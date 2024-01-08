Уильямс - Христианские левые
В июне 2020 года президент США Дональд Трамп устроил фотосессию у здания епископальной церкви святого Иоанна в Вашингтоне. В разгар протестов Black Lives Matter, охвативших Вашингтон и центры других городов после расистского убийства Джорджа Флойда неделей ранее, Трамп прошел от Белого дома до церкви, подержал Библию перед собравшейся прессой, а затем вернулся обратно. Цель этого «религиозного перформанса» состояла в том, чтобы продемонстрировать свою религиозность и верность христианству избирателям из числа белых евангелистов.
Многие среди них (три четверти из которых отдадут свои голоса за Трампа в ноябре) предсказуемым образом пришли в восторг от этого президентского перформанса. Один из них, республиканский кандидат в сенат Флориды, описал радость его семьи, наблюдавшей за Трампом по телевизору: «Моя мать просто кричала: ״Боже, дай ему сил! Он идет по Иерихону!“ <...> Моя мать заплакала <...> она начала глоссолалить. <...> Я подумал: ״Посмотрите на моего президента! Он устанавливает Царство Божие в мире“». В этом примере заключено все то, что мы знаем — или думаем, что знаем, — о связи христианства и политики.
Но посылаемые Дональдом Трампом религиозные сигналы впечатлили не всех. Первой критику озвучила Марианн Эдгар Бадде, епископ Епископальной церкви в Вашингтоне.
Я просто хочу, чтобы мир знал, что в вашингтонском диоцезе мы, следуя Иисусу и его пути любви <...> дистанцируемся от подстрекательских высказываний этого президента. Мы следуем за Тем, Кто прожил жизнь в ненасилии и жертвенной любви. Мы присоединяемся к тем, кто добивается справедливости за смерть Джорджа Флойда и многих других. <...> Позвольте мне внести ясность: президент только что без спроса использовал Библию, самый священный текст иудеохристианской традиции, и одну из церквей моей епархии в качестве реквизита для послания, противоречащего учению Иисуса.
Заявление епископов Епископальной церкви Новой Англии также критикует «позорные и отвратительные с точки зрения морали» действия Трампа; в нем утверждается, что миссия Церкви заключается в том, чтобы «служить высшей цели Господа нашего Иисуса Христа: распространять любовь, милосердие и справедливость на всех, и особенно на тех, чьей жизни, свободе и самой человеческой природе угрожают непрекращающийся грех систематического расизма и зараза белого превосходства». Такое взаимодействие христианства и политики полностью отлично от того, чего многие из нас обычно ждут.
Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль
Энтони А. Дж. Уильямс; пер. с англ. В. Федюшина. — Μ.: Новое литературное обозрение, 2023. — 272 с.
(Серия «Studia religiosa»)
ISBN 978-5-4448-2144-2
Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль - Содержание
Введение
Библейская теология левого христианства
Радикализм и социализм в Церкви
Глава 1. Дух братства: основания британского христианского социализма
Истоки
Церковный социализм
Христианство и лейбористы
Заключение
Глава 2. Кризис идентичности: социализм в послевоенной Великобритании
Партийный раскол
Реакция на тэтчеризм
Возвращение почвы
Два лика христианского социализма
Заключение
Глава 3. Враждебное окружение: религиозный социализм в Европе
Христианский социализм против Маркса
Протестантская социалистическая теология
Римский католицизм и социальное учение Католической церкви
Международная лига религиозных социалистов
Заключение
Глава 4. Что бы сделал Иисус? Евангелизм и социализм в Соединенных Штатах
Социальный евангелизм
Христианские социалисты
Духовные социалисты
Заключение
Глава 5. Моральное меньшинство: левое христианство в эпоху христианства правого
Мартин Лютер Кинг и гражданские права
Black Power
Краснобуквенный евангелизм
Заключение
Глава 6. Предпочтительный выбор в пользу бедных: теология освобождения в Латинской Америке
Теологический, культурный и политический контекст
Основы теологии освобождения
Ключевые понятия теологии освобождения
Теология освобождения, марксизм и христианский социализм
Заключение
Глава 7. Свободу пленным: теология освобождения в мировом масштабе
Теология освобождения в Азии и на Среднем Востоке
Теология освобождения в Африке
Феминистская теология освобождения
Заключение
Глава 8. Что ждет левое христианство?
Центральные понятия левого христианства
Теологические вопросы
Будущее левого христианства
Указатель имен
Как она?
Она - супер!..
Отличная страница, но уже переполнена, надо новыми книгами серии открывать нашу новую страницу уже...
Ещё одна хорошая серия.