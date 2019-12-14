Исследования Ветхого Завета

Выпускаемая издательством Общецерковной аспирантуры и докторантуры монография профессора кафедры библеистики ОЦАД игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Амоса: введение и комментарий» легла в основу успешно защищенной в 2012 году в Общецерковном диссертационном совете диссертации – первой в истории Русской Православной Церкви докторской диссертации по Священному Писанию Ветхого Завета. В VIII в. до Рождества Христова устное пророчество становится письменным – в Северном (Израильском) царстве появляются первые пророческие тексты – книги Амоса и Осии. К этому сложному периоду начала формирования пророческой письменности обращается в своем исследовании отец Арсений. В подробном комментарии, представляющем собой пример экзегетического синтеза, масоретский текст книги пророка Амоса, а также ее древние переводы – греческий и арамейский – прочитываются сквозь призму различных интерпретационных традиций, с привлечением последних достижений мировой библейской науки. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет. 1:21). В божественном происхождении библейских пророчеств – их безусловный авторитет и непреходящее для всех времен и народов значение. Библейские пророчества никогда не потеряют своей актуальности. Что значили эти древние тексты для их читателей на протяжении веков и тысячелетий? Что говорят они нам, современным читателям? На эти вопросы отвечает исследование отца Арсения. Книга вносит вклад в развитие возрождающейся отечественной библеистики и задает планку для последующих работ подобного рода. Надеюсь, что она станет полезным пособием для преподавателей и студентов церковных учебных заведений, а также для всех, кто стремится исполнить призыв Христа Спасителя исследовать Писания (Ин. 5:39). Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодальной Библейско‑Богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых Кирилла и Мефодия

Только первые пять книг еврейского канона являются законом, только им усвоено это название — Тора. Они, и только они носили в ветхозаветной религии нормативный характер, определяя на все века, для всех последующих поколений евреев непреложную норму. Другие разделы еврейской Библии — Пророки и Писания — никогда не считались в ветхозаветном Израиле, да и впоследствии, нормативными. Они являются лишь истолкованием, применением Закона, его актуализацией. Только первые пять книг еврейского канона являются законом, только им усвоено это название — Тора. Они, и только они носили в ветхозаветной религии нормативный характер, определяя на все века, для всех последующих поколений евреев непреложную норму. Другие разделы еврейской Библии — Пророки и Писания — никогда не считались в ветхозаветном Израиле, да и впоследствии, нормативными. Они являются лишь истолкованием, применением Закона, его актуализацией.

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий Спб.: Издательский дом «Познание», 2017. — 448 с. ISBN 978-5-91173-474-9 Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Исторический контекст книги пророка Амоса

Пастух из Фекои

Книга пророка Амоса как литературное произведение

Интерпретация книги пророка Амоса в древности

Внутреннее деление книги пророка Амоса

КОММЕНТАРИЙ

Вступление. 1:1-2

Надписание

Тема книги

Экскурс. «Грех Иеровоамов»

Пророчества против народов и против Израиля. 1:3-2:16

Против Дамаска

Против Газы

Против Тира

Против Эдома

Против Аммона

Против Моава

Против Иуды

Против Израиля

Суд над Израилем. 3:1-6:14

Напоминание об избранничестве

Причины и следствия

Против Самарии

Против Вефиля

Против богатых женщин Самарии

Бесполезное богослужение

Ожесточение

Погребальный плач об Израиле

Взыскать Господа

Горе неправедным судьям!

День Господень

Богослужение и беззаконие

Конец обществу потребления

Наказание столицы

Безумное «правосудие»

Неминуемый крах

Видения и речи. 7:1-9:10

Первое видение: саранча

Второе видение: огонь

Третье видение: свинцовый отвес

Столкновение с Амасией

Четвертое видение: корзина с плодами

Против несправедливых торговцев

Затмение солнца и траур

Голод и жажда слов Господних

Конец идолопоклонства

Пятое виденик: Господь над жертвенником

Владыка мира

Избрание и суд

Восстановление царства Давида. 9:11-15

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Первое издание книги Первое издание книги

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий - 2012

Москва, Новоспасский мужской монастырь, 2012 - 400 с.

