«Страна Ханаана» аллегорически характеризуется в Библии как «земля, текущая молоком (простоквашей) и медом», то есть пищей «богов» и чудо-младенцев. Книга Второзакония 8:8 дополняет:

Земля пшеницы и ячменя, и виноградной лозы, и смоковницы, и гранатового дерева, земля масличного дерева и меда.

Общее библейское наименование территории, на которой поселились собственно двенадцать колен (племен) Израиля, — «Земля/ Страна Израиля», Зрец-Йисраэл. Границы Израильского Ханаана (без территорий в За-иорданье) очерчены в 34-й главе книги Чисел. А во Второзаконии 7:1 перечисляются «семь народов» «многочисленных», населявших доизраильский Ханаан: «хетты, гирга-шеи, амореи, ханаанеи, периззеи, хиввеи и иевусеи» (см. также: Нав. 3:10; 24:11). В книге Бытия (15:18—21) сообщается о том, что Господь, заключив Завет с Аврамом (позднее названным Авраамом), сказал тому:

Потомству твоему даю Я землю эту, от Потока египетского (то есть, вероятно, Вади эль-Ариша, отделяющего Ханаан от Синайского полуострова. — И. Т.) до Великой реки, реки Евфрат: кене-ев, кениззеев, кадмонеев, хеттов, периззеев, рефаимов, амореев, ханаанеев, гиргашеев и иевусеев.

Именно такую территорию занимает, согласно библейским историческим повествованиям, Израильское государство при царе Давиде и Соломоне.

Язык израильских колен называется в книге Исайи (19:18) «языком ханаанейским» (сефат Кена'ан). Специально же язык Иудейского (Южного) царства обозначается в Библии как йехудйт, то есть «иудейский» (вероятно, имеется в виду иудейский диалект). В Суд. 12:5—6 содержится указание на особенность диалекта колена Эфраима: слово шиббдлет («колос»; «(водный) поток») они произносили сиббдлет. Как отмечает И.М. Дьяконов, «по всей вероятности, древнееврейский язык племенного союза Израиль... представлял собой один из югозападноаморейских диалектов племенной группы су-тиев, наложенный на мощный древнеханаанейский субстрат. Ввиду большой близости аморейских и древнеханаанейских диалектов слияние их было очень легким». Древнееврейский, ближайшие к нему финикийский и т. н. язык документов из Телль-эль-Амарны6 (XIV в. до н. э.) относят к ханаанейской подгруппе северноцентральной группы семитских языков. По глоттохронологии и этимостатистике древнееврейский и финикийский разделились примерно в XIII—XII вв. до н. э. (по А.Ю. Милитареву).

По поводу амореев-сутиев и «евреев» (ха-'иврим), то есть «(людей) из Заречья», мы будем говорить в главе I. Здесь же отметим, что земле Ханаана принадлежит особая роль как в духовной жизни, так и в материальной истории человечества. В пещерах этого региона обнаружены едва ли не самые архаические останки человека разумного (Homo sapiens sapiens). На исходе эпипалеолитического периода, ок. 10—8,5 тыс. лет до н. э., здесь развивается натуфийская культура (названа так по сухому руслу Натуф в Палестине), созданная, по мнению некоторых исследователей, первыми носителями афразийских языков8 и явившаяся кульминацией эпипалеолитической «революции широкого спектра»9. Как замечает И.М. Дьяконов, «есть основание полагать, что именно Палестина—Сирия была центром расселения одной из групп племен, говоривших на афразийских языках, — семитов; отсюда они распространились по всему Аравийскому полуострову (южноаравийцы и арабы), Восточному Средиземноморью (западные семиты) и Месопотамии (аккадцы)».

В Ханаане наряду с другими областями «плодородного полумесяца»10 начинается т. н. экономическая неолитическая «революция»11 (ок. 8,5—3,7 тыс. лет до н. э.) — переход от присваивающей экономики (охота, собирательство) к экономике производящей, становлению земледелия и скотоводства, качественно преобразовавших и образ жизни людей, и их миросозерцание. По ряду показателей Ханаан даже опережал другие районы «плодородного полумесяца».

В этом регионе появляются прообразы древнейших деревень (в долине Иордана, у побережья Средиземного моря, в северном Негеве, в Заиорданье). На территории Земли Обетованной возник и первый в истории город — Иерихон, которому, по всей видимости, ок. 10 тыс. лет. Допускается ирригационный характер земледелия в районе этого города с сооружением древнейших в истории каналов от ближайших водных источников. В Иерихоне обнаружены черепа с моделированными индивидуальными лицами (VIII—VII тыс. до н. э.); это, по всей вероятности, было связано с культом духов предков. Если верно предположение, согласно которому они носят портретный характер, то тогда мы встречаемся с древнейшими образцами портретного искусства.