной] обычным способом или необычным[30]. Как только он «обнажит» ее, оба [нарушителя] подлежат казни по [приговору] суда или карету, плетям или порке за непокорность. И неважно, лежат они или стоят, — подлежат [наказанию] за введение головки.
1.10. Каждый, кто совершает запрещенное соитие не восставшим [органом], или если его орган расслаблен, как орган мертвых, например, [как это бывает] у больных, или тот, кто от рождения таков, например, евнух от рождения[31], — даже если он ввел весь орган рукой, не будет подлежать ни карету, ни плетям, а тем более казни, поскольку это не соитие. Но [такое действие]
делает [женщину] непригодной к поеданию трумы2а, и суд приговаривает обоих к порке за непокорность.
1.11. Тот, кто совершает одно из запрещенных соитий невзначай[32] [33], даже несмотря на то, что не имеет этого в намерениях, подлежит [наказанию][34]. То же [относится] к нарушающему запрет[35] или вторичный [запрет мудрецов]. Но возлегший с тем, [соитие с кем является] прелюбодеянием, если тот мертв, освобожден от какого-либо [наказания], и тем более освобожден нарушающий лишь [простой] запрет[36]. Возлегший со смертельно больным [человеком] или совокупившийся с обреченной на смерть скотиной[37] подлежит [соответствующему наказанию]. Ведь те еще живы, хотя и должны умереть от этой болезни. И
даже если он перерезал [скотине] две артерии [забоя][38], но она еще бьется в судорогах, совершающий с ней соитие подлежит [наказанию], коль скоро она не умерла или ей не отрубили голову[39].
1.13 Если какой-либо женщине из этих запрещенных исполнилось три года и один день и более, взрослый, возлегший с ней, подлежит казни, или карету, или плетям, а она свободна от какоголибо [наказания], если только сама не взрослая. Если же она моложе этого [возраста[40]] — оба освобождены [от наказания], поскольку это соитие — не соитие[41]. И то же касается взрослой женщины, с которой возлег ребенок: если ему девять лет с одним днем или более, она подлежит карету[42], казни или плетям, а он освобожден [от наказания] [43]. Если же ему только девять лет или меньше, оба освобождены [от наказания][44]. Если [мужчина] совокупился с мужчиной или привел мужчину, [чтобы тот совокупился] с ним, и они [оба] взрослые, их побивают камнями, как сказано: «И с мужчиною не ложись, [как ложатся с женщиною]»[45]. [Относится это] как к совокупляющемуся, так и к тому, с кем совокупляются[46]. Если же [один из них] был ребенком девяти лет с одним днем или старше, того, кто совокупляется с ним или приводит его [для совокупления с собой], побивают камнями, а ребенок освобожден [от наказания]. Если же [один из] мужчин был девяти лет или моложе, оба освобождены [от наказания], но суду следует [приговорить] взрослого к порке за непокорность, потому что он возлег с мужчиной, хотя тому и было меньше девяти [лет].
1.14. И тот [мужчина], кто совокупляется с мужчиной, и тот, кто совокупляется с андрогином[47] как с мужчиной, подлежит [наказанию]. Если же он возлежит [с андрогином] как с женщиной, освобожден [от наказания за мужеложество]. А тумтум — это нечто неопределенное[48]. Поэтому того, кто возлежит с тумтумом или андрогином как с женщиной, приговаривают к порке за непокорность. А андрогину разрешено брать женщин в жены[49].
[1] Они имеют право совершать полноценный гиюр и заключать браки с евреями.
[2] А тем более человека.
[3] Талмуд выделяет три возрастные категории женщин/девочек: до 12 лет — «малолетняя», в возрасте от 12 до 12,5 лет — «юная девственница» и свыше 12 лет — «взрослая» (см. Законы о браке, 2:1; Вавилонский Талмуд, Нида, 48; там же, 57). Первосвященнику предписано жениться на девственнице в воз- расте 12-12,5 лет.
[4] Имеется в виду халала — женщина, родившаяся от запрещенного брака когена с разведенной женщиной или блудницей либо первосвященника с вдовой.
[5] Этим термином здесь и далее обозначаются все виды строго запрещенных половых связей — связь с замужней женщиной, инцест, скотоложество и пр., в отличие от более легких нарушений, таких как связь когена с разведенной женщиной, запрещенных простым запретом. См. Законы о браке,1:5.
[6] Карет — «истребление» («истребление души из среды народа Израиля»), или «отсечение» («отсечение от жизни в Ган Эдене или отсечение от Мира грядущего»), небесная кара за намеренное нарушение определенных пред- писаний Торы. Карет может включать также преждевременную смерть в этом мире (до 50 лет, см. Моэд катан, 28а).
[7] Ваикра, 18:29.
