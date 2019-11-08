Гилберт - Атлас по истории еврейского народа
Более 25 лет назад я читал в Оксфордском университете лекцию под названием "Евреи и география". Мне казалось, что необходимо обратить особое внимание не только на замечательную жизнестойкость евреев, переживших тяжкие гонения, но также и на то, что они сохранили национальное единство, несмотря на территориальную разобщенность.
Мартин Гилберт - Атлас по истории еврейского народа
Перевод с английского П. Гиля
Художественное оформление А. Резчицкого
Издательство Библиотека-Алия
4-е -издание -1997 г. - 165 с.
Printed in Israel
ISBN 965-320-537-4
Martin Gilbert
Jewish History Atlas
Third British edition, Weidenfeld and Nicolson, London, 1988
Мартин Гилберт - Атлас по истории еврейского народа - Содержание
Предисловие к русскому изданию
СПИСОК КАРТ
- Миграция евреев в древности, ок. 2000 г. до н.э
- Из страны рабства в Обетованную землю
- В Обетованной земле
- Двенадцать колен Израиля
- Царство Давида и Соломона, 1000 - 925 гг. до н.э
- Потеря независимости еврейскими государствами, 722 - 586 гг. до н.э.
- Первая диаспора, 722 - 586 гг. до н.э
- Древние империи, 586 - 165 гг. до н.э
- Евреи восточного Средиземноморья до и после арабского завоевания
- Евреи Ирака, 600 г. до н.э. - 1900 г. н.э
- Евреи Персии, 500 г. до н.э. - 1960 г. н.э
- Евреи Северной Африки до арабского завоевания, 500 г. до н.э. - 750 г. н.э
- Хасмонейское царство, 165 - 63 гг. до н.э
- Евреи Индии, 175 г. до н.э. - 1795 г. н.э
- Восстания евреев против Рима, 66 - 135 гг
- Иудейские войны, 66 - 73 гг
- Евреи в Римской империи, 100 - 300 гг
- Евреи и ислам, 750 г
- Евреи под мусульманским владычеством, 750 - 1900 гг .
- Торговые пути еврейских купцов, 800 - 900 гг
- Евреи Китая, 100 - 1932 гг
- Хазарское царство, 700 - 1016 гг
- Хазарское царство, 700 - 1О16 гг
- Евреи Византии, 6640 - 1532 гг
- Евреи Франции, 800 - 1500 гг
- Евреи Аравийского полуострова, 722 г. до н.э. - 1948 г. н.э
- Евреи Палестины, 636 - 1880 гг
- Караимы, 700 - 1960 гг
- Евреи Германии, 500 - 1 000 гг
- Евреи Центральной Европы, 1000 - 1500 гг
- Евреи Польши, Литвы и России, 1000 - 1500 гг
- Выдающиеся еврейские мыслители, 882 - 1939 гг
- Путешествие Биньлмина из Туделы, 1165 - 1173 гг
- Раввинские съезды, 1000 - 1642 гг
- Религиозные диспуты между христианами и евреями, 800 - 1700 гг..
- Первый (Немецкий) крестовый поход, 1096 г
- Государства крестоносцев, 1098 - 1489 гг
- Евреи Италии, 100 - 100 гг
- Евреи Англии, 1066 - 1290 гг
- Насильственное обращение евреев в чужую веру, 460 - 1858 гг
- Еврейские типографии, 1441 - 1860 гг
- Евреи Испании и Португалии, 1000 - 1497 гг
- Изгнания евреев, 1000 - 1500 гг
- Еврейские гетто, 1215 - 1870 гг
- Евреи в Америке, 1492 - 1654 гг
- Евреи России, 1545 - 1837 гг
- "Тайные евреи" Испании и Португалии, 1492 - 1930 гг
- Торговые пути еврейских купцов из Амстердама, 1550 - 1750 гг
- Евреи под властью турок, 1500 - 1914 гг
- Лжемессии, 400 - 1816 гг
- Саббатай Цви, 1626 - 1676 гг
- Придворные евреи, 1500 - 1800 гг
- Погромы Хмельницкого, 1648 - 1656 гг
- Кровавые наветы, 1407 - 1816 гг
- Наполеон и евреи
- Эмансипация европейского еврейства, 1789 - 1918 гг
- Семейство Ротшильдов, 1760 - 1914 гг
- Организация еврейской взаимопомощи, 1795 - 1939 гг
- Евреи Северной Америки, 1654 - 1860 гг
- Развитие сионизма, 1860 - 1939 гг
- Европейский антисемитизм, 1845 - 1914 гг
- "Протоколы сионских мудрецов", 1903 - 1949 гг
- Министры и комиссары - евреи, 1848 - 1948 гг
- Евреи Туниса, 1880 - 1975 гг
- Евреи Йемена и Адена, 1933 - 1975 гг . . .
