Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 3 - Времена
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Данное издание представляет собой третью книгу Мишне Тора Рамбама; перевод ее на русский язык снабжен комментариями.
Книга называется Зманим, что означает «Времена» или «Сезоны». Как объясняет Рамбам в предисловии к Мишне Тора, в нее включено все, что имеет хронологическую привязку — относится к определенному дню недели или к календарной дате («В нее я включу заповеди, исполняемые в установленные времена, — например, соблюдение субботы и праздников»).
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена"
M.: Книжники ; Лехаим ; 2012. - 880 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости)
Мишне Тора (Кодекс Маймонида) ISBN 978-5-9953-0076-2
[Том 4] Книга "Времена" ISBN 978-5-9953-0249-0
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Перевод с иврита Яаков Синичкин
Научный редактор и автор комментариев д-р Лариса Амир
Литературный редактор Виктор Лихт
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена" - Содержание
Л. Амир. Зманим: Книга о времени
Рамбам. Мишне Тора. Книга"Времена"
- Законы о субботе
- Законы об эрувах
- Законы о покое в десятый день
- Законы о покое в праздничный день
- Законы о квасном и маце
- Законы о шофаре, сукке и лулаве
- Законы о шекеле
- Законы об освящении месяца
- Законы о постах
- Законы о свитке эстер и хануке
Приложения
Сравнительная нумерация параграфов в изданиях книги
«Времена» р. Шабтая Френкеля и р. Йосефа Капаха
Источники и исследования: краткий обзор
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена" - Зманим: Книга о времени
В изложении галахических правил Рамбам начинает с субботы и праздников, упомянутых в Торе, а затем переходит к дням, установленным устной традицией, — постам и двум праздникам раввинистического происхождения: Хануке и Пуриму. Йом га-Ки-пурим выделен в самостоятельный раздел, поскольку, будучи постом, он одновременно является самым торжественным и праздничным днем еврейского года. В рассмотрение праздников не включены аспекты, касающиеся Храма и жертвоприношений, — их Рамбам рассматривает в других книгах, посвященных этим темам (восьмая и девятая книги Мишне Тора); единственным исключением является раздел, посвященный приношению шекелей, — «Законы о шекеле». Тем не менее в книге Зманим Рамбам постоянно ссылается на восьмую и девятую книги Мишне Тора, в которых он анализирует дополнительные аспекты праздников. Так, обсуждая радость, заповеданную в праздничные дни, Рамбам отсылает читателя к разделу «Законы о праздничных жертвоприношениях» в Книге «Жертвоприношения» (Сефер курбанот), где эта тема разбирается более подробно. Как отмечает профессор Ицхак Твер-ский, обилие перекрестных ссылок в Мишне Тора Рамбама отражает базисную взаимосвязь всех четырнадцати книг и органическое единство Устной Торы в целом: «Таковы дидактические принципы Рамбама - нельзя преподавать "половину Торы"».
В разделе «Законы об освящении месяца» подробно разбирается устройство еврейского календаря, описываются принципы установления полных и неполных месяцев, високосных лет и прочих расчетов, основанных на обширных астрономических познаниях мудрецов. Этот раздел достаточно труден для современного читателя, поскольку приводимые Рамбамом сведения основаны на современной ему науке и используются понятия и термины гелиоцентрической системы Птолемея, на которой базировалась вся древняя и средневековая астрономия.
Книга Зманим включает объемный материал, подробно обсуждаемый как в Иерусалимском, так и в Вавилонском Талмудах. Суббота, праздники и траурные дни на протяжении столетий объединяли всех евреев, где бы они ни находились — в Земле Израиля или в самых отдаленных краях диаспоры. Установление и соблюдение особых дней еврейского календаря позволяет народу Израиля выполнять одну из важнейших его задач — освящение времени.
