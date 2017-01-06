Тантлевский - История Древнего Израиля и Иудеи - до вавилонского изгнания
«Страна Ханаана» аллегорически характеризуется в Библии как «земля, текущая молоком (простоквашей) и медом», то есть пищей «богов» и чудо-младенцев. Книга Второзакония 8:8 дополняет:
Земля пшеницы и ячменя, и виноградной лозы, и смоковницы, и гранатового дерева, земля масличного дерева и меда.
Общее библейское наименование территории, на которой поселились собственно двенадцать колен (племен) Израиля, — «Земля/ Страна Израиля», Зрец-Йисраэл. Границы Израильского Ханаана (без территорий в За-иорданье) очерчены в 34-й главе книги Чисел. А во Второзаконии 7:1 перечисляются «семь народов» «многочисленных», населявших доизраильский Ханаан: «хетты, гирга-шеи, амореи, ханаанеи, периззеи, хиввеи и иевусеи» (см. также: Нав. 3:10; 24:11). В книге Бытия (15:18—21) сообщается о том, что Господь, заключив Завет с Аврамом (позднее названным Авраамом), сказал тому:
Потомству твоему даю Я землю эту, от Потока египетского (то есть, вероятно, Вади эль-Ариша, отделяющего Ханаан от Синайского полуострова. — И. Т.) до Великой реки, реки Евфрат: кене-ев, кениззеев, кадмонеев, хеттов, периззеев, рефаимов, амореев, ханаанеев, гиргашеев и иевусеев.
Именно такую территорию занимает, согласно библейским историческим повествованиям, Израильское государство при царе Давиде и Соломоне.
Язык израильских колен называется в книге Исайи (19:18) «языком ханаанейским» (сефат Кена'ан). Специально же язык Иудейского (Южного) царства обозначается в Библии как йехудйт, то есть «иудейский» (вероятно, имеется в виду иудейский диалект). В Суд. 12:5—6 содержится указание на особенность диалекта колена Эфраима: слово шиббдлет («колос»; «(водный) поток») они произносили сиббдлет. Как отмечает И.М. Дьяконов, «по всей вероятности, древнееврейский язык племенного союза Израиль... представлял собой один из югозападноаморейских диалектов племенной группы су-тиев, наложенный на мощный древнеханаанейский субстрат. Ввиду большой близости аморейских и древнеханаанейских диалектов слияние их было очень легким». Древнееврейский, ближайшие к нему финикийский и т. н. язык документов из Телль-эль-Амарны6 (XIV в. до н. э.) относят к ханаанейской подгруппе северноцентральной группы семитских языков. По глоттохронологии и этимостатистике древнееврейский и финикийский разделились примерно в XIII—XII вв. до н. э. (по А.Ю. Милитареву).
По поводу амореев-сутиев и «евреев» (ха-'иврим), то есть «(людей) из Заречья», мы будем говорить в главе I. Здесь же отметим, что земле Ханаана принадлежит особая роль как в духовной жизни, так и в материальной истории человечества. В пещерах этого региона обнаружены едва ли не самые архаические останки человека разумного (Homo sapiens sapiens). На исходе эпипалеолитического периода, ок. 10—8,5 тыс. лет до н. э., здесь развивается натуфийская культура (названа так по сухому руслу Натуф в Палестине), созданная, по мнению некоторых исследователей, первыми носителями афразийских языков8 и явившаяся кульминацией эпипалеолитической «революции широкого спектра»9. Как замечает И.М. Дьяконов, «есть основание полагать, что именно Палестина—Сирия была центром расселения одной из групп племен, говоривших на афразийских языках, — семитов; отсюда они распространились по всему Аравийскому полуострову (южноаравийцы и арабы), Восточному Средиземноморью (западные семиты) и Месопотамии (аккадцы)».
В Ханаане наряду с другими областями «плодородного полумесяца»10 начинается т. н. экономическая неолитическая «революция»11 (ок. 8,5—3,7 тыс. лет до н. э.) — переход от присваивающей экономики (охота, собирательство) к экономике производящей, становлению земледелия и скотоводства, качественно преобразовавших и образ жизни людей, и их миросозерцание. По ряду показателей Ханаан даже опережал другие районы «плодородного полумесяца».
В этом регионе появляются прообразы древнейших деревень (в долине Иордана, у побережья Средиземного моря, в северном Негеве, в Заиорданье). На территории Земли Обетованной возник и первый в истории город — Иерихон, которому, по всей видимости, ок. 10 тыс. лет. Допускается ирригационный характер земледелия в районе этого города с сооружением древнейших в истории каналов от ближайших водных источников. В Иерихоне обнаружены черепа с моделированными индивидуальными лицами (VIII—VII тыс. до н. э.); это, по всей вероятности, было связано с культом духов предков. Если верно предположение, согласно которому они носят портретный характер, то тогда мы встречаемся с древнейшими образцами портретного искусства.
Игорь Тантлевский - История Древнего Израиля и Иудеи - От эпохи патриархов до вавилонского изгнания
Игорь Тантлевский. — М.: Ломоносов — 2016. — 368 с.