- Палестина под турецким владычеством, 1516 - 1918 гг
- Евреи Восточной Европы и экспансия России на запад, 1772 - 1815 гг .
- Черта еврейской оседлости в России, 1835 - 1917 гг
- Бедность и благотворительность среди русских евреев в 1900 г
- Еврейские общины за пределами черты оседлости, 1900 г
- Погромы в России, 1871 - 1906 гг
- Сионизм и эмиграция, 1880 - 1917 гг
- Палестина и русские евреи, 1882 - 1914 гг
- Участие евреев в военных действиях, 1794 - 1967 гг
- Евреи Австро-Венгрии, 1867 - 1914 гг
- Евреи Марокко, 1875 - 1965 гг
- Евреи Великобритании, 1660 - 1914 гг
- Евреи США, 1860 - 1960 гг
- Еврейские поселения в Палестине, 1880 - 1914 гг
- Арабо-еврейский конфликт во времена турецкого владычества, 1882 - 1914 гг
- Границы территории Палестины, 1892 - 1922 гг
- Великобритания и еврейскийmнациональный очаг: обещания и действительность, 1917 - 1923 гг.
- Солдаты-евреи в первой мировой войне, 1914 - 1918 гг
- Европейский антисемитизм, 1917 - 1933 гг
- Евреи в Крыму, 800 г. до н.э. - 1960 г. н.э
- Биробиджан: советский эксперимент, 1928 - 1985 гг
- Евреи Ливии, 1942 - 1975 гг
- Евреи Алжира, 1897 - 1967 гг
- Преследования евреев в Германии в первые пять лет нацистского режима, 1933 - 1938 гг
- Пути нелегальной иммиграции в Палестину, 1934 - 1939 гг
- Предложения комиссии Пиля по разделу Палестины, 1937 г
- Тысячелетие еврейской культурной и общинной жизни в Европе
- Бегство от нацистских преследований, 1933 - 1941 гг
- Концентрационные лагеря, 1939 - 1945 гг
- Еврейские партизаны и бойцы Сопротивления во второй мировой войне .
- Еврейские восстания, 1942 - 1945 гг
- Еврейский мартиролог, 1939 - 1945 гг
- Праведники народов мира
- Пути нелегальной иммиграции в Палестину, 1945 - 1948 гг
- Земли в" Палестине, принадлежавшие евреям в 1942 г
- Территории, на которых предлагалось создать еврейский национальный очаг
- Решение Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины, 29 ноября 1947 г
- Арабо-израильский конфликт, 1948 - 1985 гг
- Возвращение в Сион, 1948 - 1964 гг
- Иерусалим: разделенный город, 1948 - 1967 гг
- Антиеврейские судебные процессы в СССР, 1961 - 1963 гг
- Евреи Ирака в 20 в
- Выборочные данные о происхождении евреев Израиля, 1960 г
- Выборочные данные о происхождении евреев США, 1965 г
- Евреи Египта, 1844 - 1967 гг
- Евреи Сирии, 1936 - 1975 гг
- Израиль и Африка, 1956 - 1967 гг
- Исход из Эфиопии, 1974 - 1984 гг
- Видные израильтяне - уроженцы России, 1874 - 1974 гг
- Иерусалим после 1967 г
- Еврейский мир в 1990 г
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ
- Судьба народа
- В изгнании
- В преддверии перемен
- В поисках выхода. Сионизм
- Новое время
- Еврейская эмиграция
- В годы Катастрофы
- Еврейское государство
Мартин Гилберт - Атлас по истории еврейского народа - Предисловие к русскому изданию
По моему мнению, историю столь подвижного народа, как евреи, следует рассказывать не только словами, но и географическими картами, которые наглядно отразили бы миграцию евреев по всему миру.
Со времени разрушения Первого храма почти каждое поколение евреев снималось с обжитых мест и пускалось в путь по свету. Иногда их вынуждали к этому властители-тираны, иногда - экономические трудности. Порой привлекала возможность открыть новые торговые пути в неведомые земли.
