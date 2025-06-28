Библеистика и Иудаика

Первое российское монографическое исследование, охватывающее период истории Израиля от эпохи патриархов до падения Иерусалима в 586 году до нашей эры.

Автор ставит целью выявление историко-религиозного фона ключевых событий, описанных в Библии и связанных с израильским этногенезом, пребыванием евреев в Египте и Исходом, завоеванием Ханаана, возникновением единого Израильского царства и функционированием раздельных Южного (Иудея) и Северного (Израиль) царств. Библейские тексты соотносятся с новейшими данными археологии и эпиграфики Израиля и Иудеи и соседних стран (в том числе, с арамейской стелой IX в. до н. э. из Тель Дана, в которой упоминается «Дом Давида»), а также релевантными месопотамскими, египетскими, сиро-палестинскими, угаритскими материалами.

В книге анализируются некоторые важнейшие аспекты религиозно-теологического мировоззрения древних евреев: космогенез и антропогенез; представление о мире как историческом процессе; проблема возникновения и ранняя история монотеистической религии Яхвизма; представления о загробном мире и бессмертии; элементы мистицизма. Кратко рассматриваются законодательные части Пятикнижия. Затрагиваются вопросы, связанные с библейской историографией.

Игорь Тантлевский - История Израиля и Иудеи до разрушения первого Храма

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —402 с.

ISBN 5-288-03735-3

Игорь Тантлевский - История Израиля и Иудеи до разрушения первого Храма

Предисловие

Часть I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ И ИУДЕИ (до 586 г. до н.э.)

Глава I. ЭПОХА ПАТРИАРХОВ

I.Авраам и Исаак

1.Аморейско-сутийская гипотеза происхождения протоизраильтян(протоевреев). Аморейские и библейские генеалогии

2.Аморейский Адам и библейский Адам

3.Переселение Авраама из Месопотамии в Ханаан

4.Происхождение религии YHWH-Господа (Яхвизма). Авраам и Моисей

5. Иврим и хапиру

6. Жертвоприношение Авраама. Ханаанейский культ человеческих жертвоприношений

II. Йаков-Израиль и его сыновья

Глава II. ИЗРАИЛЬ В ЕГИПТЕ

I. Иосиф в Египте

II. Гиксосы в Египте. YHWH-Господь и гиксосский Ба'ал-Сетх

1. Деятельность гиксосов в Египте. Гиксосы и евреи в изображении античных авторов..

2. Гиксосский Сутех (Сута)

3. Визирь Иосиф и фараон в Бытии 37, 39-50. Визирь 'Апер-Эл и фараон Эхнатон

4. Монотеизм YHWH-господа и религиозные представления о Ба'але-Сетхе

Глава III. ИСХОД ИЗ ЕГИПТА. МОИСЕЙ

1. Угнетение Израиля в Египте. Моисей, Рамсес II и Раамсес (Рамесес)

2. Четыреста лет египетского рабства и Стела четырехсотого года

3.Моисей и возрождение религии Яхвизма

4.«Отпусти народ мой»

5.Исход евреев из Египта

6.Синайское Откровение и Завет с Богом

7.Основные жертвоприношения в древнеизраильском культе, отраженные в книгеЛевита 1-7

Глава IV. ОТ СИНАЯ ДО МОАВА

I. Ранние материалы, составляющие книгу Числ

II. Тридцать восемь лет в оазисе Кадеш-Барнеа

1. Посылка соглядатаев в Ханаан

2. Восстание Кораха

III. Переход на равнины Моава

1. Сихон Аморейский и Юг Башанский

2. Бил'ам, сын Бе'ора. Фрагменты «Книги Бил'ама» из Телль Дейр 'Алла

3. Завершение земного пути Моисея. Песнь Моисея {Втор., гл. 32) и Благословение Моисея {Втор., гл. 33)

