31 октября в кафедральном соборе Св. Марии С.Петербурга, по окончанию торжественного богослужения, посвященного 500-летнему юбилею Реформации, состоялась презентация новой учебной Библии с комментариями. Этот проект осуществлен Евангелическо-лютеранской церковью Ингрии совместно с фондом “Лютеранское наследие”.

Переводчик: Александр Иншаков

Редакторы русского текста: Алексей Комаров, Жанна Григорова

Теологические редакторы: пастор Александр Бите, пастор Михаил Иванов

Перевод комментариев с английского языка (по изданию Concordia Self-Study Bible) и публикация выполнены Фондом «Лютеранское наследие»

в сотрудничестве с Централизованной религиозной организацией «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России»

Церковь Ингрии совместно с фондом "Лютеранское наследие", Издательство Verbum, 2017 г. - 2336 с.

ISBN: 978-1-58712-274-3

Формат: 160x230

Study Bible with Commentary

1st edition printed October 2017, 3000 copies Study Helps from NIV Study Bible

1985, 1995, 2002, 2008, 2011 by The Zondervan

Учебная Библия - комментарии - Синодальный перевод - юбилейное издание - Содержание

Синодальный перевод Священного Писания

Подробное введение к каждой книге Библии

Около 20 000 комментариев к различным стихам Библии на 2336 страницах. За основу были взяты комментарии из издания Concordia Self-Study Bible, перевод которых выполнен Фондом "Лютеранское наследие". Комментарии отражают консервативный подход к истолкованию Библейского текста

Карты, таблицы, схемы и иллюстрации, помогающие в изучении Священного Писания

Множество перекрёстных ссылок

Учебная Библия - комментарии - Синодальный перевод - юбилейное издание - От фонда "Лютеранское наследие"

Фонд «Лютеранское наследие» считает для себя большой честью оказать помощь Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России при публикации этой Учебной Библии с комментариями.

Россия была одной из первых стран, для которых фонд «Лютеранское наследие», основанный 25 лет назад, начал перевод и издание лютеранских книг. После падения коммунистического режима люди в России получили доступ к Слову Божьему, жаждали читать его, постигать основы христианского вероучения. Фондом «Лютеранское наследие» было издано значительное количество различной христианской литературы - от детских Библий и Катехизисов Мартина Лютера до фундаментальных богословских трудов и исторических трактатов, таких как «Христианская догматика» и «Книга Согласия». С помощью Божией работа фонда, начатая в России, продолжается теперь в 85 странах по всему миру.

Отмечая 500-летнюю годовщину Реформации, важно помнить о причине, по которой Мартин Лютер был вынужден возглавить реформационное движение: церковь того времени отошла от проповеди спасения одною лишь верою во Иисуса Христа и перестала исследовать Писания. Упование на Христа подменили упованием на благочестивые ритуалы, деяния священников и прихожан. Добрые дела стали воспринимать не как плоды веры, но как способ заработать спасение.

Подобно тому, как Мартин Лютер хотел, чтобы церковь вернулась к Святому Слову Божию, мы молимся, чтобы эта Учебная Библия с комментариями укрепила веру христиан в России и содействовала им в проповеди Евангелия. Как св. Павел учит нас в Послании к Римлянам (3:22-24): «...Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Это весть о том, что Христос - Господь для всех людей и мы обретаем спасение одной лишь верою в Него.

Благословений Божиих вам в этот юбилейный год и во все последующие времена! Да укрепит вас Слово Его на пути к жизни вечной!

Пастор Мэтью Хайзе, исполнительный директор Фонда «Лютеранское наследие», октябрь 2017 г.

