В каббалистических книгах творение делится на три аспекта: мир, год и душа. Мир - место, год - время, душа - мы сами. Время связывает душу и место, субъективное «я» и данную нам объективную реальность, тем самым создавая наш жизненный опыт.

Как правильно использовать время - это большой вопрос. Некоторые в постоянной погоне за ним, утекающим сквозь пальцы, в конце концов остаются ни с чем. «Рабы времени - рабы рабов» (Рабби ЙеЬуда а-Леви). На самом деле надо «рассчитывать» время, наполнять каждое мгновение смыслом, чтобы удостоиться стать «идущими в ногу со временем» - осознанно проживать все дни нашей жизни, когда каждый день и каждое мгновение освещают Душу, наслаиваясь, подобно годичным кольцам на стволе дерева. Движение во времени дает дополнительное ощущение жизни: «Благословен одаривший нас жизнью, поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого времени».

Движется ли время по прямой или оно идет по кругу? На первый взгляд - по кругу, потому что каждый год мы заново возвращаемся к тем же праздникам и датам, подобно человеку, который возвращается в те же места в пространстве. Но это не замкнутый круг, по которому в безысходности топчутся на месте, повторяя один и тот же маршрут, а движение, восходящее по спирали. Поэтому мы можем вернуться в определенную точку времени и исправить ее, как подразумевается в выражении «тшува года», - то есть вернуться в некий отрезок времени и совершить его исправление, подобно тому, как возвращают пропажу ее владельцу.

Для того чтобы «жить со временем» должным образом - по выражению Алтер Ребе - нам следует задуматься над его внутренним смыслом, над тайнами, скрытыми за листочками календаря, и обнаружить удивительные возможности, ожидающие нас там.

Об этом рассказывает наша книга.

Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты

«Галь Эйнай», 5780 (2020). - 580 с.

ISBN: 978-965-532-056-5

Рабби Ицхак Гинзбург - Внутреннее время. Времена года в свете Каббалы и хасидизма. Месяцы. Праздники. Особые даты - Содержание

Об авторе

Предисловие редактора ивритского издания

Месяц Тишрей

Правильные решения | Месяц Тишрей

Голос из леса | Рош а-Шана

Наш Отец, Царь и Возлюбленный | Йом Кипур

Целебные растения | Суккот

Радость будущего | Шмини-Ацерет

Месяц Хешван

Выйди из ковчега | Месяц Хешван

Счастливая мать Рахель |11-е Хешвана

Месяц Кислев

Чудо месяца Кислев | Месяц Кислев

«Твои источники изольются наружу» | 19-е

Севивон - секрет волчка | Ханука

Месяц Тевет

«Добрый глаз» | месяц Тевет

Десятый спуск | Десятое Тевета

Ребе и император | 24-е Тевета

Месяц Шват

Все праведники | Месяц Шват

Осторожно, озорники! | Период исправления

Напевы Святой земли | Туби-Шват

Месяц Адар

Радостный смех месяца Адар | первый Адар

Повторение нашей истории | Седьмое Адара

О мощи Адара и привлекательности Эстер | Мегилат Эстер

Месяц Нисан

Право на выражение | Месяц Нисан

Радость Песаха | Песах

Четыре сына, бросающих вызов нашему самолюбию | Песах

Секреты пасхального седера | Песах

Прыжок в Геулу | Песах

«Ясно увидеть его образ» | 18-го Нисана

Месяц Ияр

Линия союза | Месяц Ияр

Навстречу еврейскому государству | 14-е Ияра

Секрет свойства hод | Лаг ба-Омер

Месяц Сиван

Корона Торы | Месяц Сиван

Дарование Торы и Мегилат Рут | Тора силы и милосердия

Месяц Тамуз

Буква жизни | Месяц Тамуз

Установление связи | Третье Тамуза

Замолчавший раввин | 17-е Тамуза

Месяц Ав

«И это к добру» | Месяц Менахем Ав

Видение Храма | Шабат Хазон

С королем в изгнании | 9-е Ава

Еврейские тревоги | Афтарат нехама

День выбора | Тубе-

Месяц Элул

Найти себя | Месяц Элул

Воспитатель и наставник | 18-е Элула

Искусство быть простым | Дни слихот

Обновление истертого листа | Элул

Приложения

Приложение: Таблица месяцев

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Примечания и ссылки