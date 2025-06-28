Тантлевский - История Израиля и Иудеи до 70 года
Основные события, описываемые в данной книге, происходят на территории Эрец-Кенаан, т. е. Земли/Страны Ханаана, включавшей Палестину, Финикию и часть Южной Сирии. Полагают, что термин «Ханаан» мог означать «Страна пурпура, пурпурной краски», которой славилась Финикия; соответственно, древнегреческое Фомкг|, Финикия — «Пурпуровая страна». Общее библейское наименование земли, на которой поселились собственно израильтяне, — Эрец-Йисраэл, т. е. Земля/Страна Израиля. Возникновение же наименования страны «Палестина» связано с одной из самых трагических страниц в истории евреев. После жестокого подавления мощнейшего восстания иудеев против Рима под руководством Симона бар-Кохбы (132-135 гг.), потребовавшего напряжения значительных имперских вооруженных сил, император Адриан (117-138 гг.) запретил употреблять историческое название «Иудея» и переименовал страну в Сирию-Палестину; название «Сирия» — это, вероятно, сокращение от «Ассирия», а наименование «Палестина» восходит к обозначению «филистимляне» (евр. пелиштйм) и соответствующему названию территории — «Филистия» (Пелёшет), которую этот народ занимал в древности на южном побережье Ханаана. Со временем стало употребляться сокращенное наименование — Палестина.
Язык израильских племен называется в книге пророка Исайи 19:18 «языком ханаанейским» [сефат-Кенаан). Специально же язык Иудейского (Южного) царства называется в Библии йехудйт, т. е. «иудейский»; по-видимому имеется в виду иудейский диалект. Вероятно, древнееврейский язык племенного союза Израиль являлся одним из юго-западноаморейских диалектов племенной группы сутиев, наложенный на мощный древнеханаанейский субстрат. Ввиду большой близости аморейских и древнеханаанейских диалектов слияние их было незатруднительно. Древнееврейский, ближайшие к нему финикийский и т. н. язык документов из Телль-эль-Амарны относят к ханаанейской подгруппе северо-центральной группы семитских языков. По глоттохронологии и этимостатистике древнееврейский и финикийский разделились примерно в XIII—XII вв. до н. э.
Библия аллегорически характеризует Ханаан как «землю, текущую молоком (простоквашей) и (финиковым) медом», — пищей «богов» и чудо-младенцев (ср. Втор. 8:8: «...земля пшеницы и ячменя, и виноградной лозы, и смоковницы, и гранатового дерева, земля масличного дерева и (финикового) меда»). И этой земле принадлежит особая творческая роль как в духовной жизни, так и материальной истории человечества. В пещерах данного региона обнаружены едва ли не самые архаические останки Человека разумного (Homo sapiens sapiens). На исходе эпипалео-литического периода, ок. 10-8,5 тыс. лет до н. э., здесь развивается на-туфийская культура (названа так по сухому руслу Натуф в Палестине), созданная, по мнению некоторых исследователей, первыми носителями афразийских языков и явившаяся кульминацией эпипалеолитической «революции широкого спектра» (Broad Spectrum Revolution). Как отмечает И. М. Дьяконов, «есть основание полагать, что именно Палестина-Сирия была центром расселения одной из групп племен, говоривших на афразийских языках, — семитов; отсюда они распространились по всему Аравийскому полуострову (южноаравийцы и арабы), Восточному Средиземноморью (западные семиты) и Месопотамии (аккадцы)».
Игорь Тантлевский - История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э.
СПб.: Издательство РХГА, 2014. —432 с.
ISBN 978-5-88812-580-9
Игорь Тантлевский - История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э. - Содержание
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Предисловие. Земля, текущая молоком и медом
Глава I. Эпоха патриархов
- 1. Амореи-сутии и библейские патриархи
- 2. Первый «еврей»
- 3. Переселение патриарха Авраама из Месопотамии в Ханаан. Хеврон и Цоан
- 4. Завет Господа Бога с Авраамом. «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова»
- 5. Жертвоприношение Авраама. Ханаанейский культ человеческих жертвоприношений
- 6. Йаков-Израиль и его сыновья
Глава II. Гиксос и Израиль в Египте
- 1. Иосиф в Египте
- 2. Гиксосы в Египте
- 3. Гиксосский бог Сутех (Сута)
- 4. Визирь Иосиф и фараон в Бытии 37, 39-50. Визирь Апер-Эл и фараон Эхнатон
- 5. Господь и Баал/Сутех
Глава III. Исход израильтян из Египта. Моисей
- 1. Угнетение Израиля в Египте. Моисей, Рамсес II и Раамсес
- 2. Четыреста лет египетского рабства Израиля и Стела четырехсотого года
- 3. Моисей и возрождение религии YHWH-Господа
- 4. Золотой телец и Баал
- 5. «Отпусти народ мой». Религиозная ситуация в Египте в правление Рамсеса II
- 6. Десять казней египетских [экскурс)
- 7. Пасха [экскурс)
- 8. От Раамсеса (Рамесеса) до Синая
- 9. Синайское Откровение и Завет с Господом Богом. Декалог. Скиния и Ковчег Завета
- 10. Числа в книге Чисел
- 11.Тридцать восемь лет в оазисе Кадеш-Барнеа
- 12.Переход на Моавитское плоскогорье. Завершение земного пути Моисея
Глава IV. Завоевание израильтянами Ханаана. Эпоха судей
- 1. Основные научные концепции поселения Израиля в Ханаане..
- 2. Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании Израиля в Ханаане. Расселение колен Израилевых
- 3. Левиты [экскурс)
- 4. Социально-политическая структура древнеизраильского общества в эпоху судей
- 5. Культовые центры израильтян в домонархический период...
