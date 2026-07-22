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Гармаев - Обрести себя

Гармаев - Обрести себя
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Эта книга составлена по материалам лекций и бесед, прочитанных Анатолием Гармаевым, замечательным педагогом и психологом, в доперестроечные годы. В те времена нельзя было говорить о Боге, спасении, причинах нашей конфликтности и нашей мелкости открыто. Но вокруг жили люди — ищущие, думающие, нуждающиеся. Были Семьи, в которых постоянно что-то «разбивалось» и не «склеивалось». И было знание о том, как с этими человеческими проблемами справлялись люди, живя под благодатным покровом Православной Церкви.

Требовался язык, который, не искажая сути произносимого, отражал бы реалии утраченных традиций, будучи при этом удобоприемлемым в социальном и временном контексте. Таким языком стал язык психологии и педагогики. И перед этими обозначениями было поставлено «Нравственная».

Священник Анатолий Гармаев - Обрести себя

Волгоград, 2000 г.

Издание второе, дополненное

Священник Анатолий Гармаев - Обрести себя - Содержание

От издательства

Предваряющее слово

ПРЕДМЕТ НРАВСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО «Я»

  • Способности

  • Эмоциональность

  • Эмоциональное воспитание

  • Эговлечения

  • Сознание и подсознание

  • Душевные силы

  • Совесть

  • Различение действии триады эго и триады совести

  • Предание себя в волю Бога

  • О свойствах триады совести и триады эго по образу действия

  • Нравственное становление человека: движение из эго к совести

  • Болезнь и здоровье в триаде эго и в триаде совести

  • Воля

  • Смыслы совести и смыслы эго

  • Переход из триады эго в триаду совести

  • Формирование характера межличностных отношений по действиям эговлечений

  • Особенности действия царственных эговлечений

  • Защитные механизмы эго

ТРИ ЗАКОНА ЭГОВЛЕЧЕНИЙ

  • I Закон эговлечений — Стремление к обладанию своим объектом в одиночестве

  • II Закон — Взаимоподдержка эговлечений

  • III Закон —* Временная насыщаемость эговлечений

  • Когда угасают эгосостояния

  • Откуда происходит и как формируется скудость душевных сил

ЗАКОНЫ НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕННЯ ЧЕЛОВЕКА

  • Закон опережения

  • Закон оскудения душевных сил

  • Закон хранения в человеке образа истины

ОБРЕСТИ СЕБЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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Added 22.07.2026
Author brat Andron
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