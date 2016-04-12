Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 2 - Любовь
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Maimonides Mishneh Torah
Крупнейший раввинистический авторитет и кодификатор ѓалахи, философ, ученый и врач, самый прославленный ученый постталмудической эпохи Рабби Моше бен Маймон, Рамбам, был знаменитейшим медиком своего времени, но снискал славу не медицинскими трактатами и не главным своим философским трудом — “Море невухим”, который не мог прославить Маймонида во всех слоях еврейского народа.
Славу Маймониду принес труд — “Мишне Тора”. Именно на постаменте “Мишне Тора” зиждется величие Рамбама в глазах еврейского мира.
Именно этот кодекс заставляет повторять фразу: “От Моше до Моше не было подобного Моше”. Свой кодекс “Мишне Тора” сам Рамбам считал “великим трудом, включающим в себя все законы Торы”: “Почти десять лет трудился я денно и нощно над созданием большого труда.
Великие люди, подобные вам, понимают, что я создал, — ведь я приблизил предметы рассеянные и разбросанные между холмов и гор, призвал их “по одному из города, по двое из рода” (Ирмеяѓу, 3:14).
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 2 - Книга «Любовь»
Издание подготовлено и вышло в свет благодаря издательской программе семьи Аминовых
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Под общей редакцией Менахема Яглома
Перевод с иврита и комментарии Меир Левинов
Москва, Издательство "Книжники", 2012 г., 720 стр.
ISBN 978-5-9953-0187-5
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 2 - Книга «Любовь» - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ЛЮБОВЬ
ЗАКОНЫ О ЧТЕНИИ Шма
ЗАКОНЫ О МОЛИТВЕ И БЛАГОСЛОВЕНИИ СВЯЩЕННИКОВ
ЗАКОНЫ О ТФИЛИН, МЕЗУЗЕ И СВИТКЕ ТОРЫ
ЗАКОНЫ О КИСТЯХ-ЦИЦИТ
ЗАКАНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
ЗАКОНЫ ОБ ОБРЕЗАНИИ
СИДУР РАМБАМА
Приложения
Сравнительная нумерация параграфов в изданиях книги «Любовь» р. Шабтая Френкеля и р. Йосефа Капаха
Классические источники: краткий обзор
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 2 - Книга «Любовь» - Предисловие к русскому изданию
Книга «Любовь» гораздо теснее, чем предшествующие тома, связана с вопросами повседневной галахи и актуальных для всех законов и обычаев - таких, как Законы о чтении Шма, Законы о молитве, Законы о благословениях. Другие разделы, такие, как Законы о тфилин, мезузе и свитке Торы, Законы о кистях-цицит и Законы об обрезании, посвящены темам отнюдь не повседневным, но исключительно важным для практического исполнения закона. Поэтому во многих случаях мы сочли необходимым приводить постановления Шулъхан. арух и р. Моше Иссерлеса и решения более поздних кодификаторов -Арохга-шулъхан, Миита брура и некоторых других. При этом отсутствие ссылок на поздние галахические сочинения в наших комментариях вовсе не означает, что принятые в наше время галаха или обычай совпадают с постановлением Рамбама. Иными словами, настоящее издание не только не претендует на статус источника практической галахи, но и никоим образом не предназначено для подобного использования.
Стремясь к максимальной полноте издания, мы приводим также входящий в книгу «Любовь» сидур (свод молитв) Рамбама, хотя и с минимальным набором комментариев. Фрагменты текста, иллюстрирующие требования к написанию свитка Торы, даются без перевода - например, «Песнь на море». Список разделов «с отступом» и «без отступа» (в Законах о свитке Торы) тоже приведен практически без комментариев. Кроме того, в издании есть несколько схем, относящихся к законам о тфилин и о кистях-цицит.
«Как не бывает зерна без соломы, так не бывает книг без ошибок». Переводчики, комментаторы и редакторы этого издания предприняли все возможные усилия, чтобы избежать неточностей; при этом в нашу работу неизбежно могли вкрасться некоторые ошибки, за которые мы несем полную ответственность. Любые конструктивные предложения и замечания будут приняты с благодарностью.
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 2 - Книга «Любовь» - ЗАКОНЫ О ЧТЕНИИ ШМА
ОДНА ЗАПОВЕДЬ, А ИМЕННО — ЧИТАТЬ ШМА ИСРАЭЛЬ ДВАЖДЫ В ДЕНЬ.
Объяснение этой заповеди — в следующих главах.
В «Книге заповедей» (Предписания, 10) говорится: «Нам заповедано читать Шма Исраэль всякий день — вечером и утром, и это сказано словами: “И произноси их, когда ты сидишь в доме...” (Дварим, 6:2). Законы, касающиеся этой заповеди, объяснены в трактате Брахот, и там (21а) говорится, что чтение Шма Исраэль — закон Торы...»
Рамбам считает, что заповедь читать Шма Исраэль вечером и утром — это одна заповедь, а не две (одна из которых предписывает читать Шма Исраэль вечером, а другая — читать Шма Исраэль утром). Рамбан (р. Моше бен Нахман, 1194-1270), младший современник Рамбама (замечания в конце «Книги заповедей» и к «Корню и»), в свою очередь, указывает, что речь идет о двух заповедях.
1.1 (1) Два раза в день, утром и вечером, читают Шма Исраэль, как сказано: «...Лежа и стоя» (Дварим, 6:7; 11:19), то есть когда принято лежать (а это ночь) и когда принято стоять (а это день)1.
