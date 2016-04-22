МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ - משניות - סדר - טהורות

Библиотека еврейских текстов - Первоисточники - Мишна

серия основана издательством Лехаим в 5767/2007 году

Мишна — это основа основ еврейской устной традиции. Ее составил один из величайших еврейских ученых р. Йеѓуда ѓа-Наси, закрепивший основные положения Устной Торы в виде кодекса — единой, общей для всего народа книги. Это произошло через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 г. н. э.

МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ - Трактат Келим

Поскольку к трактату Келим не существует Гемары, то в конце концов такое деление мишны не понадобилось, и трактат остался в изначальном виде — в одной части. Стоит, правда, заметить, что современные комментарии к нему регулярно выходят в трех томах.

Трактат Келим (буквально: “утварь”) посвящен вопросам ритуальной чистоты и скверны различных предметов утвари. Трактат состоит из тридцати глав. Столь же длинным был изначально и трактат Незикин (“Ущербы”). Для удобства он был разделен на три части, известные под названиями Бава кама (“Первый раздел”1), Бава мециа (“Средний раздел”) и Бава батра (“Послед-ний раздел”), и во всех этих случаях подразумевается, что полное название должно быть: “Первый раздел трактата Незикин” и т. д. Таким же образом Тосефта разделила и трактат Келим на три части, имеющие те же названия,— Бава кама (“Первый раздел”), Бава мециа (“Средний раздел”) и Бава батра (“Последний раздел”). В этом случае, разумеется, подразумевается “Первый раздел трактата Келим” и т. д.

ГЛАВА I - Источники скверны: ОСКВЕРНЯЮЩАЯ ТВАРЬ, ИЗЛИТИЕ СЕМЕНИ, ОСКВЕРНИВШИЙСЯ ОТ МЕРТВОГО

Оскверняют человека и утварь.

Ваикра, 11:29-30. Восемь животных, трупы которых являются источником скверны: крот (ласка), мышь или крыса, черепаха (жаба); геккон или еж, варан, ящерица, агама (слизень), хамелеон (крот) и их разновидности. Перевод названий этих животных условный (в скобках— мнение Раши), потому что традиция их отождествления плохо сохранилась. “И всякий сосуд, в который попадет что-либо [из трупов восьми оскверняющих тварей]... И всякое питье, ко-торое пьют, во всяком таком сосуде нечисто” (Ваикра, 11:3334־).

Ваикра, 15:16-18: “И мужчина, у которого случится излияние семени, пусть омоет все тело свое водою, и будет нечист до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которой окажется излияние семени, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. И если с женщиною ляжет мужчина с излиянием семени, то пусть омоются в воде, и нечисты будут до вечера”. Оскверняет только излияние семени взрослого (старше девяти лет) еврея. Семя оскверняет, только когда оно влажное. Сам мужчина оскверняется от семени, становясь первым по скверне (оскверняет только продукты и напитки), а не источником скверны.

Мишна обсуждает не сам труп, а “прикоснувшегося к трупу”. Сам труп — это источник источников скверны. Человек, прикоснувшийся к трупу, становится источником скверны, делая людей, к которым прикоснется, первыми по скверне. Утварь в законах о скверне смерти оскверняется на один уровень выше, чем человек. То есть, в отличие от человека, утварь, прикоснувшаяся к трупу, становится источником источников скверны, и в дальнейшем такая утварь делает человека и другую утварь источником скверны. Точно так же утварь, прикоснувшаяся к человеку, который дотронулся до трупа, становится источником скверны, и прикоснувшееся к ней будет первым по скверне (см. таблицу в конце Предисловия).