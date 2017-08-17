Дженкинс - Многоликий Христос - Тысячелетняя история тайных евангелий
Религиозный бестселлер
От автора. У историков различаются подходы к представлению датировок. Традиционная система — «до Р. Х.» / «от Р. Х.» — отражает христианскую предрасположенность, поскольку прямо отсылает к образу Христа, но многие писатели предпочитают этой системе термины «до н. э.» / «н.э.» («до нашей [или: новой] эры»/«нашей эры»). Однако термин «н. э.» по-прежнему основывается на предположительной дате рождения Христа. Поэтому в данной книге мы будем следовать наиболее употребительному до сих пор варианту: «до Р.Х.»/«от Р.Х.».
Проблематичен и термин «Ветхий Завет» — христианский термин для того, что иудаисты называют просто «Библия» или «Танах». Хотя следовало бы использовать некий нейтральный термин, его нелегко найти. «Еврейская Библия» — название, неудовлетворительное ввиду важности некоторых греческих версий отдельных книг. Имеются особые причины использовать в данной работе название «Ветхий Завет», так как я буду часто ссылаться на альтернативные тексты, приписываемые патриархам и пророкам, таким как Енох и Эзра". Большинство современных ученых классифицируют подобные тексты, как «ветхозаветные псевдоэпиграфы». Воздавая должное всей этой проблематике, я использую термин «Ветхий Завет».
Существует еще один неудобный термин, которому трудно найти замену. На протяжении христианской истории было много церквей, некоторые из которых отказывали остальным церквам в праве именоваться христианскими. Я часто ссылаюсь на ту мейнстримную институцию античного и средневекового мира, которая была в союзе с Римской империей и имела свои крупнейшие центры в Риме и Константинополе. Когда я ссылаюсь на эту церковную организацию (какой она была до более позднего раскола на Восточную и Западную традиции), я называю ее «ортодоксальной /кафолической» (Здесь мы вынуждены сохранить приблизительно византийское (до раскола 1054 года) звучание: «кафолический» («всецелый, вселенский») вместо латинизированного «католический», т. к. второе означало бы «Римскую церковь», обособившуюся от Константинопольской при расколе, в результате которого Восточная церковь стала именовать себя «орфодоксальной» (= «ортодоксальной» в лат. произношении), т. е «православной», «исповедующей правильную веру», а Западная — «католической», т. е. «целостной» (от греч. kath'olon), или «вселенской». При этом Восточная церковь считает себя «кафолической», а Западная — Римская — «ортодоксальной», хотя оба эти определения в каком-то смысле «вторичны».)
Филипп Дженкинс - Многоликий Христос - Тысячелетняя история тайных евангелий
Филипп Дженкинс; [пер. с англ. А. Лукьянова, Н. Холмогоровой].
Москва : Эксмо, 2017. - 432 с.
Религиозный бестселлер
ISBN 978-5-699-90765-6
Philip Jenkins
THE MANY FACES OF CHRIST.
The Thousand-Year Story of the Survival and Influence of the Lost Gospels
Перевод с английского Андрея Лукьянова (главы I-IV) и Наталии Холмогоровой (главы V-X)
Филипп Дженкинс - Многоликий Христос - Тысячелетняя история тайных евангелий - Содержание
Терминология
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1.Истинное Благовестие. Миф об утраченных евангелиях
- Приложение 1.1 Некоторые «утраченные» евангелия
- Приложение 1.2. Некоторые речения Иисуса и рассказы о нем в «утраченных текстах»
- 2.Разные лики Христа. Судьба древних евангелий в расширявшемся христианском мире
- 3.Острова Запада. Как в ирландских и британских церквах сохранялись древние христианские культуры
- 4.Вечные темы. Евангелия, которые дали средневековой церкви наиболее известные образы Христа
- 5.Две Марии. Как альтернативные евангелия представляли женский лик Бога
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6.Новый Ветхий Завет. Как рассказы о праотцах и пророках стали христианскими евангелиями
- Приложение 6.1. Апокрифическая литература об Адаме
- 7.Из глубин прошлого. Еретические секты — хранители древних писаний
- 8.За горизонтом. Древнейшие христианские предания в исламской и иудейской литературе
- 9.После тьмы — свет. Как эпоха Реформации изгнала из церквей древние евангелия
- 10.Писание без границ? Место альтернативных писаний в христианстве
Словарь
Благодарности
Примечания
Указатель имен
Произведения, упоминаемые в этой книге
Филипп Дженкинс - Многоликий Христос - Тысячелетняя история тайных евангелий - Миф об утраченных евангелиях
Мы признаем, что все, чему учили и что писали все поборники ересей и ученики еретиков и раскольников, даже если имена их мы едва помним, должно быть не просто отвергнуто всей Римской и Апостольской церковью, а искоренено, авторы же и последователи этих авторов должны быть прокляты и закованы в узы вечной анафемы.
