Хаим-Меир Гельман - Дом Ребе

Хасид р. Хаим-Меир Гельман (известный в хасидской среде как р. Меир Леплер), сын хасида р. Аврагама- Шмуэля Гельмана (потомка гаона р. Шмуэля Гельмана, главы раввинского суда Меца), родился (согласно одному из источников) в 5615 (1854) году в Лепеле. Отец р. Хама-Меира, копустский хасид, прозывался Шмуэлем-лекарем, так как был по профессии врачом. Он навещал стесненных в средствах пациентов до [утренней] молитвы, во исполнение слов Писания: «Я в справедливости созерцать буду лицо Твое», содержащих, согласно толкованию наших благословенной памяти мудрецов, указание предварять молитву актами благотворительности. Многих поражало то, что р. Шмуэлю удавалось исцелить больных, которым были неспособны помочь более авторитетные врачи. Сам он объяснял это так: «Все врачи пользуются хинином, а я пользуюсь хина вехисда (“милостью и милосердием”) — добавкой поддержки Небес». Р. Аврагам-Шмуэль скончался приблизительно в 5678 (1918) году. См. ниже.

Мать р. Хаима-Меира госпожа Ита-Бейла (скончалась 27-го числа I адара 5646 (1886) года) была дочерью прославленного хасида р. Менахема-Мендла, сына р. Аврагама-Йегошуа га-Леви из Лепеля. В Бейт Рабби рассказывается, что он был в числе хасидов, «исключительно преданных» Среднему Ребе, «с жадностью впитывал полные святости слова Ребе и очень тщательно их обдумывал». Он отвечал в лепельской общине за преподавание хасидизма и воспитание согласно законам. Его манера учить хасидизм — и в особенности книгу Танья — была поразительна и отличалась исключительной глубиной подхода. Р. Менахему-Мендлу несколько раз предлагали место раввина в разных общинах, но раввинский титул ему претил, и он всякий раз предпочитал продолжить преподавательскую деятельность. Он воспитал целое поколение блестящих учеников и оставил после себя множество уникальных толкований Письменной и Устной Торы. Часть из них приводятся в его записях, часть — в записях его учеников. Кроме того, он много занимался благотворительностью. Р. Менахем-Мендл был близким другом лепельского раввина р. Мордехая. Когда прошел слух, что Средний Ребе собирается перебраться в Святую землю, они решили присоединиться к нему и также отправиться туда. Р. Менахем-Мендл уже планировал продать дом и отправиться в путь, когда пришло известие о кончине Среднего Ребе. После чего р. Менахем-Мендл и р. Мордехай отказались от своего замысла.

На протяжении долгих лет р. Менахем-Мендл был привязан к Ребе Цемаху Цедеку и его сыну — р. Йегу- де-Лейбу. Особая душевная связь была у него с внуком Цемаха Цедека, вторым копустским Ребе, автором Маген Авот («Щит отцов») [р. Шломо-Залманом Шнеерсоном (1830-1900)], с которым они познакомились еще в те времена, когда тот был на содержании у своего тестя в Лепеле. После смерти вышеупомянутого р. Йегуды-Лейба из Копуста (Копыси), в начале месяца мархешван 5627 (1866) года, р. Менахем-Мендл начал жаловаться на боли в груди. 20 кислева того же года, во время хасидского застолья (фарбренген), он беседовал с группой хасидов о безвременной кончине р. Йегуды-Лейба из Копуста и плакал при этом так, что слезы текли «как поток разливающийся», пока не почувствовал недомогание и не слег. Он скончался [вечером] первого дня Хануки.

Хаим-Меир Гельман - Дом Ребе - Часть I. Ребе Шнеур-Залман из Ляд - Часть 2. Ребе Дов-Бер из Любавичей

пер. с иврита Шауля-Айзика Андрущака

Москва, Книжники, 2021 с. - 928 с.

ISBN 978-5-9953-0749-5

Хаим-Меир Гельман - Дом Ребе - Часть I. Ребе Шнеур-Залман из Ляд - Часть 2. Ребе Дов-Бер из Любавичей - Оглавление

Книга Бейт Рабби и ее автор. Йегошуа Мондшайн

Обращение к читателям

Ребе Шнеур-Залман из Ляд

Глава I. Родословная нашего Ребе. Место и дата его рождения. Детские годы и достижение десятилетнего возраста

Глава II. Поездка в Межерич. Пути следования святости и порядок служения, обретенные р. Шнеуром-Залманом там

Глава III. Составление [нашим Ребе] его Шулъхан арух. Причины, побудившие его к этому

Глава IV. Завершение периода пребывания [при дворе Магида] в Межериче и в Ровно. Начало травли хасидов. Кончина Магида

Глава V. Биография нашего учителя рава р. Менахема- Мендла, да пребудет его душа в раю. Его пребывание на должности раввина Городка. Начало травли [хасидов противниками хасидизма] в наших краях

Глава VI. Решение р. Менахема-Мендла отправиться в Святую землю, да будет она отстроена и восстановлена вскорости, в наши дни, амен. Предшествовавшая этому поездка (на диспуты) в Вильну и в Шклов. Путешествие в Святую землю и прибытие туда. Два письма с пожеланиями мира от р. Мендла, направленные им [из Земли Израиля] в наши края

