В 1945 г. благодаря случайной находке в Верхнем Египте (современный район Наг Хаммади) внушительное собрание гностических текстов на коптском языке (бесценное свидетельство многообразия религиозной, прежде всего христианской, мысли первых веков) попало в поле зрения исследователей: это тринадцать разной степени сохранности папирусных рукописей-кодексов (2-я половина IV в.), составляющих так называемую «библиотеку из Наг Хаммади» (далее: ΝΗΟ) и содержащих около 40 ранее не известных сочинений. В начале нынешнего века существенным дополнением к этому собранию стал так называемый Кодекс Чакос (возможно, 1-я половина IV в.), содержащий четыре, правда, значительно поврежденных, гностических сочинения также на коптском языке, два из которых ранее не были известны (далее: СосІТск). Эти сочинения были переведены на коптский (возможно, еще в начале IV в.) с ныне утерянных греческих оригиналов, время возникновения которых может быть установлено лишь приблизительно: 2-я половина II в. — 1-я половина III в.

Продолжая работу по анализу этих гностических текстов и сохраняя общее название исследования, а именно: «Другое благовестие» (ετερον ώαγγέλιον), передающее слова апостола Павла, направленные против тех, кто «проповедовал иного Иисуса» (...άλλον Ίησούν: 2Кор \\. 4, Гал 1.6), предлагаю перевод и комментарий еще двух сочинений, принадлежащих различным направлениям того движения внутри раннего христианства, которое в современной науке получило название «гностицизм», но в ряде мифологем имеющих между собой бесспорные точки соприкосновения.

Исследование опирается как на подлинные гностические тексты, так и на свидетельства ересиологов; число источников в комментариях к переводу я стремился сделать как можно более исчерпывающим. Книга построена по-иному, нежели предыдущие (Хосроев, 1991, 2016), принципу: там исследование начиналось с теоретической части, в которой подробно рассматривались общие проблемы гностической и гностицизирующей мысли, а сопутствующие переводы служили иллюстрацией к сказанному в вводной части; здесь же в основу положены снабженные введением переводы самих гностических текстов с подробным филологическим комментарием, а два приложения содержат собственно исследования, в которых подробно объясняются некоторые ключевые религиозные понятия, встретившиеся в этих текстах.

«Второе слово великого Сифа» (NHC УН. 2) и «Послание Петра Филиппу» (N11€ VIII. 2; СосІТсІі 1) как исходный материал

СПб.: Нестор-История, 2023. — 468 с.

ISBN 978-5-4469-2105-8

Содержание

Предисловие

Глава 1. «Второе слово великого Сифа» (NHC VII. 2)

Введение

Перевод и комментарий

Глава 2. «Послание Петра Филиппу» (NHC VIII. 2; CodTch 1)

Введение

Перевод и комментарий

Приложение 1. О раннехристианском «крещении» вообще и о «крещении» в гностических текстах

I. Предварительные замечания

II. Новый Завет 1. Евангелия и Деяния апостолов 2. Послания Павла 3. Поздние новозаветные послания

III. Христианские сочинения первой половины II в

IV. Нецерковное христианство: гностики и гностицизирующие

Приложение 2. «Докетическая» христология в раннем христианстве