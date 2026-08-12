Говорят, что через пять минут после изобретения фотокамеры перед ней уже позировала обнаженная женщина. Нечто подобное произошло и несколько десятилетий спустя, когда появился кинематограф. Возможно, эта мысль покажется тривиальной, но своим существованием порно обязано развитию технологических устройств.

Благодаря camerae obscurae, дагерротипам, монохромной и цветной фотографии, а также изобретению кино, откровенные фото и короткометражные эротические фильмы появились уже в конце девятнадцатого века".

Впрочем, все это было практически недоступно для большей части населения западных стран, и в течение нескольких десятилетий этим новшеством могли наслаждаться лишь элиты?. Появление восьмимиллиметровой пленки в 1950-х, стимулировало производство черно-белых эротических фильмов, но такие фильмы, как правило, оставались вне мейнстримной киноиндустрии вплоть до 1960-х. Именно в это десятилетие, наряду другими важными социальными переменами, материалы откровенного сексуального характера стали все чаще появляться в журналах и фильмах. Фактически этот феномен, стремительно набиравший обо-роты, был непосредственно связан с распадом буржуазной морали и ценностей, феминистской борьбой за равенство и разделение сексуальности и репродуктивной функции.

Производство черно-белого порно расцвело в лондонском Сохо в начале 1960-х и нашло потенциальных потребителей в Дании, которая вместе со Швецией впоследствии стала ведущим производителем порно.

Джорджио Трикарико - Потерянные богини - калейдоскоп порно

«Касталия», 2026. — 192 с.

ISBN 978-5-908110-88-4

Джорджио Трикарико - Потерянные богини - калейдоскоп порно - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЗАМЕТКИ О ПОРНО

Глава первая. ПОРНО И ТЕХНОЛОГИИ

Глава вторая. ПОРНО И ФАНТОМЫ

Глава третья. ПОРНО И СОБЛАЗН

Глава четвертая. ПОРНО И КЕНИЙСКИЕ РОЗЫ

Глава пятая. ПОРНО И СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Глава шестая. ПОРНО И ТЕНЬ

Глава седьмая. ПОРНО И ИГРА

Глава Восьмая. ПОРНО И БОЖЕСТВЕ

Глава девятая. ПОРНО И ПОТЕРЯННЫЕ БОГИНИ

Приложение. ПОИСК СМЫСЛА ПОСЛЕ КОНЦА СМЫСЛА

ОБ АВТОРЕ