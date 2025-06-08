Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой первый русский перевод известного труда одного из крупнейших библеистов XX в., немецкого ученого Мартина Нота. М. Нот (1902-1968) является автором многих значительных работ по истории Древнего Израиля, истории еврейской традиции, автором теории девтерономистского исторического труда, легшего, по его мнению, в основу Второзакония и других библейских книг исторического содержания.

Мартин Нот - История Древнего Израиля

Мартин Нот; пер. с нем. Ю. П. Вартанова

СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. — 496 с.

(BIBLIA CONTINUA ; вып. 2).

ISBN 978-5-86007-751-5



Мартин Нот - История Древнего Израиля

От переводчика

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Введние § 1. «Израиль» § 2. «Земля Израиля» § 3. Историческое положение страны около 1200 г. до н. э. § 4. Источники по истории Израиля

Часть первая. Израиль как союз двенадцати племен

Глава I. Происхождение израильских племен § 5. Местожительство племен в стране § 6. Захват страны израильскими племенами

Глава II. Союз израильских племен § 7. Система двенадцати племен § 8. Устройство двенадцатиплеменного союза

Глава III. Предания локального двенадцатиплеменного союза § 9. Освобождение из Египта § 10. Патриархи §11. Синайский союз

Часть вторая. Жизнь Древнего Израиля в палестинско-сирийском мире

Глава I. Самоутверждение племен в стране § 12. Отношения с более древним населением страны §13. Столкновения с соседями

Глава II. Переход к развитию политической власти § 14. Эпизод царствования Саула § 15. Великая держава Давида § 16. Царствование Соломона § 17. Духовная жизнь Израиля в Давидо-Соломоновом государстве

Глава III. Сосуществование двух маленьких государств Иудеи и Израиля § 18. Иудея и Израиль после смерти Соломона § 19. Борьба с соседними государствами

Часть третья. Израиль под властью древневосточных держав

Глава I. Период ассирийского и нововавилонского господства § 20. Новая ситуация и ее значение для Израиля § 21. Подчинение ассирийцам § 22. Конец Ассирии и реставрация при Йосии § 23. Навуходоносор и конец государства Иудея § 24. Ситуация после падения Иерусалима

Глава II. Господство персов и македонян § 25. Воссоздание святилища и культа в Иерусалиме § 26. Новая организация жизни под персидским владычеством § 27. Жизнь иерусалимской религиозной общины в персидский период § 28. Македонское покорение Востока и самаритянская схизма

Часть четвертая. Реставрация, падение, гибель

Глава I. Восстание Маккавеев и возобновление царской власти § 29. Конфликт при Антиохе IV и его последствия § 30. Возникновение и падение хасмонейского царства §31. Внутренняя жизнь Израиля в период эллинизма

Глава II. Римский период § 32. Установление римского господства § 33. Господство Ирода и его потомков § 34, Неприятие Христа § 35. Восстания против Рима и конец Израиля



Список сокращений

Указатель имен, названий и терминов

Мартин Нот - История Древнего Израиля - От переводчика

В процессе исследования текста Библии М. Нот выделил первичный и вторичный пласты библейской истории, исходя при этом непосредственно из оригинала, т. е. Еврейской Библии. Это дало ему надежную основу для теоретических построений и создания стройной и последовательной картины возникновения Израиля как общности, развившейся сначала в союз 12 племен, затем в единое царство, достигшее своего апогея при царях Давиде и Соломоне, и затем его раскола и последующего падения под ударами великих держав Древнего мира — Ассирии, Вавилонии, Рима. Образно выражаясь, можно сказать, что история Израиля, составленная М. Нотом, это история обретения и утраты Древним Израилем Земли Обетованной.

