Для меня эта книга - своего рода вызов. Вызов заключается в попытке выявить постоянные величины, указать ориентиры в мире эмоций и чувств, то есть в тех сферах, которые человек многие тысячелетия - возможно, даже со времени своего появления на земле - воспринимает как таинственные, непостижимые, туманные, опасные и двусмысленные.

Работая долгие годы психоаналитиком, я понял, что у нас больше не считается нормальным, чтобы любовь - я имею в виду чувство, всецело связывающее двоих людей психически, сексуально и духовно - продолжалась всю жизнь.

Валерио Альбисетти - Любовь. Как прожить вместе всю жизнь

ISBN 5-900086-08-9

Москва, Паолине, 2002 г.

Валерио Альбисетти - Любовь. Как прожить вместе всю жизнь - Содержание

Введение

I. Принять вызов: любить

Не бояться любить

Влюблённость и любовь

В поисках привлекательного субъекта

Способность любить

II. На пути к познанию

В чём состоит наша задача

Наш внутренний путь

Познание самих себя

Партнёр

Как осуществляется настоящая любовь

III. Отношения с партнёром

Верный подход

Истинное общение

Умение слушать

Смирение, чувство предела, готовность к изменениям

IV. Истинная любовь

Свойства истинной любви

Мы обязаны делать выбор

V. Как оставаться влюблёнными всю жизнь