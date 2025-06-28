Основные события, описываемые в данной книге, происходят на территории Эрец-Кенаан, т. е. Земли/Страны Ханаана, включавшей Палестину, Финикию и часть Южной Сирии. Полагают, что термин «Ханаан» мог означать «Страна пурпура, пурпурной краски», которой славилась Финикия; соответственно, древнегреческое Фомкг|, Финикия — «Пурпуровая страна». Общее библейское наименование земли, на которой поселились собственно израильтяне, — Эрец-Йисраэл, т. е. Земля/Страна Израиля. Возникновение же наименования страны «Палестина» связано с одной из самых трагических страниц в истории евреев. После жестокого подавления мощнейшего восстания иудеев против Рима под руководством Симона бар-Кохбы (132-135 гг.), потребовавшего напряжения значительных имперских вооруженных сил, император Адриан (117-138 гг.) запретил употреблять историческое название «Иудея» и переименовал страну в Сирию-Палестину; название «Сирия» — это, вероятно, сокращение от «Ассирия», а наименование «Палестина» восходит к обозначению «филистимляне» (евр. пелиштйм) и соответствующему названию территории — «Филистия» (Пелёшет), которую этот народ занимал в древности на южном побережье Ханаана. Со временем стало употребляться сокращенное наименование — Палестина.

Язык израильских племен называется в книге пророка Исайи 19:18 «языком ханаанейским» [сефат-Кенаан). Специально же язык Иудейского (Южного) царства называется в Библии йехудйт, т. е. «иудейский»; по-видимому имеется в виду иудейский диалект. Вероятно, древнееврейский язык племенного союза Израиль являлся одним из юго-западноаморейских диалектов племенной группы сутиев, наложенный на мощный древнеханаанейский субстрат. Ввиду большой близости аморейских и древнеханаанейских диалектов слияние их было незатруднительно. Древнееврейский, ближайшие к нему финикийский и т. н. язык документов из Телль-эль-Амарны относят к ханаанейской подгруппе северо-центральной группы семитских языков. По глоттохронологии и этимостатистике древнееврейский и финикийский разделились примерно в XIII—XII вв. до н. э.

Библия аллегорически характеризует Ханаан как «землю, текущую молоком (простоквашей) и (финиковым) медом», — пищей «богов» и чудо-младенцев (ср. Втор. 8:8: «...земля пшеницы и ячменя, и виноградной лозы, и смоковницы, и гранатового дерева, земля масличного дерева и (финикового) меда»). И этой земле принадлежит особая творческая роль как в духовной жизни, так и материальной истории человечества. В пещерах данного региона обнаружены едва ли не самые архаические останки Человека разумного (Homo sapiens sapiens). На исходе эпипалео-литического периода, ок. 10-8,5 тыс. лет до н. э., здесь развивается на-туфийская культура (названа так по сухому руслу Натуф в Палестине), созданная, по мнению некоторых исследователей, первыми носителями афразийских языков и явившаяся кульминацией эпипалеолитической «революции широкого спектра» (Broad Spectrum Revolution). Как отмечает И. М. Дьяконов, «есть основание полагать, что именно Палестина-Сирия была центром расселения одной из групп племен, говоривших на афразийских языках, — семитов; отсюда они распространились по всему Аравийскому полуострову (южноаравийцы и арабы), Восточному Средиземноморью (западные семиты) и Месопотамии (аккадцы)».