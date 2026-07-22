Альбисетти - Любовь
Для меня эта книга - своего рода вызов. Вызов заключается в попытке выявить постоянные величины, указать ориентиры в мире эмоций и чувств, то есть в тех сферах, которые человек многие тысячелетия - возможно, даже со времени своего появления на земле - воспринимает как таинственные, непостижимые, туманные, опасные и двусмысленные.
Работая долгие годы психоаналитиком, я понял, что у нас больше не считается нормальным, чтобы любовь - я имею в виду чувство, всецело связывающее двоих людей психически, сексуально и духовно - продолжалась всю жизнь.
Валерио Альбисетти - Любовь. Как прожить вместе всю жизнь
ISBN 5-900086-08-9
Москва, Паолине, 2002 г.
Валерио Альбисетти - Любовь. Как прожить вместе всю жизнь - Содержание
Введение
I. Принять вызов: любить
Не бояться любить
Влюблённость и любовь
В поисках привлекательного субъекта
Способность любить
II. На пути к познанию
В чём состоит наша задача
Наш внутренний путь
Познание самих себя
Партнёр
Как осуществляется настоящая любовь
III. Отношения с партнёром
Верный подход
Истинное общение
Умение слушать
Смирение, чувство предела, готовность к изменениям
IV. Истинная любовь
Свойства истинной любви
Мы обязаны делать выбор
V. Как оставаться влюблёнными всю жизнь
Высокое призвание
Индивидуальная подготовка
Период узнавания других людей
Период испытания: помолвка
Брак
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