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Альбисетти - Любовь

Альбисетти - Любовь
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Ethics, Psychology Psychotherapy

Для меня эта книга - своего рода вызов. Вызов заключается в попытке выявить постоянные величины, указать ориентиры в мире эмоций и чувств, то есть в тех сферах, которые человек многие тысячелетия - возможно, даже со времени своего появления на земле - воспринимает как таинственные, непостижимые, туманные, опасные и двусмысленные.

Работая долгие годы психоаналитиком, я понял, что у нас больше не считается нормальным, чтобы любовь - я имею в виду чувство, всецело связывающее двоих людей психически, сексуально и духовно - продолжалась всю жизнь.

Валерио Альбисетти - Любовь. Как прожить вместе всю жизнь

ISBN 5-900086-08-9

Москва, Паолине, 2002 г.

Валерио Альбисетти - Любовь. Как прожить вместе всю жизнь - Содержание

Введение

I. Принять вызов: любить

  • Не бояться любить

  • Влюблённость и любовь

  • В поисках привлекательного субъекта

  • Способность любить

II. На пути к познанию

  • В чём состоит наша задача

  • Наш внутренний путь

  • Познание самих себя

  • Партнёр

  • Как осуществляется настоящая любовь

III. Отношения с партнёром

  • Верный подход

  • Истинное общение

  • Умение слушать

  • Смирение, чувство предела, готовность к изменениям

IV. Истинная любовь

  • Свойства истинной любви

  • Мы обязаны делать выбор

V. Как оставаться влюблёнными всю жизнь

  • Высокое призвание

  • Индивидуальная подготовка

  • Период узнавания других людей

  • Период испытания: помолвка

  • Брак

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Added 22.07.2026
Author brat Vadim
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