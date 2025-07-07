Представления о бесах, искушениях и устройстве ада — важный пласт средневековой культуры. Это яркая (и одновременно мрачная) часть христианской литературы и искусства. Но кто, кроме нас да десятка специалистов, заинтересуется ей в XXI в.?

Сам я занялся этой темой довольно неожиданно. Студентом, а потом аспирантом я изучал культуру Смутного времени. В начале XVII в. в России происходили уникальные события: тайный католик Лжедмитрий оказался во главе православного царства, страну захлестнула волна самозванцев, царей выбирали, свергали и убивали... Неудивительно, что русские авторы демонизировали врагов, а в драматичных событиях видели знаки конца времен. Лжедмитрия отождествляли с Антихристом. Поляков — с бесами. Актуальные катаклизмы — с мрачными предсказаниями Апокалипсиса.

Это и вывело меня на новую проблему — средневековые представления об ангелах и демонах. Оказалось, что в XVII в., который начался со Смуты и продолжился расколом церкви, их начали описывать по-новому. Во-первых, под влиянием европейской культуры — переведенных сочинений и привезенных изображений. Во-вторых, под влиянием фольклора, который стал проникать в книжность. В текстах XVII в. ангелы и бесы получали необычные способности. К примеру, ангел мог ослушаться Бога, а демон — рожать детей... Так незаметно началось новое исследование.

Антонов, Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы: демонология средневековой Руси

Москва : Издательство ACT, 2025. — 240 с. — илл.

(Искусство. Подарочная энциклопедия).

ISBN 978-5-17-137252-1

Антонов Дмитрий Игоревич - Падшие ангелы - демонология средневековой Руси - Содержание

К читателю

Кому и зачем нужна демонология?

Бесы и прочие «враги»

Глава 1. Изгнанные с небес

Люцифер и его слуги: происхождение

Имена и «должности» падших ангелов

Как выглядят демоны

На земле, на небе и в преисподней

Могучие и бессильные духи

Демоны-оборотни

Глава 2. Люди против бесов: битвы во сне и наяву

Дух в чужом теле

«Мясище бесовское»: плоть демона

Бесовская кавалерия: демоны атакуют

Святой избивает духов

Сражение в изображении

Адские казни и демоны-палачи

Реальность или иллюзия?

Глава 3. Демоны на иконах

Визуальная демонология: истоки

Прически бесов

Демон с бородой: визуальная иерархия

Как нарисовать призрак

Кентавры, воины, палачи

Грешники звероподобные и усатые

Литовские шапки, бесовские колпаки и аутодафе

Сатанинские жесты.

Перун, Афродита и другие истуканы

Глава 4. Сыны дьявола

Величайший из грешников

Кровавые деньги

На коленях сатаны

Демон Иуда

Враг последних времен

Зверь или человек?

Лики Антихриста .

Глава 5. На закате Средневековья

В ожидании Конца времен

Потешный ад Лжедмитрия

Визуальная фантазия

От падшего ангела к кикиморе

Плоть и кровь: материализация бесов

Магия против демонов

Заключение

Сокращения

Библиография

Примечания