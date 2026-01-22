Кумранская община и ее тексты — одна из важнейших страниц эпохи в истории Палестины, предшествовавшей возникновению христианства и первым его шагам. Именно поэтому данная тематика заслуженно находится в центре внимания не только ученых, принадлежащих к светской или церковной науке, но и общественных деятелей, представителей культуры, средств массовой информации.

Работа И. Р. Тантлевского ценна тем, что она в доступной для широкой аудитории форме анализирует кумранскую тему объективным образом, показывая, насколько острыми и разнообразными были мессианские настроения в Иудее рубежа эр.

Игорь Романович Тантлевский - Загадки рукописей Мертвого моря - история и учение общины Кумрана

СПб.: Издательство РХГА, 2012.— 352 с.

ISBN 978-5-88812-488-8

Игорь Тантлевский - Загадки рукописей Мертвого моря - история и учение общины Кумрана - Содержание

От автора

ГЛАВА I. Кумранские рукописи. Археология Хирбет-Кумрана

ГЛАВА II. Иудейские ессеи и египетские терапевты

ГЛАВА III. История Кумранской общины

1. На заре Кумрана

2. Основатель Кумранской общины и Учитель праведности. Пророческая благодать кумранского Учителя

3. Отражение начального периода истории Кумранской общины в Апокалипсисе животных (1 Енох, глава 90)

4. Книга Даниила 11:14, Завещание Левия 17:2-18:14 и Кумранская община

5. Учитель праведности и «запечатанная Книга Торы»

6. Первые лидеры Кумранской общины: Антигон из Сохо, Цадок и Боэтус

7. Цадокиды, боэтусеи и саддукеи

8. Цадокидский «фарисеизм»

9. «Киттии» в рукописях Мертвого моря. Князь Израиля и царь киттиев

10. Учитель праведности, священник Йехуда и Нечестивые священники в кумранских Комментариях на библейские книги. Мессианско-эсхатологическая хронология кумранитов

11. Гибель Учителя праведности. «Гробница Цадока»

12. Гражданская война в Иудее в 94/93-88 гг. до н. э. Исторический фон кумранского Комментария на Книгу пророка Наума (4QpNah)

13. Ессейско-кумранское движение во второй половине I в. до н. э. — 73/74 г. н. э. Ессеи после разрушения Второго Храма

ГЛАВА IV. Кумранские предестинационные, дуалистические и сотерологические представления

1. Предестинация

2. Дуализм

3. Сотерология. Гороскопы кумранитов

ГЛАВА V. Эволюция мессианско-эсхатологических представлений Кумранской общины

1. Помазанники (Мессии) в Еврейской Библии и апокрифах

2. Дуальная концепция Мессий в начальный период деятельности общины

3. Кумранский мессианский дуализм при Учителе праведности

4. Идея рождения Мессии Израиля в недрах кумранского сообщества

5. Кумранский мессианизм и эсхатология по смерти Учителя праведности. Ожидание кумранитами второго пришествия своего Учителя. Кумранское учение о воскресении тел

6. Учитель праведности и «Мессия (от) Аарона и (от) Израиля»

ГЛАВА VI. Енох в Кумране

1. Енох в древнееврейской традиции

2. «Эфиопский» Енох

3. Фрагменты Книг Еноха в Кумране

ГЛАВА VII. Календарь Кумранской общины

ГЛАВА VIII. Фигура Мелхиседека в древнееврейских и раннехристианских источниках. Мелхиседек в Кумране

1. Мелхиседек в Еврейской Библии

2. Мелхиседек в сочинениях Филона Александрийского и Иосифа Флавия

3. Мелхиседек во 2 («Славянском») Енохе

Игорь Тантлевский - Загадки рукописей Мертвого моря - история и учение общины Кумрана - От автора

Обнаружение в 1947-1956 гг. в 11 пещерах пустынной местности Вади-Кумран фрагментов более 800 свитков, принадлежавших проживавшей здесь же с последней трети II/начала I в. до н. э. — по 63/73 г. н. э. иудейской религиозной общине, по-видимому, ессейского толка (см. гл. II), по праву считается самым крупным открытием рукописей в Новое время. Кумранская община явила миру первый известный нам из истории опыт актуального мессианизма. Принадлежавшие ей рукописи проливают новый свет на историю иудейских религиозно-политических течений, идеологию и культуру Иудеи эпохи эллинизма и раннеримского периода, позволяют лучше понять генезис ряда основополагающих доктрин первоначального христианства. Неоценимо их значение для изучения библейской текстологии — ведь обнаруженные в Кумране тексты Священного Писания старше древнейших дошедших до нас масоретских манускриптов приблизительно на тысячу лет.

Радикализм религиозных, идеологических и социально-политических воззрений кумранитов обусловили эзотерический характер их произведений (в том числе, очевидно, по соображениям безопасности). Так, намеки на исторические события носят в рукописях Мертвого моря иносказательный, аллегорический характер, почти все из упоминаемых здесь деятелей и все группировки фигурируют под условными обозначениями, кличками, а подчас и шифрами, абсолютные и относительные датировки отсутствуют. Идеологические представления выражаются в свитках, как правило, завуалированно, часто в аллегорической или метафорической форме, скупым, лапидарным языком. Кроме того, большую сложность для исследователей представляет то, что лишь с десяток кумранских произведений дошли до нас в более или менее полном виде (хотя и в них множество лакун); от остальных сохранились только отдельные фрагменты. Поэтому не приходится удивляться, что практически во всех исследованиях по истории Кумранской общины отсутствуют отождествления значительного числа упоминаемых в рукописях сект и лиц, и, таким образом, в целом реконструкция истории конгрегации носит фрагментарный, эпизодический характер, а многие проблемы не получают даже гипотетического разрешения.

2015-03-07