В 1504 г. в центре Флоренции, на площади Синьории, была установлена пятиметровая статуя юного Давида с пращой работы Микеланджело ди Буонарроти, ставшая ярчайшим символом эпохи Возрождения. Действительно, трудно избрать иную известную нам из источников фигуру в истории человечества, столь точно соответствующую идеалу Ренессанса, чем Давид: виртуозный музыкант и гениальный поэт-мыслитель, выдающийся воин и полководец, искусный политик, создавший мультиэтническое государство имперского типа, глубоко верующий в YHWH-Господа религиозный реформатор, всю свою жизнь поддерживавший тесные связи с пророками, правитель, при дворе которого трудились великие литераторы и идеологи.

Сила многогранной личности Давида и его военно-политический гений оказывали колоссальное влияние не только на его современников, но и на потомков: именно это, по-видимому, сыграло первостепенную роль в том, что основанная им династия — «Дом Давида», — несмотря на все перипетии истории и особенности его преемников, процарствовала в Иудее (Южное царство) около четырехсот лет (до 586 г. до н. э.). Да и столетия спустя евреи все еще продолжали ждать ее восстановления «сыном Давида». Для сравнения: в Северном царстве (Израиль), просуществовавшем около двухсот лет и окончательно разгромленном в 722 г. до н. э. ассирийцами, девятнадцать правивших там царей принадлежали к десяти различным родам или династиям.

В последние несколько десятилетий так называемые «библейские минималисты»3 пытались отрицать историчность описанной в Библии личности царя Давида и широкую известность в Восточном Средиземноморье основанной им царской династии Давидидов. Наиболее радикальные из них предложили рассматривать царя Давида как легендарного лидера, фигуру, введенную в повествование позднейшими библейскими автора ми для того, чтобы «создать» для Израиля героическое прошлое (так что это повествование оказывается чуть ли не сопоставимо с кельтскими легендами о короле Артуре). Говорят также об «эпонимическом и метафорическом характере» как фигуры самого Давида, так и библейского понятия «Дом (т. е. династия) Давида».

Более умеренная точка зрения заключается в том, что Давида следует рассматривать просто как племенного иудейского вождя, но никак не руководителя развитого государственного образования. «Минималисты» — сторонники так называемой «низкой хронологии» (low chronology), которая предполагает «пониже ние» датировки перехода от железного века I к железному веку II в Ханаане с приблизительно 1000 г. до н. э., как это принято боль шинством исследователей (так называемая «высокая хроноло гия»; high chronology), до приблизительно 925 г. до н. э. или даже 900 г. до н. э. Железный век I в Иудее и Израиле — это период сельскохозяйственных общин, объединенных в племенные обще ственные структуры (в библейской традиции — период «Судей»). Железный век II — это период урбанистического сообщества и централизованной государственной организации (в библейской традиции — период «Царей»). Сторонники «низкой хронологии» относят начало урбанизации в данном регионе лишь к концу X в. до н. э., что предполагает, что Давид и Соломон были не главами царства, а только местными племенными лидерами (И. Финкельштейн и другие представители «Тель-Авивской школы»4). «Минималисты» также считают, что урбанизация начинается в это время (т. е. с конца X в. до н. э.) лишь в Северном, Израильском, царстве; в Иудее же данный процесс начинается только с кон ца VIII в. до н. э. Один из наиболее известных представителей «Тель-Авивской школы» И. Финкельштейн говорит о том, что само единое Израильское царство является историософской конструкцией, созданной в целях обоснования позднейших амбиций Иудейского (Южного) царства со столицей в Иерусалиме, ко торый превращается в крупный иудейский город лишь к концу VIII в. до н. э. По И. Финкельштейну, только с падением Северного (Израильского) царства Иудея впервые ощутила себя самостоятельной политической единицей. В последние годы, впрочем, И. Финкельштейн стал уже относить появление автаркичного Иудейского царства к концу IX в. до н. э.

В этой связи решающее значение приобретают внебиблейские упоминания имени царя Давида, ненамного отстоящие от его вре мени и засвидетельствованные в исторических контекстах5. Так, историчность личности царя Давида и широкую известность в ре гионе основанной им могучей царской династии («Дом Давида») убедительно подтвердила обнаруженная в Тель Дане арамейская стела (фр. А и В 1-2), относящаяся к третьей четверти IX в. до н. э.6 Важные внебиблейские сведения из истории Израильского цар ства при Давиде обнаруживает и новое прочтение текста Стелы моавитского царя Меши (середина — третья четверть IX в. до н. э.)7.

