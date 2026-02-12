Гершом Шолем - Происхождение Каббалы

Бесполезно задаваться вопросом, какая из книг великого учёного величайшая.
Во многом Ursprung undAnfange der Kabbalah (1962) — самая впечатляющая, ведь здесь Шолем рассматривает главный, но до сих пор загадочный феномен в истории еврейской духовности. Эта особая форма еврейского мистицизма (или мистической теософии), известная как Каббала, появилась внезапно, словно из ниоткуда, в конце средних веков. Каковы были её предшественники? Действительно ли она настолько древняя, как сама заявляет? Где именно, когда и в каких кругах она зародилась? Какие влияния (восточные, западные, философские, гностические, ранние, поздние) повлияли на её становление? Богатство использованных источников, проницательная филологическая точность, с которой они анализируются, и широта исторического понимания, с которой они оцениваются — всё это сделало данное исследование, впервые опубликованное на немецком в 1962 г., maximum opus.
Эта книга была первым синтезом исследований, впервые представленных в виде, так сказать, черновика в маленькой еврейской книге Reshith ha-Qabbalah (1948). В предисловии автор утверждает, что немецкая публикация 1962 г. «более чем в два раза толще прежней еврейской публикации». В письме, написанном летом 1961 г. из Лондона своему другу Ш. И. Агнону, еврейскому писателю и лауреату Нобелевской премии, и сохранённом в архиве Агнона в Национальном и Еврейском университете, Шолем упоминал плодотворный год, хвалил холодную лондонскую зиму, которая держала его дома и занятым работой, а также упоминал, что размер книги, которую он заканчивает, был почти в три раза больше, чем размер еврейской публикации. На самом деле, еврейская книга была толщиной в 262 страницы in octavo, тогда как немецкая в 1962 г. дошла до 464 страниц quarto.
После публикации Ursprung исследование продолжилось с растущей интенсивностью, и в должное время выпускники и аспиранты Шолема начали вносить в него свой растущий вклад. На свет появились дополнительные источники, требующие повторного изучения и переоценки известных источников и текстов. Развивающиеся взгляды Шолема были озвучены в курсе лекций в Еврейском университете, и некоторые из этих заметок были впоследствии отредактированы студентами и распространялись в трафаретных копиях. Так, его курсы лекций о «Происхождении Каббалы и книге Бахир» (1961/1962) и о «Каббале в Провансе: круг РАБАД и его сына р. Исаака Слепого» (1962/1963) были отредактированы его студенткой, теперь профессором Ривкой Шац-Урфенгеймер и опубликованы в 1966 г. Курс лекций о «Каббале книги Темуна и Авраама Абулафия» (1964/1965) был отредактирован другим студентом, теперь профессором И. Бен-Шломо, и опубликован в 1965 г. Французский перевод Ursprung появился в 1966 г. (Les origines de la Kabbale); хотя он сделал работу доступной для французского читателя, он не добавил ничего к объёму знаний, представленному в оригинале.
Гершом Шолем - Происхождение Каббалы
М: «Касталия», 2021. — 388 с.
ISBN 978-5-521-16188-1
Гершом Шолем - Происхождение Каббалы - Содержание
Источники
Предисловие редактора
Предисловие автора к первому (немецкому) изданию
Глава 1. Проблема
1. Состояние исследований: взгляды Греца и Ноймарка
2. Южная Франция в XII столетии: движение катаров — евреи Лангедока
3. Эзотерическое учение о творении и Меркабе в до-каббалистическом иудаизме: литература Хехалот и еврейский гностицизм
4. «Книга Творения»
5. Древнейшие документы о появлении Каббалы и публикации книги Бахир
Глава 2. Книга Бахир
1. Литературный характер и структура книги: её различные слои
2. Гностические элементы в Бахир: плерома и космическое древо
3. Другие гностические элементы: могущества Бога — Миддот — гностическое перетолкование талмудических высказываний — двойная София и символизм Софии как Дочери и Невесты
4. Установление древних источников, сохранившихся в традиции немецких хасидов: Раза Рабба и Бахир
5. Первые три сефирот
6. Шесть низших сефирот: члены Изначального Человека и их символизм — Место зла
7. Сизигия Мужского и Женского: Седьмая и десятая сефира в Бахир — Символизм Праведного
8. Символизм Шехины и Женского: Драгоценность
9. Элементы учения об эонах среди немецких хасидов
10. Переселение душ и мистицизм молитвы в Бахир
Глава 3. Первые каббалисты Прованса
1. Авраам бен Исаак из Нарбонны
2. Авраам бен Давид (Рабад)
3. Иаков Назорей и группы аскетов в общине, Перушим и Незирим — Катаризм и Каббала — Откровения, данные аскетам и формы этих откровений — Учение о каввана в молитве
4. Исаак Слепой и его сочинения
6. Учение Исаака об эн-соф и сефирот
9. Добро и зло у Исаака и в других источниках
7. Созерцательный мистицизм Исаака: каввана идевекут
8. Сочинения круга Ийюн
9. Фундаментальные концепции этого круга: Изначальный эфир — Мистицизм света и языка
10. Тринадцать миддот, десять сефирот и три эманации над ними у Псевдо-Хай
11. Сефиротические учения псевдоэпиграфического послания
Глава 4. Каббалистический центр в Жероне
1. Каббалисты Жероны и их сочинения
2. Дебаты и возмущения после пропаганды каббалистов: их роль в споре из-за сочинений Маймонида
3. Вознесение через каввана: Ничто и Хокма
4. Учения Азриэля и Нахманида о процессе эманации — Эйн~соф, изначальная воля и изначальная идея — Сефирот
5. Человек и душа
6. Книга Темуна и учение о мировых циклах или Шемиттот
