Соколов - игумен Арсений - Книга пророка Амоса
Исследования Ветхого Завета
Выпускаемая издательством Общецерковной аспирантуры и докторантуры монография профессора кафедры библеистики ОЦАД игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» легла в основу успешно защищенной в 2012 году в Общецерковном диссертационном совете диссертации – первой в истории Русской Православной Церкви докторской диссертации по Священному Писанию Ветхого Завета.
В VIII в. до Рождества Христова устное пророчество становится письменным – в Северном (Израильском) царстве появляются первые пророческие тексты – книги Амоса и Осии. К этому сложному периоду начала формирования пророческой письменности обращается в своем исследовании отец Арсений. В подробном комментарии, представляющем собой пример экзегетического синтеза, масоретский текст книги пророка Амоса, а также ее древние переводы – греческий и арамейский – прочитываются сквозь призму различных интерпретационных традиций, с привлечением последних достижений мировой библейской науки.
«Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет. 1:21). В божественном происхождении библейских пророчеств – их безусловный авторитет и непреходящее для всех времен и народов значение. Библейские пророчества никогда не потеряют своей актуальности. Что значили эти древние тексты для их читателей на протяжении веков и тысячелетий? Что говорят они нам, современным читателям? На эти вопросы отвечает исследование отца Арсения.
Книга вносит вклад в развитие возрождающейся отечественной библеистики и задает планку для последующих работ подобного рода. Надеюсь, что она станет полезным пособием для преподавателей и студентов церковных учебных заведений, а также для всех, кто стремится исполнить призыв Христа Спасителя исследовать Писания (Ин. 5:39).
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодальной Библейско‑Богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых Кирилла и Мефодия
Только первые пять книг еврейского канона являются законом, только им усвоено это название — Тора. Они, и только они носили в ветхозаветной религии нормативный характер, определяя на все века, для всех последующих поколений евреев непреложную норму. Другие разделы еврейской Библии — Пророки и Писания — никогда не считались в ветхозаветном Израиле, да и впоследствии, нормативными. Они являются лишь истолкованием, применением Закона, его актуализацией.
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий
Спб.: Издательский дом «Познание», 2017. — 448 с.
ISBN 978-5-91173-474-9
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
- Исторический контекст книги пророка Амоса
- Пастух из Фекои
- Книга пророка Амоса как литературное произведение
- Интерпретация книги пророка Амоса в древности
- Внутреннее деление книги пророка Амоса
КОММЕНТАРИЙ
Вступление. 1:1-2
- Надписание
- Тема книги
- Экскурс. «Грех Иеровоамов»
Пророчества против народов и против Израиля. 1:3-2:16
- Против Дамаска
- Против Газы
- Против Тира
- Против Эдома
- Против Аммона
- Против Моава
- Против Иуды
- Против Израиля
Суд над Израилем. 3:1-6:14
- Напоминание об избранничестве
- Причины и следствия
- Против Самарии
- Против Вефиля
- Против богатых женщин Самарии
- Бесполезное богослужение
- Ожесточение
- Погребальный плач об Израиле
- Взыскать Господа
- Горе неправедным судьям!
- День Господень
- Богослужение и беззаконие
- Конец обществу потребления
- Наказание столицы
- Безумное «правосудие»
- Неминуемый крах
Видения и речи. 7:1-9:10
- Первое видение: саранча
- Второе видение: огонь
- Третье видение: свинцовый отвес
- Столкновение с Амасией
- Четвертое видение: корзина с плодами
- Против несправедливых торговцев
- Затмение солнца и траур
- Голод и жажда слов Господних
- Конец идолопоклонства
- Пятое виденик: Господь над жертвенником
- Владыка мира
- Избрание и суд
Восстановление царства Давида. 9:11-15
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Первое издание книги
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий - 2012
Москва, Новоспасский мужской монастырь, 2012 - 400 с.
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий - Предисловие
В современной библеистике предпринимаются небезуспешные попытки отказаться от многих химерических построений так называемой «историко-критической школы», восходящей к Велльгаузену. Один из тезисов этой, господствовавшей в XIX — пер. пол. XX века школы заключается в том, что «письменные» пророки якобы противостояли Закону, пытались заменить Закон Моисея своим учением, даже были враждебны Закону. Апологеты этой теории отказывали пророкам в преемственности по отношению к Закону, считали, что пророки со своей «религией сердца» восставали против «религии закона».
