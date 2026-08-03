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Захаров - От философии физики к идее Бога

Захаров - От философии физики к идее Бога
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Religious Studies Atheism

В настоящей книге рассматриваются проблемы философии физики, перед которыми и философия, и естествознание останавливаются из-за ограниченности собственных познавательных средств. В центре внимания находятся прежде всего человек и его сознание: является ли человек исключительно природным существом или разумное сознание имеет внеприродное происхождение; насколько ясны основания самого познания; возможна ли «теория всего» и способна ли она объяснить происхождение мира и человека; имеет ли Вселенная естественное начало, полностью выводимое из законов физики, или вопрос о ее существовании указывает на внеприродное первоначало — Творца.

Книга обращена к философам и ученым, которые не уклоняются от вопросов, возникающих на границах рационального познания. Она будет особенно интересна студентам физических, философских и богословских специальностей, исследователям отношений науки и религии, а также читателям, для которых космология, теория познания и христианская антропология образуют не разрозненные области, а единое пространство размышления о мире, человеке и Боге.

Захаров Валерий – От философии физики к идее Бога

М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 240 с.
ISBN 978-5-382-01221-6

Захаров Валерий – От философии физики к идее Бога – Содержание

  1. От автора к читателю

  2. Глава 1. Мысль и реальность

    • «Синдром реальности»: рецидив старой болезни

    • Клиническая философия

    • «Вселенский синтез» Владимира Соловьева

    • Как физика излечивает синдром реальности

    • «Верю, чтобы понимать...»

    • Космическая религия

  3. Глава 2. Естественно-научная апологетика

    • Научная апологетика: исторический аспект

    • Догматическое богословие и наука Нового времени

    • Как возможна физическая апологетика?

    • Две причинности — два миропонимания

    • Вера и знание

    • Религия и наука

    • Физическая апологетика сегодня

    • Мечта об окончательной теории

  4. Глава 3. «Окончательная теория»: два пути к одному обрыву

    • Иудейский соблазн

    • Обретение Бога или смерть Бога?

    • От идеальной теории к идеальной Вселенной

    • Нищета Стандартной модели

    • Тайна «опыта»

    • «Позвольте Природе быть абсурдной»

    • Нищета метафизики

    • «Против метода!»

    • Существует ли критерий истины?

    • Теория суперструн — воплощение тертуллианской парадигмы

    • Метафизика Мультиверса

  5. Глава 4. Восстановление древнего рока

    • Превзошла ли современная физика Сократа?

    • Судьба

    • Случай или разум?

    • Допускает ли разум возникновение мира?

    • Случайная Вселенная

    • Философия трагедии

  6. Глава 5. Познание как проблема

    • Что значит мыслить?

    • Я и не-Я

    • Синдром мышления

    • Предметное знание

    • Умеет ли наука мыслить?

  7. Глава 6. Познание как проблема (продолжение)

    • Сократовская ловушка

    • Физика как магия

    • Физика и черт

    • Тайна

  8. Глава 7. Загадка бесконечности

    • Потерянный рай

    • Апейрон: греческая загадка

    • Возрождение греческого Космоса

    • Мифическая диалектика

    • Куда философы прятали бесконечность?

    • Статус пространства у Платона, у Канта и в современной физике

    • Космологическая антиномия И. Канта

    • «Диалектика» и «натуралистическая метафизика»

    • Относительность конечности и бесконечности Вселенной

  9. Глава 8. Борьба за актуальную бесконечность

    • Платоновские небеса

    • Проблема существования

    • О чем говорят парадоксы Зенона?

    • Рай канторовских небес

    • Как построить бесконечность

    • Успех и неудача Дедекинда

    • Метафизика континуума

    • Боязнь бесконечности: феноменологизм в математике

    • Боязнь бесконечности: физический позитивизм

    • Неканторова математика

    • Иерархия архетипов

  10. Глава 9. Человек. Мир. Бог

    • Бог философов

    • «Разум, черпающий из самого себя»

    • Две ипостаси Сократа

    • Два лика Платона

    • Метанойя, или сон-пробуждение

    • Мимезис

    • Архетипы

  11. Глава 10. Тайна Человека

    • Два лика Достоевского

    • Борьба против законов природы

    • Мир абсурда и мир Подполья

    • Можно ли определить человека?

    • Шиллер, Калибан и Федор Карамазов

    • Подполье и диогенова бочка

  12. Глава 11. Тяжба человека с нравственным законом

    • «Разумная вера» И. Канта

    • Антиномия религиозного сознания

    • Борьба с нравственным императивом

    • Шекспир и нравственность

  13. Глава 12. Тяжба человека с законами природы

    • Философия рабства

    • Синдром объективации

    • А есть ли человек?

    • Тяжба человека с Природой

  14. Глава 13. Тяжба человека с Богом

    • Бог ученых

    • Природоверие

    • Дихотомия Бога

    • Суверенные теории и идея Бога

    • Что такое Бог Эйнштейна?

    • Бог Спинозы и человеческое мышление

    • Бог и разум

    • Богоборческий суд

  15. Глава 14. Философия чуда

    • Обыкновенное чудо

    • Возвращение халдейской магии

    • Чудо как мистерия

    • Снятие проблемы чуда

    • Восстановление проблемы

    • Антиномия чуда и антиномии трансцендентальных идей

    • Возможна ли теология как наука?

    • Разум как единство целей

    • Свидетельствует ли телеология о чуде?

    • Оккультизм и магия

    • Научная апологетика: заключение

  16. Глава 15. Человек перед ликом Бога (вненаучные способы познания человека)

    • Человек — символ реальности

    • «Образ и подобие»

    • Апостазия

    • Восстановление Я

    • Интуиция

    • Синергия

  17. Глава 16. Способна ли физика объяснить сознание?

    • Квантовая реальность. Интерпретация Эверетта

    • Критика эвереттовской интерпретации

    • Попытка каузального объяснения сознания

    • Возможна ли феноменология сознания?

    • Что такое «квантовое сознание»?

    • Сознание и жизнь

    • А нужно ли познание?

  18. Вместо послесловия

    • Несколько слов о понятии «истина»

    • Истина в бегстве от истины

  19. Список литературы

Views 61
Rating 5.0 / 5
Added 03.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 7 hours ago
Интересная книга, спасибо! Поставил в очередь на чтение в след. году!

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