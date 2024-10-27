В истории христианских цивилизаций этот период был временем первого расцвета группы центральных цивилизаций (византийской, сирийской, коптской и армянской) и смертельных для них испытаний. Средневековый цивилизованный мир в основном уже приобрел свои характерные черты и географические границы.

До VIII в. границы пояса цивилизаций оставались примерно такими же, как и в предшествующие 1000-1200 лет. Но в ΙΧ-ΧΙ вв. пояс цивилизаций далеко расширился на север и на юг. В Европе цивилизация распространилась на земли германских народов до Исландии и Гренландии на северо-западе и славянских и тюркских народов до Волго-Камской Булгарин на северо-востоке; к северу от границ Аббасидского Халифата и Китая среди кочевых и полукочевых племен (тюркоязычных и монголоязычных) распространялись суннитский ислам и несторианство. Исторически важным, хотя и чисто региональным, явлением в Западной Европе, где еще в V в. исчезла Западная Римская империя, стало создание франками в VIII—IX вв. новой Западной империи династии Каролингов, давшей начало Франции и Германской империи.

Западная империя и ее наследницы объединили романские народы Западной Европы и поселившиеся среди них германские народы с германцами Германии. Государственной религией Франции Каролингов и сменивших их Капетингов и Германской империи стало православно-кафолическое христианство. Оба государства включились в систему империй средневековья. Важно отметить, что «варварский Север» Евразии стал теперь цивилизованным, преимущественно христианским (но долина Камы - Волги, Мангышлак и некоторые другие области - мусульманскими); став христианским, Север Европы не угрожал так, как прежде, христианскому Северному Средиземноморью.

Первые 12 христианских цивилизаций возникли путем прививки христианства к подвою цивилизаций дохристианского мира, хотя и в этом случае более мощные и раньше христианизированные цивилизации оказывали влияние на менее развитые и позже принявшие христианство. Едва возникнув, этот ранний христианский мир подвергся жестоким испытаниям. Это были Великое переселение народов, опустошившее Римскую Европу, череда римско-персидских войн, страшно ослабившая обе великие державы. Казалось, что после решительной победы Римской (Византийской) империи над Са- санидской державой скоро весь тогдашний цивилизованный мир станет христианским. Но в годы этой последней римско-персидской войны в Аравии образовалось исламское государство пророка Мухаммада, которое при первых халифах стремительно завоевало самый центр этого мира. Арабские завоевания второй трети VII - середины VIII в. сначала привели к появлению мирового исламского государства, а вскоре затем к рождению внутри него великой исламской цивилизации.