Раби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей

Рамбам - Маймонид - Книга заповедей
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости
Хотя «Книга заповедей» представляет собой отдельное сочинение, она является по сути введением в фундаментальный алахический кодекс Мишне Тора и по этой причине печатается в начале всех его изданий.
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В период самой напряженной врачебной практики были созданы основные произведения Рамбама, обессмертившие его имя. В 4950 (1190) году он завершил составление всеобъемлющего свода законов, работа над которым продолжалась более десяти лет. Книга получила название Мишнэ Тора (Повторение Торы). Второе ее название Яд ахазака (Могучая длань): числовое значение слова яд (рука, длань) четырнадцать, по числу тематических разделов, составляющих книгу. Свод составлен на святом языке, в лаконичном стиле, близком к языку Мишны.
В кодексе Рамбама законы расположены не в том порядке, как они приведены в Пятикнижии или в Талмуде, он систематизировал весь материал по тематическому признаку. Большинство приведенных законов он сформулировал в виде окончательного алахического решения, без того чтобы приводить противоречащие мнения или ссылаться на источники.
В предисловии к Мишнэ Тора Рамбам объясняет причины, побудившие его создать именно такой свод. Он пишет: «Великие беды обрушились на наш народ в последнее время, и наши мудрецы утратили свою мудрость. Поэтому те алахические сочинения и респонсы вавилонских гаонов, которые им самим казались совершенно ясными, сегодня лишь немногие способны понять. И что уж говорить о Талмуде, Вавилонском и Иерусалимском, о мидрашах Сифра и Сифри... изучение которых требует ясного ума и напряжения всех сил, лишь после многих лет упорной учебы человек способен постичь, как ему исполнять законы Торы, что разрешено и что запрещено.
И поэтому я, Моше бар Маймон, рожденный в Испании, опираясь на помощь Б-га, изучил все эти книги и счел нужным ясно и кратко изложить все законы, приведенные в них, ...чтобы сделать изучение законов доступным каждому и чтобы изучающий не нуждался ни в каких других алахических сочинениях. Иными словами, этот свод включает в себя всю Устную Тору все законы и постановления, принятые со времен Моше Рабейну до составления Талмуда, с учетом всех комментариев, составленных по сей день. Поэтому-то я назвал свою книгу Мишнэ Тора, предполагая, что человек, изучивший Письменную Тору, сможет обратиться к моей книге и познать из нее всю Устную Тору, не прибегая при этом к иным источникам».
Еще при жизни автора свитки Мишнэ Тора разошлись по большей части диаспоры, но особенно горячо книга была принята в общинах Египта, Йемена и Испании. Вместе с тем, подход Рамбама вызвал острую критику и противодействие со стороны мудрецов Франции и Германии: они утверждали, что достоинства этой книги, ее определенность и лаконичность, оборачиваются недостатками. По словам великого законоучителя Роша, «Рамбам написал свою книгу так, будто был пророком не приводя доказательств; в силу этого неискушенному читателю может показаться, что он понял написанное, но на самом деле его понимание неверно, потому что все законы вырваны из талмудического контекста».
С течением времени кодекс Рамбама стал одним из самых авторитетных в еврейском мире, сделавшись важной интетральной частью Устной Торы.
У нас есть 2 издания этой ценной книги - Книжники, 2013 г. и 2002, Швут Ами, Израиль
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей
М.: Книжники; Лехаим; 2013. — 640 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости)
ISBN 978-5-9953-0224-7 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-0983-5 (“Лехаим”)
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей - Содержание
Вениамин Ванников. «Книга заповедей» Рамбама и ее значение
Предисловие раввина и учителя Моше, сына Маймона, к «Книге заповедей»
- ПРИНЦИПЫ
- ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ
- ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ
Раби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей - Rabbi Moshe ben Maimon (RAMBAM) - The Book of Commandments
Перевод Александра Каца
Редактор Цви Вассерман
2002, Швут Ами, Израиль
Раби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей - Rabbi Moshe ben Maimon (RAMBAM) - The Book of Commandments - Содержание
Раби Моше бен Маймон и «Книга заповедей»
Предисловие
- Часть I. Заповеди «Делай»
- Часть II. Заповеди «Не делай»
Раби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей - Rabbi Moshe ben Maimon (RAMBAM) - The Book of Commandments - Предисловие
В этой “Книге заповедей” мы приведем перечень заповедей Торы и разъясним, каким образом следует вести их подсчет. Мы представим также доказательства именно такому подсчету из стихов Торы и из толкований наших мудрецов, благословенна память о них. А всему этому мы предпошлем изложение основ, на которые следует опираться при составлении перечня заповедей.
