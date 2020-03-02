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Пасхальная Агада согласно Сридей Эш гаона рава Йехиэля Яакова Вайнберга

Пасхальная Агада, согласно Сридей Эш гаона рава Йехиэля Яакова Вайнберга
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Jewish History
В Пасхальной Агаде сказано, что все евреи должны ощутить, что они сами выходят из Египта. Вряд ли Тора стала бы требовать этого от каждого представителя еврейского народа, если бы в истории Исхода не было чего-то равно актуального для всех поколений и эпох.
Очевидно, свой Исход и свою Тору должно получить каждое поколение. Конечно, это распространяется на евреев XX века, и особенно на наше поколение, жившее в Советском Союзе и уже в те времена мечтавшее о свободном изучении Торы и соблюдении заповедей. Исход из Советского Союза произошел вопреки всем законам природы, он не закончился до сих пор и нуждается в глубоком осмыслении.
У каждого свой Исход! В поколениях р. Йехиэля-Яакова Вайнберга и его ученика р. Авраама Абы Вайнгорта их было несколько, и о них, наряду с Исходом из Египта, повествует лежащая перед вами Пасхальная Агада. Но не в меньшей степени она рассказывает и о нас всех!

Пасхальная Агада, согласно Сридей Эш гаона рава Йехиэля Яакова Вайнберга

с комментарием ГЕХАЛЕЙ ЭШ
и вступительной статьей рава Авраама Абы Вайнгорта
М.: Издательство М. Гринберга; Студия «4+4», 2020. — 336 с.
ISBN 978-5-905826-15-3

Пасхальная Агада, согласно Сридей Эш гаона рава Йехиэля Яакова Вайнберга - Содержание

  • Вступление - предисловие рава А. А. Вайнгорта
  • Из поколения в поколение. Рав Авраам Аба Вайнгорт и его комментарий к Исходу - Илья Дворкин
  • Главы из биографии гаона раби Йехиэля Яакова Вайнберга, автора Сридей Эш - Рав Аарон Вексельштейн
  • Пасхальная Агада согласно Сридей Эш, с комментарием Гехалей Эш, а также Швивей Эш
  • Эт Додим — Время Возлюбленных - На основе материалов р. Вайнберга

Пасхальная Агада, согласно Сридей Эш гаона рава Йехиэля Яакова Вайнберга - Поиск чаши и поиск квасного

Вступление к «Пасхальной Агаде согласно Сридей Эш» мы начинаем с пояснения мудрецов о том, почему наличие хамеца (квасного) проверяют при свете свечи. Согласно Гемаре — чтобы найти, нужно искать, а поиск производят именно со свечей. Я хотел бы изложить в этом вступлении некоторые выводы, вытекающие из Гемары. Ведь Агада, согласно автору Сридей Эш гаону раву Йехиэлю Яакову Вайнбергу, вся основана на поиске. Поиск лежит в основе всего его учения, которое широко, словно море. Вначале, когда мой дорогой друг, доктор и рав Гедалия Мордехай Штерн, торопил меня выпустить «Пасхальную Агаду согласно Сридей Эш», я удивлялся: почему он думает, что труд рава Вайнберга содержит комментарий к Агаде? Но чем дальше углублялся и искал, тем яснее понимал, что слова нашего учителя охватывают всю Агаду, а через нее — основы иудаизма. Нет почти ни одного абзаца в ее разделе «Магид», относительно которого он не высказался бы — прямо или намеком. Тогда я пережил великий опыт поиска, ведущего к обретению. Чем же я был вооружен во время этого поиска? Важнейшей свечой, зажженной автором книги Сридей Эш...
Вот что говорит Гемара (Псахим 7 6) о законе из Мишны, требующем проверять на личие хамеца при свете свечи:
Каков источник этих сведений? Сказал рав Хисда: «Мы выводим "находку” из находки , находку из поиска , поиск из поиска , поиск из свечей и свечи из ‘свечи”. “Находка” из “находки”». В одном месте написано: «Семь дней да не будет найдена закваска в домах ваших» (Шмот 12:19).
А в другом месте написано: «И обыскал всех, начав со старшего и закончив младшим, и нашел» (Берешит 44:12). «Находка» из «поиска». Там же. (Раши: «Как у Бинъямина находка чаши — результат поиска, так и находка хамеца — благодаря поиску».) «Поиск» из «свечей». Написано: «В то время обыщу Иерусалим со свечами» (Цфанья 1:12). (Раши: «После того, как ты выучишь, что это благодаря поиску, вернись и выучи, что этот поиск — от поиска в Иерусалиме, который будет со свечами»). «Свечи» из «свечи». Написано: «Свеча Б-га — душа человека, обыскивает все внутренности живота» (Мишлей 20:27).
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Rating 5.0 / 5
Added 02.03.2020
Author brat hurricane
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