Цель законов имущественного права Рамбам определяет следующим образом: «Чтобы люди в рамках необходимой совместной деятельности заключали сделки, приносящие пользу обеим сторонам, и ни один из участников сделки не пытался увеличить свою долю в неприемлемой степени, чтобы только он остался в выигрыше во всех отношениях». То есть справедливой считается лишь такая сделка, которая приносит пользу всем сторонам.

Книга «Суды» посвящена в основном законам временной передачи имущества в пользование другому человеку. Первые три главы книги — это своего рода введение в тему, посвященное законам Торы о четырех типах сторожей: 1) бесплатный сторож, который согласился посторожить нечто, оказав услугу владельцу; 2) человек, которому дали нечто в пользование; 3) человек, нанявшийся хранить нечто за плату; 4) арендатор. По сути, речь идет о трех типах ответственности за имущество, полученное во временное распоряжение. Именно трех, а не четырех, потому что разницы между арендатором и тем, кто сторожит имущество за плату, нет. Вот как Рамбам описывает различные виды ответственности: «Сторож на безвозмездной основе никакой выгоды от этого не получает, а только оказывает услугу ближнему, [а потому] не несет ответственности ни за какие потери в непредвиденных обстоятельствах, а все убытки, которые могут случиться, понесет владелец. Выгоду от временного владения [чужой] вещью получает тот, кому ее дали в пользование, а потому именно он отвечает за все потери в непредвиденных обстоятельствах. Но если некто получает плату за хранение имущества или берет имущество в аренду, то и хранитель и владелец имущества получают от этого выгоду, а потому делят возможные убытки между собой. А за урон, понесенный из-за недостатка усердия сторожа, он несет полную ответственность».

После этого предисловия Рамбам переходит к теме первого раздела книги: законам о сдаче внаем. Прежде всего, это законы о найме скота и предметов утвари, об аренде недвижимости для проживания или для извлечения прибыли и земель сельскохозяйственного назначения. Затем рассматриваются многообразные законы о найме работников: долг работника перед нанимателем и обязанности нанимателя по отношению к работнику; право на увольнение, социальные гарантии, судебные методы взыскания платы за труд и т. д. Завершается этот раздел описанием обязанности хозяина заботиться о тягловых животных, что заповедано непосредственно в Торе.

Из найденных в Каирской генизе черновиков следует, что Рамбам собирался разделить все законы о временной передаче имущества на три части: Законы о сдаче внаем, Законы о займах и Законы о залоге. Позднее он изменил свои планы и объединил две из этих частей в одну — «Законы о займах и залоге». Хотя эти действия, на первый взгляд, непохожи: всю выгоду от передачи вещи на хранение получает ее владелец, а когда человек берет нечто в пользование, именно он извлекает из этого прибыль, но оба типа отношений регулируются сходными законами.