[8] Вина и наказание в равной степени распространяются на них обоих.
[9] См. Законы о Сангедрине, 12:2, где разъясняется обязанность предупреждать совершающего грех.
[10] См. ниже, 1:7.
[11] Если свидетели не предупредили прелюбодеев, у суда не может быть уверенности, что преступление совершено умышленно, даже если речь идет о человеке, знающем законы в совершенстве. В Талмуде приводится аналогичное высказывание рабби Иосе бар рабби Йегуды, согласно которому предупреждение было введено лишь для того, чтобы отличить злонамеренного нарушителя от преступившего по ошибке (Сангедрин, 86). Вместе с тем, по мнению рабби Йосе бар рабби Йегуды, из этого следует, что мудреца можно не предупреждать — ведь он в достаточной мере осведомлен о законах и знает, что запрещено. Однако, по мнению Рамбама, и мудреца следует предупрждать, поскольку может статься, что тот, зная закон в общем виде, по той или иной причине не осознает, что он приложим к данному конкретному случаю (см. Кесеф мишне к Законам о Сангедрине, 12:2).
[12] О разных способах смертной казни см. Сангедрин, 15:1-5.
[13] Под «сожжением» мудрецы Талмуда понимали заливание в горло расплавленного свинца.
[14] Ваикра, 20:10.
и Это объясняется следующим образом: если не оговорено иное, казнь должна оставлять как можно меньше следов на теле, подобно смерти от руки Небес, при которой на теле умершего не остается знаков. Таким видом казни является удушение (Сангедрин, 526).
[16] Ваикра, 21:9.
[17] Заключение брака, согласно галахе, состоит из двух этапов: кидушин (на языке Торы — ирусин) и нисуин. В наши дни ирусином называют ни к чему не обязывающую с галахической точки зрения помолвку, а оба этапа — кидушин и нисуин — проводят последовательно в один и тот же день. Во времена Мишны и Талмуда кидушин и нисуин обычно разделяли, и все это время девушка оставалась в статусе обрученной.
[18] Дварим, 22:23-24.
[19] См., например, Ваикра, 20:1113־.
[20] Сангедрин, 53а.
[21] Речь о тех отношениях, за которые не следует наказание каретом. В Законах о браке (1:7) перечислены девять видов подобных отношений: женитьба когена на разведенной, брак обычного еврея или еврейки с мамзером и т. д.
[22] Не по слову Торы, а лишь по постановлению мудрецов.
[23] Например, первосвященника, женящегося не на девственнице.
[24] Дварим, 22:26.
[25] Речь идет о случае, когда есть основания подозревать изнасилование. Муж- чина в этом случае подлежит смертной казни, девушка же свободна от какого-либо наказания.
[26] По поводу того, относится ли данное установление к ситуации, когда мужчину принуждают вступить в запрещенные ему отношения под страхом смерти, мнения галахических авторитетов расходятся. Некоторые полагают, что в этом случае он освобожден от наказания, другие — что, тем не менее, виновен. В Фундаментальных законах Торы (5:4) Рамбам постулирует, что человек, которого принуждают к инцесту или к другим запрещенным связям, должен отказаться, даже пожертвовав своей жизнью. Однако если он не способен принять мученичество, то не подлежит наказанию суда.
[27] Согласно Талмуду, женщина в такой ситуации не несет ответственности, даже если она говорит: «Он не насиловал меня, я сама наняла его» (Ктубот, 51а), поскольку на этой стадии она не в состоянии противостоять собственной природе.
[28] Ваикра, 20:18.
[29] Во всех таких случаях это считается полноценным соитием, влекущим за собой соответствующие наказания.
[30] Под «необычным» способом здесь и далее подразумевается анальное соитие.
[31] Рамбам описывает две категории евнухов: от рождения, то есть человек, не способный на соитие по причине врожденной болезни или родовой травмы, и тот, кто стал евнухом в результате повреждения или удаления половых органов (см. Законы о браке, 2:11-14, а также Йевамот, 806).
[32] Трума — приношение когенам, которое могут есть и члены их семей, в том числе жена и незамужняя дочь. Рамбам пишет здесь, что женщина, совершившая одно из запрещенных соитий, лишается этого права, даже если соитие было совершено расслабленным органом (см. также Законы о приношениях, 6:6).
[33] Термин, употребленный в первоисточнике (митасек), подразумевает, что человек сделал не то, что намеревался сделать. Магид мишне (см. комментарий к Законам о совершенном в заблуждении, 2:7) приводит пример: человек намеревался совершить соитие со своей женой, а вместо этого вступил в отношения со своей сестрой.
[34] Поскольку он испытал удовольствие от самого акта, даже если не намеревался его совершить (Йевамот, 626).
[35] Запрет на определенное соитие, не связанный с каретом (см. выше, 1:8).
