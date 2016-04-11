Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Maimonides Mishneh Torah

Крупнейший раввинистический авторитет и кодификатор ѓалахи, философ, ученый и врач, самый прославленный ученый постталмудической эпохи Рабби Моше бен Маймон, Рамбам, был знаменитейшим медиком своего времени, но снискал славу не медицинскими трактатами и не главным своим философским трудом — “Море невухим”, который не мог прославить Маймонида во всех слоях еврейского народа.

Славу Маймониду принес труд — “Мишне Тора”. Именно на постаменте “Мишне Тора” зиждется величие Рамбама в глазах еврейского мира.

Именно этот кодекс заставляет повторять фразу: “От Моше до Моше не было подобного Моше”. Свой кодекс “Мишне Тора” сам Рамбам считал “великим трудом, включающим в себя все законы Торы”: “Почти десять лет трудился я денно и нощно над созданием большого труда.

Великие люди, подобные вам, понимают, что я создал, — ведь я приблизил предметы рассеянные и разбросанные между холмов и гор, призвал их “по одному из города, по двое из рода” (Ирмеяѓу, 3:14).

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга «Святость»

Москва, Издательство "Книжники", 2014 г., 576 стр.

ISBN 978-5-9953-0348-0

Пятая книга кодекса Рамбама Мишне Тора (шестой том, выходящий в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов») называется Кдуша, что означает «Святость». Она включает три раздела: законы о запрещенных половых связях, законы о разрешенной и запрещенной пище и законы ритуального забоя скота и птицы (шхита). Суть святости, согласно еврейской традиции, состоит в отделении. Всевышний повелел евреям хранить святость: «И говорил Господь Моше так: говори всей общине сынов Израиля и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Ваикра, 19:2). Мудрецы Талмуда комментируют этот стих: «Как Я свят, так и вы святы, как Я отделен, так и вы отделены». Народ Израиля в своем стремлении уподобиться Всевышнему должен быть отделен от других народов. Описывая структуру своего кодекса, Рамбам пишет: «В нее [книгу “Святость”] я включу законы о запрещенных половых связях и законы о запрещенной пище, так как этими двумя отличиями — запрещенными видами браков и запрещенными видами пищи — освятил нас Творец и выделил из других народов. Обе эти категории запретов характеризуются Писанием так: “И выделю Я вас из народов...” (Ваикра, 20:26); “...который выделил вас из народов” (Ваикра, 20:24)».

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга «Святость» - Содержание

Л. Амир. Кдуша: Книга о святости Предисловие к русскому изданию Рамбам. Мишне Тора Книга “Святость” ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА ПРИЛОЖЕНИЯ Источники и исследования: краткий обзор Глоссарий Алфавитный указатель имен Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга «Святость» - Законы о запрещененных связях