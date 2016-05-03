Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 4 - Женщины
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Maimonides Mishneh Torah
Крупнейший раввинистический авторитет и кодификатор ѓалахи, философ, ученый и врач, самый прославленный ученый постталмудической эпохи Рабби Моше бен Маймон, Рамбам, был знаменитейшим медиком своего времени, но снискал славу не медицинскими трактатами и не главным своим философским трудом — “Море невухим”, который не мог прославить Маймонида во всех слоях еврейского народа.
Рабби Моше бен Маймон - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Книга "Женщины"
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Перевод с иврита и комментарии
Шломо Гендельман (законы о браке), Меир Левинов
Москва: Книжники; Лехаим; 2014.- 1040 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости
Мишне Тора (Кодекс Маймонида) ISBN 978-5-9953-0076-2
Том 5 - Книга "Женщины" ISBN 978-5-9953-0318-3
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 5 - Женщины - Содержание
Ш. Гендельман. Предисловие к русскому изданию.
Рамбам. Мишне Тора. Книга "Женщины"
- Законы о браке
- Законы о разводе
- Законы о левиратном браке и халице
- Законы о девице-девственнице
- Законы о сота
Приложения
Источники и исследования: краткий обзор
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 5 - Женщины - Предисловие
Книга Нашим («Женщины») рассматривает весь комплекс тем, связанных с еврейским семейным правом. Из пяти разделов этой книги три: Законы о браке, Законы о разводе, Законы о левиратном браке и халице — в полной мере актуальны и сегодня. Два других: Законы о come и Законы о девице-девственнице — в наше время практически неприменимы. Семейное право связано абсолютно со всеми, без преувеличения, областями галахи, в первую очередь с правом имущественным и финансовым. Для понимания отдельных тем приходится обращаться к уголовному и гражданскому процессуальному законодательству, а иногда и к законам о жертвоприношениях.
Минимум сведений по всем этим вопросам, требующихся для понимания текста, мы старались приводить в комментариях, по необходимости более пространных, чем в предшествующих томах издания. Вместе с тем в ряде случаев нам приходилось ограничиваться лишь ссылками на другие книги Мишне Тора — в том числе и еще не переведенные на русский язык. В некоторых случаях мы приводим также выводы и постановления из кодекса Шульхан арух р. Йосефа Каро и сведения о современной юридической практике. Однако, если таких сведений в комментариях нет, из этого вовсе не следует вывод, что в сегодняшней практике принято — полностью или частично — именно мнение Рамбама.
Данное издание ни в коей мере не предназначено для практического установления галахи. Это замечание справедливо для всех частей кодекса Маймонида, но в особенности — для книги Нашим («Женщины»). Законы семейного права многообразны и сложны, а цена ошибки может оказаться чрезвычайно высокой. Любые практические решения по этим вопросам должны приниматься с учетом всех особенностей каждого конкретного случая, и доверить принятие таких решений можно лишь специалистам высочайшей квалификации. Данное издание поможет читателю составить общее представление о принципах еврейского семейного права и о мнении Рамбама по этим вопросам.
В данном издании повсеместно отмечены цитаты из Танаха, во многих случаях приведены талмудические источники постановлений Рамбама. Вместе с тем, за исключением отдельных случаев, мы не анализируем талмудические дискуссии по тем или иным проблемам галахи и не перечисляем все точки зрения мудрецов Талмуда и ришоним («ранних авторитетов»), на мнениях которых Рамбам основывал свои решения. Даже в тех случаях, когда такие сведения приводятся, их следует воспринимать лишь как более или менее достоверные догадки. Сам Рамбам своих источников обычно не указывал, а у классических и современных комментаторов встречаются разногласия по этим вопросам.
Спасибо за подарок.
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, 1138-1204) - величайший еврейский мудрец постталмудической эпохи: законодатель, философ, ученый и врач. Его кодекс Мишне Тора ("Повторение Учения") - одно из важнейших произведений еврейской традиции. В самом обширном из своих трудов Рамбам обобщает и систематизирует талмудическую традицию и в доступной форме излагает всю совокупность еврейского религиозного законодательства - галахи. В первую книгу Мишне Тора, "Знание", входят "Фундаментальные законы Торы", "Законы о чертах характера", "Законы об изучении Торы", I "Законы об идолопоклонстве" и "Законы раскаяния". Впервые публикуется по-русски полностью, в точном современном переводе и с подробными комментариями.