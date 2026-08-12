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Трикарико - Потерянные богини

Трикарико - Потерянные богини
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Говорят, что через пять минут после изобретения фотокамеры перед ней уже позировала обнаженная женщина. Нечто подобное произошло и несколько десятилетий спустя, когда появился кинематограф. Возможно, эта мысль покажется тривиальной, но своим существованием порно обязано развитию технологических устройств.

Благодаря camerae obscurae, дагерротипам, монохромной и цветной фотографии, а также изобретению кино, откровенные фото и короткометражные эротические фильмы появились уже в конце девятнадцатого века".

Впрочем, все это было практически недоступно для большей части населения западных стран, и в течение нескольких десятилетий этим новшеством могли наслаждаться лишь элиты?. Появление восьмимиллиметровой пленки в 1950-х, стимулировало производство черно-белых эротических фильмов, но такие фильмы, как правило, оставались вне мейнстримной киноиндустрии вплоть до 1960-х. Именно в это десятилетие, наряду другими важными социальными переменами, материалы откровенного сексуального характера стали все чаще появляться в журналах и фильмах. Фактически этот феномен, стремительно набиравший обо-роты, был непосредственно связан с распадом буржуазной морали и ценностей, феминистской борьбой за равенство и разделение сексуальности и репродуктивной функции.

Производство черно-белого порно расцвело в лондонском Сохо в начале 1960-х и нашло потенциальных потребителей в Дании, которая вместе со Швецией впоследствии стала ведущим производителем порно.

Джорджио Трикарико - Потерянные богини - калейдоскоп порно

«Касталия», 2026. — 192 с.

ISBN 978-5-908110-88-4

Джорджио Трикарико - Потерянные богини - калейдоскоп порно - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЗАМЕТКИ О ПОРНО

  • Глава первая. ПОРНО И ТЕХНОЛОГИИ

  • Глава вторая. ПОРНО И ФАНТОМЫ

  • Глава третья. ПОРНО И СОБЛАЗН

  • Глава четвертая. ПОРНО И КЕНИЙСКИЕ РОЗЫ

  • Глава пятая. ПОРНО И СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

  • Глава шестая. ПОРНО И ТЕНЬ

  • Глава седьмая. ПОРНО И ИГРА

  • Глава Восьмая. ПОРНО И БОЖЕСТВЕ

  • Глава девятая. ПОРНО И ПОТЕРЯННЫЕ БОГИНИ

Приложение. ПОИСК СМЫСЛА ПОСЛЕ КОНЦА СМЫСЛА

ОБ АВТОРЕ

Views 55
Rating 4.0 / 5
Added 12.08.2026
Author AlexDigger
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