Глава VII. Краткое изложение происходившего с [нашими наставниками] в Святой земле. Кончина нашего учителя — р. Менахема-Мендла. Письмо от р. Аврагама из Кал иска, в котором сообщается о его кончине. Потомки нашего учителя и его писания

Глава VIII. Начало руководства общиной нашим Ребе. Предшествовавшее этому его пребывание в Могилеве, что на Днестре. Возвращение в наши края

Глава IX. Определение времени начала руководства [хасидами] нашим Ребе на основании сказанного в письмах, адресованных нашему Ребе и членам нашего братства нашими наставниками, пребывавшими в Святой земле. А также на основании сказанного в письмах нашего Ребе

Глава X. Нововведения нашего Ребе. Нормы, установленные им для членов нашего братства

Глава XI. Возобновление травли [хасидов] в период начала правления [нашего Ребе]. Послания нашего Ребе с призывами к миру. Письмо р. Менахема-Мендла [посланное] из Святой земли членам нашего братства, с целью укрепить их [дух]. [Частичное] затишье в травле [хасидов, продлившееся] до 5557 [года]

Глава XII. Публикация Тании. Возобновление, с большим шумом, травли [хасидов]. Письма нашего Ребе на эту тему, адресованные членам нашего братства. Краткое содержание письма Виленского Гаона

Глава XIII. Кончина Виленского Гаона, да [преумножится, в заслугу этого] упоминания, удел этого праведника в мире грядущем. Травля членов нашего братства. Письмо нашего Ребе с призывом к миру. Письмо к членам нашего братства, [призванное] укрепить их дух

Глава XIV. Принятие решения донести на нашего Ребе. Небольшой обзор причин, по которым не пытались доносить раньше

Глава XV. Авигдор [бен Хаим] в Петербурге. Офицер в Лиозно. Нашего Ребе забирают в Петербург, и неизвестно, что его там ожидает. Наконец становится известно, что [наш Ребе] еще жив, как и то, где он находится. Гонец, отправленный в Вильну

Глава XVI. Суд над нашим Ребе. Вопросы, которые ему задавали. Его ответы на них

Глава XVII. [Наш] человек в Вильне. Произошедшее там

Глава XVIII. Завершение допросов. Слухи о том, что решение суда будет положительным [для хасидов]. Суд завершается оправданием и освобождением нашего Ребе. Его поездка домой [в Лиозно]. Конец [пути] доносчиков. Духовный аспект чуда [оправдания нашего Ребе]. Письма [разосланные] нашим Ребе по возвращении домой

Глава XIX. Нашего Ребе повторно вызывают в Петербург. Он прибывает. Его вторично помещают под арест. Его выпускают из заключения под гласный надзор. Полное освобождение

Глава XX. Поездка нашего Ребе к раввинам из числа противников хасидизма. Перенос его резиденции в Ляды. Полное прекращение травли [хасидов]. Письмо нашего Ребе о полированных ножах [для забоя скота и птицы]

Глава XXI. Новый раздор с главами (ребе) хасидских общин Польши и Святой земли, да будет она отстроена и восстановлена вскорости, в наши дни, амен. Причина раздора. Ряд высказываний, проливающих свет на суть раздора

Глава XXII. Последний период [жизни нашего Ребе]. Бегство [из Ляд] во время войны с Францией. Кончина. Письмо нашего Ребе р. Моше Майзлишу. Два письма сына нашего Ребе (адмора га-Эмцаи), адресованные [тому же] р. Моше

Глава XXIII. Перенос резиденции Ребе из Ляд в Люба- вини. Причина этого. Обнаружение существования портрета нашего Ребе и подтверждение [его подлинности несколькими] ребе [потомками нашего Ребе]

Глава XXIV. Семья нашего Ребе. Его отец и мать. Его тесть, теща и жена. Его братья и шурины. Его сыновья, дочери, зятья и внуки

Глава XXV. Наставники и товарищи [р. Шнеура-Залма- на]. Раввины и гаоны его поколения, с которыми он состоял в переписке и обменивался респонсами

Глава XXVI. Великие и прославленные ученики [нашего Ребе]

Глава XXVII. Святые книги, написанные нашим Ребе, да пребудет его душа в раю

Глава XXVIII. «Камни заполнительные»: немного о неоднозначном отношении Нода би-Йегуды к хасидам. Некоторые заметки. Небольшие дополнения

Ребе Дов־Бер из Любавичей

Вступление

Глава I. Рождение. Сущность характера. Святые пути [служения Ребе Небесам]

Глава II. Противостояние, в которое Ребе оказался втянут. Письма об этом

Глава III. Ухудшение здоровья. Поездка в Карлсбад. Письма из Карлсбада

Глава IV. Донос. Пребывание под арестом в Витебске

Глава V. События, происходившие во время ареста. Освобождение

Глава VI. Поездка в Гадяч. Кончина в Нежине

Глава VII. Сыновья, зятья и их потомки

Глава VIII. Великие и прославленные ученики Ребе

Глава IX. Сочинения и книги Ребе: изданные и неизданные

Список упоминаемых в тексте населенных пунктов

Именной указатель