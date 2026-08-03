Захаров - От философии физики к идее Бога

В настоящей книге рассматриваются проблемы философии физики, перед которыми и философия, и естествознание останавливаются из-за ограниченности собственных познавательных средств. В центре внимания находятся прежде всего человек и его сознание: является ли человек исключительно природным существом или разумное сознание имеет внеприродное происхождение; насколько ясны основания самого познания; возможна ли «теория всего» и способна ли она объяснить происхождение мира и человека; имеет ли Вселенная естественное начало, полностью выводимое из законов физики, или вопрос о ее существовании указывает на внеприродное первоначало — Творца.

Книга обращена к философам и ученым, которые не уклоняются от вопросов, возникающих на границах рационального познания. Она будет особенно интересна студентам физических, философских и богословских специальностей, исследователям отношений науки и религии, а также читателям, для которых космология, теория познания и христианская антропология образуют не разрозненные области, а единое пространство размышления о мире, человеке и Боге.

Захаров Валерий – От философии физики к идее Бога

М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 240 с.

ISBN 978-5-382-01221-6

Захаров Валерий – От философии физики к идее Бога – Содержание