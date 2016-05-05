Рамбам - Послания и другие труды

Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости

Предисловие к русскому изданию

М. Левинов. Рабби Моше бен Маймон Ибн-Абдалла аль-Кордови

М. Левинов. Послания Рамбама. Библиографический обзор

Глоссарий

Алфавитный указатель имен

На русском языке из приведенных в этом сборнике произведений издавались только три больших послания Рамбама, в этой книге они публикуются в новых переводах. Все остальные материалы настоящего издания впервые выходят в свет на русском языке. Переводчики старались по возможности точно передавать слова Рамбама, не теряя при этом авторской интонации и сохраняя стилистическое единство и особенности текста. О том, насколько это им удалось, судить читателю.

Перевод на русский осуществлен с иврита — по классическим переводам с арабского языка или по ивритским оригиналам (в тех случаях, когда таковые имеются). Текстологический анализ также не был целью данного сборника, поэтому расхождения между различными версиями упоминаются сравнительно редко — только там, где они существенным образом влияют на смысл. В части посланий и респонсов случаи использования других изданий, кроме указанных выше, специально отмечены в комментариях. Оригинальные издания других произведений, вошедших в сборник, указаны для каждого из них в отдельности.

Чтобы дать читателю предварительное представление о контексте, многие произведения снабжены краткими предисловиями, в которых описаны исторический фон, проблематика и в ряде случаев — судьба сочинения. Этому же посвящена часть комментариев к данному изданию. Другие комментарии дополняют текст, более подробно разъясняют те или иные идеи, а также выявляют взаимосвязь посланий с иными трудами — как самого Рамбама, так и его предшественников и последователей.

Рамбам широко пользуется цитатами из главных еврейских источников — Танаха и Талмуда и аллюзиями на них. В еврейской литературе вплоть до Новейшего времени предполагалось, что читатель с ними знаком; в переводе на русский язык мы постарались выявить эти цитаты и аллюзии, явные и скрытые, и указать в соответствующих комментариях их источник.