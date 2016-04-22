Мишна - 6 - Тгорот - Чистые
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники - Мишна
серия основана издательством Лехаим в 5767/2007 году
Мишна — это основа основ еврейской устной традиции. Ее составил один из величайших еврейских ученых р. Йеѓуда ѓа-Наси, закрепивший основные положения Устной Торы в виде кодекса — единой, общей для всего народа книги. Это произошло через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 г. н. э.
Мишна делится на шесть разделов, или “порядков” (сдарим), сегодня расположенных один за другим следующим образом:
- Зраим (“Посевы”)
- Моэд (“Время”)
- Нашим (“Женщины”)
- Незикин (“Ущербы”)
- Кодашим (“Святыни”)
- Тоѓорот (“Чистота”)
МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ - משניות - סדר - טהורות
ИЗДАНИЕ СЕМЬИ POP
ROHR FAMILY EDITION
МОСКВА 5775/2015
М., “Книжники”; “Лехаим”, 2015, 1120 стр.
ISBN 978-5-9953-0391-6
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Руководитель проекта Ишайя Гиссер
Перевод, составление комментариев Меир Левинов
Научный редактор Шломо Гендельман
МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ - משניות - סדר - טהורות - Содержание
МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ
ТРАКТАТ КЕЛИМ
ТРАКТАТ ОГОЛОТ
ТРАКТАТ НЕГАИМ
ТРАКТАТ ПАРА
ТРАКТАТ ТГОРОТ
ТРАКТАТ МИКВАОТ
ТРАКТАТ НИДА
ТРАКТАТ МАХШИРИН
ТРАКТАТ ЗАВИМ
ТРАКТАТ ТВУЛЬ ЙОМ
Пример страниц книги
МИШНА - РАЗДЕЛ ТГОРОТ - ЧИСТЫЕ - Трактат Келим
Трактат Келим (буквально: “утварь”) посвящен вопросам ритуальной чистоты и скверны различных предметов утвари. Трактат состоит из тридцати глав. Столь же длинным был изначально и трактат Незикин (“Ущербы”). Для удобства он был разделен на три части, известные под названиями Бава кама (“Первый раздел”1), Бава мециа (“Средний раздел”) и Бава батра (“Послед-ний раздел”), и во всех этих случаях подразумевается, что полное название должно быть: “Первый раздел трактата Незикин” и т. д. Таким же образом Тосефта разделила и трактат Келим на три части, имеющие те же названия,— Бава кама (“Первый раздел”), Бава мециа (“Средний раздел”) и Бава батра (“Последний раздел”). В этом случае, разумеется, подразумевается “Первый раздел трактата Келим” и т. д.
Поскольку к трактату Келим не существует Гемары, то в конце концов такое деление мишны не понадобилось, и трактат остался в изначальном виде — в одной части. Стоит, правда, заметить, что современные комментарии к нему регулярно выходят в трех томах.
ГЛАВА I - Источники скверны: ОСКВЕРНЯЮЩАЯ ТВАРЬ, ИЗЛИТИЕ СЕМЕНИ, ОСКВЕРНИВШИЙСЯ ОТ МЕРТВОГО
Оскверняют человека и утварь.
Ваикра, 11:29-30. Восемь животных, трупы которых являются источником скверны: крот (ласка), мышь или крыса, черепаха (жаба); геккон или еж, варан, ящерица, агама (слизень), хамелеон (крот) и их разновидности. Перевод названий этих животных условный (в скобках— мнение Раши), потому что традиция их отождествления плохо сохранилась. “И всякий сосуд, в который попадет что-либо [из трупов восьми оскверняющих тварей]... И всякое питье, ко-торое пьют, во всяком таком сосуде нечисто” (Ваикра, 11:3334־).
Ваикра, 15:16-18: “И мужчина, у которого случится излияние семени, пусть омоет все тело свое водою, и будет нечист до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которой окажется излияние семени, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. И если с женщиною ляжет мужчина с излиянием семени, то пусть омоются в воде, и нечисты будут до вечера”. Оскверняет только излияние семени взрослого (старше девяти лет) еврея. Семя оскверняет, только когда оно влажное. Сам мужчина оскверняется от семени, становясь первым по скверне (оскверняет только продукты и напитки), а не источником скверны.
Мишна обсуждает не сам труп, а “прикоснувшегося к трупу”. Сам труп — это источник источников скверны. Человек, прикоснувшийся к трупу, становится источником скверны, делая людей, к которым прикоснется, первыми по скверне. Утварь в законах о скверне смерти оскверняется на один уровень выше, чем человек. То есть, в отличие от человека, утварь, прикоснувшаяся к трупу, становится источником источников скверны, и в дальнейшем такая утварь делает человека и другую утварь источником скверны. Точно так же утварь, прикоснувшаяся к человеку, который дотронулся до трупа, становится источником скверны, и прикоснувшееся к ней будет первым по скверне (см. таблицу в конце Предисловия).
Мецора — человек, страдающий кожной болезнью цараат, которая оскверняет больного. Здесь речь идет о человеке, которого священник уже признал излечившимся. После этого мецора уже принес в жертву двух птиц и прошел кропление. Теперь он должен провес-ти еще семь дней “вне шатра своего”. В период этих семи дней мецора оскверняет как источник скверны (Ваикра, 14:3-10), а на восьмой день приносит жертвы и становится чист окончательно.
Вода, в которой разводят пепел красной коровы во время очищения от скверны смерти (см. Бемидбар, 10:17). Если такой воды достаточно для кропления, то она оскверняет и того, кто к ней прикоснулся, и того, кто ее нес (см. след, мишку). Если воды недостаточно для кропления, то она оскверняет только при прикосновении, но не при переносе. В любом случае очистительная вода оскверняет, только когда ее несут или если к ней прикасаются не для кропления.
При непосредственном прикосновении любой частью тела.
Глиняная посуда не оскверняется при прикосновении к ней снаружи. Но если оскверняю-щий предмет, например труп одной из восьми тварей, окажется внутри этой посуды, пусть даже не прикоснется к стенкам, посуда станет первой по скверне.
Если человек переносит перечисленные виды скверны, непосредственно к ним не прикасаясь, он осквернен не будет. В Торе применительно ко всем этим разновидностям скверны сказано “прикоснется”, а “перенос” не упомянут.
Шесть томов Мишны издательства Лехаим, Книжники
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