История. География. Этнография)
ISBN 978-5-91678-108-3
Игорь Тантлевский - История Древнего Израиля и Иудеи - От эпохи патриархов до вавилонского изгнания
Глава I. БИБЛЕЙСКИЕ ПАТРИАРХИ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
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1.Авраам — первый «еврей». Аморейско-сутийская гипотеза происхождения протоизраильтян
- 'Иврим и хапиру (экскурс)
- 2.Библейский Адам и аморейский Адаму. Интерпретация рассказа книги Бытия о грехопадении в свете аморейско-сутийских и ханаанейских (финикийских) генеалогий
- 3. Переселение патриарха Авраама из Ура в Харран
- 4. Переселение Авраама из Харрана в Ханаан. «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова»
- 5. Жертвоприношение Авраама
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6. Йаков-Израиль и его сыновья.
- Этимология имени Израиль
Глава II. ИЗРАИЛЬ В ЕГИПТЕ
- 1. История библейского Иосифа
- 2. Гиксосы в истории Египта
- 3. Гиксосский бог Сутех (Сута) и аморейский Суту
- 4. Визирь Иосиф и фараон в книге Бытия, гл. 37, 39—50. Визирь Апер-Эл и фараон Эхнатон
- 5. Господь и Ба'ал/Сутех
Глава III. МОИСЕЙ И ИСХОД ИЗРАИЛЬТЯН ИЗ ЕГИПТА
- 1.Угнетение израильтян в Египте. Моисей, фараон Рамсес II и город Раамсес
- 2.Четыреста лет египетского рабства Израиля и «Стела четырехсотого года»
- 3. Моисей и возрождение религии YHWH-Господа
- 4. Золотой телец и Ба'ал
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5. «Отпусти народ Мой».
- Религиозная ситуация в Египте в правление Рамсеса II
- Десять казней египетских (экскурс)
- Пасха (экскурс)
- 6. От Раамсеса до горы Синай
- 7. Синайское Откровение и Завет с Господом Богом
Глава IV. ОТ ГОРЫ СИНАЙ ДО «МОАВИТСКИХ РАВНИН»
- 1. Ранние материалы, составляющие книгу Чисел
- 2. Числа в книге Чисел
- 3. Тридцать восемь лет в оазисе Кадет-Барнеа
- 4. Переход на «Моавитские равнины»
Глава V. ИЗРАИЛЬ В ХАНААНЕ В ДОМОНАРХИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
- 1. Поселение израильтян в Ханаане
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2. Ранние письменные источники, упоминающие о пребывании израильтян в Ханаане. Расселение колен Израилевых
- Левиты (экскурс)
- 3. Судьи Израилевы
- 4. Древнейшие культовые центры израильтян в домонархический период
Глава VI. ЕДИНОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО
- 1. Попытки установления царской власти в эпоху Судей
- 2. Царь Саул (ок. 1030? - 1009 гг. до н. э.). Борьба с филистимлянами
- 3. Империя Давида (ок. 1009 [ 1002/1001 ] —969 гг. до н. э.)
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4. Царь Соломон (ок. 970/969—931 гг. до н. э.).
- Храм Господа в Иерусалиме
Глава VII. ЭПОХА РАЗДЕЛЬНЫХ ЦАРСТВ: ИУДЕЯ И ИЗРАИЛЬ
- Хронологическая таблица царей Иудеи и Израиля
- 1. Разделение единого Израильского царства
- 2. Иудея и Израиль в последней трети X в. до н. э. — середине IX в. до н. э
- 3. История Иудеи со второй половины IX в. до н. э. до воцарения Хизкиййаху (715 г. до н. э.). История Израиля со второй половины IX в. до н. э. до падения Самарии (723/722 г. до н. э.)
- 4.Иудея от периода царствования Хизкиййаху до разрушения Иерусалима и Храма и начала вавилонского плена
Вместо заключения. ОЧЕРК ИЗРАИЛЬСКО-ИУДЕЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
- 1.Представление об 'оламе как «мировом времени» и библейская историография
- 2. Документальная гипотеза создания Пятикнижия
- 3. Девтерономический историк и исторические книги Библии
Примечания
Библиография
Сокращения
Игорь Тантлевский - История Древнего Израиля и Иудеи - От эпохи патриархов до вавилонского изгнания - Предисловие - Ханаан — «Земля Израиля»
II
В ханаанском регионе (с учетом протоханаанского эпиграфического материала XVII—XVI вв. до н. э. из Южного Ханаана)13 было изобретено алфавитное письмо, называемое также исследователями «квазиалфавитным консонантным линейным письмом»14. Причем в Ханаане во II тыс. до н. э. сосуществовало несколько разновидностей алфавитного письма, одна из которых дала начало финикийскому алфавиту, а другая — южносемитскому письму. Алфавитная письменность — принципиально новый вид письма, «соответствующий недеспотическому и небюрократическому характеру здешнего общества» (И.М. Дьяконов), одно из величайших изобретений человечества всех эпох, давшее, по выражению Ф.М. Кросса, «первую возможность демократизации культуры». Северозападно-семитское письмо конца II тыс. до н. э. из 22 знаков явилось родоначальником практически всех15 алфавитных письменностей мира и некоторых слоговых. Алфавитное письмо, позволявшее делать записи любого характера, точно передавать мысль, быстро и легко усвояемое, компактное, в огромной мере способствовало развитию науки и литературы, распространению знаний во всех слоях общества, культурных достижений. Оно позволило адекватно записать Слово Божие, библейские произведения.