Но никогда не переставали евреи мечтать о возвращении в Сион. Начиная с Вавилонского изгнания эта мечта, ставшая властной потребностью, изливалась в поэзии и молитве. Еще создатель Псалмов выразил горечь изгнания в словах: "При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе".
Из века в век, несмотря на все трудности и невзгоды, устремлялись еврейские путешественники, паломники и поселенцы в Страну Израиля. В прошлом веке стремление к возвращению в Эрец-Исраэль, набрав силу, превратилось в п о -лшпический сионизм. В конечном итоге труд и годы борьбы с враждебно настроенными соседями увенчались созданием государства Израиль.
Не всем еврейским общинам мира удалось сохранить свой национальный дух и характер. К концу 19 в. почти бесследно , исчезла некогда многочисленная еврейская община Китая. Несколькими веками ранее ассимилировались евреи Прованса - Южной Франции, переняв местные обычаи, своеобразный быт этого края. Перешедшие в христианство испанские евреи внесли свой вклад в развитие Иберийского полуострова, а затем и всей огромной Испанской империи - они обогатили ее культуру, но были навсегда потеряны для еврейства.
И специалистов-историков, и далеких от науки людей всегда волновала тайна десяти исчезнувших колен Израиля. Куда направились эти племена? Как долго не теряли они еврейских национальных особенностей? У далось ли им сохраниться до нынешнего дня, и если да, то как, в каком обличье?
Недавнее возвращение в Израиль тысяч чернокожих евреев из Эфиопии снова напомнило о том, как разбросаны евреи по миру, как глубоко они впитали чужие культуры и традиции, как перемешались с другими народами и расами. И все же они никогда не переставали быть евреями, никогда не отрекались ни от иудаизма, ни от своей культуры.
Не менее поразителен и другой факт - за прежде непроницаемым железным занавесом сохранилось более 2 миллионов евреев, все еще сознающих себя таковыми; многие из них жаждут заново открыть для себя еврейскую историю и традиции.
История учит, что вопреки широкой ассимиляции, бесконечным преследованиям и длительному рассеянию евреи не исчезают. Ни одному деспоту не удалось смести их с лица земли. Самой страшной катастрофой в истории еврейства было осуществление программы массового уничтожения евреев, задуманной немецкими нацистами; в результате погибло около трети еврейского народа. На обширных территориях Европы были уничтожены все очаги еврейской жизни. И все же этот чудовищный геноцид не достиг своей конечной цели. Немногие уцелевшие от пламени крематориев рассказали миру об ужасах Катастрофы, о мужестве и героизме ее жертв.
В современном мире, с его развитыми средствами связи, евреи уже не оторваны, как это было всего сотню лет назад, от своих братьев в отдаленных странах. Авиация, телевидение, телефон, компьютерные средства связи позволяют евреям мира организованно защищать друг друга. Если какой-то из еврейских общин грозит опасность, это в течение нескольких часов становится известным во всех уголках Земли и уже в ближайшие дни можно организовать акции протеста. Организации, объединяющие мировое еврейство, служат защитой любому еврею, где бы он ни находился. В ответ на оскорбление, нанесенное евреям Ирландии, могут выступить с протестом евреи Рима. Угрозы в адрес дамасских евреев встретят отпор в Женеве. Клеветническое обвинение против ленинградских евреев вызовет бурю в Иерусалиме.
Разбросанные по миру евреи, разумеется, отличаются друг от друга. Ведь на их повседневную жизнь влияют разные культурные и исторические традиции. Политические различия между ними также весьма существенны, даже если ограничиться рассмотрением взглядом тех евреев, которые проживают на крохотном клочке земли, занимаемом еврейским государством. Евреи воевали в армиях враждовавших друг с другом стран, активно участвовали в политике противостоявших друг другу правительств. И тем не менее ощущение еврейской солидарности, объединяющего всех еврейского самосознания сохранилось, оно сильно и поныне.
Это еврейское самосознание, коренящееся в общем духовном наследии, существует, как свидетельствует еврейский календарь, - самый древний из действующих в мире календарей, - уже более пяти тысяч лет.
Классная книга - просто, сжато и понятно.
Молодцы!
Даже не верится, что у нас повилось это редкое издание! Огромное спасибо!