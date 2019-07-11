Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 13 - Суды
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Московское издательство "Книжники" завершило грандиозный труд - перевод и издание 14-томной эпопеи Рамбама "Мишне Тора".
***
Тринадцатая книга Кодекса Рамбама Мишне Тора называется Мишпатим, то есть «Суды». Она включает пять разделов: «Законы о сдаче внаем», «Законы о займах и залоге», «Законы о дающем и берущем в пользование», «Законы об истце и ответчике», «Законы о наследовании».
Галахический свод Мишне Тора, охватывающий весь корпус еврейского закона, устанавливает двойственный идеал личного и общественного развития, предлагая модель для совершенного функционирования личности и общества. Если в центре первых семи книг Мишне Тора находится отдельная человеческая личность, во второй половине своего труда Рамбам рассматривает в основном законы и принципы идеального общественного устройства. Этот ряд книг начинается с описания Храма и изложения законов храмового служения и жертвоприношений, в которых находит выражение связь общества с Богом, а затем переходит к описанию законов ритуальной чистоты, необходимых для функционирования Храма. Связь общества с Всевышним обеспечивается посредством уголовного и гражданского права, изложению которого посвящены четыре заключительные книги Кодекса Маймонида. Третья из них — книга «Суды». В предисловии к Мишне Тора Рамбам определяет ее содержание так: «Я включу в нее законы об отношениях между людьми в остальных ситуациях [за исключением продажи и приобретения], изначально не связанных с причинением вреда или ущерба, например, законы об отдаче имущества на хранение, о должниках, о подаче судебного иска и об отрицании претензий истца. Эту книгу я назвал "Суды"».
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 13 - Мишпатим - Суды
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости.
Мишне Тора (Кодекс Маймонида)
ISBN 978-5-9953-0076-2
[Том 14] Книга "Суды" Москва : ИД Книжники, 2019. 704 с.
ISBN 978-5-906999-22-1
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 13 - Суды - Мишпатим - Содержание
М. Левинов. Мишпатим. Книга о судах. Предисловие к русскому изданию
Рамбам. Мишне Тора. Книга "Суды"
- ЗАКОНЫ О СДАЧЕ ВНАЕМ
- ЗАКОНЫ О ЗАЙМАХ И ЗАЛОГЕ
- ЗАКОНЫ О ДАЮЩЕМ И БЕРУЩЕМ в ПОЛЬЗОВАНИЕ
- ЗАКОНЫ ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ
- ЗАКОНЫ О НАСЛЕДОВАНИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Источники и исследования: краткий обзор
- Глоссарий
- Талмудические меры длины, объема, веса и стоимости
- Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 13 - Суды - Мишпатим - Книга о судах
Цель законов имущественного права Рамбам определяет следующим образом: «Чтобы люди в рамках необходимой совместной деятельности заключали сделки, приносящие пользу обеим сторонам, и ни один из участников сделки не пытался увеличить свою долю в неприемлемой степени, чтобы только он остался в выигрыше во всех отношениях». То есть справедливой считается лишь такая сделка, которая приносит пользу всем сторонам.
Книга «Суды» посвящена в основном законам временной передачи имущества в пользование другому человеку. Первые три главы книги — это своего рода введение в тему, посвященное законам Торы о четырех типах сторожей: 1) бесплатный сторож, который согласился посторожить нечто, оказав услугу владельцу; 2) человек, которому дали нечто в пользование; 3) человек, нанявшийся хранить нечто за плату; 4) арендатор. По сути, речь идет о трех типах ответственности за имущество, полученное во временное распоряжение. Именно трех, а не четырех, потому что разницы между арендатором и тем, кто сторожит имущество за плату, нет. Вот как Рамбам описывает различные виды ответственности: «Сторож на безвозмездной основе никакой выгоды от этого не получает, а только оказывает услугу ближнему, [а потому] не несет ответственности ни за какие потери в непредвиденных обстоятельствах, а все убытки, которые могут случиться, понесет владелец. Выгоду от временного владения [чужой] вещью получает тот, кому ее дали в пользование, а потому именно он отвечает за все потери в непредвиденных обстоятельствах. Но если некто получает плату за хранение имущества или берет имущество в аренду, то и хранитель и владелец имущества получают от этого выгоду, а потому делят возможные убытки между собой. А за урон, понесенный из-за недостатка усердия сторожа, он несет полную ответственность».
После этого предисловия Рамбам переходит к теме первого раздела книги: законам о сдаче внаем. Прежде всего, это законы о найме скота и предметов утвари, об аренде недвижимости для проживания или для извлечения прибыли и земель сельскохозяйственного назначения. Затем рассматриваются многообразные законы о найме работников: долг работника перед нанимателем и обязанности нанимателя по отношению к работнику; право на увольнение, социальные гарантии, судебные методы взыскания платы за труд и т. д. Завершается этот раздел описанием обязанности хозяина заботиться о тягловых животных, что заповедано непосредственно в Торе.
Из найденных в Каирской генизе черновиков следует, что Рамбам собирался разделить все законы о временной передаче имущества на три части: Законы о сдаче внаем, Законы о займах и Законы о залоге. Позднее он изменил свои планы и объединил две из этих частей в одну — «Законы о займах и залоге». Хотя эти действия, на первый взгляд, непохожи: всю выгоду от передачи вещи на хранение получает ее владелец, а когда человек берет нечто в пользование, именно он извлекает из этого прибыль, но оба типа отношений регулируются сходными законами.
No comments yet. Be the first!