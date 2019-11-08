Мартин Гилберт - Атлас по истории еврейского народа

4-е -издание -1997 г. - 165 с.

Printed in Israel

ISBN 965-320-537-4

Martin Gilbert

Jewish History Atlas

Third British edition, Weidenfeld and Nicolson, London, 1988

Предисловие к русскому изданию

СПИСОК КАРТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ

По моему мнению, историю столь подвижного народа, как евреи, следует рассказывать не только словами, но и географическими картами, которые наглядно отразили бы миграцию евреев по всему миру.

Со времени разрушения Первого храма почти каждое поколение евреев снималось с обжитых мест и пускалось в путь по свету. Иногда их вынуждали к этому властители-тираны, иногда - экономические трудности. Порой привлекала возможность открыть новые торговые пути в неведомые земли.

Но никогда не переставали евреи мечтать о возвращении в Сион. Начиная с Вавилонского изгнания эта мечта, ставшая властной потребностью, изливалась в поэзии и молитве. Еще создатель Псалмов выразил горечь изгнания в словах: "При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе".

Из века в век, несмотря на все трудности и невзгоды, устремлялись еврейские путешественники, паломники и поселенцы в Страну Израиля. В прошлом веке стремление к возвращению в Эрец-Исраэль, набрав силу, превратилось в п о -лшпический сионизм. В конечном итоге труд и годы борьбы с враждебно настроенными соседями увенчались созданием государства Израиль. Из века в век, несмотря на все трудности и невзгоды, устремлялись еврейские путешественники, паломники и поселенцы в Страну Израиля. В прошлом веке стремление к возвращению в Эрец-Исраэль, набрав силу, превратилось в п о -лшпический сионизм. В конечном итоге труд и годы борьбы с враждебно настроенными соседями увенчались созданием государства Израиль.

Не всем еврейским общинам мира удалось сохранить свой национальный дух и характер. К концу 19 в. почти бесследно , исчезла некогда многочисленная еврейская община Китая. Несколькими веками ранее ассимилировались евреи Прованса - Южной Франции, переняв местные обычаи, своеобразный быт этого края. Перешедшие в христианство испанские евреи внесли свой вклад в развитие Иберийского полуострова, а затем и всей огромной Испанской империи - они обогатили ее культуру, но были навсегда потеряны для еврейства.

И специалистов-историков, и далеких от науки людей всегда волновала тайна десяти исчезнувших колен Израиля. Куда направились эти племена? Как долго не теряли они еврейских национальных особенностей? У далось ли им сохраниться до нынешнего дня, и если да, то как, в каком обличье?

Недавнее возвращение в Израиль тысяч чернокожих евреев из Эфиопии снова напомнило о том, как разбросаны евреи по миру, как глубоко они впитали чужие культуры и традиции, как перемешались с другими народами и расами. И все же они никогда не переставали быть евреями, никогда не отрекались ни от иудаизма, ни от своей культуры.

Не менее поразителен и другой факт - за прежде непроницаемым железным занавесом сохранилось более 2 миллионов евреев, все еще сознающих себя таковыми; многие из них жаждут заново открыть для себя еврейскую историю и традиции.

История учит, что вопреки широкой ассимиляции, бесконечным преследованиям и длительному рассеянию евреи не исчезают. Ни одному деспоту не удалось смести их с лица земли. Самой страшной катастрофой в истории еврейства было осуществление программы массового уничтожения евреев, задуманной немецкими нацистами; в результате погибло около трети еврейского народа. На обширных территориях Европы были уничтожены все очаги еврейской жизни. И все же этот чудовищный геноцид не достиг своей конечной цели. Немногие уцелевшие от пламени крематориев рассказали миру об ужасах Катастрофы, о мужестве и героизме ее жертв.

В современном мире, с его развитыми средствами связи, евреи уже не оторваны, как это было всего сотню лет назад, от своих братьев в отдаленных странах. Авиация, телевидение, телефон, компьютерные средства связи позволяют евреям мира организованно защищать друг друга. Если какой-то из еврейских общин грозит опасность, это в течение нескольких часов становится известным во всех уголках Земли и уже в ближайшие дни можно организовать акции протеста. Организации, объединяющие мировое еврейство, служат защитой любому еврею, где бы он ни находился. В ответ на оскорбление, нанесенное евреям Ирландии, могут выступить с протестом евреи Рима. Угрозы в адрес дамасских евреев встретят отпор в Женеве. Клеветническое обвинение против ленинградских евреев вызовет бурю в Иерусалиме.

Разбросанные по миру евреи, разумеется, отличаются друг от друга. Ведь на их повседневную жизнь влияют разные культурные и исторические традиции. Политические различия между ними также весьма существенны, даже если ограничиться рассмотрением взглядом тех евреев, которые проживают на крохотном клочке земли, занимаемом еврейским государством. Евреи воевали в армиях враждовавших друг с другом стран, активно участвовали в политике противостоявших друг другу правительств. И тем не менее ощущение еврейской солидарности, объединяющего всех еврейского самосознания сохранилось, оно сильно и поныне.

Это еврейское самосознание, коренящееся в общем духовном наследии, существует, как свидетельствует еврейский календарь, - самый древний из действующих в мире календарей, - уже более пяти тысяч лет.