Раби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Книга заповедей

Раби Моше бен Маймон и «Книга заповедей»

Предисловие

В этой “Книге заповедей” мы приведем перечень заповедей Торы и разъясним, каким образом следует вести их подсчет. Мы представим также доказательства именно такому подсчету из стихов Торы и из толкований наших мудрецов, благословенна память о них. А всему этому мы предпошлем изложение основ, на которые следует опираться при составлении перечня заповедей.

Однако в наше намерение не входит излагать подробно законы, связанные с выполнением той или иной заповеди, а только дать их верный перечень. И если при упоминании некоторых заповедей мы все же их разъясняем, то только для того, чтобы было совершенно понятно, что именно ими ловелевается или запрещается, т.е. что именно кроется за их названиями.

Но прежде, чем перейти к изложению 14 основных принципов, которые были нашей опорой при составлении перечня заповедей, напомним, что книга Торы включает 613 заповедей, данных нам Ашемом. Их них 248 заповедей “делай”, по числу органов человеческого тела, и 365 заповедей “не делай”, по числу дней солнечного года. И такое количество заповедей упомянуто в Талмуде, в конце трактата Макот (236). Там говорится: “613 заповедей были даны Моше на Синае. 365 запрещающих по числу дней солнечного года, и 248 повелевающих по числу органов человеческого тела”. И еще сказали наши мудрецы, образно истолковывая это: “Заповеди “делай” соответствуют органам тела, ведь каждый орган тела как бы говорит человеку: “Выполни мною эту заповедь!”. Заповеди “не делай” соответствуют дням года ведь каждый день как бы говорит человеку: “Не преступи этой заповеди сегодня!” (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления перечня заповедей

Чтобы составить верный перечень 613-ти заповедей Торы, необходимо знание 14 основополагающих принципов подсчета. И теперь мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем, если будет угодно Ашему, необходимые доказательства верности нашего исчисления.

Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные мудрецами (заповеди мидэрабанан).

Не стоило бы останавливаться на этом принципе: ведь поскольку в Талмуде ясно говорится: “613 заповедей были даны Моте на Синае” (Макот 236), то невозможно включить в их число заповеди, установленные мудрецами. Однако нам приходится заострять внимание на этом, ибо уже были такие, кто по ошибке включал в перечень предписывающих заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилат Эстер в Пурим, а также заповеди утешать скорбящих, навещать больных, хоронить умерших, устанавливать календарь, 18 дней в году читать Алель, произносить сто благословений в день и т.д.

И я не думаю, что кому-нибудь примерещится и взбредет на ум, будто бы Моше на Синае было заповедано и сказано, что, если в последний период нашей государственности между нами и греками произойдет то-то и то-то, мы будем обязаны каждый год зажигать ханукальную свечу. Но мне кажется, что причиной ошибок стало то, что мы благословляем на выполнение подобных заповедей: “Благословен Ты, Ашем, наш Б-г, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам читать Мегилу ...зажигать свечу Хануки ...читать Алель”. И Талмуд (Шабат 23а) тоже спрашивает (по поводу благословения на зажигание ханукальных свечей): “Где это Он нам повелел?”. И отвечают там же: “В Его речении: “По закону, которому они научат тебя,...поступай; не уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево” (Дварим 17:9,11)”. Однако, если на таком основании включать в перечень эти заповеди, то тогда мы должны были бы приобщить к перечню все заповеди, установленные мудрецами. Ведь уже было приказано нашему учителю Моше на Синае, чтобы он заповедал нам выполнять все, что повелят или запретят мудрецы,и Моше сказал нам: “По закону, которому они научат тебя... поступай”. И чтобы мы не уклонялись от их слов ни в чем, что бы они ни повелели, он предостерег нас, говоря: “Не уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево”.

И если, действительно, включать в число 613 заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилы, подпадающие под Его приказ “По закону, которому они научат тебя... поступай”, то тогда верно было бы сосчитать омовение рук перед едой и заповедь об эруве, поскольку мы благословляем “...освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам...” на омовение рук и на эрув, так же как на чтение Мегилы и на зажигание ханукальных свечей. А ведь все это установлено мудрецами! И ясно сказано: “Омовение рук перед едой заповедь. Что это за заповедь? Сказал Абае: “Заповедь выполнять слова мудрецов” {Хулии 1 Оба) также, как сказано о чтении Мегилы и о свечах Хануки: “Где это Он нам повелел? В Его речении “По закону, которому они научат тебя... поступай”.