Райт Hиколай Tомас - Популярный комментарий - 13 книг в 1 файле

Первый же человек, возвестивший людям Иисуса, ясно дал понять: эта весть адресована каждому.

То был великий день - его иногда называют днем рождения Церкви. Могучий ветер Духа Божьего пронесся меж учениками Иисуса и наполнил их новой радостью и ощущением Божьего присутствия и силы. Петр, старший из учеников, который всего несколько недель назад рыдал, как ребенок, из-за того, что солгал и отрекся даже от знакомства с Иисусом, теперь смело объяснял огромной толпе: произошло событие, изменившее мир раз и навсегда. То, что Бог сделал для него, Петра, Он отныне начинает делать для всего мира: новая жизнь, прощение, новая надежда и сила появляются, словно весенние цветы после долгой зимы. Началась новая эпоха, в которой Бог Живой будет творить в мире новое, причем начнет прямо сейчас, с тех людей, которые слышат Петра. «Ибо для вас обещание и для всех дальних» (Деян 2:39). Оно не для какой-то одной группы людей, но для каждого. Очень быстро это стало явью: юное движение распространилось по значительной части тогдашней ойкумены.

Также широко расходились и охотно читались тексты христианских авторов. Эти короткие произведения не были предназначены ни для религиозной, ни для интеллектуальной элиты. С самого начала они были написаны для всех. К нашим временам это относится ничуть не меньше. Конечно, нельзя сбрасывать со счета, что некоторые люди внимательно и глубоко изучают исторические свидетельства, значение слов в греческом оригинале (ранние христиане писали на греческом языке), нюансы в высказываниях разных авторов о Боге, Иисусе, мире и самих себе. Данная серия комментариев во многом основана именно на таких исследованиях.

Однако ориентируюсь я здесь на самую широкую аудиторию, особенно на тех, кто обычно не читает научные работы по библеистике и не знает греческого языка. Именно такого читателя я имею в виду. Вот почему в конце книжки помещен словарь самых необходимых ключевых понятий. Всякий раз, как вы видите в тексте непонятное слово, выделенное жирным шрифтом, можете заглянуть в конец и прочесть объяснение.

В наши дни существует много переводов Нового Завета. В данном случае я предлагаю свой собственный перевод, ориентированный все на тот же широкий круг читателей, которые могут не понять более официального и подчас тяжеловесного стиля стандартных переводов. Естественно, я старался держаться как можно ближе к оригиналу. Но основная задача состояла в понятности: чтобы текст был понятен не избранным, а всем и каждому.

Том Райт

Райт Hиколай Tомас - Популярный комментарий - 13 книг в 1 файле

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»).

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008 - 2013 гг.

Евангелие Матфея 2010 Евангелие Марка 2008 Евангелие Луки 2008 Евангелие Иоанна 2009 Деяния апостолов 2010 Послание Римлянам 2009 Послания Коринфянам 2010 Послания Галатам, Фессалоникийцам 2008 Послания Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону 2009 Пастырские послания 2008 Послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды 2013 Послание Евреям 2008 Откровение Иоанно 2013