1.2 И что именно читают? — Три следующих отрывка: «Слушай...» (Дварим, 6:4-9), «И будет если...» (Дварим, 11:1321־) и «И сказал...» (Бемидбар, 15:31:41)2. Начинают читать с отрывка «Слушай...», потому что в нем [содержатся] повеления признавать единство Господа, 3 любить Его4 и изучать Его [Тору]5 — а это великий принцип, от которого зависит все6. Вслед за этим «И будет если...», потому что в нем содержится повеление обо всех остальных заповедях. 7
1 Два отрывка Торы сопровождаются словами: «И произноси эти слова... ложась и вставая» (Дварим, 6:7,11:10). Слова «ложась и вставая» в оригинале выражены деепричастным оборотом, допускающим несколько толкований: «лежа и стоя», «когда ты лежишь и когда ты стоишь», «когда ты ложишься и когда ты встаешь». Дом Шамая в Мишне (Брахот, 1:3) считает, что правильное понимание этих слов — «лежа и стоя», а значит, вечером Шма Исраэлъ следует читать лежа, а утром — стоя. Дом Гилеля считает, что этот оборот указывает на время чтения: «когда ты лежишь и когда ты стоишь», то есть ночью и днем. Рамбам, как обычно, склоняется к толкованию дома Гилеля. Заметим, что связь между лежанием и стоянием, ночью и днем, упомянутая Рамбамом, нарушается, например, в условиях приполярных зон, когда ночь или день долго не сменяют друг друга. В такой ситуации, по мнению большинства авторитетов, время заповеданного чтения Шма Исраэлъ определяется именно тем, когда человек ложится или встает. Формулировка Рамбама подразумевает и этот случай — ночь и день упомянуты лишь для объяснения.
2 Давно ведется спор о том, какая часть комплекса Шма Исраэлъ читается в силу заповеди Торы, а какая — в силу постановления мудрецов или сложившегося обычая. Кажется, все согласны с тем, что Тора не предписывает чи- тать третью часть (Бемидбар, 15:31:41), — ведь в этом отрывке, в отличие от двух других, не говорится, что его заповедано читать. Рамбам своей точки зрения на то, какие именно части Шма Исраэль читаются в силу заповеди Торы, нигде не излагает, и комментаторам приходится опираться здесь на косвенные признаки. Р. Хизкия ди Сильва (1659-1698; При хадаш, 1:67) приводит три основных мнения. Согласно первому из них (принадлежащему р. Йегуде га-Хасиду), только первый стих Шма Исраэлъ читается в силу заповеди Торы, а остальное — в силу обычая. С этим согласен и Рашба (р. Шломо бен Адрет, 1235-1310; в Респонсах, 370). Второго мнения придерживаются Раши (р. Шломо Ицхаки; 1040-1105) (в начале комментария к Брахот) и тот же Рашба (в комментарии к Брахот, где он явно противоречит своему же утверждению в Респонсах). Они пишут, что закон Торы обязывает читать только первый отрывок (Дварим, 6:4-9), а остальное читается по постановлению мудрецов. Третье мнение (у которого, похоже, больше всего сторонников) состоит в следующем: оба отрывка, где говорит- ся «И произноси эти слова... ложась и вставая» (Дварим, 6:7, 11:10), следует читать дважды в день в силу заповеди Торы, отрывок же о кистях-цицит следует читать в силу постановления мудрецов (о причинах см. далее). И косвенные признаки позволяют предположить, что именно такого мнения придерживался Рамбам.
3 «Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь один!» Осознанно произнося эти слова, человек исполняет заповедь Торы «признавать Его единство» («Книга заповедей», Предписания, 2).
4«И люби Господа Бога своего...» Осознанно произнося эти слова, человек исполняет заповедь Торы «любить Его» («Книга заповедей», Предписания, 3). Любовь к Нему Рамбам определяет так: «...Заповедано нам любить Его, Превознесенного, а именно: думать и воспринимать разумом Его заповеди и дела, пока не постигнем и не станем наслаждаться постижением Его, предельным наслаждением, и это предписанная любовь...»
5Именно так следует понимать эти слова Рамбама, потому что заповедь «учить мудрость Торы и обучать ей» Рамбам выводит из слов «И повторяй слова... и заставь зазубрить детей твоих...» («Книга заповедей», Предписания, и).
6Фундаментальные законы Торы, 1:6: «И знание этих предметов [единства Бога и Его исключительной сущности]... фундаментальный принцип, от которого зависит все». Цитируется по изданию: Рабби Моше бен Маймон, Мишне Тора (Кодекс Маймонида). Книга «Знание». М.: Лехаим, 2010. С. 178. Далее — Книга «Знание».
7 «И будет, если ты будешь послушен всем заповедям Моим» — конечно, это не совсем повеление, скорее вводное предложение, за которым следует описание награды за исполнение всех заповедей. Отметим еще один аспект повеления «обо всех заповедях», который Рамбам предпочел обойти здесь молчанием, однако на котором подробно остановился в другом месте. В Мишне (Тамид, 5:1) говорится, что в Иерусалимском храме читали текст Десяти заповедей и Шма Исраэлъ. В комментарии там Рамбам пишет, что чтение Десяти заповедей отменили «из-за происков еретиков», после чего отсылает к своему юношескому труду «Законы Иерусалимского Талмуда». И там (Брахот, 1:10, по изданию Либермана) содержатся две ключевые мысли, связанные с этой темой. Во-первых, ежедневное чтение Десяти заповедей отменили из-за еретиков, которые утверждали, будто «только эти заповеданы, а остальные нет». Во-вторых, в двух первых отрывках комплекса Шма Исраэлъ в неявном виде изложены Десять заповедей. А тем самым первые два отрывка — это не только упоминание всех заповедей, но и своего рода зеркало Десяти заповедей.
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