Учебная Библия - Синодальный перевод - юбилейное издание - Об издании

Текст использованных в этом издании библейских комментариев был переведен фондом “Лютеранское наследие” с английского языка (Concordia Self-Study Bible) и уже издавался в 2007 г. в виде отдельного справочного руководства. Однако, по ряду технических и экономических причин в 2007 году фонду “Лютеранское наследие” не удалось издать это произведение в виде полноценной учебной Библии с комментариями (как это было в упомянутом оригинале) и десять лет назад книга вышла в свет в формате отдельного, то есть не содержащего библейского текста, сборника комментариев.

Конечно, это произведение и в таком виде представляло интерес для богословов, пасторов, студентов семинарий и богословских колледжей, и на протяжении десяти лет пользовалось спросом среди читателей. Однако, такой формат по вполне понятным причинам был не слишком привлекателен для некоторых читателей, особенно для простых прихожан.

В этом году удалось, наконец, издать это произведение в формате полноценной учебной Библии, объединив библейский текст с ранее изданными комментариями. В качестве библейского текста использован Синодальный перевод Священного Писания, признаваемый всеми основными христианскими конфессиями в России. Проект издан на средства, предоставленные фондом “Лютеранское наследие“, и технически реализован усилиями служителей церкви Ингрии, прежде всего – главного секретаря ЕЛЦ Ингрии пастора Михаила Иванова, работника консистории Дарьи Шкурлятьевой, макетировщиков проекта Дмитрия Коломийца и Эллы Андреевой, а также при участии множества добровольцев из прихожан и студентов семинарии. Книга является также первым проектом издательства VERBUM, созданного в этом году при церкви Ингрии.

Учебная Библия - Синодальный перевод - юбилейное издание - От издательства

«Учебная Библия с комментариями» выходит в свет в пятисотую годовщину начала лютеранской Реформации.

31 октября 1517 года в городе Виттенберг Мартин Лютер обнародовал свои знаменитые 95 тезисов, вывесив их на дверях замковой церкви Всех Святых. Тем самым он выступил против практики продажи индульгенций и пригласил богословов и священнослужителей к публичной дискуссии. Так начался длительный процесс очищения исторического христианского учения от заблуждений и ошибок позднего Средневековья. Целью Реформации было не создание чего-либо принципиально нового, но возвращение к чистоте веры древней Церкви. Залогом успеха в этом деле реформаторы считали непогрешимость Библии и ее безусловный авторитет как единственного основания христианской веры и жизни.

Надеемся, что предлагаемое издание поможет вам понять и всем сердцем принять библейскую весть о спасении одной лишь благодатью через одну только веру в единственного Спасителя, Иисуса Христа, умершего за наши грехи на кресте и воскресшего для нашего оправдания.

Богодухновенность Библии

Сама Библия как Слово Божье свидетельствует о своей богодухновенности: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16); «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21).

Что имеют в виду христиане, когда называют те или иные древние книги «богодухновен- ными» или говорят, что авторы этих текстов были «движимы» Духом Святым? Очевидно, что у каждой библейской книги есть свои лексические и стилистические особенности. Пророк Исайя, выходец из семьи священников, пишет не так, как пророк Амос, который сам называет себя пастухом. Язык евангелиста Луки, врача и выходца из эллинистической среды, не всегда похож на язык евангелиста Матфея, еврея, бывшего сборщика податей из Галилеи. Таким образом, Господь использовал природные способности, черты характера и жизненный опыт людей, которых избрал на роль земных авторов Священного Писания. Богодухновенность текста совершенно не исключает активного творческого участия человека в его создании (см. Лк. 1:3), но при этом Дух Святой направлял мысли и слова авторов таким образом, что вышедший из-под их пера текст в совершенстве выражал то, что хотел сказать Бог. Именно поэтому всё написанное в Библии мы с полным основанием называем не словом человеческим, а Словом Божьим (см. 1 Фес. 2:13).

