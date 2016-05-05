Рамбам - Маймонид - Послания и другие труды
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости
Рабби Моше бен Маймон - Маймонид - Рамбам - Послания и другие труды
М. : Лехаим; Книжники ; 2011. — 688 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости
ISBN 978-5-9953-0152-3 ("Книжники")
ISBN 978-5-9953-0968-2 ("Лехаим")
Рамбам - Послания и другие труды - Содержание
Предисловие к русскому изданию
М. Левинов. Рабби Моше бен Маймон Ибн-Абдалла аль-Кордови
БОЛЬШИЕ ПОСЛАНИЯ
- Послание о гонениях
- Послание в Йемен
- Послание о воскрешении мертвых
МАЛЫЕ ПОСЛАНИЯ
- Послания о выкупе пленных
- Прощальное письмо брату рабби Давиду
- Ответ в Цур о числе заповедей
- Послание судье рабби Йефету
- Ответ рабби Овадье-прозелиту
- Послание рабби Йосефу бен Йегуде (предисловие к Море невухим)
- Фрагмент из послания рабби Йосефу об изучении Мишне Тора
- Фрагмент из послания рабби Йосефу о случайных превратностях жизни
- Из послания рабби Йосефу бен Йегуде по поводу разногласий с главой ешивы
- Ответ рабби Йосефу на вопрос об отведенном сроке жизни
- Ответ в Вавилон о вышивании стиха из Торы на тешите
- Послание Йосефу Ибн-Джабиру
- Еще одно послание рабби Йосефу по поводу разногласия [с главой ешивы]
- Фрагмент послания рабби Йосефу о сыне рабби Аврагаме
- Ответ в Арам-Цову по поводу песен и вина ишмаэлитов
- Послание судье рабби Пинхасу
- Послание судье рабби Пинхасу о решении суда
- Послание рабби Анатоли-судье
- Из ответа рабби Анатоли-судье
- Послание мудрецам Монпелье о приговоре звезд
- Послание с ответами рабби Йонатану га-Когену из Люнеля и его сотоварищам
- Послание рабби Шмуэлю Ибн-Тибону по вопросу перевода Море невухим
- Послание общине Люнеля
- Ответ рабби Саадье, сыну рабби Брахота, на вопрос об установлении повтора молитвы
- Ответы на вопросы о святости молитвы и силе обычая
- Ответы о караимах и еретиках
- Ответы на вопросы о вероучении в связи с законами семейного права
- Ответы на вопросы о святости Торы и об уважении к изучающим её
- Ответы о методике и принципах Мишне Тора
- Ответ рабби Саадье, сыну рабби Брахота, на вопрос о Шиур кома
ДРУГИЕ ТРУДЫ
- Логическое искусство
- Введение к комментарию к «Афоризмам» Гиппократа
- Отрывок из 25-й главы книги «Медицинские афоризмы Моше»
- Здоровый образ жизни
ПРИЛОЖЕНИЯ
М. Левинов. Послания Рамбама. Библиографический обзор
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Рамбам - Послания и другие труды - Предисловие к русскому изданию
На русском языке из приведенных в этом сборнике произведений издавались только три больших послания Рамбама, в этой книге они публикуются в новых переводах. Все остальные материалы настоящего издания впервые выходят в свет на русском языке. Переводчики старались по возможности точно передавать слова Рамбама, не теряя при этом авторской интонации и сохраняя стилистическое единство и особенности текста. О том, насколько это им удалось, судить читателю.
Перевод на русский осуществлен с иврита — по классическим переводам с арабского языка или по ивритским оригиналам (в тех случаях, когда таковые имеются). Текстологический анализ также не был целью данного сборника, поэтому расхождения между различными версиями упоминаются сравнительно редко — только там, где они существенным образом влияют на смысл. В части посланий и респонсов случаи использования других изданий, кроме указанных выше, специально отмечены в комментариях. Оригинальные издания других произведений, вошедших в сборник, указаны для каждого из них в отдельности.