Глава V. ЗАВОЕВАНИЕ ИЗРАИЛЬТЯНАМИ ХАНААНА. ЭПОХА СУДЕЙ

1. Основные научные концепции поселения Израиля в Ханаане

2. Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании израильтян в Ханаане. Расселение колен Израилевых

3.Социально-политическая структура древнеизраильского общества в эпоху Судей.Культовые центры израильтян в домонархический период

Глава VI. ЕДИНОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО. САУЛ, ДАВИД И СОЛОМОН

I. Царь Саул (ок. 1030(?) — ок. 1009 гг. до н. э.)

1. Израиль и филистимляне

2. Царство Саула. Культовый центр и первая столица Израильского царства Гив'ат ха-'Элохим (Гив'а)

II. Давид (ок. 1009fl002I1001J-969 гг. до н. э.)

1. Приход Давида к власти

2. Государство Давида. Иерусалим — столица Израиля

3. Давид в арамейской надписи из Тель Дана и моавитской Стеле Меши

III. Соломон (ок. 970I969-931 гг. до н. э.)

1. Социально-политические и экономические аспекты царства Соломона

2. Храм Господа в Иерусалиме. Строительная активность Соломона. Укрепление армии. Некоторые аспекты религиозной политики

3. Кризисные явления во второй половине царствования Соломона

Глава VII. ЭПОХА ДВУХ ЦАРСТВ: ИУДЕЯ (ЙЕХУДА) И ИЗРАИЛЬ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПРАВЛЕНИЙ ЦАРЕЙ ИУДЕИ И ИЗРАИЛЯ

1. Раскол единого Израильского царства

2. Иудея и Израиль в последней трети X в. до н. э. — первой половине IX в. до н. э. (931-841 гг. до н. э.)

3.История Иудеи со второй половины IX в. до н. э. до воцарения Хизкийаху(715 г. до н. э.). История Израиля со второй половины IX в. до н. э. до паденияСамарии (723I722 гг. до н. э.)

4.Иудея в период от царствования Хизкийаху до разрушения Иерусалима и Храма и начала вавилонского плена

Часть II. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗРАИЛЬСКО-ИУДЕЙСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Глава I. БИБЛЕЙСКИЙ КРЕАЦИОНИЗМ

Глава II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ ОБ 'ОЛАМЕ-«МИРОВОМ ВРЕМЕНИ». МИР КАК ИСТОРИЯ

Глава III. БИБЛЕЙСКИЙ АНТРОПОГЕНЕЗ. ДОБРОЕ И ЗЛОЕ НАЧАЛА В МИРЕ

1. Антропогенез в Священническом кодексе

2. Антропогенез в версии Яхвиста

3. Каин и Авель. Доброе и злое начала в мире

Глава IV. ГЛОБАЛЬНЫЙ КАТАКЛИЗМ КАК НАКАЗАНИЕ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗЛО. БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАЯЗЫКЕ

1. Всемирный Потоп

2. Вавилонское столпотворение. Попытки обретения бессмертия

Глава V. БИБЛЕЙСКИЕ И ХАНААНЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕССМЕРТИИ ДУШИ, ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ И ЗАГРОБНОМ ВОЗДАЯНИИ

1. Библейские представления о Шеоле. Идея загробного воздаяния в книгах Последних Пророков и Писаниях

2. «Дух» и «душа» человека

3. Библейский монотеизм и полемика с культом предков. Библейские и ханаанейско-аморейские представления о душе в потустороннем мире

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: КРАТКИЙ ОЧЕРК БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Пятикнижие. Документальная гипотеза

Концепция «девтерономической истории». Идея избранного народа

Исторические книги Библии

Сочинения еврейских историков эпохи эллинизма и раннеримского периода (экскурс)

Избранные монографические исследования по библейской историографии

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Кодекс святости: Левит, гл. 17-26 (краткое содержание)

