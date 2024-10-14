Апостоликон Маркиона

Первая на русском языке реконструкция посланий апостола Павла из Нового Завета, составленного в середине II века богословом и проповедником Маркионом. Победившая церковь объявила Маркиона «Архиеретиком». Однако ряд исследователей полагает, что именно его канон представлял собой наиболее раннюю версию новозаветных писаний, неискаженную тенденциозными вставками и редактурой.

«Апостоликон», наряду с «Евангелием Господним», являлся частью первого христианского канона священных писаний, составленного в середине II века богословом и проповедником Маркионом (ок. 85 - ок. 160 гг.). В него входили десять посланий апостола Павла в следующем порядке:

Послание к Галатам;

Первое послание к Коринфянам;

Второе послание к Коринфянам;

Послание к Римлянам;

Первое послание к Фессалоникийцам;

Второе послание к Фессалоникийцам;

Послание к Лаодикийцам;

Послание к Колоссянам;

Послание к Филимону;

Послание к Филиппийцам.

Они имели существенные разночтения с редакцией Павловых посланий, включенных в новозаветный канон, принятый существующими сегодня христианскими церквями.

Полный текст «Апостоликона» не сохранился. Однако в антимаркионитских сочинениях раннехристианских полемистов (Тертуллиана, Епифания, Адамантия и др.), пытавшихся побить Маркиона его же собственным оружием, содержится большое количество цитат и парафразов из него.

Сто лет назад крупнейший библеист своего времени Адольф фон Гарнак собрал все эти фрагменты, опубликовав их в капитальной работе, посвященной Маркиону и его церкви [Harnack, 1924]. Гарнак был уверен, что ересиарх в своих догматических интересах отредактировал послания апостола, внеся в них тенденциозные правки.

Однако последующие открытия в этой области заставили многих исследователей усомниться в его выводах как слишком категоричных. В частности, варианты, определенные Гарнаком как вышедшие из-под пера Маркиона, были обнаружены не только в старолатинской, но также в греческой и сирийской новозаветных традициях.

Немецкий пастор Герман Детеринг, проведший серьезную работу по реконструкции маркионитских версий посланий апостола Павла к Галатам и к Римлянам, в своей нашумевшей работе «Сфабрикованный Павел» выдвинул гипотезу, согласно которой их автором являлся сам Маркион, а позже послания Павлового корпуса были адаптированы христианами-католиками путем внесения в них редакторских правок [Detering, 2003].

Псевдоэпиграфами, сфабрикованными Маркионом, считает послания апостола Павла и независимый исследователь Стюарт Во, осуществивший реконструкцию в виде греческо-английского подстрочника посланий к Галатам, Римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Лаодикийцам, Ко- лоссянам, Филиппийцам и Филимону. Следуя «минималистскому подходу», Во пришел к выводу, что значительная часть объема этих посланий (в некоторых случаях более 50 % текста) представляет собой поздние редакторские добавления.

На мой взгляд, главным слабым местом «радикальной критики» является тот факт, что церковные полемисты приводят множество цитат из «Апостоликона», противоречащих учению маркионитов, которые никоим образом не могли принадлежать их учителю.

Более осторожную позицию занимает Джейсон БиДун, авторитетный специалист по истории манихейства и раннего христианства, автор книги «Первый новый завет: Библейский канон Маркиона», частью которой является предложенная им реконструкция «Апостоликона». Католическую и маркионову версию посланий апостола Павла он считает лишь немного отличающимися редакциями (slightly different editions) [BeDuhn, 2013].

Независимо от отношения к приоритету той или иной редакции и вопроса авторства посланий, значение «Апостоликона» заключается в том, что он является наиболее ранним историческим свидетельством о Павловом корпусе. Поэтому, полагаю, что данная работа по его реконструкции на русском языке, несмотря на её дилетантский характер, будет интересна всем, кто интересуется историей раннего христианства.

В 2016-2020 гг. я подготовил предварительную реконструкцию шести больших посланий апостола Павла и выложил их в свободный доступ в Интернете. Впоследствии завершение работы над четырьмя малыми посланиями и подготовка сводного текста заставили меня несколько скорректировать подход к реконструкции.

В предлагаемом итоговом варианте использована следующая графическая разметка:

Текст, выделенный полужирным шрифтом, представляет собой цитаты из «Апостоликона», засвидетельствованные в трудах ересиологов.

Текст, вьщеленный полужирным курсивом, представляет собой цитаты, засвидетельствованные в источниках, в отношении которых, однако, существуют сомнения в том, что они происходят из «Апостоликона».

Текст, зачеркнутый линией, по прямым или косвенным данным источников отсутствовал в «Апостоликоне».

Обычным шрифтом приведены фрагменты, не засвидетельствованные для «Апостоликона».

За основу взят Синодальный перевод Библии, однако в тех местах, где он неточно или неверно передает греческий оригинал, я использовал разметку в виде зачеркнутого текста, либо, в случае необходимости, снабжал такие отрывки примечаниями.

Дополнительно к текстам Посланий добавлен перевод так называемых «Маркионитских прологов», встречающихся в некоторых латинских кодексах.

Андрей Васильев, 2024

Апостоликон Маркиона

«Касталия», 2024. — 230 с.

ISBN 978-5-521-24319-8

Апостоликон Маркиона - Содержание

Предисловие

Послание к Галатам;

Первое послание к Коринфянам;

Второе послание к Коринфянам;

Послание к Римлянам;

Первое послание к Фессалоникийцам;

Второе послание к Фессалоникийцам;

Послание к Лаодикийцам;

Послание к Колоссянам;

Послание к Филимону;

Послание к Филиппийцам.

Источники

Исследования и реконструкции