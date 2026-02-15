Книга Джейкоба Эйгуса «Эволюция еврейской мысли» представляет собой талантливый и глубокий анализ философских по существу идей, лежащих в основе многовекового наследия еврейской цивилизации. Название книги выбрано не случайно. Оно, по мнению автора, предпочтительнее названия «еврейская философия», поскольку позволяет говорить о таких предметах, которые обычно не включаются в курс еврейской философии.

Сам термин «еврейская философия» вызывает споры. Очевидно, что философия обладает всеобщим, общечеловеческим содержанием, и в этом смысле нельзя говорить о какой-то особой национальной философии. Историки философии говорят, однако, об английском эмпиризме и немецком идеализме, а в новейшее время — об англо-американской и континентальной философии. Речь идет об определенных философских школах, поразному развивающихся в различных странах. Для историка философия обладает «национальным лицом».

Но применим ли этот географический критерий к истории еврейской философии, не связанной однозначно с определенной страной и обладающей, тем не менее, несомненным своеобразием? Произведения еврейской философии были часто написаны на нееврейских (арабском, немецком и др.) языках, что не лишает их еврейского характера. Поиски несомненного критерия, позволяющего отнести определенное произведение к еврейской философии, заставили ряд серьезных исследователей отказаться от этого термина и говорить о «философии иудаизма», т.е. признать приверженность еврейской религии и традиции единственным определяющим критерием этого вида философии.

К средневековой еврейской философии этот критерий, повидимому, вполне применим. Но в Новое время мыслители, явно декларировавшие свою принадлежность к еврейскому народу, часто не базировали свои построения на постулатах религии, а иногда и вовсе считали себя безрелигиозными. Поэтому слово «иудаизм» в словосочетании «философия иудаизма» следует понимать в широком смысле — как не только религиозное, но и национальное и этическое мировоззрение, на протяжении тысячелетий определявшее верования и жизненный уклад еврея. Но тогда термин «философия иудаизма» становится синонимом термина «еврейская философия», точная дефиниция которого остается неопределенной.

Для практических целей историко-философского исследования достаточна такая, нуждающаяся, конечно, в уточнении, формулировка: Еврейская философия — это интерпретация иудаизма, еврейской истории, культуры и т.п. с помощью общефилософских понятий и с позиций идентификации с еврейским народом. Еврейская философия занимается интерпретацией еврейской религии и ее предписаний, выступая в этом качестве своеобразной философской апологетикой. Однако к апологетике она не сводится. Она включает общефилософские произведения, написанные евреями в конце Средних веков на иврите, арабском и др. языках, а также различные попытки осмыслить еврейское бытие в понятиях светской философии, предпринимаемые еврейскими мыслителями Нового и новейшего времени.

Книга 1. От возникновения монотеизма до начала Нового времени

Книга 2. Обзор новейших течений в еврейской религиозной философии

Издательство – «Даат / Знание» – 708 с.

Иерусалим – 2019 г.

ISBN 978-5-94881-445-2



Джейкоб Эйгус – Эволюция еврейской религиозно-философской мысли: От библейских времен до середины XX века – Содержание

Книга I

От издателя

Н. Прат. Предисловие к русскому изданию. О еврейской философии

Введение

Глава 1. Философия еврейской Библии

Глава 2. Консолидация иудаизма

Глава 3. Эллинистический иудаизм

Глава 4. Отделение христианства от иудаизма

Глава 5. Караимы - боковая ветвь иудаизма: протест религиозного индивидуализма

Глава 6. Расцвет еврейского рационализма

Глава 7. Закат еврейского рационализма

Глава 8. Романтизм

Глава 9. Каббала

Глава 10. Возрождение гуманизма

Глава 11. Хасидизм.