Иустин Мученик (ок. 100 - 165) сравнивал пророков, апостолов и евангелистов с музыкальными инструментами, которые отличаются друг от друга устройством и звучанием, но звучат гармонично и стройно, потому что играет на них один и тот же Святой Дух. С этой точки зрения Бога можно назвать настоящим и единственным автором Библии. Блаженный Августин (354-430), рассуждая о происхождении книг Нового Завета, писал, что Иисус Христос является их автором потому, что «Он повелел [апостолам и евангелистам], как рукам Своим, записать то, что Ему было угодно донести до нас о Своих деяниях и речах» (Августин. О согласии евангелистов. 1, XXXV, 54).

При этом важно отметить, что что во всей полноте богодухновенностью обладает текст на древних языках, на которых первоначально были написаны библейские книги, - на греческом койне (Новый Завет), древнееврейском и арамейском (Ветхий Завет). Переводам на любые другие языки богодухновенность присуща лишь настолько, насколько верно они отражают смысл и содержание оригинала.

Канон Библии

В предлагаемом вашему вниманию издании представлены 66 канонических книг Библии: 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Именно они являют собой богодухновенное и непогрешимое Писание, на основании которого должно формироваться учение Церкви.

Первоначально словом «канон» называли строительный отвес, которым проверяли вертикальность конструкции, а также трость, служившую эталоном длины. В широком смысле оно обозначало стандарт или критерий, которыми поверяли правильность слов и поступков. Список достоверных библейских книг так впервые назвал Афанасий Великий (ок. 295 - 373), который в праздничном послании 367 года перечислил как канонические все 27 книг Нового Завета.

Формирование новозаветного канона началось еще в апостольские времена. Уже апостол Петр ссылался на некий свод посланий Павла, имевший хождение в древней Церкви (см. 2 Пет. 3:16). Павел, в свою очередь, ссылался на известные ему евангельские тексты (см. 1 Тим. 5:18), Лука был знаком со «многими» (Лк. 1:1) письменными повествованиями о земном служении Иисуса Христа. Климент Александрийский (ок. 150 - ок. 215) в своих трудах цитировал все новозаветные книги, за исключением Послания к Филимону, Послания Иакова, 2-го Послания Петра и 2 и 3-го Посланий Иоанна. Его современник Ириней Лионский (ок. 130 — 202) ссылался на все 27 канонических книг Нового Завета.

Нынешние христиане, независимо от конфессиональной принадлежности, единодушны относительно новозаветного канона.

В представлениях о каноне Ветхого Завета христиане не столь единодушны. Римско-католическая церковь на Тридентском соборе (1545-1563) утвердила канон Ветхого Завета, состоящий из 46 книг, присоединив к историческому иудейскому канону книги Товита, Иудифи, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Премудрости Соломона, Варуха, 1 и 2-ю Маккавейские, а также дополнив небольшими фрагментами некоторые общепризнанные ветхозаветные книги. Церкви Реформации и православные церкви, сохраняя древнюю традицию, признают богодухновенными и каноническими только те 39 книг, которые изначально входили в иудейский ветхозаветный канон.

Косвенное указание на каноничность 39 книг мы находим в словах Иисуса Христа, произнесенных вскоре после Воскресения: «Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24:44). Господь ссылается на закон, пророков и псалмы - три части иудейского канона Библии (Танах):

Закон (Тора) - Пятикнижие Моисеево;

Пророки (Навиим) — Книга Иисуса Навина, Судьи, 1-4-я Царств, Исаия, Иеремия, Иезекииль и Двенадцать малых пророков;

Псалмы (или, как еще называется эта часть Ветхого Завета - Писания (Ктувим)) — Псалтирь (по этой самой крупной книге Ктувим могли называть и весь раздел), Притчи, Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Есфирь, Екклесиаст, Даниил, Ездра, Неемия, 1 и 2-я Паралипоменон.

