Читатель, впервые открывающий Книгу пророка Осии, а вместе с ней и всю Книгу Двенадцати малых пророков, обычно испытывает удивление и недоумение. Наверное, еще более разительно действовало начало пророческой книги на ее первых благочестивых читателей.

Бог повелевает своему пророку совершить нечто аморальное и противозаконное: Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда (1:2). Далее на протяжении трех глав описываются так называемые символические действия пророка, связанные с его взаимоотношениями с этой блудницей, причем их описание ведется то в третьем лице, то от первого лица.

Отвратительный для пророка брак, имена детей от этого брака и сопровождающие все это пророческие речи шокирующе-наглядно объясняют отношения Израиля с YHWH, его Богом. И самое важное – отношение Бога к своему народу.

Супружеская метафора, введенная Осией в VIII веке до Р.Х., – самая яркая метафора для изображения этих отношений. Есть у пророка и другая метафора, изображающая взаимоотношения Бога и Израиля, – «отец и сыновья» (11:1 сл.), но книга начинается именно этой, «муж и жена».

Писатель-пророк делает это намеренно: в этой метафоре – ключ к объяснению всей истории избранного Богом народа начала – и для Книги пророка Осии, и для всей книги Двенадцати. Более подходящего– невозможно себе представить.

Соколов - Арсений - Пророк и блудница. Комментарий к 1 – 3 главам Книги пророка Осии

Серия «Современная библеистика»

М.: Издательство ББИ, 2016. – x + 141 c.

ISBN 978-5-89647-352-7

Соколов - Арсений - Пророк и блудница. Комментарий к 1 – 3 главам Книги пророка Осии -Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ Северный ветер Закат Израиля Гибель Израиля

НАДПИСАНИЕ. 1:1-2A

СТРАННЫЙ БРАК, СТРАННЫЕ ДЕТИ. 1:2B-9

ГРЯДУЩЕЕ СПАСЕНИЕ. 1:10-2:1

РАСТОРГНУТЫЙ И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ЗАВЕТ. 2:2-23

ЦЕНА ПРИМИРЕНИЯ. 3:1-5

Соколов - Арсений - Пророк и блудница - Комментарий к 1 – 3 главам Книги пророка Осии - Предисловие

Историю библейского Израиля вершили пророки. Не случайно многие из тех ветхозаветных книг, которые мы привыкли называть «историческими»: книги Иису са Навина, Судей, 1 – 4 Царств (или, по западному делению, 1 – 2 Самуила и 1 – 2 Царей) – в древней иудейской традиции относятся к разделу Пророков. Библейские пророки всегда находились в гуще событий, постоянно вмешивались в политику. Их действия и их слова порой оказывали на современников большее влияние, чем дела царей и военачальников. В их речах и поступках было больше интерпретации настоящего, нежели предсказаний будущего. Письменные, или поздние пророки, к числу которых принадлежит Осия, в этом смысле не исключение.

Поэтому, прежде чем приступить к объяснениюнебольшой книги, носящей его имя, будет небесполезным обратить внимание на тот исторический контекст, в котором эта книга появилась. Хотя о времени, в которое жил пророк, известно совсем немного, мы все же постараемся на основании имеющихся данных, не претендуя на полноту обзора, описать его.

Долгое царствование Иеровоама II было последним успешным периодом истории Израиля. Под руководством этого царя Израильское царство достигло вершины своего экономического и военно-политического могущества. В большинстве современных исследований смерть Иеровоама II датируется 747 годом до н.э. От этой даты до взятия ассирийцами Шомрона (Самарии) в 722 году 25 лет. Четверть века смут, мятежей, анархии. Этот последний период израильской истории окончился полной катастрофой – исчезновением Израильского царства из человеческой истории, депортацией и последующей ассимиляцией на просторах Ассирийской империи его населения.

С тех пор как Салманасару I (1274 – 1245) удалось завоевать царство Митанни и овладеть всей Северной Месопотамией, естественной западной границей Ассирии стала река Евфрат. Переходя эту реку, ассирийцы оказывались на территориях, населенных арамеями. Ассирийцы издревле стремились к захвату городов на запад от Евфрата и иногда им это удавалось. Так, еще задолго до образования собственно Ассирийского царства Шамши-Ададу I (1813 – 1781), правившему в городе Ашшур, удалось захватить крупный торговый центр в Сирии город Катну (200 км северней Дамаска). Тиглатпаласар I (1115 – 1077) совершил каратель ный поход против арамеев, пройдя далеко на юго-запад от большой излучины Евфрата. Пройдя долиной Бекаа, его войска вышли к средиземноморскому побережью и заняли Финикию вплоть до Сидона. Впрочем, надолго подчинить столь далекие от коренной Ассирии земли ассирийцы тогда не смогли.

В XI – X веках даже Северная Месопотамия еще не была полностью под контролем ассирийских владык, ее. От этой даты до взяпостоянно наводняли кочевники – мушки (протоармяне) апешлайцы (возможно, предки абхазцев) и протогрузинские племена с севера, арамеи с юга. В целом можно сказать, что хотя во II тысячелетии до н.э. некоторые ассирийские цари и предпринимали походы на запад и юго-запад от Евфрата, закрепиться на захваченных территориях им не удавалось. Возможно, они к этому и не стремились, ведь основной целью ассирийских военных экспедиций того времени был контроль над международными торговыми путями и просто прямой грабеж. Территориальное присоединение земель на запад от Евфрата началось позднее, в так называемую «новоассирийскую» эпоху.