Глава 12. Век разума

Эпилог

Примечания

Книга II

Зеев Голан. Предисловие к русскому изданию

От автора

Глава 1. Введение

Глава 2. Герман Коген

Глава 3. Франц Розенцвейг

Глава 4. Мартин Бубер

Г лава 5. Мордехай Менахем Каплан - реконструктивизм

Заключение и послесловие

Библиография

Сопроводительные замечания

Примечания

Илья Дворкин. Об авторе и его книге

Джейкоб Эйгус – Эволюция еврейской религиозно-философской мысли: От библейских времен до середины XX века – Век разума

Моше Мендельсон (1729-1786), принадлежавший к поколению периода, предшествовавшего Французской революции, был одним из самых выдающихся представителей немецкого движения Просвещения (Aujklarung), выступавших за создание свободного, светского и демократического общества. Следуя традициям Спинозы, Мендельсон, как продолжатель идей рационалистического иудаизма, утверждал, что противоестественный союз церкви и государства является камнем преткновения на пути прогресса человечества. И лишь в светском государстве, где все граждане вправе следовать убеждениям, отвечающим их взглядам и чувствам, может свободно и естественно развиваться истинная религия, ибо «истина из земли произрастает».

И Спиноза, и Мендельсон полагали, что истины, необходимые для спасения души, изначально заложены Богом и в природе вещей, и в человеческом разуме. Милосердный Бог вложил в человека все, что ему нужно для того, чтобы достигнуть счастья на земле и блаженства в грядущем мире. Спасение, по сути дела, синонимично самоосуществлению. Люди, в большинстве своем, достигают спасения благодаря простым добродетелям смиренного благочестия, тогда как философы находят его посредством поисков истины. Благоразумные добродетели, исполненные здравого смысла, и бескрайний, дерзновенный полет мысли вместе составляют предназначение человека и его служение Богу.

Первоочередной долг общества - обеспечить человеку возможность до конца реализовать свой моральный и интеллектуальный потенциал, в полном соответствии с тем внутренним светом, который Бог зажег в душе каждого человека. Таким образом, именно во имя религии, в высшем смысле этого слова, государство должно воздерживаться от поддержки какой-либо рели-гиозной группы через посредство своих светских структур. Хотя Мендельсон и следовал примеру Спинозы, формируя идеологический фундамент для свободного и светского общества, но практически по всем другим вопросам, связанным с религией и иудаизмом, он придерживался мнений и взглядов, диаметрально противоположных тем, что были характерны для этого великого и одинокого мудреца XVII века.

Ибо Мендельсон считал характерное для Спинозы отождествление Бога и природы очень серьезной ошибкой и грубейшим искажением еврейского монотеизма. В безбрежном пантеизме Спинозы Мендельсон усматривал стирание всех границ морального характера и сглаживание коренного различия между человеком и «зверями полевыми». Если всё -от Бога, то нельзя утверждать, что одно деяние по сути своей является более Божественным, чем другое; тогда не может существовать ни добра, ни зла, а есть только мудрость и глупость. Мендельсон был исполнен намерений до конца следовать дорогой разума; но при этом он оставался воистину правоверным евреем, не сомневаясь в том, что Закон обязателен для всех, рожденных в иудейской вере.

Отнюдь не считая необходимым подвергать сомнению базисные источники иудаизма ради того, чтобы подорвать основы христианского догматизма, Мендельсон неизменно полагал, что отстаивание прав и достоинства евреев представляет собой действенное и необходимое средство продемонстрировать христианскому большинству далекий от догматизма характер истинной религии и внутренне присущую человеческому разуму свободу. Каждый еврей, обитавший в христианском мире, являл собой живой протест против царства догмы и прямой вызов попыткам поработить человеческий разум, заковав его в узы мифов и фанатизма. Ибо для Мендельсона иудаизм был ничем иным, кроме как чистой воды философской религией.

Выступая страстным его поборником, Мендельсон отвергал романтические, мистические течения еврейской мысли, подобно тому, как Спиноза в свое время не захотел отдать должного рационалистическому направлению в иудаизме. Оба философа обращались к еврейской и христианской общинам, хотя и различным образом. В то время, как Спиноза требовал от евреев полностью смириться с естественными процессами ассимиляции, а от христиан - допустить рационалистическую реинтерпретацию церковных догматов, Мендельсон вел свои беззаветные войны во имя иудаизма, бывшего, по его мнению, философской религией в самом чистом виде, а также бросал вызов христианскому миру, настаивая на том, чтобы христиане привели свою традицию в соответствие с требованиями разума.