Перевод книги Зманим на русский язык основывается на издании Мишне Тора р. Шабтая Френкеля. В тексте отмечен ряд расхождений версий с основанным на йеменских рукописях изданием под редакцией р. Йосефа Капаха. Нумерация параграфов внутри глав соответствует принятой в издании под редакцией р. Ш. Френкеля; нумерация издания р. Й. Капаха указана в специальной таблице в конце книги. Переводы стихов Танаха даются по изданию «Мосад Арав Кук» под редакцией Д. Йосифона. В комментариях приведен ряд талмудических источников, использованных Рамба-мом, и пояснения к ним Раши, а также разъяснения Кесеф мишне, Лехем мишне и других «оруженосцев», галахические решения Раа-вада, Рамбана, Шульхан арух, Рама, Мишна брура и другие. Издание снабжено библиографическим обзором и глоссарием.
Следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссылок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической Галахи, принятой в наши дни.
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена" - ЗАКОНЫ О СУББОТЕ
Законы о субботе включают в себя пять заповедей: две повелевающие и три запрещающие. Вот эти заповеди:
1. Отдыхать в седьмой день недели.
2. Не совершать в него работы1.
3. Не наказывать в субботу.
4. Не выходить за границы [городских пределов] в субботу2.
5. Освящать субботу, помня о том, что это особенный день.
- 1 Работы. В контексте галахического обсуждения субботних запретов это один из 39 видов работ, производившихся при строительстве Скинии, или производных от них (см. ниже, 7:1).
- 2 С точки зрения Торы, вокруг каждого населенного пункта существует предел, за который в субботу заходить нельзя. Эта территория ограничена расстоянием 2000 локтей (ок. километра) в каждую сторону от города.
Объяснение этих заповедей — в последующих главах.
1.1. Отдых от работы в седьмой день недели — повелевающая заповедь, как сказано: «А в день седьмой покойся» (Шмот, 23:12). И каждый, кто совершает работу в этот [день], нарушает повеление и преступает запрет1', как сказано: «Не делай никакого дела» (Шмот, 20:10). А какова ответственность за совершение работы [в субботу]? Если делал человек ее по своей воле2 и злонамеренно3 — подлежит карету4, если же были там свидетели и [было вынесено] предупреждение5 — его побивают камнями, а если совершил [работу] по ошибке — должен принести постоянную жертву за грех6
- 1 Нарушая одновременно две заповеди — предписывающую и запрещающую.
- 2 Не по принуждению.
- 3 Не по ошибке; подробнее см. ниже.
- 4 Карет (буквально: «отсечение») — небесная кара за определенные виды прегрешений, совершенных намеренно. Существуют разные виды карета — от преждевременной смерти в середине жизни и смерти бездетным и до потери доли в Грядущем мире, то есть фактического истребления души.
- 5 Человек может быть осужден на смерть или телесные наказания, только если свидетели преступления предупредили его, что он совершает преступление, карающееся смертью (а по некоторым мнениям, также сообщили, какой именно казнью). См. Шофтим, 12:1-2.
- 6 Постоянную — в отличие от жертвы, которая может варьироваться в зависимости от имущественного положения совершившего проступок, здесь жертва определена точно, см. Законы о совершенном в заблуждении, 1:4.
Спасибо вам за качественные файлы и проделанный труд. Возможность иметь такие книги и знакомится с еврейскими текстами большая привелегия. Спасибо за подарок. Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, 1138-1204) - величайший еврейский мудрец постталмудической эпохи: законодатель, философ, ученый и врач. Его кодекс Мишне Тора ("Повторение Учения") - одно из важнейших произведений еврейской традиции. В самом обширном из своих трудов Рамбам обобщает и систематизирует талмудическую традицию и в доступной форме излагает всю совокупность еврейского религиозного законодательства - галахи. В первую книгу Мишне Тора, "Знание", входят "Фундаментальные законы Торы", "Законы о чертах характера", "Законы об изучении Торы", I "Законы об идолопоклонстве" и "Законы раскаяния". Впервые публикуется по-русски полностью, в точном современном переводе и с подробными комментариями.