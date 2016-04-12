Рамбам считает, что заповедь читать Шма Исраэль вечером и утром — это одна заповедь, а не две (одна из которых предписывает читать Шма Исраэль вечером, а другая — читать Шма Исраэль утром). Рамбан (р. Моше бен Нахман, 1194-1270), младший современник Рамбама (замечания в конце «Книги заповедей» и к «Корню и»), в свою очередь, указывает, что речь идет о двух заповедях.

1.1 (1) Два раза в день, утром и вечером, читают Шма Исраэль, как сказано: «...Лежа и стоя» (Дварим, 6:7; 11:19), то есть когда принято лежать (а это ночь) и когда принято стоять (а это день) .

1.2 И что именно читают? — Три следующих отрывка: «Слушай...» (Дварим, 6:4-9), «И будет если...» (Дварим, 11:1321־) и «И сказал...» (Бемидбар, 15:31:41) . Начинают читать с отрывка «Слушай...», потому что в нем [содержатся] повеления признавать единство Господа, любить Его и изучать Его [Тору] — а это великий принцип, от которого зависит все . Вслед за этим «И будет если...», потому что в нем содержится повеление обо всех остальных заповедях.

Два отрывка Торы сопровождаются словами: «И произноси эти слова... ложась и вставая» (Дварим, 6:7,11:10). Слова «ложась и вставая» в оригинале выражены деепричастным оборотом, допускающим несколько толкований: «лежа и стоя», «когда ты лежишь и когда ты стоишь», «когда ты ложишься и когда ты встаешь». Дом Шамая в Мишне (Брахот, 1:3) считает, что правильное понимание этих слов — «лежа и стоя», а значит, вечером Шма Исраэлъ следует читать лежа, а утром — стоя. Дом Гилеля считает, что этот оборот указывает на время чтения: «когда ты лежишь и когда ты стоишь», то есть ночью и днем. Рамбам, как обычно, склоняется к толкованию дома Гилеля. Заметим, что связь между лежанием и стоянием, ночью и днем, упомянутая Рамбамом, нарушается, например, в условиях приполярных зон, когда ночь или день долго не сменяют друг друга. В такой ситуации, по мнению большинства авторитетов, время заповеданного чтения Шма Исраэлъ определяется именно тем, когда человек ложится или встает. Формулировка Рамбама подразумевает и этот случай — ночь и день упомянуты лишь для объяснения.