Поскольку автор использовал исключительно текст оригинала Еврейской Библии, то и все ссылки на книги и места в Библии соответствуют порядку и названиям книг и стихам Еврейской Библии, а не христианского Ветхого Завета. На это следует особо обратить внимание, так как порядок книг, их названия, количество в них стихов во многих случаях отличаются от таковых в христианском Ветхом Завете. Так, в Еврейской Библии, в отличие от переводных вариантов, есть две книги Самуила и две книги Царей, которые в русском Синодальном переводе (СП) Ветхого Завета переименованы в четыре книги Царств; две книги Хроник Еврейской Библии значатся как книги Паралипоменон. Кроме того, в канон Ветхого Завета введены неканонические для Еврейской Библии книги, которые, впрочем, М. Нот не использовал, за исключением 1-й и 2-й книг Маккавейских, и мы их не будем касаться. Упомянем только, что в СП среди неканонических книг имеется три книги Ездры, из которых только первая, каноничеекая, соответствует еврейской книге Эзры, и в ссылках на нее именно так она и дается.

Другая проблема, связанная со ссылками на библейские книги, состоит в том, что в главном русском, Синодальном переводе большинство библейских имен и названий даются в искаженном или очень искаженном варианте по сравнению с оригиналом. С другой стороны, искаженные имена в СП, ставшем фактически каноном для русских православных христиан, за почти полтора века его существования уже слишком прочно утвердились как принятая норма, так что более близкая форма того или иного имени к оригиналу может показаться неизвестной и «неправильной». При этом некоторые имена и названия в традиционном русском варианте приводят к объединению под одним именем совершенно разных исходных форм оригинала. Например, имя одной из жен Давида, Бат-Шева и название города Беэр-Шева в Синодальном переводе в обоих случаях даются как Вирсавия; имя одного из библейских персонажей, Эли, и имя пророка Элиййаху (Илии) — как Илия и т. п.

М. Нот в своей работе следует не только Еврейской Библии, но и западноевропейской традиции в передаче названий книг и имен библейских персонажей, что также несколько усложняет задачу переводчика. Чтобы найти «золотую середину», мы выбрали компромиссный вариант: наиболее широко известные имена и названия, такие как имена пророков и наиболее значительных царей, названия городов Иерусалим, Вифлеем, Вефиль и другие, даются здесь в принятой в СП форме, но с указанием в квадратных скобках варианта, приближенного к оригиналу. В остальных случаях, напротив, имена и названия, которые менее популярны, даются в близкой к оригиналу форме, с указанием при первом их упоминании (также в квадратных скобках) варианта СП. Что касается названий книг Библии, то, следуя немецкому оригиналу работы М. Нота, мы даем их в форме, соответствующей Еврейской Библии. Цитаты из Библии в большинстве своем приводятся по СП, кроме тех случаев, когда в СП налицо явная неточность или когда передача структуры еврейского текста имеет принципиальное значение для понимания описываемого события или явления.

Переводчик выражает надежду, что его скромные усилия по введению в русскоязычный оборот выдающегося научного труда М. Нота окажутся ненапрасными и его книга будет полезна как для специалистов в области библейской истории, так и для широкого круга интересующихся древней историей Израиля и Древнего Востока в целом.

Мартин Нот - История Древнего Израиля - Предисловие к первому изданию

Данная книга предполагается как учебное пособие. Соответственно, в ней содержится в первую очередь фактический исторический материал, которым в настоящее время располагает научное знание. На примере истории Израиля возможно и по сути делается попытка отчетливо показать метод исторического исследования, поставить надлежащие вопросы, а также указать на ограниченность нашего знания истории. Надо иметь в виду, что благодаря этой ограниченности на многие вопросы, требующие разрешения на основе традиции, можно уже и не найти ответа. Это может произойти очень скоро. Однако, хотя издательство, о чем настоятельно приходилось думать, согласилось на некоторое превышение ранее предполагавшегося объема, все же материал по истории Израиля в рамках учебника пришлось дать весьма обобщенно, и прежде всего пришлось вообще отказаться от обсуждения других точек зрения. По той же причине библиография дана как можно более сжато.

Благодаря достойному признательности согласию Издательства И. Ц. Б. Мор (Пауль Сибек) в Тюбингене, оказалось возможным приложить карту из хрестоматии по истории Израиля К. Галлинга и к настоящей книге.