Декрет Геласия, VI век
Приблизительно в 380 году небольшая группа людей привезла в южно-египетскую пустыню ценнейшее контрабандное[1] собрание рукописных книг, или кодексов, числом около тридцати. Книги для надежности были упрятаны в глиняные кувшины и зарыты в землю. Собрание включало двенадцать евангелий и некоторые другие религиозные тексты. Открытие в 1945 году этого собрания — т. н. библиотеки Наг-Хаммади — оказало огромное влияние на распространенные представления о раннехристианской истории. Для мира, привыкшего считать «евангельскую правду» и «непреложную правду» синонимами, могло ли найтись что-то более увлекательное, чем открытие утраченных древних евангелий?
Но почему утаивались в первую очередь именно эти тексты? Вероятно, они столь сильно отклонялись от христианской ортодоксии, что нужно было их спасать, иначе сердитые фанатики просто их истребили бы. Тексты утаивались до лучших времен, когда снова появится возможность безбоязненно обнародовать заключенные в них идеи. Вполне возможно, что люди, закапывавшие эти документы, сами принадлежали к какой-то мистической или гностической секте, которая в тот момент была объявлена еретической, и являлись пламенными поборниками какого-то умирающего вероисповедания. Вероятнее всего, это были христианские монахи, вынужденные смириться с новыми законами, диктовавшими, что они имели право читать и иметь в собственности. Какой бы ни была историческая реальность, сам факт наличия текстов, которые 1600 лет были утаены, означает, что те, кто скрывал их, догадывались, что им не дожить до такого времени терпимости, когда эти манускрипты перестанут быть чем-то опасным.
В течение веков после смерти Иисуса интерпретации веры находились в состоянии непрерывного изменения, развивались разные школы, опиравшиеся на свои собственные тексты. Христиане использовали и создавали тексты в большом количестве и неопределенно называли их «евангелиями», которых было как минимум сто. Читателей наших дней очаровывают эти альтернативные писания с их дурманящими и часто причудливыми идеями. Им нравится вникать в то, что один историк эзотерической мысли назвал однажды «фрагментами забытой веры».
Эти «несостоявшиеся» тексты стали для многих ученых неким альтернативным каноном, отражающим раннехристианскую весть не менее аутентично, чем известный нам в течение столетий «истинный» Новый Завет. Эти ученые предполагают, что данные тексты представляют собой разнообразные пути развития, не принятые христианским движением, обычно подразумевая, что эти отвергнутые пути привели бы к намного лучшим для христианства историческим результатам. Мы вспоминаем нашумевшую в 1979 году книгу Элейн Пэйджел «Гностические евангелия» и последовавшие за ней работы Карен Кинг, Марвина Мейера и других авторов. Эти утраченные евангелия заложили основание для различных «утраченных христианств», если воспользоваться названием книги Барта Эрмана. Миллионы людей, незнакомых с академической историей христианства, все-таки знают кое-что об этой концепции благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи».
В Приложении 1.1 приведен список наиболее известных «утраченных» текстов и указаны их отличия от канонических текстов, принятых в христианской церкви. Но что же произошло с этими ранними писаниями и с представленным в них вероучением — или вероучениями? Если они существовали в ранней церкви, но исчезли в Средние века, то должен был иметь место некий переход, когда они подвергались постепенному замалчиванию и окончательному запрещению. Многие считают, что это случилось в IV веке, когда церковь заручилась одобрением со стороны государственных властей. При императоре Константине в 313 году церковь вступила в исторический союз с Римской империей, а в 325 году Константин созвал Великий собор в Никее, определивший христианскую ортодоксию на последующие столетия. В 380 году империя установила христианство в качестве официальной религии.
С 1970-х годов факт существования утраченных евангелий, след которых исчезает в поздней античности, сделался главной составляющей альтернативной истории христианства. Начиная с позднеантичной эпохи, как известно, от христиан стали требовать принять на веру сложные учения о Боговоплощении и о Троице, и церковь строго определила, какие тексты следует считать авторитетными. В новой научной оптике первые века веры (до Константина) были отмечены чрезвычайным разнообразием и творческой активностью многих школ и направлений мысли, свободно дискутировавших друг с другом.
