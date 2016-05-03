Приложения

Источники и исследования: краткий обзор

Глоссарий

Алфавитный указатель имен

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 5 - Женщины - Предисловие

Книга Нашим («Женщины») рассматривает весь комплекс тем, связанных с еврейским семейным правом. Из пяти разделов этой книги три: Законы о браке, Законы о разводе, Законы о левиратном браке и халице — в полной мере актуальны и сегодня. Два других: Законы о come и Законы о девице-девственнице — в наше время практически неприменимы. Семейное право связано абсолютно со всеми, без преувеличения, областями галахи, в первую очередь с правом имущественным и финансовым. Для понимания отдельных тем приходится обращаться к уголовному и гражданскому процессуальному законодательству, а иногда и к законам о жертвоприношениях.

Минимум сведений по всем этим вопросам, требующихся для понимания текста, мы старались приводить в комментариях, по необходимости более пространных, чем в предшествующих томах издания. Вместе с тем в ряде случаев нам приходилось ограничиваться лишь ссылками на другие книги Мишне Тора — в том числе и еще не переведенные на русский язык. В некоторых случаях мы приводим также выводы и постановления из кодекса Шульхан арух р. Йосефа Каро и сведения о современной юридической практике. Однако, если таких сведений в комментариях нет, из этого вовсе не следует вывод, что в сегодняшней практике принято — полностью или частично — именно мнение Рамбама.

Данное издание ни в коей мере не предназначено для практического установления галахи. Это замечание справедливо для всех частей кодекса Маймонида, но в особенности — для книги Нашим («Женщины»). Законы семейного права многообразны и сложны, а цена ошибки может оказаться чрезвычайно высокой. Любые практические решения по этим вопросам должны приниматься с учетом всех особенностей каждого конкретного случая, и доверить принятие таких решений можно лишь специалистам высочайшей квалификации. Данное издание поможет читателю составить общее представление о принципах еврейского семейного права и о мнении Рамбама по этим вопросам.