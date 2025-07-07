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Антонов - Падшие ангелы - демонология средневековой Руси

Антонов Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы - демонология средневековой Руси
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Eschatology, History, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Представления о бесах, искушениях и устройстве ада — важный пласт средневековой культуры. Это яркая (и одновременно мрачная) часть христианской литературы и искусства. Но кто, кроме нас да десятка специалистов, заинтересуется ей в XXI в.?
Сам я занялся этой темой довольно неожиданно. Студентом, а потом аспирантом я изучал культуру Смутного времени. В начале XVII в. в России происходили уникальные события: тайный католик Лжедмитрий оказался во главе православного царства, страну захлестнула волна самозванцев, царей выбирали, свергали и убивали... Неудивительно, что русские авторы демонизировали врагов, а в драматичных событиях видели знаки конца времен. Лжедмитрия отождествляли с Антихристом. Поляков — с бесами. Актуальные катаклизмы — с мрачными предсказаниями Апокалипсиса.
Это и вывело меня на новую проблему — средневековые представления об ангелах и демонах. Оказалось, что в XVII в., который начался со Смуты и продолжился расколом церкви, их начали описывать по-новому. Во-первых, под влиянием европейской культуры — переведенных сочинений и привезенных изображений. Во-вторых, под влиянием фольклора, который стал проникать в книжность. В текстах XVII в. ангелы и бесы получали необычные способности. К примеру, ангел мог ослушаться Бога, а демон — рожать детей... Так незаметно началось новое исследование.

Антонов, Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы: демонология средневековой Руси

Москва : Издательство ACT, 2025. — 240 с. — илл.
(Искусство. Подарочная энциклопедия).
ISBN 978-5-17-137252-1

Антонов Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы - демонология средневековой Руси - Содержание

К читателю
  • Кому и зачем нужна демонология?
  • Бесы и прочие «враги»
Глава 1. Изгнанные с небес
  • Люцифер и его слуги: происхождение
  • Имена и «должности» падших ангелов
  • Как выглядят демоны
  • На земле, на небе и в преисподней
  • Могучие и бессильные духи
  • Демоны-оборотни
Глава 2. Люди против бесов: битвы во сне и наяву
  • Дух в чужом теле
  • «Мясище бесовское»: плоть демона
  • Бесовская кавалерия: демоны атакуют
  • Святой избивает духов
  • Сражение в изображении
  • Адские казни и демоны-палачи
  • Реальность или иллюзия?
Глава 3. Демоны на иконах
  • Визуальная демонология: истоки
  • Прически бесов
  • Демон с бородой: визуальная иерархия
  • Как нарисовать призрак
  • Кентавры, воины, палачи
  • Грешники звероподобные и усатые
  • Литовские шапки, бесовские колпаки и аутодафе
  • Сатанинские жесты.
  • Перун, Афродита и другие истуканы
Глава 4. Сыны дьявола
  • Величайший из грешников
  • Кровавые деньги
  • На коленях сатаны
  • Демон Иуда
  • Враг последних времен
  • Зверь или человек?
  • Лики Антихриста .
Глава 5. На закате Средневековья
  • В ожидании Конца времен
  • Потешный ад Лжедмитрия
  • Визуальная фантазия
  • От падшего ангела к кикиморе
  • Плоть и кровь: материализация бесов
  • Магия против демонов
Заключение
Сокращения
Библиография
Примечания
Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 07.07.2025
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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