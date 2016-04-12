Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Maimonides Mishneh Torah

Крупнейший раввинистический авторитет и кодификатор ѓалахи, философ, ученый и врач, самый прославленный ученый постталмудической эпохи Рабби Моше бен Маймон, Рамбам, был знаменитейшим медиком своего времени, но снискал славу не медицинскими трактатами и не главным своим философским трудом — “Море невухим”, который не мог прославить Маймонида во всех слоях еврейского народа.

Славу Маймониду принес труд — “Мишне Тора”. Именно на постаменте “Мишне Тора” зиждется величие Рамбама в глазах еврейского мира.

Именно этот кодекс заставляет повторять фразу: “От Моше до Моше не было подобного Моше”. Свой кодекс “Мишне Тора” сам Рамбам считал “великим трудом, включающим в себя все законы Торы”: “Почти десять лет трудился я денно и нощно над созданием большого труда.

Великие люди, подобные вам, понимают, что я создал, — ведь я приблизил предметы рассеянные и разбросанные между холмов и гор, призвал их “по одному из города, по двое из рода” (Ирмеяѓу, 3:14).

Москва, Издательство "Книжники", 2011 г., 736 стр.

ISBN 978-5-9953-0101-1

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 14 - Книга «Судьи» - Содержание

«Судьи» четырнадцатая книга Мишне Тора, завершающая великий галахический кодекс Рамбама. Она посвящена изложению основ правовой системы, обеспечивающей, с одной стороны, непрерывное развитие галахи, а с другой функционирование общества согласно законам иудаизма. Высший законодательный орган, который вправе интерпретировать Письменную и Устную Тору и самостоятельно принимать галахические постановления, Великий Сангедрин в Иерусалиме. Великий Сангедрин выступает гарантом как сохранности Устной Торы, так и ее функциональности. Его полномочия и авторитет проистекают из Торы; таким образом, Тора сама создает механизм, сталкивающий вечное и неизменное Откровение с локальным контекстом специфического общества той или иной эпохи, механизм, не позволяющий комплексу галахи превратиться в окаменелую систему законов, оторваться от актуальных проблем социальной и повседневной жизни. Вынесенные Сангедрином решения носят обязательный характер, и поэтому его деятельность обеспечивает также унифицированный характер Закона и позволяет обществу функционировать как единая отлаженная система. Нелишне подчеркнуть, что в компетенции Великого Сангедрина находится не только то, что сегодня принято относить к «религиозным вопросам», но практически все стороны общественной жизни, все области права.

Великий Сангедрин стоит во главе разветвленной судебной системы, создание которой предусмотрено законами иудаизма. Заседающий в здании Иерусалимского храма Великий Сангедрин, в состав которого входит семьдесят один мудрец, сам принимает решения по ряду юридических вопросов, как правило, особо важных для всего общества (как, например, вынесение приговора лжепророку и ослушнику, разбор дела о городе, погрязшем в идолопоклонстве, и проч.), выносит окончательное решение в тех случаях, когда его не могут вынести нижестоящие суды, назначает судей по всей стране и формирует областные и городские суды из двадцати трех человек (к юрисдикции таких судов относятся преступления, влекущие за собой смертную казнь). Кроме того, действуют и местные суды из трех судей; они рассматривают имущественные вопросы и дела о нарушениях запретов Торы, за которые полагается телесное наказание.

Таким образом, законодательная и судебная власти оказываются слиты воедино; эта связь естественным образом вытекает из всеохватывающего, универсального и одновременно конкретнопартикулярного характера еврейского закона. Особняком стоит административная (царская) власть. Хотя царь и назначается Великим Сангедрином и обязан, как всякий еврей, исполнять все законы Торы в интерпретации Сангедрина, он относительно свободен в делах царства. Фактически царь может руководить страной по своему усмотрению (хотя и считаясь с некоторыми ограничениями) взимать налоги, проводить независимую политику, осуществлять назначения, наказывать мятежников. Оказывать уважение царю и подчиняться его решениям (когда они не противоречат законам Торы) обязаны и мудрецы. Автономное функционирование исполнительной власти призвано обеспечить быструю и гибкую реакцию общества на чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни граждан. Так, царь может самостоятельно выйти на войну с напавшими на страну врагами, не дожидаясь решения Великого Сангедрина, а также судить убийц, не придерживаясь столь же строгих критериев виновности, каких придерживается Малый Сангедрин. С другой стороны, царь не может стать одним из членов Beликого Сангедрина таким образом сохраняется независимость законодательной и судебной власти от власти административной. Всегда, когда возникает конфликт между интересами административной власти и власти законодательной (что в случае Богооткровенного закона равнозначно конфликту между кесарем и Богом), последнее слово безусловно принадлежит требованиям совести и религиозного закона.