О таком каноне Ветхого Завета свидетельствуют и слова Иисуса о грядущем наказании за кровь пророков «от крови Авеля до крови Захарии» (Лк. 11:51; см. Мф. 23:35). Как было показано выше, последовательность книг в иудейском каноне Ветхого Завета отличалась от последовательности, привычной современному читателю Библии. Начинаясь книгой Бытие канон завершался, не книгой пророка Малахии, но книгами Паралепоменон. Великие же и Малые пророки располагались в середине канона. Учитывая это, мы понимаем, что Господь не случайно называет имена Авеля (первого мученика, упомянутого в Ветхом Завете, Быт. 4:8) и Захарии (последнего упоминаемого в Танахе страдальца за веру, 2 Пар. 24:21). Выражение «от крови Авеля до крови Захарии» становится указанием именно на иудейский канон, состоявший из 39 книг, поскольку в т. н. Александрийском каноне, принятом в Септуагинте (см. далее) и содержавшем неканонические писания, последовательность книг была иной.

В III-1 веках до Р. X. в Александрии появляется перевод Ветхого Завета на греческий язык, известный как Септуагинта (Перевод семидесяти толковников). В этот перевод оказались включены и те книги, которые не входили в иудейский канон. В связи с тем, что Септуагинта получила широкое распространение в христианской среде, многие стали задаваться вопросом о границах ветхозаветного канона и о статусе включенных в Септуагинту дополнительных текстов. Однако в самой Александрии существенных разногласий по этому поводу не было. Так, например, пользовавшийся Септуагинтой иудейский философ Филон Александрийский (ок. 25 до R X. - ок. 50 по Р. X.) в своих трудах цитирует лишь книги иудейского канона и ни разу не ссылается на неканонические тексты как на Священное Писание. Аналогичным образом иудейский историк Иосиф Флавий (ок. 40 - ок. 100 по Р.Х.), пользовавшийся Септуагинтой, упоминает как канонические только 39 книг иудейского канона. В трудах древних отцов и учителей Христианской Церкви можно встретить немало ссылок на тексты неканонические, заимствованные из Септуагинты. Однако, несмотря на отдельные разногласия, в Церкви сохранялось четкое представление о том, что богодухновенными были только 39 книг иудейского канона - в отличие от остальных, которые считались полезными для чтения и наставления, но не обладали вероучительным авторитетом Священного Писания. Именно такой точки зрения придерживались многие отцы и учителя древней Церкви: Афанасий Великий (ок. 295 — 373), Кирилл Иерусалимский (315-386), Иероним Стридонский (342 - ок. 420), Иоанн Дамаскин (ок. 675 - ок. 753) и др.

Свойства Библии

Изучая Библию, необходимо помнить о свойствах Священного Писания:

1. Божественная власть.

Как истинное Слово Божье, Писание требует послушания всех людей и является единственной абсолютной нормой веры и жизни (См. Лк. 11:28).

2. Божественная действенность.

Что это такое? Если говорить просто - это Божья сила, заключенная в Священном Писании. Господь говорит о Своем слове: «оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:11). Призвание человека ко спасению, его оправдание и освящение возможно лишь при наличии живой, искренней веры. Именно через слово Божье Дух Святой рождает и питает в человеке спасительную веру (см. Рим. 10:17; 1 Пет. 1:23).

3. Божественная полнота (достаточность). Писание содержит всё, что необходимо знать для спасения и обретения вечной жизни (см. Притч. 30:5; Пс. 11:7).

4. Божественная ясность. Это не значит, что в Библии нет трудных для понимания фрагментов и учений. Но во всем, что касается спасения человека, Писание ясно и недвусмысленно. Даже ребенок может понять Евангелие об Иисусе Христе, если будет верить написанному (см. Мф. 11:25; 1 Пет. 2:2). Эту мысль замечательно выразил Мартин Лютер: «Писание открыто лишь смиренным и простым... Посему отбросьте свое высокомерие, надменный дух и считайте Писание драгоценным святилищем и богатейшим источником сокровищ, который никогда не иссякнет полностью, дабы вы могли найти божественную мудрость, которую Бог представляет здесь столь ясно и просто...».

