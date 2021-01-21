Гинзбург - Внутреннее время - Времена года в свете Каббалы
В каббалистических книгах творение делится на три аспекта: мир, год и душа. Мир - место, год - время, душа - мы сами. Время связывает душу и место, субъективное «я» и данную нам объективную реальность, тем самым создавая наш жизненный опыт.
Как правильно использовать время - это большой вопрос. Некоторые в постоянной погоне за ним, утекающим сквозь пальцы, в конце концов остаются ни с чем. «Рабы времени - рабы рабов» (Рабби ЙеЬуда а-Леви). На самом деле надо «рассчитывать» время, наполнять каждое мгновение смыслом, чтобы удостоиться стать «идущими в ногу со временем» - осознанно проживать все дни нашей жизни, когда каждый день и каждое мгновение освещают Душу, наслаиваясь, подобно годичным кольцам на стволе дерева. Движение во времени дает дополнительное ощущение жизни: «Благословен одаривший нас жизнью, поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого времени».
Движется ли время по прямой или оно идет по кругу? На первый взгляд - по кругу, потому что каждый год мы заново возвращаемся к тем же праздникам и датам, подобно человеку, который возвращается в те же места в пространстве. Но это не замкнутый круг, по которому в безысходности топчутся на месте, повторяя один и тот же маршрут, а движение, восходящее по спирали. Поэтому мы можем вернуться в определенную точку времени и исправить ее, как подразумевается в выражении «тшува года», - то есть вернуться в некий отрезок времени и совершить его исправление, подобно тому, как возвращают пропажу ее владельцу.
Для того чтобы «жить со временем» должным образом - по выражению Алтер Ребе - нам следует задуматься над его внутренним смыслом, над тайнами, скрытыми за листочками календаря, и обнаружить удивительные возможности, ожидающие нас там.
Об этом рассказывает наша книга.
Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты
«Галь Эйнай», 5780 (2020). - 580 с.
ISBN: 978-965-532-056-5
Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты - Содержание
Об авторе
Предисловие редактора ивритского издания
Месяц Тишрей
- Правильные решения | Месяц Тишрей
- Голос из леса | Рош а-Шана
- Наш Отец, Царь и Возлюбленный | Йом Кипур
- Целебные растения | Суккот
- Радость будущего | Шмини-Ацерет
Месяц Хешван
- Выйди из ковчега | Месяц Хешван
- Счастливая мать Рахель |11-е Хешвана
Месяц Кислев
- Чудо месяца Кислев | Месяц Кислев
- «Твои источники изольются наружу» | 19-е
- Севивон - секрет волчка | Ханука
Месяц Тевет
- «Добрый глаз» | месяц Тевет
- Десятый спуск | Десятое Тевета
- Ребе и император | 24-е Тевета
Месяц Шват
- Все праведники | Месяц Шват
- Осторожно, озорники! | Период исправления
- Напевы Святой земли | Туби-Шват
Месяц Адар
- Радостный смех месяца Адар | первый Адар
- Повторение нашей истории | Седьмое Адара
- О мощи Адара и привлекательности Эстер | Мегилат Эстер
Месяц Нисан
- Право на выражение | Месяц Нисан
- Радость Песаха | Песах
- Четыре сына, бросающих вызов нашему самолюбию | Песах
- Секреты пасхального седера | Песах
- Прыжок в Геулу | Песах
- «Ясно увидеть его образ» | 18-го Нисана
Месяц Ияр
- Линия союза | Месяц Ияр
- Навстречу еврейскому государству | 14-е Ияра
- Секрет свойства hод | Лаг ба-Омер
Месяц Сиван
- Корона Торы | Месяц Сиван
- Дарование Торы и Мегилат Рут | Тора силы и милосердия
Месяц Тамуз
- Буква жизни | Месяц Тамуз
- Установление связи | Третье Тамуза
- Замолчавший раввин | 17-е Тамуза
Месяц Ав
- «И это к добру» | Месяц Менахем Ав
- Видение Храма | Шабат Хазон
- С королем в изгнании | 9-е Ава
- Еврейские тревоги | Афтарат нехама
- День выбора | Тубе-
Месяц Элул
- Найти себя | Месяц Элул
- Воспитатель и наставник | 18-е Элула
- Искусство быть простым | Дни слихот
- Обновление истертого листа | Элул
Приложения
Приложение: Таблица месяцев
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Примечания и ссылки
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