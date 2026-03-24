Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хосроев - Другое благовестие III

Хосроев Александр Леонович - Другое благовестие III - Гностические сочинения II-III вв. и некоторые проблемы раннего христианства
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

В 1945 г. благодаря случайной находке в Верхнем Египте (современный район Наг Хаммади) внушительное собрание гностических текстов на коптском языке (бесценное свидетельство многообразия религиозной, прежде всего христианской, мысли первых веков) попало в поле зрения исследователей: это тринадцать разной степени сохранности папирусных рукописей-кодексов (2-я половина IV в.), составляющих так называемую «библиотеку из Наг Хаммади» (далее: ΝΗΟ) и содержащих около 40 ранее не известных сочинений. В начале нынешнего века существенным дополнением к этому собранию стал так называемый Кодекс Чакос (возможно, 1-я половина IV в.), содержащий четыре, правда, значительно поврежденных, гностических сочинения также на коптском языке, два из которых ранее не были известны (далее: СосІТск). Эти сочинения были переведены на коптский (возможно, еще в начале IV в.) с ныне утерянных греческих оригиналов, время возникновения которых может быть установлено лишь приблизительно: 2-я половина II в. — 1-я половина III в.

Продолжая работу по анализу этих гностических текстов и сохраняя общее название исследования, а именно: «Другое благовестие» (ετερον ώαγγέλιον), передающее слова апостола Павла, направленные против тех, кто «проповедовал иного Иисуса» (...άλλον Ίησούν: 2Кор \\. 4, Гал 1.6), предлагаю перевод и комментарий еще двух сочинений, принадлежащих различным направлениям того движения внутри раннего христианства, которое в современной науке получило название «гностицизм», но в ряде мифологем имеющих между собой бесспорные точки соприкосновения.

Исследование опирается как на подлинные гностические тексты, так и на свидетельства ересиологов; число источников в комментариях к переводу я стремился сделать как можно более исчерпывающим. Книга построена по-иному, нежели предыдущие (Хосроев, 1991, 2016), принципу: там исследование начиналось с теоретической части, в которой подробно рассматривались общие проблемы гностической и гностицизирующей мысли, а сопутствующие переводы служили иллюстрацией к сказанному в вводной части; здесь же в основу положены снабженные введением переводы самих гностических текстов с подробным филологическим комментарием, а два приложения содержат собственно исследования, в которых подробно объясняются некоторые ключевые религиозные понятия, встретившиеся в этих текстах.

«Второе слово великого Сифа» (NHC УН. 2) и «Послание Петра Филиппу» (N11€ VIII. 2; СосІТсІі 1) как исходный материал

СПб.: Нестор-История, 2023. — 468 с.

ISBN 978-5-4469-2105-8

Хосроев Александр Леонович - Другое благовестие III - Гностические сочинения II-III вв. и некоторые проблемы раннего христианства - Содержание

Предисловие

Глава 1. «Второе слово великого Сифа» (NHC VII. 2)

  • Введение

  • Перевод и комментарий

Глава 2. «Послание Петра Филиппу» (NHC VIII. 2; CodTch 1)

  • Введение

  • Перевод и комментарий

Приложение 1. О раннехристианском «крещении» вообще и о «крещении» в гностических текстах

  • I. Предварительные замечания

  • II. Новый Завет

    • 1. Евангелия и Деяния апостолов

    • 2. Послания Павла

    • 3. Поздние новозаветные послания

  • III. Христианские сочинения первой половины II в

  • IV. Нецерковное христианство: гностики и гностицизирующие

Приложение 2. «Докетическая» христология в раннем христианстве

  • I. Предварительные замечания

  • II. Новый Завет

    • 1.Синоптические евангелия

    • 2. Павел и послания Павлова корпуса

    • 3. Сочинения Иоаннова корпуса

  • III. Гностические и гностицизирующие сочинения

Views 519
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (3 comments)

opelmeg1 3 weeks ago
Здравствуйте! Хосроев - Другое благовестие III.
Нет ссылок.
esxatos 3 weeks ago
Целевая
tarasenko 2 years ago

Очень хорошая подюорка Хосроева! Как же много теперь литературу доступно для исследователей! Нам бы так в студенческой молодости!

