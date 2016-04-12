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Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 1 - Знание

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 1 - Книга «Знание»
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Commentaries, Philosophy, Religious Studies Atheism, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости (25 books)

Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Maimonides Mishneh Torah

Крупнейший раввинистический авторитет и кодификатор ѓалахи, философ, ученый и врач, самый прославленный ученый постталмудической эпохи Рабби Моше бен Маймон, Рамбам, был знаменитейшим медиком своего времени, но снискал славу не медицинскими трактатами и не главным своим философским трудом — “Море невухим”, который не мог прославить Маймонида во всех слоях еврейского народа.

Славу Маймониду принес труд — “Мишне Тора”. Именно на постаменте “Мишне Тора” зиждется величие Рамбама в глазах еврейского мира.

Именно этот кодекс заставляет повторять фразу: “От Моше до Моше не было подобного Моше”. Свой кодекс “Мишне Тора” сам Рамбам считал “великим трудом, включающим в себя все законы Торы”: “Почти десять лет трудился я денно и нощно над созданием большого труда.

Великие люди, подобные вам, понимают, что я создал, — ведь я приблизил предметы рассеянные и разбросанные между холмов и гор, призвал их “по одному из города, по двое из рода” (Ирмеяѓу, 3:14).

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 1 - Книга «Знание»

Москва, Издательство "Книжники", 2010 г., 720 стр.

ISBN 978-5-9953-0077-9

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 1 - Книга «Знание» - Содержание

Предисловия

М. Левинов. Кодекс Маймонида.

Предисловие к русскому изданию

М. Шнейдер. Философия и галаха в творчестве Маймонида: внутреннее единство познания и действия

Рамбам. Мишне Тора

ПРЕДИСЛОВИЕ К МИШНЕ ТОРА

Книга “Знание”

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ

  • ЗАКОНЫ О ЧЕРТАХ ХАРАКТЕРА

  • ЗАКОНЫ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТОРЫ

  • ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ И НЕЕВРЕЙСКИХ ОБЫЧАЯХ

  • ЗАКОНЫ РАСКАЯНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Классические источники: краткий обзор

  • Глоссарий

  • Алфавитный указатель имен

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 1 - Книга «Знание» - МИШНЕ ТОРА КОНСТИТУЦИЯ ПРОРОКА-ФИЛОСОФА

Рабби Моше бен Маймон (Маймонид) религиозный мыслитель, занимающий уникальное место в истории еврейства. Нет сомнения, что его нравственные качества, его дар религиозного наставника и лидера произвели неизгладимое впечатление на современников; образ его, окруженный ореолом легенд, не померк с течением времени. Но прежде всего, разумеется, эффект присутствия Маймонида в еврейской культуре создают его сочинения, и особенно две вершины его обширного и многопланового наследия обобщающий труд по Устной Торе Мишке Тора[1] и философский трактат Море невухим («Путеводитель растерянных»).

Говоря о Маймониде, подчеркивают многогранность его личности, личности философа и раввина, врача и руководителя общины. Его письменное наследие столь же многопланово: философские трактаты, медицина, галаха. Маймонид не исключителен в своей разносторонности; может быть, еще более яркий пример Саадьягаон: философ, галахический авторитет, комментатор Библии, лингвист, поэт. Однако многообразие интересов и занятий Саадьи-гаона было направлено на экстенсивное освоение перспектив, открывшихся в новой культурной ситуации. Саадья-гаон символ встречи еврейской традиции с наследием античности, а также с исламской цивилизацией, интенсивно усваивающей это наследие. Эта встреча, чреватая новыми возможностями и новыми опасностями, в значительной степени определила характер еврейской религиозной мысли в Средние века; со временем она стала источником острейших конфликтов, сотрясавших еврейский мир Средневековья. Античность завещала Средневековью научную традицию. Теоретическая философия, метафизика, считалась важнейшей частью этой традиции, «наукой наук», «первой философией» квинтэссенцией и первоосновой научного знания. Вместе с тем первая философия была теологией построенным на разуме учением о Боге; она предлагала человеку этический и религиозный идеал.

Далеко не все трудности, связанные со встречей религиозной традиции и рационалистической философии, выявились, были проработаны и стали предметом рефлексии в эпоху Саадьи-гаона.

Маймонид выдвигает проблему синтеза на передний план, делает ее ведущим мотивом своего творчества. Этот синтез достигается не столько компромиссом между различными культурными и религиозными ценностями и идеалами, не столько разграничением «сфер влияния», сколько раскрытием сокровенной гармонии двух начал. Понять Маймонида значит понять внутреннее единство его мысли и творчества, понять, как он решал центральную для него проблему проблему соотношения разума и откровения.

Следует иметь в виду, что, говоря о культурных контактах, о встрече еврейской традиции с античным наследием, греческой философией и так далее, мы рассматриваем ситуацию извне. Для Маймонида речь шла о встрече священной традиции с самим разумом, в универсальность которого он твердо верил. Согласно правилу «принимай истину, кто бы ни высказывал ее»[2], он свободно обращался к сочинениям греческих и мусульманских авторов, подвергая их при этом критическому анализу. Весь смысл рационального познания состоит в его автономии: его обоснование заключено в нем самом[3].


[1] Заглавие Мишке Тора можно перевести как «Вторая [книга] после Торы», «Повторение Торы», «Второй свиток Закона»; см. далее.

[2] Шмона праким («Восемь глав»), гл. 1: ואסמע אלחק ממן קאלה. В основе - известная поговорка из хадиса 4JV3 j+a jji, восходящая к Платону («Государство», 595ВС; «Федон», 91ВС) и Аристотелю («Никомахова этика», 1096а) и известная в парафразе Сервантеса «Платон мне друг, но истина дороже».

Маймонид - Рамбам - Послания и другие труды

Views 1 445
Rating 5.0 / 5
Added 12.04.2016
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esihitos 10 years ago
Спасибо вам за качественные файлы и проделанный труд. Возможность иметь такие книги и знакомится с еврейскими текстами больная привелегия.
Спасибо за подарок.
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам, 1138-1204) - величайший еврейский мудрец постталмудической эпохи: законодатель, философ, ученый и врач. Его кодекс Мишне Тора ("Повторение Учения") - одно из важнейших произведений еврейской традиции. В са­мом обширном из своих трудов Рамбам обобщает и систематизирует талмудическую традицию и в доступной форме излагает всю совокупность еврейского религиозного законодательства - галахи. В первую книгу Мишне Тора, "Знание", входят "Фундаментальные законы Торы", "Законы о чертах характера", "Законы об изучении Торы", I "Законы об идолопоклонстве" и "Законы раскаяния". Впервые публикуется по-русски полностью, в точном современном переводе и с подробными комментариями.

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