Бонн, июль 1950. Мартин Нот

Мартин Нот - История Древнего Израиля - Предисловие ко второму изданию

Для нового издания книга переработана в целом и улучшена и дополнена в отдельных частях. Эти улучшения и дополнения имеют место в частности в первой и четвертой частях. После многочисленных обсуждений книги у меня было искушение изменить общий план и способ рассмотрения в главном, однако же оно не было достаточно сильным. Кроме печатных рецензий я получил также различные частные замечания и дополнения, которые с благодарностью использовал в новой обработке. Прежде всего я должен высказать слова благодарности господам А. Альту из Лейпцига, И. Л. Зелигманну из Иерусалима и Г. В. Вольфу из Вупперталя за их дружеские замечания.

Одному из наиболее часто высказывавшихся мне пожеланий соответствует добавление в новом издании указателя упоминаемых в книге мест из Библии, который, как я надеюсь, окажется полезным.

Бонн, январь 1954. Мартин Нот

§ 1. «Израиль»

Израиль [евр. Йисраэль], предмет «Истории Израиля», это не настолько само собой разумеющееся и простое понятие, чтобы не сказать прежде всего несколько слов об этом. Хотя этот вопрос может найти обоснованный ответ лишь по мере изложения истории Израиля, с самого начала следует во всяком случае четко представлять, что это вообще является проблемой, и необходимо дать хотя бы предварительный ответ, который позволит в какой-то мере определить предмет обсуждения и объем стоящей задачи.

Из всех данных безусловно ясно, что, говоря об Израиле, надо говорить об исторической величине, которая имела свой исторический период и была в этот период всесторонне и самым непосредственным образом вплетена в исторический процесс развития своего ближнего и дальнего окружения. При этом порядок следования фактов истории Израиля за определенный период времени и его связей, как внутренних, так и с процессами современной ему, неизменно богатой формами и событиями истории Древнего Востока, частично переданной непосредственно, — отчасти ясен сразу, но отчасти, — как и в любом разделе мировой истории, — доступен пониманию лишь косвенно и ясен в большей или меньшей мере и тогда еще как-то воспринимаем для нашего знания в непрерывной линии причин и следствия. Вся эта сфера также должна быть строжайше исследована и разработана в истории Израиля со всеми возможными постановками вопросов (истории) и всеми средствами интерпретации и оценки источников, служащих определению методов исторической науки, поскольку в случае с Израилем нам, несомненно, придется иметь дело с известной исторической величиной.

Историчность Израиля не ставится под вопрос из-за того, что мы наталкиваемся в его истории также и на элемент уже не совсем вероятного и на объяснения, во всяком случае не вполне основанные на связи причины и следствия и потому не совсем понятные. Ведь этот элемент есть во всей истории человечества, и он должен быть — нетолько потому, что вся полнота причин и следствий не может быть обозрима даже в настоящем, а тем более в прошлом и уж подавно в далеком прошлом, но прежде всего потому, что ход истории вообще не является просто застывшей завершенной цепочкой причин и следствий, даже если Бог участвует в истории не только как лроноу кivойv, но и как вечно сущий господин, который в видимой взаимосвязи причин и следствий и наряду с ней одновременно делает свое дело. [1] Поэтому не может быть иначе, чем так, что повсюду в истории человечества присутствует элемент непонятного и даже вообще непостижимого, «неисторического», наличие которого проявляется на границе исторического знания.

Таково положение и с историей Израиля. И несмотря на это или, может быть, именно поэтому, она остается истинной историей. Было бы необдуманно и слишком удобно, — возможно, на основе предвзятого мнения об этом, что и было в случае с Израилем, — выводить недокументированное прошлое из сферы этого «неисторического». Именно более глубокая историческая проницательность и вновь выработанные возможности сравнения с процессами в других, более или менее близких областях мировой истории могут сделать кажущуюся непонятность понятной и объяснимой. Задача историка состоит в том, чтобы повсюду, неустанно искать возможности сравнения и объяснения, даже и тогда, когда он постоянно должен иметь в виду вероятность присутствия того самого элемента «неисторического».