Налаженное функционирование институтов законодательной, судебной и административной властей необходимое, но отнюдь не достаточное условие для формирования милосердного и справедливого общества, предписанного Торой. Чтобы законы Торы исполнялись во всей своей сложности и полноте, следует придавать особое значение чистоте намерений, личным качествам и интеллектуальным способностям людей, занимающих ключевые посты в аппарате, а также тем целям, которые они перед собой ставят. К тем, кто наделен властью, выдвигается ряд жестких и бескомпромиссных требований. Скромность и богобоязненность, чуткая совесть и познания в Торе необходимы судье. Богобоязненность кандидатов на ответственные должности оказывается необходимым условием создания института наследственной аристократии элитарной прослойки при царе. Сам царь обязан стремиться править справедливо и милосердно во благо своих подданных и во славу Имени Божьего.

В гармонично устроенном обществе перед человеком открывается возможность развивать свои способности, оттачивать свой разум и приближаться к Богу, изучать Тору и выполнять ее заповеди. В своих трудах Рамбам не раз говорит о взаимосвязи между социально-экономическим положением и политическим устройством общества с одной стороны и его культурным развитием с другой. Общественно-политические кризисы ведут к культурному упадку; преследования и беды, выпавшие на долю еврейского народа, привели к забвению философии и упадку наук, стали причиной многих проблем в развитии галахи. Эта зависимость проявляется и на уровне всего народа, и на уровне отдельной личности. Рамбам, который после трагической смерти горячо любимого им брата Давида был вынужден зарабатывать себе на жизнь медицинской профессией и сделал в этой области блестящую карьеру, в своих письмах неоднократно жалуется, что обязанности придворного врача лишают его возможности заниматься Торой и философией; то, что для другого человека стало бы смыслом существования и вершиной жизненного пути, оставалось для него досадным препятствием, вынужденным компромиссом, уступкой непростому материальному положению семьи.

Напомним, что Рамбам категорически противился превращению изучения и преподавания Торы в источник заработка, утверждая, что заниматься Торой следует бескорыстно, исключительно из любви к Богу, из желания приблизиться к Нему и подражать Его путям. Когда еврейский народ обретет политическую и духовную независимость, эти проблемы исчезнут. Утопическое, мессианское общество, построенное в строгом соответствии с законами Торы, будет обществом социальной справедливости и материального изобилия, обществом, где перед человеческой личностью откроются практически неограниченные (вернее, ограниченные лишь общим несовершенством материальной составляющей человеческой природы) возможности развития, где каждый человек сможет приблизиться к Богу. Этот золотой век близости к Богу станет уделом не только еврейского народа, но и всего человечества, которое, очищенное воспитательным влиянием христианства и ислама, постепенно избавится от своих заблуждений и будет готово воспринять истину.

Последняя книга Мишне Тора, таким образом, возвращает нас к первой. В центре книги «Знание» стоит отдельная человеческая личность, познающая Бога, созданный Им мир и дарованное Им Откровение, стремящаяся в своей любви к Богу следовать в этом мире Его путями. Книга «Судьи» посвящена социуму и излагает основы общественного устройства, позволяющего максимально полно реализовать эту личную программу. Заканчивая книгу «Судьи» и вместе с ней всю Мишне Тора цитатой из порока Йешаягу о том, что вся земля наполнится познанием Бога, Рамбам снова подводит нас к началу первой книги своего труда, где намечены контуры этого познания.