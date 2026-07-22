Эта книга составлена по материалам лекций и бесед, прочитанных Анатолием Гармаевым, замечательным педагогом и психологом, в доперестроечные годы. В те времена нельзя было говорить о Боге, спасении, причинах нашей конфликтности и нашей мелкости открыто. Но вокруг жили люди — ищущие, думающие, нуждающиеся. Были Семьи, в которых постоянно что-то «разбивалось» и не «склеивалось». И было знание о том, как с этими человеческими проблемами справлялись люди, живя под благодатным покровом Православной Церкви.

Требовался язык, который, не искажая сути произносимого, отражал бы реалии утраченных традиций, будучи при этом удобоприемлемым в социальном и временном контексте. Таким языком стал язык психологии и педагогики. И перед этими обозначениями было поставлено «Нравственная».

Священник Анатолий Гармаев - Обрести себя

Волгоград, 2000 г.

Издание второе, дополненное

Священник Анатолий Гармаев - Обрести себя - Содержание

От издательства

Предваряющее слово

ПРЕДМЕТ НРАВСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО «Я»

Способности

Эмоциональность

Эмоциональное воспитание

Эговлечения

Сознание и подсознание

Душевные силы

Совесть

Различение действии триады эго и триады совести

Предание себя в волю Бога

О свойствах триады совести и триады эго по образу действия

Нравственное становление человека: движение из эго к совести

Болезнь и здоровье в триаде эго и в триаде совести

Воля

Смыслы совести и смыслы эго

Переход из триады эго в триаду совести

Формирование характера межличностных отношений по действиям эговлечений

Особенности действия царственных эговлечений

Защитные механизмы эго

ТРИ ЗАКОНА ЭГОВЛЕЧЕНИЙ

I Закон эговлечений — Стремление к обладанию своим объектом в одиночестве

II Закон — Взаимоподдержка эговлечений

III Закон —* Временная насыщаемость эговлечений

Когда угасают эгосостояния

Откуда происходит и как формируется скудость душевных сил

ЗАКОНЫ НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕННЯ ЧЕЛОВЕКА

Закон опережения

Закон оскудения душевных сил

Закон хранения в человеке образа истины

ОБРЕСТИ СЕБЯ

ИНФОРМАЦИЯ