Однако демократичное, эгалитарное и исполненное Духа движение Иисуса впоследствии атрофировалось.
[1] Контрабандное, поскольку рукописи, вследствие приказа константинопольского епископа Афанасия уничтожать все неканонические тексты, прятали в укромных местах.
2017-06-13
спасибо
"Насколько искусственной была граница, разделяющая канон и апокрифы, давно уже заметил Эрнест Ренан, исследователь раннехристианской истории. Любая современная история христианства упоминает публикацию в 1863 году книги Ренана «Жизнь Иисуса», но Ренан также написал очень важную «Историю происхождения христианства», содержащую некоторые острые замечания по поводу апокрифических евангелий.
Ренан писал в то время, когда образованные европейцы были весьма чувствительны к вопросам подлинности и поддельности и часто относились с высокомерным презрением к народной культуре. Однако Ренан, как историк, не мог не признавать огромного влияния апокрифических евангелий на народные пристрастия и интересы. «Хотя они имеют скромное происхождение, — говорил он, — и заражены самым неприятным невежеством, апокрифические евангелия очень рано приобрели первостепенное значение (...)
Канонические евангелия были слишком трудной литературой для простонародья». Помимо того что такие «поддельные» тексты обладали сильной привлекательностью для народа, духовенство было радо такому подспорью для проповедей, а художники использовали их замечательные возможности в своих картинах. Как в восточных, так и в западных церквах апокрифические сюжеты легли в основу христианской иконографии.
Как ни парадоксально, церковные войны против еретических мятежей в позднем Средневековье сделали альтернативные писания не менее, а более популярными и даже главными для христианского сознания.
По мере того как общество развивалось в направлении изобилия и утонченности с XII века и далее, все большее число верующих, как клириков, так и мирян, стремилось получить право на чтение Библии. Реакция церкви была очень резкой. Она запрещала переводы на национальные языки из страха, что в них проникнут еретические учения. Этот запрет вызвал про тивостояние в группах с независимым мышлением, и они предпринимали попытки перевести самостоятельно, в обход церковных властей.
По всей Европе мы находим диссидентов, предшественников возникшего позднее протестантизма, таких как английские лолларды, французские вальденсы и богемские гуситы. В то же время явно более девиантные группы, такие как альбигойцы, тоже обратились к альтернативным писаниям, желая оправдать свое понимание христианской
истины. Церковь строжайше запрещала переводы на национальные языки под страхом пытки или казни.
Эта история хорошо известна. Но запрет церкви распространялся только на переводы канонических текстов, а не, например, Евангелия Никодима или Евангелия детства от Фомы. В эпоху, когда обладание переводной версией канонического Евангелия от Матфея могло привести к столкновению с инквизицией, поддельное Евангелие Псевдо-Матфея не вызывло подобных проблем.
Ренан отметил этот парадокс:
Не являясь Священным Писанием, [апокрифические евангелия] могут переводиться на народный язык. В то время как Библия закрыта на замок, апокрифы у всех в руках. К ним были горячо привязаны миниатюристы; за них ухватывались поэты; мистики представляли их в драматической форме на церковных папертях. Первый современный автор «Жизни Иисуса» — Людольф ле Шартре — сделал их своим главным документом. Без богословских претензий эти популярные евангелия сумели, в известной степени, подавить евангелия канонические.
Ренан подробно описывал период примерно от 1200 до 1500 года, эпоху, видевшую появление и триумф «Золотой легенды». Людольф писал в XIV столетии, но, как и «Легенда», его «Жизнь Иисуса» получила свое наиболее широкое распространение с началом книгопечатания. Вместе с «Легендой» эта книга, глубоко укорененная в древних псевдоевангелиях, веками была стандартным текстом европейской религиозности.
Первая (и единственная) сноска опубликованного введения, и сразу лажа. Какой константинопольский епископ Афанасий? Первый иерарх с таким именем в КПле появляется только в 13 веке (см., например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_патриархов_Константинопольских).
Вероятно, автор имел в виду Афанасия Великого (Александрийского). Сколько же еще "открытий чудных"?
stratilates
Чем Предание с часто просто фантастическими историями Жития Святых так превосходит апокрифы?