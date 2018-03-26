Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Третьей международной патристической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия «Преподобный Иоанн Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада» (Москва, 19-21 ноября 2015 года).

В него вошли доклады зарубежных и отечественных патрологов, богословов и историков Церкви, в которых рассматриваются важные аспекты изучения личности и духовного наследия выдающегося латинского аскетического писателя прп. Иоанна Кассиана (ок. 360-435), такие как его происхождение и хронология последних лет жизни, литературно-богословские особенности его творений, их древние переводы и рукописная традиция, его учение о Боге, о Воплощении, о человеке, об аскетическом делании, бесстрастии, добродетелях, богопознании, молитве и созерцании Бога, о Евхаристии, а также влияние св. прп. Касиана на становление монашеской традиции христианского Востока и Запада.

Преподобный Иоанн Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2017. - 436 с.

ISBN 978-5-906960-18-4

Преподобный Иоанн Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада - Содержание

Предисловие

I. ВОПРОСЫ БИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРП. ИОАННА КАССИАНА

Ионут-Александру Тудорие - Cassianus, natione Scytha: пересмотр старого вопроса

Д. В. Зайцев - К вопросу о хронологии последних лет жизни прп. Иоанна Кассиана и датировки его сочинений

Священник Коломбо Стюарт - Рецепция сочинений прп. Иоанна Кассиана на христианском Востоке

II. БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНИЕ ПРП. ИОАННА КАССИАНА

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) - Учение прп. Иоанна Кассиана о Евхаристии и причащении

Священник Эдвард Фарруджа - Внутренние взаимосвязи в богословской мысли прп. Иоанна Кассиана

Священник Марк Шеридан - Прп. Иоанн Кассиан и его понимание природы Бога

Петре Гуран - Взгляд на природу материи и времени в «Собеседованиях» прп. Иоанна Кассиана

Епископ Кирилл (Джон Пол Абдельсаид) - Несторий через призму учения Пелагия: исследование трактата прп. Иоанна Кассиана «О воплощении»

III. АСКЕТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ПРП. ИОАННА КАССИАНА

Епископ Сакраментский Ириней (Стинберг) - Монах и друг: дружба и монашеский идеал у прп. Иоанна Кассиана и в Православии

Сальваторе Таранто - Прп. Иоанн Кассиан и его учение о любви

Роберто Альчиати - Прп. Иоанн Кассиан о меланхолии, или как управлять эмоциями в аскетическом контексте

Габриеле Циглер - «Видеть, взирая внутрь»: прп. Антоний Великий как прототип того, кто зрит Бога в творениях прп. Иоанна Кассиана

П. К Доброцветов - Понятие о чистоте сердца в аскетическом учении прп. Иоанна Кассиана

А. Р. Фокин - Учение прп. Иоанна Кассиана о созерцании и молитве в его связи с оригено-евагриевской традицией

IV. ПРП. ИОАНН КАССИАН И ВОСТОЧНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Схиархимандрит Габриэль (Бунге) - Прп. Иоанн Кассиан и авва Евагрий Понтийский

Иван Кёниг - Прп. Иоанн Кассиан и антропоморфитский спор

Диакон Сергий Кожухов - Термины alter, alius (aliud) и сопутствующие им в христологии прп. Иоанна Кассиана

и предшествующей патриотической традиции

Игумен Дионисий (Шлёнов) - Прп. Иоанн Кассиан в византийской традиции: два примера из трактата «О восьми греховных помыслах»

V. ПРП. ИОАНН КАССИАН И ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Ричард Гудрич - «Солги мне»: прп. Иоанн Кассиан и блж. Августин о лжи

Рауль Вильегас Марин - Прп. Иоанн Кассиан о седьмой главе Послания к Римлянам: восточное аскетическое богословие и западные споры о безгрешности

Диакон Виктор Юдин - Преподобный Иоанн Кассиан как интерпретатор «пелагианства» Лепория

В. М. Тюленев - Взгляды Эннодия на аскезу и «аскетический выбор» в контексте формирования монашеской традиции в Южной Галлии и Италии в V-VI вв