[36] Это не означает, что соитие с мертвым разрешено. И здесь, и в других местах, когда Рамбам не пишет в явном виде, что действие разрешено, но говорит, что совершающий его освобожден от наказания, это значит, что действие запрещено. Освобождение от наказания, предписанного в случае прелюбодеяния, следует из того факта, что данное действие не подпадает под определение прелюбодеяния, и совершающий его не может быть наказан как прелюбодей.
[37] Так называемая трефа — состояние, когда человек или животное получают повреждение или заболевают болезнью, от которой они должны умереть в течение года.
[38] Трахею и пищевод, которые требуется перерезать у животного в случае ритуального забоя (шхита). См. Законы о забое скота, 1:9 и далее.
[39] Имеется в виду, что совершающий соитие с умирающей скотиной может подумать, что она уже считается мертвой, и поэтому он не подлежит наказанию за скотоложество.
[40] Традиция считает, что повреждения девственной плевы в возрасте до трех лет обратимо, то есть она восстанавливается со временем.
[41] Как разъясняется выше, «освобожден от наказания» означает, что данное действие не подпадает под определение разбираемой категории, то есть не является прелюбодеянием. При этом само собой разумеется, что оно не является разрешенным. Так, в комментарии к Мишне (Сангедрин, 7:4) Рамбам однозначно декларирует, что запрещено вступать в отношения такого рода.
[42] Подлежит карету при условии, что ей не менее 20 лет. Как утверждает Рамбам, наказание карет может распространяться только на тех, кто достиг этого возраста. Люди моложе 20 лет считаются недостаточно взрослыми и зрелыми для того, чтобы подвергаться наказанию Небесного суда (комментарий к Мишне, Сангедрин, 7:4).
[43] Поскольку ребенок, не достигший бар мицвы, не несет ответственности за свои поступки.
[44] Поскольку это не считается соитием.
[45] Ваикра, 18:22.
[46] Сексуальные отношения между мужчинами именуются в Торе «мерзостью»: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Ваикра, 20:13). Этим же словом «мерзость» (тоэва) назван ряд вещей, относившихся к обычаям ханаанейских народов, за что эти народы были изгнаны, а их земля отдана Израилю: служение идолам, ворожба, некромантия и пр. (Дварим, 18:912־). Греху мужеложества предавались жители Содома, возжелавшие «плотски познать» гостей, пришедших к Лоту (Берешит, 19:4-5). По мнению Рава, акт мужеложства совершил Хам со своим отцом Ноахом, когда тот опьянел, и за это был проклят (Сангедрин, 70а). Гомосексуализм был также распространен в земле Египетской, обычаям которой евреям запрещено было следовать. Так, согласно мидрашу, Потифар купил Йосефа для сексуальных утех, но ангел Габриэль Потифара оскопил (Сота, 136). Запрет на мужеложество упомянут в Торе между двумя другими запретами: на принесение детей в жертву Молоху и на скотоложество. В Мишне, как и в других еврейских источниках, мужеложество и скотоложество рассматриваются обычно вместе. Как мы видим, так же поступает и Рамбам. Этот подход коренным образом отличается от распространенной в современном обществе легитимации гомосексуализма. И в то время как реформистский иудаизм требует пересмотра отношения к геям, гомосексуальным отношениям и однополым бракам, точка зрения ортодоксального иудаизма остается неизменной. Как сформулировал р. Иммануэль Якубович в «Энциклопедии иудаизма»: «Еврейский закон... отвергает мысль о том, что гомосексуальность должна рассматриваться просто как болезнь или как явление, нейтральное с точки зрения морали. Еврейский закон отвергает гедонистическую этику и осуждает гомосексуальные отношения не меньше, чем другие моральные нарушения, будь то инцест или супружеская неверность, даже если они происходят по любви и взаимному согласию».
[47] Гермафродит — человек, наделенный одновременно женскими и мужскими половыми органами.
[48] Его половые органы закрыты кожей, поэтому невозможно понять, идет речь о мужчине или о женщине.
[49] См. Законы о браке, 4:11.
Спасибо за подарок.
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, 1138-1204) - величайший еврейский мудрец постталмудической эпохи: законодатель, философ, ученый и врач. Его кодекс Мишне Тора ("Повторение Учения") - одно из важнейших произведений еврейской традиции. В самом обширном из своих трудов Рамбам обобщает и систематизирует талмудическую традицию и в доступной форме излагает всю совокупность еврейского религиозного законодательства - галахи. В первую книгу Мишне Тора, "Знание", входят "Фундаментальные законы Торы", "Законы о чертах характера", "Законы об изучении Торы", I "Законы об идолопоклонстве" и "Законы раскаяния". Впервые публикуется по-русски полностью, в точном современном переводе и с подробными комментариями.