Чтобы дать читателю предварительное представление о контексте, многие произведения снабжены краткими предисловиями, в которых описаны исторический фон, проблематика и в ряде случаев — судьба сочинения. Этому же посвящена часть комментариев к данному изданию. Другие комментарии дополняют текст, более подробно разъясняют те или иные идеи, а также выявляют взаимосвязь посланий с иными трудами — как самого Рамбама, так и его предшественников и последователей.
Рамбам широко пользуется цитатами из главных еврейских источников — Танаха и Талмуда и аллюзиями на них. В еврейской литературе вплоть до Новейшего времени предполагалось, что читатель с ними знаком; в переводе на русский язык мы постарались выявить эти цитаты и аллюзии, явные и скрытые, и указать в соответствующих комментариях их источник.
Переводы, вошедшие в данный сборник, выполнены по следующим изданиям.
Послания и респонсы
Игрот Рамбам («Послания Рамбама»): в 2 т. / Изд. р. И. Шилата. Маале-Адумим–Иерусалим, 1995.
Дополнено по: Шут Рамбам («Респонсы Рамбама»): в 4 т. / Изд. Й. Блау. Иерусалим, 1919–1921.
«Логическое искусство»
Милот ѓигайон («Логика») / Изд. Д. Бенета. Иерусалим, 1965.
Милот ѓигайон («Логика») / Изд. р. Й. Капаха. Кирьят-Оно, 1997.
Медицинские труды
Игрот Рамбам («Послания Рамбама») / Изд. р. Й. Капаха. Иерусалим, 1972.
Дополнено по переводам р. М. Ибн-Тибона в: Ктавим рефуиим шель ѓа-Рамбам («Медицинские труды Рамбама»): в 5 т. / Пер. на иврит и комм. З. Монтнера. Иерусалим, 1957–1969
Рабби Моше бен Маймон Ибн-Абдалла аль-Кордови - 1135-1204
Рабби Моше бен Маймон не оставил автобиографии. Его современники не написали его биографии и не оставили заметок о том, каким он был в жизни. Зато после него остались его произведения. Три великих произведения: Маор («Светоч») — комментарий к Мишне, Мишне Тора («Повторение Учения») — великий ѓалахический Кодекс* Маймонида и Море невухим («Путеводитель растерянных») — великий философский труд. Кроме того, осталось несколько медицинских трактатов и множество писем, посвященных ответам на вопросы, касающиеся самых разных сторон жизни. На основании этого материала, а также обрывков записей и документов, переживших восемьсот лет, ученые пытаются реконструировать биографию Рамбама. Выясняется, что сложно составить даже хронологию его жизни, — остается огромное количество пробелов, сомнительных утверждений, предположений, покоящихся на одном слове, которое, может быть, вообще следует понимать совсем иначе.
В результате многовековых исследований можно уверенно сказать, что мы не уверены в следующем.
Мы не знаем точно, в каком году родился Рамбам.
Мы не знаем, как звали его мать.
Мы не можем уверенно назвать место, где он провел юность.
Мы не можем уверенно назвать его учителей.
Мы не знаем, когда и сколько раз он женился.
Мы не знаем, как звали его жену.
Мы не знаем, были ли у него дочери.
Мы не знаем, как Рамбам выглядел: достоверность его портретов весьма сомнительна.
Наверное, больше всего хочется понять, какой у него был характер, каким он был в повседневной жизни. Хочется хоть немного приблизиться к тому, кого современники называли «шедевром рода человеческого», а те, кто жил позже, считали едва ли не прямым преемником нашего учителя и наставника Моше, «который лицом к лицу говорил с Богом». Ведь не случайно вошло в поговорку и написано на предполагаемой могиле Рамбама в Тверии: «От Моше до Моше не было подобного Моше».
Настоящий сборник писем и посланий Рамбама дает такую возможность: в частных письмах, посвященных самым разным вопросам, здесь и там проскальзывают биографические факты. В письме можно написать то, чего никогда не напишешь в книге, а потому у нас есть возможность познакомиться с личностью и темпераментом ученого, узнать, как он относился к различным жизненным обстоятельствам.
2015-06-20
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