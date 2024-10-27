Очерки истории христианских цивилизаций - 2 - От арабских завоеваний до крестовых походов
В истории христианских цивилизаций этот период был временем первого расцвета группы центральных цивилизаций (византийской, сирийской, коптской и армянской) и смертельных для них испытаний. Средневековый цивилизованный мир в основном уже приобрел свои характерные черты и географические границы.
До VIII в. границы пояса цивилизаций оставались примерно такими же, как и в предшествующие 1000-1200 лет. Но в ΙΧ-ΧΙ вв. пояс цивилизаций далеко расширился на север и на юг. В Европе цивилизация распространилась на земли германских народов до Исландии и Гренландии на северо-западе и славянских и тюркских народов до Волго-Камской Булгарин на северо-востоке; к северу от границ Аббасидского Халифата и Китая среди кочевых и полукочевых племен (тюркоязычных и монголоязычных) распространялись суннитский ислам и несторианство. Исторически важным, хотя и чисто региональным, явлением в Западной Европе, где еще в V в. исчезла Западная Римская империя, стало создание франками в VIII—IX вв. новой Западной империи династии Каролингов, давшей начало Франции и Германской империи.
Западная империя и ее наследницы объединили романские народы Западной Европы и поселившиеся среди них германские народы с германцами Германии. Государственной религией Франции Каролингов и сменивших их Капетингов и Германской империи стало православно-кафолическое христианство. Оба государства включились в систему империй средневековья. Важно отметить, что «варварский Север» Евразии стал теперь цивилизованным, преимущественно христианским (но долина Камы - Волги, Мангышлак и некоторые другие области - мусульманскими); став христианским, Север Европы не угрожал так, как прежде, христианскому Северному Средиземноморью.
Первые 12 христианских цивилизаций возникли путем прививки христианства к подвою цивилизаций дохристианского мира, хотя и в этом случае более мощные и раньше христианизированные цивилизации оказывали влияние на менее развитые и позже принявшие христианство. Едва возникнув, этот ранний христианский мир подвергся жестоким испытаниям. Это были Великое переселение народов, опустошившее Римскую Европу, череда римско-персидских войн, страшно ослабившая обе великие державы. Казалось, что после решительной победы Римской (Византийской) империи над Са- санидской державой скоро весь тогдашний цивилизованный мир станет христианским. Но в годы этой последней римско-персидской войны в Аравии образовалось исламское государство пророка Мухаммада, которое при первых халифах стремительно завоевало самый центр этого мира. Арабские завоевания второй трети VII - середины VIII в. сначала привели к появлению мирового исламского государства, а вскоре затем к рождению внутри него великой исламской цивилизации.
Очерки истории христианских цивилизаций - в 2 томах - том 2 - От арабских завоеваний до крестовых походов (VIII-XI вв.)
М.: Политическая энциклопедия, 2022. - 302 с.
ISBN 978-5-8243-2311-5
ISBN 978-5-8243-2492-1 (т. 2)
Очерки истории христианских цивилизаций - в 2 томах - том 2 - От арабских завоеваний до крестовых походов (VIII-XI вв.) - Содержание
От редактора (Ю.М. Кобищанов)
Авторский коллектив
ЧАСТЬ 1. Цивилизации, государства и религии средневекового мира от арабских завоеваний второй трети VII - середины VIII в. до конца XI в. (Ю.М. Кобищанов)
Система государств и цивилизаций в VIII—XI вв
Распад исламской уммы и сохранение Земли ислама – территории исламской цивилизации
Крещение скандинавских королевств
Четыре группы христианских цивилизаций
Христианство в Евразии
Крещение славян
Сфера окормления Александрийского (Коптского) патриархата в Северо-Восточной Африке
Христианские цивилизации исламского мира
Системы образования
Конец эпохи
ЧАСТЬ 2. Православно-кафолические государства Европы
Валлийская церковь и цивилизация бритов Уэльса в VIII—XI вв. (А.В. Русакова)
Киев - центр городской цивилизации Днепровской Руси (В.М. Рынка)
«Город Владимира»
Киев - соперник византийского скипетра
Городская агломерация Южной Руси
Монастыри Киева
Повседневный быт киевлян
Византийский Крым. Херсонская епархия в VI-X вв. (А.В. Латышева, СБ. Соронан, М.В. Фомин)
Структура Церкви
Формирование Херсонской епархии
Территория епархии и ее подчиненность
Византийская Таврика в VI-XI вв. (Ю.М. Могаринев)
Иконоборчество в Таврике
Поход князя Владимира на Крым
Тмутараканское княжество Рюриковичей
Стефан Сурожский и образование Сугдейской епархии
Версии Жития Стефана Сурожского
Время составления и содержание протографа
Образование Фульской епархии
Образование Готской епархии в Крыму
ЧАСТЬ 3. Христианский Кавказ, аланы и Армения в VIII-XI вв.
Краткое предисловие (Ю.М. Кобищанов)
Грузия в VIII—XI вв. (Л.Т. Соловьева, Москва)
Конец картлийского эрисмтаварства
Кахети
Эрети
Абхазское царство
Картвельское царство (Тао-Кларджети)
Тбилисский эмират
Объединение Грузии
Алания в VII-XI вв. (Т.К. Кораев, Москва)
Аланы на Кавказе и Дону в VII-IX вв
Алания Кавказская в X-XI вв
Христианизация ингушского народа (М.С. Албоганаева)
Христианство в Дагестане в V-XI вв. (JIM. Тахнаева)
Юго-Восточный Кавказ (Т.К. Кораев, Москва)
Адурбадаан и Аран в середине VII - середине VIII в
Свержение династии Омейядов. «Аббасидская революция» на Южном Кавказе
Движение хуррамитов и христиане
Южный Кавказ после распада Халифата (конец IX - начало XI в.)
Армения в X-XI вв. Между Халифатом и Византией (Т.К. Кораев)
Армянская культура на рубеже I—II тысячелетий
Ранняя армянская книжная миниатюра
ЧАСТЬ 4. Христиане Азии и Северной Африки в VIII-XI вв.
Сирийский мир в VI—VIII вв. (А.В. Муравьев)
Политическое и социальное развитие левантийской сиросферы
Духовное и церковное развитие левантийской сиросферы
Палестинско-арабская часть сиросферы
Восточная часть сиросферы в VI—VIII вв
Образование и школы
Арабское завоевание и экспансия восточной сиросферы
Аббасидское государство и сиросфера
Ближневосточные православные христиане в Халифате в 632-1099 гг
Гаснущая инерция византийской культуры (VII—VIII вв.)
Первые Омейяды - «Византия после Византии»
Поздние Омейяды: пресс тяжелеет
Культура мелькитов
Положение Коптской церкви в середине VII - середине VIII в
Столетие восстаний в Египте (начало VIII в. - 832 г.)
Коптское крестьянство, сельское духовенство и монашество
Аббасидская революция
Египетские христиане в период правления Аббасидов
Первый кризис Христианского Востока
Темные века. Рождение новых этносов (IX-XI вв.)
Арабизация
Гонения
Копты в период 832-969 гг
«Византийская реконкиста»
Христиане при Фатимидах (969-1171)
Византийская Антиохия
Коптская церковь и коптский народ после халифа ал-Хакима
Кризис 1066-1074 гг. и правление вазиров
Этнокультурные процессы в Египте при Фатимидах
В планах прочесть - замечательная работа по отзывам
Спасибо, прекрасное продолжение первого тома!