Однако в наше намерение не входит излагать подробно законы, связанные с выполнением той или иной заповеди, а только дать их верный перечень. И если при упоминании некоторых заповедей мы все же их разъясняем, то только для того, чтобы было совершенно понятно, что именно ими ловелевается или запрещается, т.е. что именно кроется за их названиями.
Но прежде, чем перейти к изложению 14 основных принципов, которые были нашей опорой при составлении перечня заповедей, напомним, что книга Торы включает 613 заповедей, данных нам Ашемом. Их них 248 заповедей “делай”, по числу органов человеческого тела, и 365 заповедей “не делай”, по числу дней солнечного года. И такое количество заповедей упомянуто в Талмуде, в конце трактата Макот (236). Там говорится: “613 заповедей были даны Моше на Синае. 365 запрещающих по числу дней солнечного года, и 248 повелевающих по числу органов человеческого тела”. И еще сказали наши мудрецы, образно истолковывая это: “Заповеди “делай” соответствуют органам тела, ведь каждый орган тела как бы говорит человеку: “Выполни мною эту заповедь!”. Заповеди “не делай” соответствуют дням года ведь каждый день как бы говорит человеку: “Не преступи этой заповеди сегодня!” (Танхума, Ки тэце).
14 принципов составления перечня заповедей
Чтобы составить верный перечень 613-ти заповедей Торы, необходимо знание 14 основополагающих принципов подсчета. И теперь мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем, если будет угодно Ашему, необходимые доказательства верности нашего исчисления.
Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные мудрецами (заповеди мидэрабанан).
Не стоило бы останавливаться на этом принципе: ведь поскольку в Талмуде ясно говорится: “613 заповедей были даны Моте на Синае” (Макот 236), то невозможно включить в их число заповеди, установленные мудрецами. Однако нам приходится заострять внимание на этом, ибо уже были такие, кто по ошибке включал в перечень предписывающих заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилат Эстер в Пурим, а также заповеди утешать скорбящих, навещать больных, хоронить умерших, устанавливать календарь, 18 дней в году читать Алель, произносить сто благословений в день и т.д.
И я не думаю, что кому-нибудь примерещится и взбредет на ум, будто бы Моше на Синае было заповедано и сказано, что, если в последний период нашей государственности между нами и греками произойдет то-то и то-то, мы будем обязаны каждый год зажигать ханукальную свечу. Но мне кажется, что причиной ошибок стало то, что мы благословляем на выполнение подобных заповедей: “Благословен Ты, Ашем, наш Б-г, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам читать Мегилу ...зажигать свечу Хануки ...читать Алель”. И Талмуд (Шабат 23а) тоже спрашивает (по поводу благословения на зажигание ханукальных свечей): “Где это Он нам повелел?”. И отвечают там же: “В Его речении: “По закону, которому они научат тебя,...поступай; не уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево” (Дварим 17:9,11)”. Однако, если на таком основании включать в перечень эти заповеди, то тогда мы должны были бы приобщить к перечню все заповеди, установленные мудрецами. Ведь уже было приказано нашему учителю Моше на Синае, чтобы он заповедал нам выполнять все, что повелят или запретят мудрецы,и Моше сказал нам: “По закону, которому они научат тебя... поступай”. И чтобы мы не уклонялись от их слов ни в чем, что бы они ни повелели, он предостерег нас, говоря: “Не уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево”.
И если, действительно, включать в число 613 заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилы, подпадающие под Его приказ “По закону, которому они научат тебя... поступай”, то тогда верно было бы сосчитать омовение рук перед едой и заповедь об эруве, поскольку мы благословляем “...освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам...” на омовение рук и на эрув, так же как на чтение Мегилы и на зажигание ханукальных свечей. А ведь все это установлено мудрецами! И ясно сказано: “Омовение рук перед едой заповедь. Что это за заповедь? Сказал Абае: “Заповедь выполнять слова мудрецов” {Хулии 1 Оба) также, как сказано о чтении Мегилы и о свечах Хануки: “Где это Он нам повелел? В Его речении “По закону, которому они научат тебя... поступай”.
2016-03-25
Две есть и что обе по целевым ...?
спасибо