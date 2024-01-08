Уильямс - Христианские левые

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп устроил фотосессию у здания епископальной церкви святого Иоанна в Вашингтоне. В разгар протестов Black Lives Matter, охвативших Вашингтон и центры других городов после расистского убийства Джорджа Флойда неделей ранее, Трамп прошел от Белого дома до церкви, подержал Библию перед собравшейся прессой, а затем вернулся обратно. Цель этого «религиозного перформанса» состояла в том, чтобы продемонстрировать свою религиозность и верность христианству избирателям из числа белых евангелистов.

Многие среди них (три четверти из которых отдадут свои голоса за Трампа в ноябре) предсказуемым образом пришли в восторг от этого президентского перформанса. Один из них, республиканский кандидат в сенат Флориды, описал радость его семьи, наблюдавшей за Трампом по телевизору: «Моя мать просто кричала: ״Боже, дай ему сил! Он идет по Иерихону!“ <...> Моя мать заплакала <...> она начала глоссолалить. <...> Я подумал: ״Посмотрите на моего президента! Он устанавливает Царство Божие в мире“». В этом примере заключено все то, что мы знаем — или думаем, что знаем, — о связи христианства и политики.

Но посылаемые Дональдом Трампом религиозные сигналы впечатлили не всех. Первой критику озвучила Марианн Эдгар Бадде, епископ Епископальной церкви в Вашингтоне.

Я просто хочу, чтобы мир знал, что в вашингтонском диоцезе мы, следуя Иисусу и его пути любви <...> дистанцируемся от подстрекательских высказываний этого президента. Мы следуем за Тем, Кто прожил жизнь в ненасилии и жертвенной любви. Мы присоединяемся к тем, кто добивается справедливости за смерть Джорджа Флойда и многих других. <...> Позвольте мне внести ясность: президент только что без спроса использовал Библию, самый священный текст иудеохристианской традиции, и одну из церквей моей епархии в качестве реквизита для послания, противоречащего учению Иисуса.

Заявление епископов Епископальной церкви Новой Англии также критикует «позорные и отвратительные с точки зрения морали» действия Трампа; в нем утверждается, что миссия Церкви заключается в том, чтобы «служить высшей цели Господа нашего Иисуса Христа: распространять любовь, милосердие и справедливость на всех, и особенно на тех, чьей жизни, свободе и самой человеческой природе угрожают непрекращающийся грех систематического расизма и зараза белого превосходства». Такое взаимодействие христианства и политики полностью отлично от того, чего многие из нас обычно ждут.

Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль

Энтони А. Дж. Уильямс; пер. с англ. В. Федюшина. — Μ.: Новое литературное обозрение, 2023. — 272 с.

(Серия «Studia religiosa»)

ISBN 978-5-4448-2144-2

Уильямс Энтони - Христианские левые: введение в радикальную и социалистическую христианскую мысль - Содержание

Введение

Библейская теология левого христианства

Радикализм и социализм в Церкви

Глава 1. Дух братства: основания британского христианского социализма

Истоки

Церковный социализм

Христианство и лейбористы

Заключение

Глава 2. Кризис идентичности: социализм в послевоенной Великобритании

Партийный раскол

Реакция на тэтчеризм

Возвращение почвы

Два лика христианского социализма

Заключение

Глава 3. Враждебное окружение: религиозный социализм в Европе

Христианский социализм против Маркса

Протестантская социалистическая теология

Римский католицизм и социальное учение Католической церкви

Международная лига религиозных социалистов

Заключение

Глава 4. Что бы сделал Иисус? Евангелизм и социализм в Соединенных Штатах

Социальный евангелизм

Христианские социалисты

Духовные социалисты

Заключение

Глава 5. Моральное меньшинство: левое христианство в эпоху христианства правого

Мартин Лютер Кинг и гражданские права

Black Power

Краснобуквенный евангелизм

Заключение

Глава 6. Предпочтительный выбор в пользу бедных: теология освобождения в Латинской Америке

Теологический, культурный и политический контекст

Основы теологии освобождения

Ключевые понятия теологии освобождения

Теология освобождения, марксизм и христианский социализм

Заключение

Глава 7. Свободу пленным: теология освобождения в мировом масштабе

Теология освобождения в Азии и на Среднем Востоке

Теология освобождения в Африке

Феминистская теология освобождения

Заключение

Глава 8. Что ждет левое христианство?

Центральные понятия левого христианства

Теологические вопросы

Будущее левого христианства

Указатель имен