Мы предлагаем Вам ознакомиться с кратким и современным введением ко всем книгам Ветхого Завета. Следуя названию (Введение) мы будем рассматривать каждую книгу Ветхого Завета по отдельности, обращая особое внимание на такие вопросы, как авторство, датировка и цели книги.

В работе над этим томом приняли участие пять авторов. Рандал Бейли, профессор Университета Фолкнер (Монтгомери, штат Алабама) стал автором глав, рассказывающих о книгах Пятикнижия и о книге Даниила. Доктор Дейл Мейнор, профессор Университета Хардинг (Сирси, Арканзас), написал главы об исторических книгах — Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, Ездры-Неемии и Есфирь. Доктор Мейнор также является региональным директором археологической экспедиции в Тель Бес-Шемеше в Израиле, поэтому не удивительно, что именно он написал вводную статью по библейской археологии.

Доктор Гари Холл, профессор Ветхого Завета и иврита в Христианской семинарии Линкольн (Линкольн, Иллинойс) написал главы о пророческих книгах. Доктор Уолтер Зорн, также из Христианской семинарии Линкольн, написал главу о Книге Псалмов, Книге Иова и Книге Песнь Песней. Доктор Марк Мангано, также из Линкольна, написал три вводные главы, а также главы о Книге Притчей и Книге Екклесиаст. Он же стал редактором всего проекта.

Марк Мангано - Введение в Ветхий Завет

Второе переработанное издание

пер. с англ. К. Назаров

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2019. — 512 с.

ISBN 978- 5-905340-28-4

Марк Мангано - Введение в Ветхий Завет - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Библиография к Введению

Введение ММ

Канон ММ

Богодухновенность ММ

Ветхозаветные повествования ММ

Библейская археология ДМ

ПЯТИКНИЖИЕ

Библиография к Пятикнижию

Бытие ММ

Исход ММ

Левит ММ

Числа ММ

Второзаконие ДМ

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ

Библиография к историческим книгам

Книга Иисуса Навина ДМ

Книга Судей ДМ

Книга Руфь ДМ

1-2 книги Царств ДМ

3-4 книги Царств ДМ

1-2 книги Паралипоменон ДМ

Книги Ездры и Неемии ДМ

Книга Есфирь ДМ

ПСАЛМЫ И КНИГИ МУДРОСТИ

Библиография к Псалмам и книгам мудрости

Книга Иова УЗ

Книга Псалмов УЗ

Книга Притчей ММ

Книга Екклесиаста ММ

Книга Песнь Песней УЗ

БОЛЬШИЕ ПРОРОКИ

Библиография к книгам Больших пророков

Книга пророка Исаии ГХ

Книга пророка Иеремии ГХ

Книга Плач Иеремии ГХ

Книга пророка Иезекииля ГХ

Книга пророка Даниила РБ

МАЛЫЕ ПРОРОКИ

Библиография к книгам Малых пророков

Книга пророка Осии ГХ

Книга пророка Иоиля ГХ

Книга пророка Амоса гх

Книга пророка Авдия ГХ

Книга пророка Ионы ГХ

Книга пророка Михея ГХ

Книга пророка Наума ГХ

Книга пророка Аввакума ГХ

Книга пророка Софонии ГХ

Книга пророка Аггея ГХ

Книга пророка Захарии ГХ

Книга пророка Малахии ГХ

Сокращения имен авторов:

ДМ —Дейл Мейнор

ГХ — Гари Холл

ММ —Марк Мангано

РБ —Рандал Бейли

УЗ —Уолтер Зорн

Марк Мангано - Введение в Ветхий Завет - История толкования

Каждая книга Библии в разное время толковалось по־разному. Книга Ионы, например, воспринималась как легенда, как аллегория, как причта или как историческое повествование. Изучение истории толкования каждой книги полезно, по крайней мере, в двух случаях.

Во-первых, толкователь вынужден определять правильные вопросы, которые нужно ставить перед текстом, а затем искать правильные ответы на эти вопросы.

Если книга Ионы — это историческое повествование, то имеет ли она общие характеристики с другими библейскими примерами исторических повествований (такими как Книги Царств)? Как следует толковать еврейскую поэзию? Станет ли читатель следовать минималистскому подходу, который, использует понятие так называемого синонимического параллелизма, где вторая строка считается всего лишь балластом или «стилистической» вариацией первой строки, или же он воспримет максималистский подход, при котором вторая строка подчеркивает, усиливает или углубляет мысль первой строки?

Во-вторых, толкователь начинает понимать, как сильно культура влияет на толкование Писания. Повлиял ли «дух времени» на аллегорическое толкование Песни Песней? Повлиял ли тот же дух на отрицание предсказательного элемента в пророчествах? Привел ли этот дух толкователей к «крайне консервативному» или «крайне либеральному» подходу, или же помог найти верный путь?

Авторы этого Введения также исследовали свидетельства, которые помогают ответить на вопросы авторства книг Ветхого Завета. Библейские книги не снизошли к нам с титульными страницами, с указанием имени автора, даты и авторских прав. Толкователь должен искать в тексте книги внутренние ключи и сравнивать свои открытия с внешней традицией, чтобы правильно ответить на вопрос об авторстве книги.