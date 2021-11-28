Помпеи в нашем представлении – это, прежде всего, возродившийся из пепла античный город. Древние города даже из пепла (а тем более из застывшей лавы) сами по себе не возрождаются. Их открывают, консервируют, реставрируют десятки людей, причастных к профессии археолога. Вот тогда это приобретает вид Помпеи, а еще лучше древней Остии или милого нашему сердцу (я имею в виду свою семью) Херсонеса.

Сегодня Помпеи вырастает в Бейт-Шеане. Израильтяне уже достаточно хорошо осведомлены об этом событии (наше телевидение не могло пройти мимо такой сенсации), и вот уже сотни туристов (по предположению местных археологов, в пять раз больше, чем до начала раскопок) энергично топчут мостовые главных улиц, форум, палестру, термы, а главное, конечно, знаменитые театр и амфитеатр. И никакие вопли "начальника древностей" в Иорданской долине не могут остановить израильскую публику. Со всеми своими чадами и домочадцами они непременно желают пройтись именно там, где еще только-только открывают уникальную мозаику, где она еще присыпана специальным песком, закрыта пластиком, но ведь это и есть самое интересное, и как же не заглянуть, что там под ней. Нервничает "хранитель древностей" Пинхас Порад, истошно кричит, топает ногами, только что не плачет. Я буквально не узнаю моего бывшего ученика. Обычно такой добрый, спокойный, он сейчас кричит от ярости, изрыгает оскорбительные замечания по поводу любого, кто смеет ступить на "священные археологические объекты". Мой муж и сын несколько растеряны. Это уже не первая наша экскурсия в Бейт-Шеан. С Пинхасом Порадом, археологом, ответственным за сохранность древностей в Иорданской долине, мы знакомы (без малого) семь-восемь лет и никогда еще не видели его таким свирепым. "Сторож, сторож!" — взывает он. (Есть здесь и сторож, и даже ограда.) Появляется полусонный сторож, он явно недоволен: куда приятней было отдыхать в тени, сидя на колоссальных колоннах из розового египетского гранита. Люди, совершенно обескураженные столь нелюбезным приемом, в конце концов удаляются. А я напоминаю своему семейству, как много лет назад на раскопках в Херсоне они таким же образом вместе с моими студентами и директором музея (дамой весьма интеллигентной) истошно умоляли любопытных не ходить у них над головами, потому что это опасно для жизни не только археологов, но и самих зевак.

Но вернемся к нашим Помпеям. Итак, министерство туризма решило превратить Бейт-Шеан в один из центров крупного бизнеса и потому отвалило кругленькую сумму на раскопки древнего города. О масштабах раскопок можно судить хотя бы по тому, что в них занято около двухсот рабочих, не считая студентов и научных сотрудников (археологи уверяют, что древний Бейт-Шеан помог современному решить проблему безработицы). Ведет раскопки Иерусалимский университет, главный археолог — Йорам Цафрир.

Почему же министерство туризма вместе с учеными порешило, что именно здесь, в Бейт-Шеане, быть израильскому Помпеи? Думается, прежде всего потому, что трудно найти в Израиле место, где так богато представлен римский период Кому из израильтян не известен знаменитый театр в Бейт-Шеане? Да разве только израильтянам? А сколько фильмов было снято здесь американцами? Ведь в этом небольшом (по сравнению, скажем, с Кейсарией) театре почти нет следов реставрации: все, что там есть — от сиены и первых мраморных скамей (для знати) до "галерки”, включая выходы (изрыгатели в буквальном переводе) и уникальные загадочные помещения, окаймляющие театр (то ли продуктовые лавки, то ли комнатки для проституток), — все принадлежит древности. И только ради одного этого несравненного памятника стоит — и не раз — приехать в Бейт-Шеан. Но сейчас рядом с театром археологи открывают центр города, и мы с Пинхасом не обходим, а для начала объезжаем площадь раскопок, так она велика: здесь и форум, и необыкновенной сохранности вымостка главных улиц, и массивные колонны храмов, и великолепно сохранившееся обогревательное подвальное помещение римских терм, и палестра с дивной мозаикой, украшенной к тому же надписями на греческом. Все это только-только вырастает из-под кирки и лопаты археологов, и на туристов, избалованных видами Иерусалима, Рима, Кейсарии, Помпеи, каменные громады Бейт-Шеана могут, пожалуй, поначалу и не произвести особою впечатления. Но если то, что появляется сейчас на раскопках, покажется вам скучным, поезжайте или пойдите на территорию бывшего музея древностей, н вы попадете там в места поистине фантастические: вы увидите настоящий римский амфитеатр, ту самую арену, которая не раз была залита кровью гладиаторов, первых христиан и просто затравленных для развлечения рабов.

Рафаил Нудельман – Загадки еврейской истории: сборник статей

Издательство ТАРБУТ, Иерусалим – 1990. – 208 с.

Рафаил Нудельман – Загадки еврейской истории: сборник статей – Содержание