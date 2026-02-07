Комогорцев - Жуков - Великий потоп - до и после

Мы, люди, выросшие в лоне христианской цивилизации, с детства знакомы с представлением о Великом потопе древности и истории Ноя. Это часть нашей повседневной культуры (вполне актуальной даже для атеистов), вплоть до идиоматических выражений («после нас хоть потоп») и всеобщих символов (голубь мира). Однако для науки Великий потоп лишь часть мировой мифологии, хотя такая ситуация существовала не всегда. К 20-м годам XIX века в европейской науке утвердилась теория катастрофизма, главным вдохновителем которой был выдающийся французский исследователь Ж. Кювье (1769-1832). В основе его теории катастроф, согласно которой каждый геологический период имел свою фауну и флору и заканчивался громадным переворотом (катастрофой), также лежала и «делювиальная теория». Она исходили из того, что ископаемые останки древних моллюсков свидетельствуют в пользу случившегося в далеком прошлом всемирного потопа. И в основе такой точки зрения, естественно, лежали богословские представления о развитии мира и человечества. Также очень существенный вклад в эту теорию внес У. Баклэнд (1784-1856) - британский геолог и палеонтолог, ведущий "Делювиалист" того времени. Главной идеей его труда «Следы потопа» (1823) был постулат о том, что величайшая катастрофа древности - потоп - была всемирной. Но в 30-е годы того же столетия ситуация в науке резко изменилась. В 1 830-1833 гг. вышел трехтомный труд выдающегося английского ученого Ч. Лайелля (1797-1875) «Принципы геологии, являющиеся попыткой объяснить прошлые изменения поверхности Земли путём соотношения с причинами, ныне действующими». Эта фундаментальная работа легла в основу современных наук о Земле. Свою концепцию Лайелль построил на базе принципа актуализма (или униформизма), то есть принципа однообразия, по которому природные силы по своей скорости и энергии были одинаковы в прошлом и настоящем. Этот принцип равнозначности (однообразия) подразумевал, что геологические процессы, которые мы можем наблюдать в настоящее время, являются такими же, какими они были в отдалённые по временигеологические эпохи. И скорость этих процессов на протяжении миллионов лет остается практически неизменной.

Книга А.Жукова и А.Комогорцева "Великий потоп: до и после" - это попытка задать вопросы и осмыслить возможные ответы, выдвинуть логичные и одновременно неожиданные гипотезы. В книге авторы пытаются актуализировать тему, которая многие тысячелетия была закрыта и предана забвению на фоне событий настоящего времени, когда возможно все возвращается.

При всей радикальности произошедшего очищения мира в водах Великого потопа тяжелое наследие эпохи исполинов успешно перекочевало и в послепотопный мир. Воды потопа пережили два типа традиций: связанные с именами допотопных праведников (Ноя, Мелхиседека и Еноха), и ведущие своё начало от заточённых на земле «стражей» и их человеческого потомства (рефаимов).

К последним примыкает особая матриархальная традиция, связанная с наследием «дочерей человеческих». Тёмный и наиболее опасный аспект матриархальной религиозности, включающей в себя кровавые человеческие жертвоприношения, возникает как естественная реакция «дочерей человеческих» на заточение «стражей» и взаимное уничтожение на их глазах большей части возлюбленного потомства (рефаимов).

Не вызывает никакого сомнения прямая связь библейского образа «дочерей человеческих», получивших полноту своего знания от «стражей», с описанием матриархальной цивилизации, обладающей «высшими магическими силами», в котором классики современной научной фантастики братья Стругацкие видели смертельную угрозу для всей человеческой цивилизации.

Само сказание о Великом потопе берет свое начало в глубокой праисторической древности. В разных трактовках он встречается у большинства известных народов. Это позволяет предположить, что в основу этого "мифа" легла реальная катастрофа. И именно она стала причиной гибели древней допотопной высокоразвитой цивилизации.

Был ли библейский потоп единственным глобальным катаклизмом, память о котором сохранилась в исторических источниках? Каковы настоящие причины Великого потопа? Кому удалось выжить после этой катастрофы? Почему поколение "древнегреческих героев" практически полностью было уничтожено "богами" после успешного выполнения своей миссии по зачистке земли от остатков Хтонических чудовищ? Существовали ли в глубоком прошлом высокие технологии и каково их происхождение? Авторы книги собрали все доступные на сегодняшний день сведения, и пришли к неожиданным и даже сенсационным выводам.