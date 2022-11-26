Мифы — это драматические сюжеты, которые представляют собой нечто вроде священной грамоты, отвергающей или одобряющей существование древних институтов, обычаев, ритуалов, верований. Слово “миф” — греческого происхождения, мифология — это греческая концепция, и изучение мифологии основано на греческих примерах. Многие отрицают тот факт, что в Библии вообще есть какие-то мифы. Большинство мифов имеют дело с богами и богинями, принимающими участие в людских делах, прославляют соперничающих героев, тогда как Библия признает Единого Всемогущего Бога.

Все священные документы добиблейской поры на древнееврейском языке были утеряны или намеренно скрыты от глаз будущих поколений. Они включают в себя “Книгу Яхве” и “Книгу Яшара”, эпическое повествование о скитаниях евреев в пустыне и их приходе в Ханаан. То, что они были созданы в поэтической манере, признанной древними иудеями, можно подтвердить отрывками из них, приведенными в Числах XXI, 14; X, 13 и 2-ой Книге Царств I, 18. Третья книга составляет семь частей указаний Иисуса, где он говорит о Ханаане (Иисус Навин XVIII, 9). “Книга жизни Адама” (Бытие) предоставляет подробный перечень первых десяти поколений людей от Адама до Ноя. “Книга Яхве” (Исаия XXXIV, 16), вероятно, содержала мифологический бестиарий. Некоторые другие утерянные книги, упоминаемые в Библии, например “Дела Соломона”, “Книга генеалогии”, “Цари Иудеи”, “О царях Израиля”, “О сыновьях Израиля”, наверняка содержали мифологические цитаты.

Роберт Грейвс, Рафаэль Патай - Иудейские мифы - Книга Бытия

Пер. с англ. Л. Володарской; послесловие X. Бен-Иакова — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2002.— 463 с.

ISBN 5-93381-054-1

Роберт Грейвс, Рафаэль Патай - Иудейские мифы – Содержание

Предисловие

Семь дней творения согласно книге Бытия Творение согласно другим библейским текстам Мифическая космология Толкования сюжета творения Более ранние творения Описание первобытных чудовищ Буйвол и Зиз Падение Люцифера Рождение Адама Подруги Адама Рай Грехопадение Бунт Самаэля Рождение Каина и Авеля Акт любви Братоубийство Рождение Сифа Сыны Божии и дочери человеческие Рождение Ноя Потоп Пьянство Ноя Вавилонская башня Происхождение Авраама Рождение Авраама Авраам и идолы Авраам в Египте Спасение Лота Авраамом Рассеченные животные Измаил Авраам в Гераре Рождение Исаака Лот в Содоме Лот в Сигоре Жертвоприношение Исаака Авраам и Хеттура Женитьба Исаака Исаак в Гераре Рождение Исава и Иакова Смерть Авраама Проданное первородство Украденное благословение Жены Исава Иаков в Вефиле Жены Иакова Рождение двенадцати патриархов Возвращение Иакова в Ханаан Иаков в Пенуэле Примирение Иакова и Исава Насилие над Диной Рувим и Валла Иуда и Фамарь Смерть Исаака, Лии и Исава Иосиф во рву Иосиф и Зулейка Иосиф в темнице Иосиф становится над землею египетскою Голод Возвращение братьев Иаков в Египте Смерть Иакова Смерть Иосифа