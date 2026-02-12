Гершом Шолем - Происхождение Каббалы

Бесполезно задаваться вопросом, какая из книг великого учёного величайшая.

Во многом Ursprung undAnfange der Kabbalah (1962) — самая впечатляющая, ведь здесь Шолем рассматривает главный, но до сих пор загадочный феномен в истории еврейской духовности. Эта особая форма еврейского мистицизма (или мистической теософии), известная как Каббала, появилась внезапно, словно из ниоткуда, в конце средних веков. Каковы были её предшественники? Действительно ли она настолько древняя, как сама заявляет? Где именно, когда и в каких кругах она зародилась? Какие влияния (восточные, западные, философские, гностические, ранние, поздние) повлияли на её становление? Богатство использованных источников, проницательная филологическая точность, с которой они анализируются, и широта исторического понимания, с которой они оцениваются — всё это сделало данное исследование, впервые опубликованное на немецком в 1962 г., maximum opus.

Эта книга была первым синтезом исследований, впервые представленных в виде, так сказать, черновика в маленькой еврейской книге Reshith ha-Qabbalah (1948). В предисловии автор утверждает, что немецкая публикация 1962 г. «более чем в два раза толще прежней еврейской публикации». В письме, написанном летом 1961 г. из Лондона своему другу Ш. И. Агнону, еврейскому писателю и лауреату Нобелевской премии, и сохранённом в архиве Агнона в Национальном и Еврейском университете, Шолем упоминал плодотворный год, хвалил холодную лондонскую зиму, которая держала его дома и занятым работой, а также упоминал, что размер книги, которую он заканчивает, был почти в три раза больше, чем размер еврейской публикации. На самом деле, еврейская книга была толщиной в 262 страницы in octavo, тогда как немецкая в 1962 г. дошла до 464 страниц quarto.

После публикации Ursprung исследование продолжилось с растущей интенсивностью, и в должное время выпускники и аспиранты Шолема начали вносить в него свой растущий вклад. На свет появились дополнительные источники, требующие повторного изучения и переоценки известных источников и текстов. Развивающиеся взгляды Шолема были озвучены в курсе лекций в Еврейском университете, и некоторые из этих заметок были впоследствии отредактированы студентами и распространялись в трафаретных копиях. Так, его курсы лекций о «Происхождении Каббалы и книге Бахир» (1961/1962) и о «Каббале в Провансе: круг РАБАД и его сына р. Исаака Слепого» (1962/1963) были отредактированы его студенткой, теперь профессором Ривкой Шац-Урфенгеймер и опубликованы в 1966 г. Курс лекций о «Каббале книги Темуна и Авраама Абулафия» (1964/1965) был отредактирован другим студентом, теперь профессором И. Бен-Шломо, и опубликован в 1965 г. Французский перевод Ursprung появился в 1966 г. (Les origines de la Kabbale); хотя он сделал работу доступной для французского читателя, он не добавил ничего к объёму знаний, представленному в оригинале.

М: «Касталия», 2021. — 388 с.

ISBN 978-5-521-16188-1

Гершом Шолем - Происхождение Каббалы - Содержание

Источники

Предисловие редактора

Предисловие автора к первому (немецкому) изданию

Глава 1. Проблема

1. Состояние исследований: взгляды Греца и Ноймарка

2. Южная Франция в XII столетии: движение катаров — евреи Лангедока

3. Эзотерическое учение о творении и Меркабе в до-каббалистическом иудаизме: литература Хехалот и еврейский гностицизм

4. «Книга Творения»

5. Древнейшие документы о появлении Каббалы и публикации книги Бахир

Глава 2. Книга Бахир

1. Литературный характер и структура книги: её различные слои

2. Гностические элементы в Бахир: плерома и космическое древо

3. Другие гностические элементы: могущества Бога — Миддот — гностическое перетолкование талмудических высказываний — двойная София и символизм Софии как Дочери и Невесты

4. Установление древних источников, сохранившихся в традиции немецких хасидов: Раза Рабба и Бахир

5. Первые три сефирот

6. Шесть низших сефирот: члены Изначального Человека и их символизм — Место зла

7. Сизигия Мужского и Женского: Седьмая и десятая сефира в Бахир — Символизм Праведного

8. Символизм Шехины и Женского: Драгоценность

9. Элементы учения об эонах среди немецких хасидов

10. Переселение душ и мистицизм молитвы в Бахир

Глава 3. Первые каббалисты Прованса

1. Авраам бен Исаак из Нарбонны

2. Авраам бен Давид (Рабад)

3. Иаков Назорей и группы аскетов в общине, Перушим и Незирим — Катаризм и Каббала — Откровения, данные аскетам и формы этих откровений — Учение о каввана в молитве

4. Исаак Слепой и его сочинения

6. Учение Исаака об эн-соф и сефирот

9. Добро и зло у Исаака и в других источниках

7. Созерцательный мистицизм Исаака: каввана идевекут

8. Сочинения круга Ийюн

9. Фундаментальные концепции этого круга: Изначальный эфир — Мистицизм света и языка

10. Тринадцать миддот, десять сефирот и три эманации над ними у Псевдо-Хай

11. Сефиротические учения псевдоэпиграфического послания

Глава 4. Каббалистический центр в Жероне