Глава V. Единое Израильское царство. Саул, Давид и Соломон...
- 1. Попытки установления царской власти в эпоху судей
- 2. Царь Саул (ок. 10307-1009 гг. до н. э.)
- 3. Царь Давид (ок. 1009[1002/1001]-969 гг. до н. э.)
- 4. Давид в арамейской надписи из Тель Дана, на моавитской Стеле царя Меши и в карнакском списке покоренных фараоном Шошенком I областей
- 5. Царь Соломон (ок. 970/969-931 гг. до н. э.). Храм Господа в Иерусалиме (Первый Храм)
Глава VI. Эпоха двух царств: Израиль и Иудея (Йехуда)
- Хронологическая таблица царей Иудеи и Израиля
- 1. Раскол единого Израильского царства. Раздельные Северное и Южное царства в первые десятилетия своего существования .
- 2. Израильское царство в IX—VIII вв. до н. э. Падение Самарии ...
- 3. Иудея в IX—VII вв. до н. э.: от Иосафата до Иосии
- 4. Последние цари Иудеи. Разрушение Иерусалима и Храма
Глава VII. Феномен пророчества в Израиле и Иудее
- 1. Книги пророков
- 2. Библейские обозначения пророков
- 3. Миссия пророка и некоторые основные темы пророчеств —
Глава VIII. Вавилонский плен и Возвращение в Сион. Эпоха персидского владычества в Иудее
- 1. Период вавилонского господства
- 2. Персидский период в истории Иудеи. Второй Храм
- 3. Эзра и Неемия
Глава IX. Иудея под властью Птолемеев и Селевкидов. Маккавейская война
- 1. Иудея в государстве Птолемеев. Эллинизм
- 2. Иудея под властью Селевкидов
- 3. Гонения на иудеев со стороны Антиоха IV Епифана
- 4. Йехуда (Иуда) Маккавей. Начало Маккавейской войны
- 5. Йонатан Хасмоней
Глава X. Государство Хасмонеев
- 1. Симон Хасмоней (142-132 гг. до н. э.)
- 2. Йоханан Гиркан (134-104 гг. до н. э.)
- 3. Йехуда Аристобул (104-103 гг. до н. э.)
- 4. Александр Яннай (104-103 гг. до н. э.). Гражданская война в Иудее в 94/93-88 гг. до н. э
- 5. Александра Саломея (76-67 гг. до н. э.)
- 6. Аристобул II и Гиркан II (67-63 гг. до н. э.). Захват Иудеи римлянами
Глава XI. Иудейские религиозные течения эпохи эллинизма и раннеримского периода. Рукописи Мертвого моря
- 1. Возникновение религиозных течений в иудаизме
- 2. Фарисеи и саддукеи
- 3. Ессеи
- 4. Новый Завет и ессеи
- 5. Терапевты
- 6. Кумранские рукописи
Глава XII. Иудея в раннеримский период (до разрушения Второго Храма)
- 1. Иудея при Гиркане II
- 2. Восстания в Галилее. Возникновение религиозно-политического движения зелотов
- 3. Восстановление хасмонейского правления при Маттафии Антигоне (40-37 гг. до н. э.)
- 4. Царствование Ирода (37-4 гг. до н. э.)
- 5. Начало прямого римского правления в Иудее
- 6. Иисус из Назарета и Понтий Пилат
- 7. Иоанн Купала (Креститель) и Ирод Антипа
- 8. «Семьдесят седьмин» Даниила и начало деятельности Иоанна Купалы (Крестителя) и служения Иисуса из Назарета Галилейского [экскурс)
- 9. Агриппа I (37-44 гг. н. э.)
- 10.Ситуация в Иудее в 44-66 гг. н. э
- 11.Иудейская война 66-73/74 гг. н. э. Разрушение Второго Храма римлянами
Глава XIII. Некоторые аспекты израильско-иудейских религиозно-мировоззренческих доктрин, засвидетельствованных в Еврейской Библии
- 1. Библейский креационизм
- 2. Израильско-иудейские представления об оламе-«мировом времени». Мир как история
- 3. Библейский антропогенез
- 4. Аморейский Адаму и библейский Адам: интерпретация рассказа книги Бытия о грехопадении в свете аморейско-сутийских и ханаанейских (финикийских) генеалогий [экскурс)
- 5. Проточеловек в книге Иезекиила, гл. 28, книге Иова 15:7-8 и финикийской и месопотамской мифологиях. Проблема жизни, смерти и бессмертия [экскурс)
- 6. Каин и Авель. Доброе и злое начала в мире
- 7. Глобальный катаклизм как наказание за человеческое зло: Всемирный Потоп
- 8. Вавилонское столпотворение. Попытки людей обрести бессмертие
Глава XIV. Библейские и ханаанейские представления о бессмертии души, потустороннем мире и загробном воздаянии
- 1. Библейские представления о Шеоле. Идея загробного воздаяния в книгах Поздних пророков и Писаниях
- 2. «Дух» и «душа» человека
- 3. Библейский монотеизм и полемика с культом предков. Библейские и ханаанейско-аморейские представления о пребывании души в потустороннем мире
- 4. Этимология термина «Израиль» в свете борьбы монотеистов с ханаанейским культом духов предков
- 5. Рефаимы
- 6. Идея о существовании загробной жизни и воздаяния в Пятикнижии?
Вместо заключения. Краткий очерк библейской историографии. Иудейская историография эпохи эллинизма и раннеримского периода
- 1. Библейская историография
- 2. Пятикнижие: документальная гипотеза
- 3. Пятикнижие и девтерономическая история
- 4. Исторические книги Библии
- 5. Иудейская историография эллинистического и раннеримского периодов
Избранная библиография
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спасибо