Однако, духовно зрячему человеку не нужно доказывать, что и религия Моисеевых книг — это «религия сердца», а не только «религия закона». Центральное событие всей ветхозаветной истории Израиля — исход из Египта и заключение у Синайской горы завета с Яхве, Который вывел евреев из дома рабства и сделал народом толпу рабов — описано именно в книге Закона. А что такое Синайский завет, как не взаимное — со стороны Бога и со стороны Израиля — обещание любви и верности друг другу? И чем являются события от Исхода до вступления во владение Обетованной землей, если не манифестацией этой любви, любви Бога к Своему народу, верности заключенному с этим народом завету, несмотря на неверность израильтян? Вступление Израиля в завет с Богом у горы Синай пророки часто уподобляют браку; обещание народа исполнять условия этого союза-завета — брачным обязательствам; всю историю Израиля — истории любви между Богом и Его народом.
Не может быть брака без любви, не может быть завета без участия сердца: И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всеюдушою твоею, и всеми силами твоими (Втор 6:5). Одна из самых сильных пророческих метафор, изображающих отношения Израиля с Богом такова: Израиль — неверная жена, Бог — оставленный ею и разгневанный Супруг (Ос 2. Иер. 3). Его ревность вызвана неверностью Израиля, самое отвратительное выражение которой — идолопоклонство. Идолатрия, как она представлена в Библии — не интеллектуальная ошибка, а измена Богу, предательство Его любви.
Отечественный библеист протоиерей Геннадий Фаст, рассуждая о взаимоотношениях Израиля с Богом в ветхозаветные времена, говорит: «У Яхве нет другого народа, кроме Израиля,., так как все остальные еще язычники. У Израиля нет другого Бога, кроме Яхве Единого. Они любят друг друга и на Синае заключили Завет, обручились через Закон. Яхве дал Израилю Свое «обручальное кольцо» — Закон, Израиль отдал Яхве свое — веру и послушание»[1]. «Бог любит Свой народ. Израиль же прекрасен в Боге. Они стремятся друг к другу, и в мессианские времена они навсегда соединятся. А теперь Израиль еще несовершенен, часто теряет Бога или даже вовсе отступает от Него. Тогда и Бог отступает от Израиля, ввергая его в различные бедствия... Но падший Израиль вновь вспоминает Яхве, своего Бога, ищет Его, томится по Нему, и тогда Яхве вновь обращается к Израилю, спешит к нему Своею помощью»[2].
Страдание Бога, вызванное неверностью Израиля, производит в пророках сострадание, симпатию, делает их со-страдальцами Богу. Пророки пылают божественной ревностью. Еврейский писатель Авраам Гешель изображает общий психологический портрет пророков так: «В противоположность мудрецу-стоику, который есть homo apathetikos, пророк может быть характеризован как homo sympatheticos... Божественный pathos нависает над ним, заставляет его действовать. Разверзается в нем как душевная буря, захватывает в свою власть его внутреннюю жизнь, его мысли, чувства, желания и надежды. Овладевает его сердцеми умом, давая смелость идти против всего мира»[3]. Если идеал стоика — достижение бесстрастия, апатии, то «идеал» пророка, напротив — сострадание Богу, симпатия Ему. Быть пророком — значит отождествлять свое собственное рвение со страданием Бога.
А от читателя пророческих книг требуется сострадание, сопереживание пророкам. Пророческое слово достигает своей цели лишь тогда, когда вызывает в своем слушателе или читателе сопереживание. Другое отношение к этим древним речам будет неадекватным. Другого отношения к ним быть не должно.
[1] Фаст Геннадий, прот. Толкование на книгу Песнь Песней Соломона. Красноярск, 2000. С. 155-156.
[2] Фаст Геннадий, прот. Ibid. С. 131.
[3] Heschel А. И messagio dei profeti. Roma, 1981. P. 117-118. Согласно этому писателю, «симпатия (сострадание) — состояние открытости присутствию другого... Симпатия имеет диалогическую структуру». — Ibid. Р. 119. О сострадании пророков Богу см. также: Heschel A. Die Prophetic Krakow, 1936. Mello Б. La passione dei profeti. Bose, 2000 (особенно pp. 133-146).
2017-12-27
Большое спасибо!
спасибо