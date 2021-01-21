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Гинзбург - Внутреннее время - Времена года в свете Каббалы

Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Religious Studies Atheism, Каббала
В каббалистических книгах творение делится на три аспекта: мир, год и душа. Мир - место, год - время, душа - мы сами. Время связывает душу и место, субъективное «я» и данную нам объективную реальность, тем самым создавая наш жизненный опыт.
Как правильно использовать время - это большой вопрос. Некоторые в постоянной погоне за ним, утекающим сквозь пальцы, в конце концов остаются ни с чем. «Рабы времени - рабы рабов» (Рабби ЙеЬуда а-Леви). На самом деле надо «рассчитывать» время, наполнять каждое мгновение смыслом, чтобы удостоиться стать «идущими в ногу со временем» - осознанно проживать все дни нашей жизни, когда каждый день и каждое мгновение освещают Душу, наслаиваясь, подобно годичным кольцам на стволе дерева. Движение во времени дает дополнительное ощущение жизни: «Благословен одаривший нас жизнью, поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого времени».
Движется ли время по прямой или оно идет по кругу? На первый взгляд - по кругу, потому что каждый год мы заново возвращаемся к тем же праздникам и датам, подобно человеку, который возвращается в те же места в пространстве. Но это не замкнутый круг, по которому в безысходности топчутся на месте, повторяя один и тот же маршрут, а движение, восходящее по спирали. Поэтому мы можем вернуться в определенную точку времени и исправить ее, как подразумевается в выражении «тшува года», - то есть вернуться в некий отрезок времени и совершить его исправление, подобно тому, как возвращают пропажу ее владельцу.
Для того чтобы «жить со временем» должным образом - по выражению Алтер Ребе - нам следует задуматься над его внутренним смыслом, над тайнами, скрытыми за листочками календаря, и обнаружить удивительные возможности, ожидающие нас там.
Об этом рассказывает наша книга.

Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты

«Галь Эйнай», 5780 (2020). - 580 с.
ISBN: 978-965-532-056-5

Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты - Содержание

Об авторе
Предисловие редактора ивритского издания
Месяц Тишрей
  • Правильные решения | Месяц Тишрей
  • Голос из леса | Рош а-Шана
  • Наш Отец, Царь и Возлюбленный | Йом Кипур
  • Целебные растения | Суккот
  • Радость будущего | Шмини-Ацерет
Месяц Хешван
  • Выйди из ковчега | Месяц Хешван
  • Счастливая мать Рахель |11-е Хешвана
Месяц Кислев
  • Чудо месяца Кислев | Месяц Кислев
  • «Твои источники изольются наружу» | 19-е
  • Севивон - секрет волчка | Ханука
Месяц Тевет
  • «Добрый глаз» | месяц Тевет
  • Десятый спуск | Десятое Тевета
  • Ребе и император | 24-е Тевета
Месяц Шват
  • Все праведники | Месяц Шват
  • Осторожно, озорники! | Период исправления
  • Напевы Святой земли | Туби-Шват
Месяц Адар
  • Радостный смех месяца Адар | первый Адар
  • Повторение нашей истории | Седьмое Адара
  • О мощи Адара и привлекательности Эстер | Мегилат Эстер
Месяц Нисан
  • Право на выражение | Месяц Нисан
  • Радость Песаха | Песах
  • Четыре сына, бросающих вызов нашему самолюбию | Песах
  • Секреты пасхального седера | Песах
  • Прыжок в Геулу | Песах
  • «Ясно увидеть его образ» | 18-го Нисана
Месяц Ияр
  • Линия союза | Месяц Ияр
  • Навстречу еврейскому государству | 14-е Ияра
  • Секрет свойства hод | Лаг ба-Омер
Месяц Сиван
  • Корона Торы | Месяц Сиван
  • Дарование Торы и Мегилат Рут | Тора силы и милосердия
Месяц Тамуз
  • Буква жизни | Месяц Тамуз
  • Установление связи | Третье Тамуза
  • Замолчавший раввин | 17-е Тамуза
Месяц Ав
  • «И это к добру» | Месяц Менахем Ав
  • Видение Храма | Шабат Хазон
  • С королем в изгнании | 9-е Ава
  • Еврейские тревоги | Афтарат нехама
  • День выбора | Тубе-
Месяц Элул
  • Найти себя | Месяц Элул
  • Воспитатель и наставник | 18-е Элула
  • Искусство быть простым | Дни слихот
  • Обновление истертого листа | Элул
Приложения
Приложение: Таблица месяцев
Подход к переводу
Примечания и ссылки
Views 585
Rating 5.0 / 5
Added 21.01.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

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