Изучение Библии

Старайтесь регулярно читать и изучать Священное Писание! В нем вы откроете неисчерпаемый источник благодати, укрепления веры, а также действенное средство познания Бога, Его воли и пути спасения в Иисусе Христе.

Прекрасную рекомендацию по самостоятельному изучению Библии дал Мартин Лютер: «Я хочу указать тебе правильный способ изучения богословия, который на практике применяю сам... Это способ, которому святой царь Давид учит в Псалме 118. Там ты найдешь три правила [чтения Писания], богато представленные во всем Псалме, а именно: oratio, meditatio, tentatio» (Цитата по: К. Ф. В. Вальтер. Пасторское богословие).

Что же скрывается за этими тремя латинскими словами?

1. Огайо. Молитва. Мартин Лютер пишет: «Священное Писание — это Книга, которая учит вечной жизни... Встань на колени у себя в комнате и с должным смирением и серьезностью попроси Бога даровать тебе Святого Духа через Его возлюбленного Сына. Он озарит, направит и даст тебе разумение».

2. Meditatio. Размышление. Мартин Лютер пишет: «Ты должен размышлять... Все время продолжай заниматься прочитанным словом и точными словами Книги. Читай их снова и снова, остерегайся мыслей о том, что ты устал и что после одного-двух раз ты уже достаточно прочитал, сказал и до конца все понял». Именно здесь помогут предлагаемые вашему вниманию комментарии к стихам. Библии. Надеемся, что вы обратитесь к чтению и других комментариев, которые обогатят ваше понимание Библейского текста.

3. Tentatio. Испытание. Мартин Лютер пишет: «Это позволит тебе не только знать и понимать, но и на собственном опыте испытать, насколько правильно, правдиво, сладостно, дорого, сильно, утешительно Слово Божье, мудрость превыше всякой мудрости». Tentatio - это испытание своей жизни словом Писания и борьба за то, чтобы жить по этому слову вопреки нападкам лукавого и искушениям мира.

Синодальный перевод Библии

В данном издании «Учебной Библии с комментариями» использован текст Синодального перевода Священного Писания — первого перевода Библии на русский язык, который увидел свет в 1876 году.

Перевод Ветхого Завета осуществлялся по Масоретскому тексту (средневековая редакция Ветхого Завета на еврейском языке) с оглядкой на Септуагинту и на церковнославянский перевод Библии. Новый Завет переводился с Textus Receptus - издания Нового Завета на греческом языке, неразрывно связанного с именем голландского ученого Эразма Роттердамского (1466-1536). Textus Receptus создавался с использованием поздних греческих рукописей Нового Завета так называемого Византийского типа (текста, несущего на себе следы редакторской работы IV-V вв. и получившего широкое распространение в Византийской империи) и испытал сильное влияние латинской Вульгаты (перевода Библии на латинский язык, выполненного Иеронимом Стридонским (342 - ок. 420) в начале V века). По указанным причинам и в Textus Receptus и в Синодальном переводе иногда попадаются интерполяции (вставки более позднего происхождения) и ошибки переписчиков, что, по мере возможности, было отражено в предлагаемом комментарии. Однако указанные недостатки Синодального перевода несущественны с точки зрения содержания Библейского текста и легко выявляемы. При чтении также необходимо учитывать архаичность языка Синодального перевода, что потребовало отдельного объяснения устаревших или поменявших значение слов.

Несмотря на все указанные особенности, именно Синодальный перевод остается тем текстом Библии, который чаще всего читается христианами дома и используется в богослужебной практике.

Благодарим Господа за то, что в год 500-летия Реформации, проходившей под лозунгом «Sola Scriptura» («Только Писание»), мы можем предложить читателю издание Учебной Библии с комментариями.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3:16).

Пастор Михаил Иванов

Soli Deo Gloria! Одному Богу Слава!