Раскопки Э. Мазар 2005-2008 гг. в районе «Града Давидова» в Иерусалиме позволили доказать существование грандиозно го дворцово-строительного комплекса (так называемые Stepped Stone Structure и Large Stone Structure), возведенного, по всей вероятности, в самом начале X в. до н. э. (по Э. Мазар: ок. 1000 г. до н. э.8) для царя Давида9 и символизирующего мощь становя щегося Израильского царства. Завершившиеся в 2013 г. раскопки в городище Хирбет-Кейафа10 (расположено на западной оконечности возвышенности Верхней Шефелы, на границе с Филисти-ей, приблизительно в трех десятках километров к юго-западу от Иерусалима), проводившиеся представителями «Иерусалимской школы археологии» во главе с проф. Й. Гарфинкелем, выявили существование хорошо укрепленного иудейского города-форпоста, вероятно, возведенного в начале царствования Давида11. (Библейские данные позволяют установить12, что Давид был провозглашен коленом Йехуды царем ок. 1009 г. до н. э., а ок. 1002/1001 г. до н. э. он стал царем над всем Израилем и правил им вплоть до сво ей смерти ок. 969 г. до н. э.) Во всяком случае, радиометрический (С14) анализ обнаруженных здесь обгоревших масличных косто чек (включая тех, что были найдены в одном глиняном кувшине in situ) указывает на то, что этот город — вероятно тождествен ный с библейским Ша'араимом — прекратил свое существование (возможно, был заблаговременно покинут его обитателями, по сле чего захвачен и частично разрушен филистимлянами), ско рее всего, не позднее 970 г. до н. э.13 и более не заселялся вплоть до персидско-эллинистического периода. Результаты раскопок в Хирбет-Кейафе однозначно указывают на то, что железный век НА в Ханаане начался уже с этого времени, т. е. намного раньше, чем допускали «минималисты». Планировка и организация строитель ных процессов в городе должна была включать сложные аспекты деятельности, связанные с мобилизацией рабочей силы, приме нением инженерных навыков, снабжением продовольствием и формированием соответствующего бюджета (предполагающего сбор, хранение и распределение налоговых средств), наличие чи новников, складских помещений, дорог, тяглового скота, а также распространение грамотности. Все это свидетельствует о сформировавшейся уже в первой половине царствования Давида хорошо организованной государственной структуре со всеми присущи ми ей атрибутами — т. е. о том, наличие чего отрицали «библейские минималисты» и представители «Тель-Авивской школы» для данного периода, но о чем говорит нам Библия. Впрочем, и сам Й. Гарфинкель — вопреки библейской традиции — отрицает существование объединенного Израильского царства, а говорит только об Иудейском царстве, основанном Давидом14.

Заявления «минималистов» о том, что соответствующие тексты Еврейской Библии писались в персидский или даже ранне-эллинистический периоды и что описание эпохи Давида в них является не более, чем литературной композицией, также представляются умозрительными и не выдерживающими критики. Одним из важнейших аргументов «минималистов» являлось то, что от данного периода до нас не дошли иудейские письменные источники, надписи и т. п. Однако в последние годы в ходе кон тролируемых учеными раскопок было обнаружено несколько западносемитских надписей на керамике, выполненных линейным алфавитным («ранним ханаанейским») письмом и датируемых периодом железного века I: в иудейских городах Бет-Шемеш (ве роятно, середина XII в. до н. э.)15, Лахиш (XII в. до н. э.)16, Хирбет-Кейафа (три; рубеж XI-X вв. до н. э.)17, Иерусалим (вероятно, X в. до н. э.)18 (ср. также алфавитную над пись из Телль эс-Сафи, т. е. филистимского Гата19).20 Это говорит о том, что грамотность была достаточно широко распространена в данный период в иудейском регионе, в том числе на периферии. Крупный остракон из Хирбет-Кейафы, содержащий запись — по всей вероятности, на древнееврейском языке21, — датируемую временем не позднее царствования Давида, свидетельствует о том, что писцы уже тогда были способны записывать достаточ но сложные тексты213 — в том числе, вероятно, и те, что легли в основу библейских историографических повествований (ср., на пример, упоминаемые в библейских Книгах Хроник документы времен Давида: «Летописи/resp. Летопись царя Давида» [1 Хр. 27:24); «Записи (букв. "Речения" или "Деяния") Самуила-провидца», «Записи Натана-пророка» и «Записи Гада-прозорливца» [1 Хр. 29:29; 2 Хр. 9:29); и др.). Один из соратников Давида, по-видимому, явился автором произведения, условно называемого «Историей царского двора» (ср. особенно: 2 Сам., гл. 9-20)22. Создаются выда ющиеся поэтические произведения различного содержания (см., например: 2 Сам. 1:17-2723; Пс. 57[5624], 110[109]; и др.), формиру ются сборники общенационального эпоса («Книга войн Господ них»25; «Книга Праведного»26). При Давиде — как представляется, уже в начале его правления — работал автор так называемого источника Пятикнижия «Y»27, который, при ближайшем рассмотрении, оказывается не только одним из величайших писателей всех эпох28 и первым известным нам историком, но и крупнейшим идеологом становящейся в самом конце железного века I29 империи Давида30 — может быть, первой в истории31.