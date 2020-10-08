Доктор Рахамимов рассказывает, что, будучи студентом, он вместе со всеми слушал лекции по «научному» атеизму, что вызывало в нем сложные чувства, вплоть до того, что он увлекся иудаизмом.

В 1972 году ему случайно попалась на глаза священная книга Торы, переведенная на русский язык. Он читал и перечитывал ее множество раз и, поскольку книгу нужно было вернуть, а законспектировать все было невозможно - он начертил схему, родословную от Адама, первого человека, до Моше Рабейну. С годами он усовершенствовал эту схему и неожиданно обнаружил, что в центре этого родословного древа находится нечто, напоминающее прекрасный цветок. Но чем больше он работал над усовершенствованием этой схемы, тем больше различных форм вырисовывалось на бумаге, к его великому изумлению: формы, напоминающие бриллиант, замкнутый круг, а если перевернуть, корона и даже форма, внешне схожая с 10-ю сфирот.

Что же заключали в себе эти формы? Содержанием их было одно и то же: наше еврейское предначало и начало отТераха до праотца Якова. И наконец, в 2016 году он решил, что хватит ждать, пришло время поделиться своими мыслями со своим народом.

Др. Элиягу Абрамович Рахамимов - Новый взгляд на первичные составляющие Еврейского Народа

Типография: TOYPRINT Кармиэль - 2019. - 102 с.

800-107004

Др. Элиягу Абрамович Рахамимов - Новый взгляд на первичные составляющие Еврейского Народа - Содержание

Содержание

1. Введение

2. От 70 душ до миллионов

3. Тайны Торы

4. Праведники и грешники в единой схеме, в конце концов, все ли пришли к Единому Богу?

5. Выручает ли Терах сына?

6. Братья

7. Сёстры

8. Почему именно «10»?

9. «4» это не просто так

10. Насладитесь красотой форм

11. Каждый еврей - это бриллиант

12. Круг замкнулся

13. Корона венчает евреев

14. Иска = Сарай = Сара

15. Всё лишнее - не для Торы

16. Женитьбы по схожему сценарию

17. Откуда взялась такая симметрия?

18. В сердце Древа избранный народ

19. Внешнее сходство структур нашей схемы и десяти сфирот - почему?

20. Порой гематрия открывает нам глаза

21. Схема = учебное пособие

22. Список имён согласно письменной Торе (по схеме Древо Жизни от Адама до Моше Рабейну - 26 поколений)

23. Заключение

Др. Элиягу Абрамович Рахамимов - Новый взгляд на первичные составляющие Еврейского Народа - Внешнее сходство структур нашей схемы и десяти сфирот - почему?

До сотворения мира Всевышний создал 22 буквы еврейского алфавита, каждая из которых заряжена определенной энергией. С помощью этих букв Создатель написал Тору, благодаря которой и были созданы верхние и нижние миры и все, что с ними связано. Для того, чтобы создать материальный мир, нужно было убавить свет, идущий сверху до минимума, превратив его таким образом в материю, чему способствовали 10 сфирот. Если мы обратимся к так называемому «гнезду» еврейского народа, то увидим, что оно тоже базируется на цифре 10. Все персонажи связаны друг с другом таким образом, что невозможно не удивиться, увидев, как после всех естественных соединений вырисовывается схема, напоминающая своей внешней структурой 10 сфирот мироздания. Великий Творец создал единый сценарий, внутри которого находится всё, как 10 сфирот, так и избранный еврейский народ, для которого и был создан весь мир. А это значит, что корни еврейского народа, заключенные в нашей схеме, не зря схожи по внешнему облику с 10-ю сфирот, что на самом деле более, чем любопытно, хотя, очевидно, никто и никогда не обращал на это внимания. А теперь попробуем поэтапно проанализировать местонахождение каждого из десяти образов в нашей схеме и непосредственную связь каждого из них с последующим и предыдущим персонажем в рамках четырех поколений, чтобы увидеть, как естественно сам по себе вырисовывается рисунок, идентичный схеме 10 сфирот.

1-ый этап:

Нахор сын Сыруга породил Тераха (Быт 12:24). В нашей схеме первый ее образ, первое поколение - это Терах, который является отцом своего семейства и без него, естественно, не появились бы на свет его дети, которые относятся, понятно, ко второму поколению относительно Тераха

2-ой этап:

Терах породил Авраама (Аврама), Нахора и Арана (Быт 12:27), которые являются вторым, третьим и четвертым персонажами нашей схемы

3-ий этап:

Аран породил Лота, Сару (Иску, Сарай) и Милку (Быт 12:27). Это третье поколение. Сара и Милка - это пятый и шестой персонажи в схеме

4-ый этап:

И умер Аран при Терахе, отце своем в земле рождения своего, в Ур-Касдиме (Быт 12:28), после чего Авраам женится на Саре (Иске, Сарай), а Нахор берет в жены Милку (Быт 12: 29)

5-ый этап:

У Нахора и Милки рождается сын Бэтуэль, а у Авраама и Сары - сын Ицхак. Бэтуэль и Ицхак являются седьмым и восьмым из десяти образов, находящихся в этой схеме

6-ой этап:

У Бэтуэль рождается девятый персонаж семейного гнезда - Ривка

7-ой этап:

И, наконец, Ицхак женится на Ривке, и у них рождается Яков, на котором и закрывается наша схема. Он, Яков, и является десятым персонажем.

Понятно, что здесь ничего не притянуто за уши, что схема получилась естественным образом в результате исторически верных связей между всеми действующими лицами, занятыми в этом сценарии. И все же - откуда такое внешнее сходство с десятью сфирот?!