Ребекка Уивер - «Педагогика» прп. Иоанна Кассиана в традиции чтения Священного Писания в Арле в VI-VII вв

А. А. Королёв Прп. Иоанн Кассиан и «доуставное» ирландское монашество

Мари-Анн Ваннье - Майстер Экхарт и «Собеседования» прп. Иоанна Кассиана

Сведения об авторах

Преподобный Иоанн Кассиан и монашеская традиция христианского Востока и Запада - Предисловие

Доклады сгруппированы по пяти тематическим разделам. В первый раздел, посвященный вопросам биографии, трудов и древних переводов творений прп. Иоанна Кассиана, вошли три доклада. В докладе румынского специалиста Ионут-Александру Тудорие, штатного преподавателя богословского факультета Бухарестского университета, рассматривается вопрос о родине св. Кассиана, который до сих пор остается предметом споров среди ученых, исследующих жизнь и творчество этого выдающегося аскетического писателя. В своем докладе автор представляет подробный обзор основных научных гипотез о месте рождения св. Кассиана и научной литературы по теме, а затем приводит аргументы в пользу тезиса о происхождения св. Кассиана из Малой Скифии (совр. Добружда в Румынии). Основываясь не только на свидетельствах древних историков, но и на современных археологических данных и эпиграфических свидетельствах, И.-А. Ту-дорие убедительно доказывает существование родного «селения Кассиана» (vicus Casianus) и даже загородного дома, где он проживал и который находился на левом берегу реки Касимча, недалеко от города Истрия. И хотя, по мнению автора, новые данные в пользу гипотезы о Малой Скифии как родине св. Кассиана не смогут положить конец длительным дебатам по данной проблеме, ученые должны со всей серьезностью отнестись к этим новым свидетельствам и принимать их в расчет в своих дальнейших исследованиях. В качестве Приложения к своему докладу автор помещает актуальные сведения о критических изданиях оригинального латинского текста сочинений прп. Иоанна Кассиана, а также о посвященных ему основных монографических исследованиях и тематических сборниках.

Следующий доклад Даниила Вячеславовича Зайцева, рецензента Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» (Москва), посвящен вопросам хронологии последних лет жизни прп. Иоанна Кассиана и датировки его сочинений. Отечественный ученый путем сопоставления различных исторических свидетельств, вплоть до церковных диптихов, указывает на 417/418 г. как год переселения св. Кассиана в Марсель, где были написаны все его сочинения: «О правилах общежительных монастырей» (по датировке, предложенной автором, написаны ок. 418-426 гг.), «Собеседования» (первая часть 418-426 гг., вторая - 426-427 гг., третья - 427-429 гг.) и «О воплощении Бога Слова» (ок. 430 г.). Дату смерти св. Кассиана Д. В. Зайцев помещает на время после 432 г.

Второй раздел сборника посвящен различным аспектам богословия прп. Иоанна Кассиана. Открывает раздел доклад митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), в котором рассматривается учение св. Кассиана о Евхаристии, несправедливо обойденное молчанием со стороны западных ученых. Автор отмечает, что в своем учении о Евхаристии св. Кассиан предстает прежде всего как организатор монашеской жизни, а все разбираемые им аспекты евхаристического богословия связаны с конкретными практическими вопросами духовной жизни. В докладе убедительно демонстрируется, что учение прп. Иоанна о Евхаристии как «небесном лекарстве» и о частом причащении полностью соответствует древней святоотеческой традиции, представленной такими именами, как сщмч. Игнатий Богоносец, сщмч. Ириней Лионский, свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, прп. Ефрем Сирин, прп. Симеон Новый Богослов. При этом для того, чтобы «небесное лекарство» Евхаристии оказало на человека свое спасительное действие, он должен глубоко осознать, что нуждается в исцелении. Отмечается, что мерилом всех выносимых св. Кассианом суждений является представление о Церкви как Теле Христовом, духовным залогом единства которого является святая Евхаристия.