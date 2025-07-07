Антонов - Падшие ангелы - демонология средневековой Руси
Представления о бесах, искушениях и устройстве ада — важный пласт средневековой культуры. Это яркая (и одновременно мрачная) часть христианской литературы и искусства. Но кто, кроме нас да десятка специалистов, заинтересуется ей в XXI в.?
Сам я занялся этой темой довольно неожиданно. Студентом, а потом аспирантом я изучал культуру Смутного времени. В начале XVII в. в России происходили уникальные события: тайный католик Лжедмитрий оказался во главе православного царства, страну захлестнула волна самозванцев, царей выбирали, свергали и убивали... Неудивительно, что русские авторы демонизировали врагов, а в драматичных событиях видели знаки конца времен. Лжедмитрия отождествляли с Антихристом. Поляков — с бесами. Актуальные катаклизмы — с мрачными предсказаниями Апокалипсиса.
Это и вывело меня на новую проблему — средневековые представления об ангелах и демонах. Оказалось, что в XVII в., который начался со Смуты и продолжился расколом церкви, их начали описывать по-новому. Во-первых, под влиянием европейской культуры — переведенных сочинений и привезенных изображений. Во-вторых, под влиянием фольклора, который стал проникать в книжность. В текстах XVII в. ангелы и бесы получали необычные способности. К примеру, ангел мог ослушаться Бога, а демон — рожать детей... Так незаметно началось новое исследование.
Антонов, Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы: демонология средневековой Руси
Москва : Издательство ACT, 2025. — 240 с. — илл.
(Искусство. Подарочная энциклопедия).
ISBN 978-5-17-137252-1
Антонов Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы - демонология средневековой Руси - Содержание
К читателю
- Кому и зачем нужна демонология?
- Бесы и прочие «враги»
Глава 1. Изгнанные с небес
- Люцифер и его слуги: происхождение
- Имена и «должности» падших ангелов
- Как выглядят демоны
- На земле, на небе и в преисподней
- Могучие и бессильные духи
- Демоны-оборотни
Глава 2. Люди против бесов: битвы во сне и наяву
- Дух в чужом теле
- «Мясище бесовское»: плоть демона
- Бесовская кавалерия: демоны атакуют
- Святой избивает духов
- Сражение в изображении
- Адские казни и демоны-палачи
- Реальность или иллюзия?
Глава 3. Демоны на иконах
- Визуальная демонология: истоки
- Прически бесов
- Демон с бородой: визуальная иерархия
- Как нарисовать призрак
- Кентавры, воины, палачи
- Грешники звероподобные и усатые
- Литовские шапки, бесовские колпаки и аутодафе
- Сатанинские жесты.
- Перун, Афродита и другие истуканы
Глава 4. Сыны дьявола
- Величайший из грешников
- Кровавые деньги
- На коленях сатаны
- Демон Иуда
- Враг последних времен
- Зверь или человек?
- Лики Антихриста .
Глава 5. На закате Средневековья
- В ожидании Конца времен
- Потешный ад Лжедмитрия
- Визуальная фантазия
- От падшего ангела к кикиморе
- Плоть и кровь: материализация бесов
- Магия против демонов
Заключение
Сокращения
Библиография
Примечания
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