Вероятно, на рубеже IX и VIII вв. до н. э., или чуть ранее, изобретенный в Ханаане консонантный алфавит заимствуют греки16. Согласно древнему преданию, алфавит17, восходящий к финикийскому (т. н. OoiviKf|m ураццата), был введен в Греции тирским царевичем Кадмом (KdSjioq; вероятно, от финик, qadm, «древний» или «восток»/«восточный»)18, который попал туда в ходе поисков похищенной Зевсом19 и увезенной им на Крит сестры, финикийской принцессы Европы, ставшей царицей острова. Символично, что термин «Европа» (Еоражг|), по всей видимости, происходит от западносемит-ского (финикийского) V621, «заход (солнца)», соответственно «вечер», «запад», «темнота»22; то есть Европа — это край, где заходит солнце. (Таким образом, мы получаем емкий образ: Кадм/«Восток» в поисках Европы/«Запада».) Невольно хочется в этой связи задаться вопросом: нельзя ли в легенде о Европе, дочери Феникса (то есть «Финикийца»)23, и ее сыне Миносе24, родившемся на Крите и ставшем его царем, усмотреть некое обобщенное мифологическое отражение того взаимодействия, которое могло иметь место между Ханааном и критской минойской цивилизацией, древнейшей в Европе; а также опосредствованное отражение контактов и взаимовлияния между Ханааном и микенской (и более поздней греческой) цивилизацией, во многом восходившей к минойской? М. Астур, например, приходит к следующему заключению: «Эллинизм явился эпилогом восточных цивилизаций, семитизм же был прологом греческой цивилизации».
III
Важным фактором в истории Палестины — как со II в. н. э. стали называть Страну Израиля, включая Иудею25, — и развитии ее культуры явилось уникальное географическое положение данной территории: образуя своеобразный мост между двумя концами «плодородного полумесяца» — Египтом на юге и Сирией и Месопотамией на севере, — она более чем какая-либо другая страна древнего мира была прямо или косвенно связана с различными районами Восточного Средиземноморья и всего Ближнего Востока. Через Палестину проходили два важнейших в торговом и военном отношении пути, сохранившихся до настоящего времени: «Приморский путь» из Египта в Сирию и Месопотамию, проходящий в Стране Израиля параллельно средиземноморскому побережью, поворачивающий в районе Мегиддо на северо-восток и идущий через Хацор на Дамаск и далее в Месопотамию, и «Царская дорога», пересекавшая с севера на юг заиорданское плоскогорье.
Несмотря на малые размеры страны, топография, ландшафт и климатические условия Палестины крайне разнообразны, ее эколого-географические области четко разделены, что послужило естественной основой для исторического развития различных по своим политическим режимам, этническим характеристикам и материальной культуре образований. На юге страна отделена от Египта пустыней; на севере поднимаются нередко покрытые снегом вершины гор. К западу от реки Иордан — нагорье, отчасти оазисы и плодородные долины. Вдоль Средиземного моря тянется плодородная низменность. Заиорданье отделено от остальной Палестины глубокой впадиной реки Иордан и Мертвым морем; горное или холмистое Заиорданье было покрыто степной растительностью и постепенно переходило в Сирийско-Аравийскую полупустыню. Иордан (евр. «нисходящая, текущая вниз (река)») — главная река Палестины. Три ее истока находятся на Хермоне — южной оконечности горного хребта Антиливана. Между озерами Хуле (ок. 70 м выше уровня моря; ныне в значительной части осушено) и Киннерет26 (длина — 21 км, ширина — до 12 км, наибольшая глубина — 48 м, поверхность — ок. 212 м ниже уровня моря) Иордан протекал по глубокому каньону, образовавшемуся в базальтовых породах. Ниже Киннерета река несет свои воды по долине к Мертвому морю, в которое впадает. Долина Иордана, раскинувшаяся в ширину от 4 до 20 км, представляет собой возделываемую землю (до устья реки Йаб-бок) и пустыню, которая не отступает даже там, где бьют источники и протекают впадающие в Иордан реки. Обширные плодородные земли есть возле Иерихона. В известковой долине Иордан образовал пойму; во время паводка ее ширина достигает километра. Русло реки имеет ширину до 30 м; наибольшая глубина — 3—4 м, у Иерихона — 6 м. По берегам реки были заросли влажного леса и чащи папируса, где в древности обитали даже львы (Иер. 49:19; 50:44).
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