1. Пролог. Половые и брачные запреты

2. Книга Левит, гл. 19

3. Специальные правила для священников

4. Праздники Господни

5. Субботний и Юбилейный годы

6. День искупления. Проблема «'аз'азела»

7. Формы социальной помощи и благотворительности

II. Девтерономический кодекс: Второзаконие, гл. 12-26 (краткое содержание)

1. Два первых прощальных обращения Моисея к Израилю

2. Некоторые основные аспекты Девтерономического кодекса

3. Третье прощальное обращение Моисея к Израилю

III. Возникновение алфавитного письма. Древнейшие библейские рукописи

Библиографические сокращения

Список цитируемых работ

Игорь Тантлевский - История Израиля и Иудеи до разрушения первого Храма - Предисловие

Библейской «Стране Ханаана»[1], земле, текущей молоком (простоквашей[2]) и медом» — пищей «богов» и чудо-младенцев[3] — принадлежит особая роль как в духовной жизни, так и материальной истории человечества. В пещерах этого региона обнаружены едва ли не самые архаические останки Человека разумного (Homo sapiens sapiens). На исходе эпипалеолитического периода, ок. 10-8,5 тысяч лет до н. э., здесь развивается натуфийская культура[4] (названа так по сухому руслу Натуф в Палестине)[5], созданная, по мнению некоторых исследователей, первыми носителями афразийских языков[6] и явившаяся кульминацией эпипалеолитической «революции широкого спектра» (Broad Spectrum Revolution)[7]. Как отмечает И. М. Дьяконов, «есть основание полагать, что именно Палестина-Сирия была центром расселения одной из групп племен, говоривших на афразийских языках, — семитов; отсюда они распространились по всему Аравийскому полуострову (южноаравийцы и арабы), Восточному Средиземноморью (западные семиты) и Месопотамии (аккадцы)»[8].



[1] Территория Ханаана включала Палестину, Финикию, часть Южной Сирии. Данный регион обозначается как «Ханаан» в экстрабиблейских текстах II тысячелетия до н. э. «Ханаанеями» называли себя финикийцы в I тысячелетии до н. э., в том числе и в пунической Африке. Полагают, что термин «Ханаан» мог означать «Страна пурпура, пурпурной краски» (которой славилась Финикия); соответственно, древнегреческое Фопчкп,, Финикия — «Пурпуровая страна» (греч. «пурпур», «багрянец»; ср. микеи. po-ni-ke, po-ni-ki-ja, багрянец, пурпурная краска и другие товары, импортируемые из Финикии. Вероятно, Фопчкес; (финикийцы как «производители пурпура») — это перевод слова «ханаанеи». Одна из альтернативных интерпретаций названия «Ханаан» — «Страна захода (солнца)», «Запад» (то же значение, что аккад. Amurru) от «наклоняться», «опускаться» (AstourM. С The Origin of the Terms «Сапаап», «Phoenician», and «Purple» II JNES 24 (1965). P. 348; Idem. Hellenosemitica: An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece I With a Foreword by С. H. Gordon. Leiden, 1967. P. 146, n. 1; ср.: Idem. Toponymy of Ebla and Ethnohistory of Northern Syria II JAOS 108 (1988). P. 545-555). В Библии термин «ханаанеи» используется как общее наименование жителей Ханаана, но иногда — одного из народов, проживающего, в основном, на равнинах (в отличие от «амореев», обитающих, главным образом, в горах). В ряде мест Библии термин «ханаанеи» употреблен в значении «торговец».

