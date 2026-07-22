Этот сборник посвящён сравнительным межкультурным юнгианским исследованиям процессов горевания, погребальных ритуалов и представлений о бессмертии в царстве мёртвых. Он особенно актуален сегодня, когда мы столкнулись с внезапным уходом множества людей из-за пандемии COVID-19. При этом не исчезли и другие угрозы: ВИЧ/СПИД, стихийные бедствия и терроризм. Процессы горевания и должным образом проведённые обряды символически помогают умершему достичь цели — стать одним из почитаемых предков. Однако сегодня они не всегда осуществимы по ряду причин: из-за социального дистанцирования, миграции, исчезновения тел или коллективного страха перед заражением. Безымянные массовые захоронения свидетельствуют о том, что тела умерших оказались изолированы и, как и их души, лишены помощи живых — ритуалов и поминовения, которые наделяют погребение смыслом, а покойного — новым социальным статусом предка. Авторы этого сборника предлагают свои ориентиры в помощь тем, кому предстоит сложное посмертное странствие.

Пандемии как причина массовой смертности обнажают глубокие психосоциальные и психоаналитические проблемы, отражающие культурные комплексы. Они проливают свет на трудности, связанные с процессами горевания, и позволяют детально их изучить (см. Аттинелло, глава 4; Брукс, глава 5; Мендес, глава 7; Соуза, глава 14; Саката и Бакснмайер, глава 15). Главы этой книги, написанные юнгианскими аналитиками, исследователями и кандидатами на получение диплома Института К. Г. Юнга в Цюрихе, а также тремя всемирно признанными экспертами по погребальным традициям, посвящены многогранным межкультурным аспектам смерти. Смерть рассматривается здесь как последний обряд перехода в жизни человека; авторы исследуют идею бессмертия, в котором мёртвые продолжают существовать как предки живых.

Признаки бессмертия - Юнгианский взгляд на горевание, погребальные ритуалы и царство мёртвых

Под редакцией: Элизабет Бродерсен

Касталия, 2026, 322 с.

ISBN 978-5-908110-87-7

Признаки бессмертия - Юнгианский взгляд на горевание, погребальные ритуалы и царство мёртвых - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ І ОТНОШЕНИЯ О МЕРТВЫМИ В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

ГЛАВА 1 День мёртвых в Лос-Анджелесе как встреча с нуминозным Валерия Сеспедес Муссо

ГЛАВА 2 Сравнительное этнографическое исследование путешествия в царство мёртвых и концепции бессмертия Элизабет Бродерсен

ГЛАВА 3 Переход в неведомое. Жизнь рядом со смертью и мёртвыми Джон Хилл

ЧАСТЬ ІІ ПАНДЕМИЯ И ПУТЬ К БЕССМЕРТИЮ

ГЛАВА 4 Разлучённые после смерти. СПИД, смерть и то, что после Пол Аттинелло

ГЛАВА 5 К. Г. Юнг, Глория Ансалдуа и возможности социального активизма Робин МакКой Брукс

ЧАСТЬ III ПОГРЕБАЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ

ГЛАВА 6 Бардо, пьесы Но и Дух времени в Японии Ясухиро Сузуки

ГЛАВА 7 Пандемия, пик архетипического разобщения Фернандо Мендес

ЧАСТЬ IV ГОРЕВАНИЕ, СКОРБЬ И СТРАТА. КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ГЛАВА 8 Проблема смерти и ее значение для глубинной психологии Эрик Гудвин

ГЛАВА 9 Когда процессы горевания требуют психиатрической помощи Герольд Рот

ЧАСТЬ V ЭРОС, СМЕРТЬ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

ГЛАВА 10 Когда умершие приходят во сне Верена Каст

ГЛАВА 11 Бессмертие, скорбь и ритуал Сьюзан Е. Шварц

ЧАСТЬ VI К АРХЕТИПИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ СМЕРТИ

ГЛАВА 12 Соблазн бессмертия Джон Миллс

ГЛАВА 13 Судьба и персональный миф Висенте Л. де Моура

ЧАСТЬ VII ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ УТРАТЫ И ПРОЦЕССА ГОРЕВАНИЯ