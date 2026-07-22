Гармаев - Обрести себя
Эта книга составлена по материалам лекций и бесед, прочитанных Анатолием Гармаевым, замечательным педагогом и психологом, в доперестроечные годы. В те времена нельзя было говорить о Боге, спасении, причинах нашей конфликтности и нашей мелкости открыто. Но вокруг жили люди — ищущие, думающие, нуждающиеся. Были Семьи, в которых постоянно что-то «разбивалось» и не «склеивалось». И было знание о том, как с этими человеческими проблемами справлялись люди, живя под благодатным покровом Православной Церкви.
Требовался язык, который, не искажая сути произносимого, отражал бы реалии утраченных традиций, будучи при этом удобоприемлемым в социальном и временном контексте. Таким языком стал язык психологии и педагогики. И перед этими обозначениями было поставлено «Нравственная».
Священник Анатолий Гармаев - Обрести себя
Волгоград, 2000 г.
Издание второе, дополненное
Священник Анатолий Гармаев - Обрести себя - Содержание
От издательства
Предваряющее слово
ПРЕДМЕТ НРАВСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО «Я»
Способности
Эмоциональность
Эмоциональное воспитание
Эговлечения
Сознание и подсознание
Душевные силы
Совесть
Различение действии триады эго и триады совести
Предание себя в волю Бога
О свойствах триады совести и триады эго по образу действия
Нравственное становление человека: движение из эго к совести
Болезнь и здоровье в триаде эго и в триаде совести
Воля
Смыслы совести и смыслы эго
Переход из триады эго в триаду совести
Формирование характера межличностных отношений по действиям эговлечений
Особенности действия царственных эговлечений
Защитные механизмы эго
ТРИ ЗАКОНА ЭГОВЛЕЧЕНИЙ
I Закон эговлечений — Стремление к обладанию своим объектом в одиночестве
II Закон — Взаимоподдержка эговлечений
III Закон —* Временная насыщаемость эговлечений
Когда угасают эгосостояния
Откуда происходит и как формируется скудость душевных сил
ЗАКОНЫ НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕННЯ ЧЕЛОВЕКА
Закон опережения
Закон оскудения душевных сил
Закон хранения в человеке образа истины
ОБРЕСТИ СЕБЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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