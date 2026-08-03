Захаров - От философии физики к идее Бога
В настоящей книге рассматриваются проблемы философии физики, перед которыми и философия, и естествознание останавливаются из-за ограниченности собственных познавательных средств. В центре внимания находятся прежде всего человек и его сознание: является ли человек исключительно природным существом или разумное сознание имеет внеприродное происхождение; насколько ясны основания самого познания; возможна ли «теория всего» и способна ли она объяснить происхождение мира и человека; имеет ли Вселенная естественное начало, полностью выводимое из законов физики, или вопрос о ее существовании указывает на внеприродное первоначало — Творца.
Книга обращена к философам и ученым, которые не уклоняются от вопросов, возникающих на границах рационального познания. Она будет особенно интересна студентам физических, философских и богословских специальностей, исследователям отношений науки и религии, а также читателям, для которых космология, теория познания и христианская антропология образуют не разрозненные области, а единое пространство размышления о мире, человеке и Боге.
Захаров Валерий – От философии физики к идее Бога
М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 240 с.
ISBN 978-5-382-01221-6
Захаров Валерий – От философии физики к идее Бога – Содержание
От автора к читателю
Глава 1. Мысль и реальность
«Синдром реальности»: рецидив старой болезни
Клиническая философия
«Вселенский синтез» Владимира Соловьева
Как физика излечивает синдром реальности
«Верю, чтобы понимать...»
Космическая религия
Глава 2. Естественно-научная апологетика
Научная апологетика: исторический аспект
Догматическое богословие и наука Нового времени
Как возможна физическая апологетика?
Две причинности — два миропонимания
Вера и знание
Религия и наука
Физическая апологетика сегодня
Мечта об окончательной теории
Глава 3. «Окончательная теория»: два пути к одному обрыву
Иудейский соблазн
Обретение Бога или смерть Бога?
От идеальной теории к идеальной Вселенной
Нищета Стандартной модели
Тайна «опыта»
«Позвольте Природе быть абсурдной»
Нищета метафизики
«Против метода!»
Существует ли критерий истины?
Теория суперструн — воплощение тертуллианской парадигмы
Метафизика Мультиверса
Глава 4. Восстановление древнего рока
Превзошла ли современная физика Сократа?
Судьба
Случай или разум?
Допускает ли разум возникновение мира?
Случайная Вселенная
Философия трагедии
Глава 5. Познание как проблема
Что значит мыслить?
Я и не-Я
Синдром мышления
Предметное знание
Умеет ли наука мыслить?
Глава 6. Познание как проблема (продолжение)
Сократовская ловушка
Физика как магия
Физика и черт
Тайна
Глава 7. Загадка бесконечности
Потерянный рай
Апейрон: греческая загадка
Возрождение греческого Космоса
Мифическая диалектика
Куда философы прятали бесконечность?
Статус пространства у Платона, у Канта и в современной физике
Космологическая антиномия И. Канта
«Диалектика» и «натуралистическая метафизика»
Относительность конечности и бесконечности Вселенной
Глава 8. Борьба за актуальную бесконечность
Платоновские небеса
Проблема существования
О чем говорят парадоксы Зенона?
Рай канторовских небес
Как построить бесконечность
Успех и неудача Дедекинда
Метафизика континуума
Боязнь бесконечности: феноменологизм в математике
Боязнь бесконечности: физический позитивизм
Неканторова математика
Иерархия архетипов
Глава 9. Человек. Мир. Бог
Бог философов
«Разум, черпающий из самого себя»
Две ипостаси Сократа
Два лика Платона
Метанойя, или сон-пробуждение
Мимезис
Архетипы
Глава 10. Тайна Человека
Два лика Достоевского
Борьба против законов природы
Мир абсурда и мир Подполья
Можно ли определить человека?
Шиллер, Калибан и Федор Карамазов
Подполье и диогенова бочка
Глава 11. Тяжба человека с нравственным законом
«Разумная вера» И. Канта
Антиномия религиозного сознания
Борьба с нравственным императивом
Шекспир и нравственность
Глава 12. Тяжба человека с законами природы
Философия рабства
Синдром объективации
А есть ли человек?
Тяжба человека с Природой
Глава 13. Тяжба человека с Богом
Бог ученых
Природоверие
Дихотомия Бога
Суверенные теории и идея Бога
Что такое Бог Эйнштейна?
Бог Спинозы и человеческое мышление
Бог и разум
Богоборческий суд
Глава 14. Философия чуда
Обыкновенное чудо
Возвращение халдейской магии
Чудо как мистерия
Снятие проблемы чуда
Восстановление проблемы
Антиномия чуда и антиномии трансцендентальных идей
Возможна ли теология как наука?
Разум как единство целей
Свидетельствует ли телеология о чуде?
Оккультизм и магия
Научная апологетика: заключение
Глава 15. Человек перед ликом Бога (вненаучные способы познания человека)
Человек — символ реальности
«Образ и подобие»
Апостазия
Восстановление Я
Интуиция
Синергия
Глава 16. Способна ли физика объяснить сознание?
Квантовая реальность. Интерпретация Эверетта
Критика эвереттовской интерпретации
Попытка каузального объяснения сознания
Возможна ли феноменология сознания?
Что такое «квантовое сознание»?
Сознание и жизнь
А нужно ли познание?
Вместо послесловия
Несколько слов о понятии «истина»
Истина в бегстве от истины
Список литературы
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