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Амоса - Введение и комментарий - Предисловие

В современной библеистике предпринимаются небезуспешные попытки отказаться от многих химерических построений так называемой «историко-критической школы», восходящей к Велльгаузену. Один из тезисов этой, господствовавшей в XIX — пер. пол. XX века школы заключается в том, что «письменные» пророки якобы противостояли Закону, пытались заменить Закон Моисея своим учением, даже были враждебны Закону. Апологеты этой теории отказывали пророкам в преемственности по отношению к Закону, считали, что пророки со своей «религией сердца» восставали против «религии закона».

Однако, духовно зрячему человеку не нужно доказывать, что и религия Моисеевых книг — это «религия сердца», а не только «религия закона». Центральное событие всей ветхозаветной истории Израиля — исход из Египта и заключение у Синайской горы завета с Яхве, Который вывел евреев из дома рабства и сделал народом толпу рабов — описано именно в книге Закона. А что такое Синайский завет, как не взаимное — со стороны Бога и со стороны Израиля — обещание любви и верности друг другу? И чем являются события от Исхода до вступления во владение Обетованной землей, если не манифестацией этой любви, любви Бога к Своему народу, верности заключенному с этим народом завету, несмотря на неверность израильтян? Вступление Израиля в завет с Богом у горы Синай пророки часто уподобляют браку; обещание народа исполнять условия этого союза-завета — брачным обязательствам; всю историю Израиля — истории любви между Богом и Его народом.

Не может быть брака без любви, не может быть завета без участия сердца: И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всеюдушою твоею, и всеми силами твоими (Втор 6:5). Одна из самых сильных пророческих метафор, изображающих отношения Израиля с Богом такова: Израиль — неверная жена, Бог — оставленный ею и разгневанный Супруг (Ос 2. Иер. 3). Его ревность вызвана неверностью Израиля, самое отвратительное выражение которой — идолопоклонство. Идолатрия, как она представлена в Библии — не интеллектуальная ошибка, а измена Богу, предательство Его любви.

Отечественный библеист протоиерей Геннадий Фаст, рассуждая о взаимоотношениях Израиля с Богом в ветхозаветные времена, говорит: «У Яхве нет другого народа, кроме Израиля,., так как все остальные еще язычники. У Израиля нет другого Бога, кроме Яхве Единого. Они любят друг друга и на Синае заключили Завет, обручились через Закон. Яхве дал Израилю Свое «обручальное кольцо» — Закон, Израиль отдал Яхве свое — веру и послушание» [1] . «Бог любит Свой народ. Израиль же прекрасен в Боге. Они стремятся друг к другу, и в мессианские времена они навсегда соединятся. А теперь Израиль еще несовершенен, часто теряет Бога или даже вовсе отступает от Него. Тогда и Бог отступает от Израиля, ввергая его в различные бедствия... Но падший Израиль вновь вспоминает Яхве, своего Бога, ищет Его, томится по Нему, и тогда Яхве вновь обращается к Израилю, спешит к нему Своею помощью» [2]

Страдание Бога, вызванное неверностью Израиля, производит в пророках сострадание, симпатию, делает их со-страдальцами Богу. Пророки пылают божественной ревностью. Еврейский писатель Авраам Гешель изображает общий психологический портрет пророков так: «В противоположность мудрецу-стоику, который есть homo apathetikos, пророк может быть характеризован как homo sympatheticos... Божественный pathos нависает над ним, заставляет его действовать. Разверзается в нем как душевная буря, захватывает в свою власть его внутреннюю жизнь, его мысли, чувства, желания и надежды. Овладевает его сердцеми умом, давая смелость идти против всего мира» [3] . Если идеал стоика — достижение бесстрастия, апатии, то «идеал» пророка, напротив — сострадание Богу, симпатия Ему. Быть пророком — значит отождествлять свое собственное рвение со страданием Бога.

А от читателя пророческих книг требуется сострадание, сопереживание пророкам. Пророческое слово достигает своей цели лишь тогда, когда вызывает в своем слушателе или читателе сопереживание. Другое отношение к этим древним речам будет неадекватным. Другого отношения к ним быть не должно.

2017-12-27