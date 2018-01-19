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Тантлевский - Мистическая сотерология иудейских псевдэпиграфов

Игорь Тантлевский - Мистическая сотерология иудейских псевдэпиграфов
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies
«Книга Авраама, обычно именуемая «Книгой Созидания» (Сéфер Йецирá)» представляет собой своего рода комментарий на первую главу книги Бытия (евр. название Бер’ешит, «В начале» — с этого слова начинается книга и вся Библия) и является центральным произведением еврейской эзотерической космогонической традиции — Ма‘асе Бере’шит («Деяния [Описание] Творения»). Эта написанная на иврите книга, бесспорно, является одним из наиболее влиятельных сочинений мистико гностического толка в истории мировой мысли.
Она претендует на выявление сущностных элементов космогенеза и антропогенеза, открытие глубинных основ мироздания, описание фундаментальных принципов функционирования вселенной и человека.

Игорь Тантлевский - Мистическая сотерология иудейских псевдэпиграфов

Санкт-Петербург, 2013 г. – 152 с.

Игорь Тантлевский - Мистическая сотерология иудейских псевдэпиграфов - Оглавление

Предисловие
ГЛАВА 1. Ключевые аспекты библейских сотерологических учений
  • 1. Библейская примордиальная сотерология: идея бессмертия в Саду Эдена
  • 2. Неудачные попытки достижения физического бессмертия после изгнания из Райского Сада
  • 3. Библейские учения о бессмертии души, потустороннем мире и загробном воздаянии
ГЛАВА 2. Псевдэпиграфы енохического цикла: спасительная сила праведности
  • 1. Енох в древнееврейской традиции
  • 2. Первая книга Еноха. Книги Еноха в Кумране
  • 3. «Книга небесных дворцов», или «Еврейская книга Еноха»
ГЛАВА 3. Спасители небесные в псевдэпиграфах мессианско-эсхатологического характера
  • 1. Мидраш Мелхиседека
  • 2. Мессианский апокалипсис
  • 3. Апокриф Даниила, или Арамейский апокалипсис
  • 4. «Мессианский арамейский текст» («Книга Ноя»)
  • 5. Арамейские фрагменты 4Q 540-541 и Завещание Левия
  • 6. Молитва Эноша
  • 7. Кумранский гимн самопрославления
ГЛАВА 4. Спасительная сила премудрости: премудрость Иисуса, сына Сирахова, и премудрость Соломона
  • 1. Верил ли Иисус, сын Сирахов, в загробное воздаяние?
  • 2. Премудрость, прокладывающая путь на небеса
ГЛАВА 5. Спасительная сила созидания: «книга Авраама, называемая “Книгой Созидания (Сефер Йецира)”»
  • Избранная библиография

Игорь Тантлевский - Мистическая сотерология иудейских псевдэпиграфов - Предисловие

Мистико-эзотерические тенденции, претензии на обладание спасительным сакральным «знанием», вероятно, сыграли важнейшую, если не ключевую, роль в становлении сектантского иудаизма, развитии гетеродоксальных и эскапистских религиозно-политических течений в Иудее эпохи эллинизма и раннеримский период. Похоже, что именно в общинах такого толка зарождается универсалистская идея индивидуального избранничества членов сообщества «истинного Израиля» или, согласно терминологии кумранского т. н. Дамасского документа, «дома Истины/истинного дома в Израиле». Неофиты такого рода сообществ, в том числе, в общинах ессейско-кумранского круга, прошедшие через ряд поэтапных мистических действ и новициальных ритуалов и приобщившись в сакральному Божественному «Знанию», откровениям метафизического порядка, небесным «тайнам», как бы «умирали» для мира сего и «воскресали» для мира вышнего, граница которого становилась для них транспарентной («в обе стороны»). Аналогичные процессы происходили, вероятно, и в некоторых раннехристианских общинах и, прежде всего, в «гностическом» христианстве. Иудейская мистическая сотериология эпохи эллинизма и римского периода оказала существенное влияние на генезис и развитие иудейской и христианской раннесредневековой мистики, в частности, становление предкаббалистических учений.
Свое наиболее полное и часто эксплицитное выражение иудейская мистическая сотериология и релевантные ей теологические и религиозно-философские доктрины получили в произведениях, приписываемых выдающимся библейским персонажам, имевших ближайший контакт с небесами. В рукописях Мертвого моря важнейшие данные такого рода содержатся в произведениях лица (лиц), объявивших о реализации ими небесных «вояжей» и почерпнувших «информацию» прямо на небесах. Такого рода сочинения, вероятно, рассматривались сектантами в качестве священных произведений и, соответственно, именно в них фиксировались важнейшие доктринальные аспекты мировоззрения членов иудейских сообществ мистико-гностического толка.
Сформировавшиеся мистические представления иудейских сект, несмотря на замкнутый характер общин и эзотерический характер учений, тем не менее, оказали заметное влияние на развитие распространенных синкретических религиозных течений первых веков н. э., таких как гностицизм, более поздний герметизм и др., отражение которых в средневековой и ренессансной литературе наряду с возрастающим в средневековой Европе интересом к иудейской религиозно-философской мысли оказывает заметный вклад в формирование интеллектуальных традиций позднего Средневековья и Возрождения.
Views 523
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2018
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

G
gios76 8 years ago

спасибо
B
brat librarian 8 years ago

Благодарю

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