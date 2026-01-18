Библия учебная - Biblica - The International Bible Society - Новый Русский Перевод

Слово «канон» имеет христианское происхождение (греч. «канон», или евр. «кане», означало трость или измерительную линейку). Со временем оно стало означать критерий, стандарт или правило веры. Сегодня под каноном подразумевают собрание религиозных писаний, вдохновленных Богом. Самые старые части Библии были записаны на глиняных табличках. Вероятно, часть из них Моисей собрал и составил из них книгу Бытие. Остальные четыре книги были написаны самим Моисеем, хотя небольшие отрывки были добавлены уже после его смерти Иисусом Навином (например, Втор. 34). Со временем число священных свитков росло. Уже при царе Соломоне существовали книги Судей, Руфь и Царств, записанные пророками. Сколько существовало у евреев священных свитков — достоверно неизвестно. То, что называется сегодня Ветхим Заветом, является иудейскими священными Писаниями, которые делились на три больших раздела — Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания — поэтические книги и книги мудрости). Начальные буквы этих трех разделов (Т, Н, К) составили акроним Танах — название еврейской Библии. Подобное тройное разделение встречается и во времена Иисуса Христа (Лк. 24:44), и в самых ранних переводах этих книг на другие языки.

Самый ранний перевод Ветхого Завета был сделан на древнегреческий язык и назывался Септуагинта, или LXX. По преданию, древнеегипетский царь Птолемей II Филадельф пожелал иметь в своей библиотеке еврейские писания на понятном ему языке. Для перевода он пригласил в Александрию семьдесят два книжника из Иерусалима (LXX — семьдесят, цифра является округлением числа 72; эта цифра и дала название всему труду, в переводе с греческого означающее семьдесят). Каждый книжник работал над переводом отдельно от остальных. Когда же все переводы собрали вместе, оказалось, что они тождественны. Септуагинта была очень популярна. Ее читали в синагогах диаспоры (в странах вне Палестины), а новозаветные писатели, цитируя Ветхий Завет, в восьмидесяти процентах случаев использовали именно Септуагинту.

В среде Александрийских евреев пользовались популярностью книги, которые мы сегодня называем апокрифами. Апокрифы (греч. «апо» — из прошлого, «крюфос» — тайное, скрытое) — религиозные тексты, не вошедшие в канон, повествующие о разных событиях ветхозаветной и новозаветной истории. В Александрийском каноне было больше книг, чем в Палестинском. Сегодня подобное различие встречается в Библиях трех христианских направлений — католиков, протестантов и православных.

УЧЕБНАЯ БИБЛИЯ - Biblica - The International Bible Society - Новый Русский Перевод

Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические

В новом русском переводе с дополнениями

Biblica (The International Bible Society), Новый Русский Перевод, 2014,2023

H. Тарасенко, А. Дадочкин, справочные статьи и материалы, 2023

Е. Гончарова, дизайн и верстка оригинал-макета, 2023

Санкт-Петербург, 2023 г. - 1592 с.

ISBN 978-5-600-03640-6

УЧЕБНАЯ БИБЛИЯ - Biblica - The International Bible Society - Новый Русский Перевод - Содержание

Канон Ветхого Завета

Книги Ветхого Завета

Канон Нового Завета

Книги Нового Завета

Пришествие Иисуса

7 — Вот, Я скоро приду! Блажен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке.

8 Я, Иоанн, все это слышал и видел. И услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, показывающего мне все это, чтобы поклониться ему.

9 Но он сказал мне:

— Не делай этого! Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу!

10 Потом он сказал мне:

— Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свит- кея, потому что время уже близко.

11 Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято7.

12 — Вот, Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам.13 Я — Альфа и Омега, Первый и Последний*, Начало и Конец. 14 Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15 А снаружи останутся псы, колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду.

16 Я, Иисус, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я — Корень" и Потомок Давида, Я — яркая Утренняя Звезда.

17 Дух и невеста говорят:

— Приди!

И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет:

— Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берет воду жизни даром!

18 И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке.

19 И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке.

20 Свидетельствующий об этом говорит:

— Да, Я скоро приду!

Аминь! Приди, Господь Иисус!

21 Пусть благодать Господа Иисуса будет со всеми. Аминь.