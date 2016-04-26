Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида

Данное издание представляет собой третью книгу Мишне Тора Рамбама; перевод ее на русский язык снабжен комментариями. Книга называется Зманим, что означает «Времена» или «Сезоны». Как объясняет Рамбам в предисловии к Мишне Тора, в нее включено все, что имеет хронологическую привязку — относится к определенному дню недели или к календарной дате («В нее я включу заповеди, исполняемые в установленные времена, — например, соблюдение субботы и праздников»).

Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена"

M.: Книжники ; Лехаим ; 2012. - 880 с.

Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости)

Мишне Тора (Кодекс Маймонида) ISBN 978-5-9953-0076-2

[Том 4] Книга "Времена" ISBN 978-5-9953-0249-0

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Перевод с иврита Яаков Синичкин

Научный редактор и автор комментариев д-р Лариса Амир

Литературный редактор Виктор Лихт

Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена" - Содержание

Л. Амир. Зманим: Книга о времени

Рамбам. Мишне Тора. Книга"Времена"

Законы о субботе

Законы об эрувах

Законы о покое в десятый день

Законы о покое в праздничный день

Законы о квасном и маце

Законы о шофаре, сукке и лулаве

Законы о шекеле

Законы об освящении месяца

Законы о постах

Законы о свитке эстер и хануке

Приложения

Сравнительная нумерация параграфов в изданиях книги

«Времена» р. Шабтая Френкеля и р. Йосефа Капаха

Источники и исследования: краткий обзор

Глоссарий

Алфавитный указатель имен

Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена" - Зманим: Книга о времени

В изложении галахических правил Рамбам начинает с субботы и праздников, упомянутых в Торе, а затем переходит к дням, установленным устной традицией, — постам и двум праздникам раввинистического происхождения: Хануке и Пуриму. Йом га-Ки-пурим выделен в самостоятельный раздел, поскольку, будучи постом, он одновременно является самым торжественным и праздничным днем еврейского года. В рассмотрение праздников не включены аспекты, касающиеся Храма и жертвоприношений, — их Рамбам рассматривает в других книгах, посвященных этим темам (восьмая и девятая книги Мишне Тора); единственным исключением является раздел, посвященный приношению шекелей, — «Законы о шекеле». Тем не менее в книге Зманим Рамбам постоянно ссылается на восьмую и девятую книги Мишне Тора, в которых он анализирует дополнительные аспекты праздников. Так, обсуждая радость, заповеданную в праздничные дни, Рамбам отсылает читателя к разделу «Законы о праздничных жертвоприношениях» в Книге «Жертвоприношения» (Сефер курбанот), где эта тема разбирается более подробно. Как отмечает профессор Ицхак Твер-ский, обилие перекрестных ссылок в Мишне Тора Рамбама отражает базисную взаимосвязь всех четырнадцати книг и органическое единство Устной Торы в целом: «Таковы дидактические принципы Рамбама - нельзя преподавать "половину Торы"».

В разделе «Законы об освящении месяца» подробно разбирается устройство еврейского календаря, описываются принципы установления полных и неполных месяцев, високосных лет и прочих расчетов, основанных на обширных астрономических познаниях мудрецов. Этот раздел достаточно труден для современного читателя, поскольку приводимые Рамбамом сведения основаны на современной ему науке и используются понятия и термины гелиоцентрической системы Птолемея, на которой базировалась вся древняя и средневековая астрономия.

Книга Зманим включает объемный материал, подробно обсуждаемый как в Иерусалимском, так и в Вавилонском Талмудах. Суббота, праздники и траурные дни на протяжении столетий объединяли всех евреев, где бы они ни находились — в Земле Израиля или в самых отдаленных краях диаспоры. Установление и соблюдение особых дней еврейского календаря позволяет народу Израиля выполнять одну из важнейших его задач — освящение времени.

Перевод книги Зманим на русский язык основывается на издании Мишне Тора р. Шабтая Френкеля. В тексте отмечен ряд расхождений версий с основанным на йеменских рукописях изданием под редакцией р. Йосефа Капаха. Нумерация параграфов внутри глав соответствует принятой в издании под редакцией р. Ш. Френкеля; нумерация издания р. Й. Капаха указана в специальной таблице в конце книги. Переводы стихов Танаха даются по изданию «Мосад Арав Кук» под редакцией Д. Йосифона. В комментариях приведен ряд талмудических источников, использованных Рамба-мом, и пояснения к ним Раши, а также разъяснения Кесеф мишне, Лехем мишне и других «оруженосцев», галахические решения Раа-вада, Рамбана, Шульхан арух, Рама, Мишна брура и другие. Издание снабжено библиографическим обзором и глоссарием.

Следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссылок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической Галахи, принятой в наши дни.

Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 4 - Книга "Времена" - ЗАКОНЫ О СУББОТЕ

Законы о субботе включают в себя пять заповедей: две повелевающие и три запрещающие. Вот эти заповеди:

1. Отдыхать в седьмой день недели.

2. Не совершать в него работы1.

3. Не наказывать в субботу.

4. Не выходить за границы [городских пределов] в субботу2.

5. Освящать субботу, помня о том, что это особенный день.

1 Работы. В контексте галахического обсуждения субботних запретов это один из 39 видов работ, производившихся при строительстве Скинии, или производных от них (см. ниже, 7:1).

2 С точки зрения Торы, вокруг каждого населенного пункта существует предел, за который в субботу заходить нельзя. Эта территория ограничена расстоянием 2000 локтей (ок. километра) в каждую сторону от города.

Объяснение этих заповедей — в последующих главах.