Язык израильских племен называется в Ис. 19:18 «языком ханаанейским» (flttD HD№). Специально язык Иудейского (Южного) царства называется «иудейский» (2 Сам. 18:26, 28=#с. 36:11, 13=2 Ар. 32:18; Неем. 13:24); вероятно, имеется в виду иудейский диалект. В Суд. 12:5-6 содержится указание на особенность диалекта колена Эфраима. Как отмечает И. М. Дьяконов, «по всей вероятности, древнееврейский язык племенного союза Израиль... представлял собой один из югозападноаморейских диалектов племенной группы сутиев, наложенный на мощный древнеханаанейский субстрат. Ввиду большой близости аморейских и древнеханаанейских диалектов слияние их было очень легким; этим слиянием, вероятно, и объясняется характерная непоследовательность в рефлексах древнесемитских форм, наблюдаемая в древнееврейском языке. (Например, ср. имена профессий модели *parras-: gibbor „муж, воин" (хан.); но gannab „вор" (амор.).)» (Языки древней Передней Азии. М, 1967. С. 359 и примеч. 14а). Древнееврейский и ближайшие к нему финикийский и т. наз. язык документов из Телль-эль-Амарны относят к ханаанейской подгруппе северноцентральной группы семитских языков (Там же. С. 352 слл). Как замечает А. Ю. Милитарев, «по глоттохронологии и этимоста-тистике... древнееврейский и финикийский разделились примерно в XIII—XII вв. до н. э.» (Воплощенный миф. «Еврейская идея» в цивилизации. М, 2003. С. 119).

[2] Ис. 7:22; Иов. 20:17; ср. также Втор. 32:13-14

[3] Ис. 7:14: чудо-младенец, питающийся простоквашей и медом, назван Имману Эл, букв, «с нами Бог»; см. также 8:8, 10. (Ср. Ис. 9:5[6].)

[4] Территория Палестины — Южной Сирии.

[5] Натуфийцы принадлежали к евроафриканской расе, были приземисты, с удлиненными черепами (долихоцефалы); средний рост— несколько более 150 см. (См., например: МеллартДж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока I Пер. с англ. и комм. Е. В. Антоновой. М., 1982. С. 29.)

[6] См., например: Дьяконов И. М. Сирия, Финикия и Палестина в Ш-Н тысячелетиях до н. э. II История древнего мира. Ранняя древность. Т. 1. М., 1989. С. 236. А. Ю. Милитарев говорит о «прародине афразийцев (т. е. регионе, в котором произошло разделение общеафразийского языка) в Передней Азии и... их предполагаемом отождествлении с создателями натуфийской археологической культуры Сиро-Палестинского ареала». (Шумеры и афразийцы II ВДИ 3 (1995). С. 114; здесь же можно найти библиографию вопроса.) Ср. точку зрения И. М. Дьяконова по данной проблеме в статье: «Шумеры и афразийцы глазами историка» (ВДИ 1 (1996). С. 81-88).

[7] Rollefson G. О. Prehistoric Time II Ahlstrom G. W. The History of Ancient Palestine from the Palaeolithic Period to Alexander's Conquest I Ed. by D. Edelman. Sheffield, 1993. P. 82-86.

За исключением теплого и влажного «климатического оптимума» между 30-м и 25-м тысячелетиями до н. э., климат эпохи верхнего палеолита на Ближнем Востоке был в целом прохладным и сухим. Климатические условия еще более ухудшаются после 18-го тысячелетия до н. э., в эпоху эпипалеолита. В результате все увеличивающегося недостатка диких растений и животных, особенно многих видов крупных животных, являвшихся объектами охоты, группы охотников-собирателей оказались в тяжелом положении по всему ближневосточному региону. Это привело к значительным изменениям в способах добывания пищи; по сути, все виды съедобных растений и животных становятся теперь объектом добычи. Эти перемены были охарактеризованы К. Флэннери как «революция широкого спектра» (Origins and Ecological Effects of Early Domestication in Iran and the Near East II Prehistoric Agriculture I Ed. by S. Struever. New York, 1971. P. 50-79). Натуфийская культура отразила основные последствия резко повысившегося в эпоху эпипалеолита внимания к изысканию всех доступных ресурсов, предоставляемых окружающей средой.

[8] История древнего мира. Т. 1. С. 237.

Игорь Тантлевский - История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э.